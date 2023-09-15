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Новости
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В воздушных силах подтвердили, что обучение украинских пилотов на F-16 стартует в этом месяце

f-16

Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в США в сентябре. Первый этап – изучение английского языка.

Об этом в интервью NV заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.

"США уже дали разрешение. Мы этого долго ждали. Где, как не в США? У них лучшая база подготовки пилотов. Поэтому мы очень рассчитываем именно на Соединенные Штаты, потому что там есть и инструкторы, и база, и возможности для того, чтобы больше охватить пилотов", - рассказал Игнат.

Он также уточнил, что украинские пилоты с боевым опытом уже начали тренироваться на F-16 в Дании. Их вместе с наземным персоналом отправили туда "ближе ко Дню Независимости".

В свою очередь, в Британии также проходят подготовку украинские пилоты, но без боевого опыта. Поэтому обучение будет более длительным, добавил Игнат.

Он отметил, что география стран, где будет проходить обучение, расширится.

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Напомним, в Пентагоне заявляли, что украинские пилоты и технический персонал, которые будут учиться управлению самолетами F-16, уже в сентябре приступят к языковой подготовке.

Автор: 

США (26439) Игнат Юрий (591) F-16 (548)


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... але наступного року
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15.09.2023 20:17 Ответить
Да может уже и давно…..а это просто афишу забросили для лаптеногих.
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15.09.2023 20:26 Ответить
Коли виповниться 50 років зо дня виходу першого екземпляру,
тоді мабуть і дадуть посидіти в літаку.
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15.09.2023 20:39 Ответить
Призываю всех украинцев подписать петицию "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Осталось собрать менее половины голосов. Без существенной военной помощи война затягивается и приносит новые жертвы и разрушения. Пока Украина не выступит с просьбой предоставить ленд-лиз , США эту программу не активирует.
Распространите эту информацию везде, где только возможно. Вместе нам удастся сдвинуть ленд-лиз с мёртвой точки и быстрее выдворить агрессора с нашей земли.
До окончания подписания петиции осталось всего 8 дней !
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15.09.2023 20:49 Ответить
Ленд-лиз -це кредит. Хтож дає кредити крадіям ? Якщо це було незрозуміло в 2022 році, то зараз все ясно. Я проти! Я не бажаю, щоб мої унуки віддавали те, щозараз візьмуть Єрмак та Зеля !
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15.09.2023 22:21 Ответить
1) Ермак с Маркаровой кстати тоже против ленд-лиза.
2) В кредит даётся техника, а не деньги. За технику придётся платить процентов 10% (по предварительным оценкам). Сам договор ещё даже не подписан.
3) Если для Вас дешевле платить жизнями украинцев или территориями - то можете не подписывать.
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15.09.2023 23:19 Ответить
А вибори коли ? В травні ? К концю 2024 року будемо з літаками.
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15.09.2023 22:15 Ответить
 
 