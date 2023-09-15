В воздушных силах подтвердили, что обучение украинских пилотов на F-16 стартует в этом месяце
Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в США в сентябре. Первый этап – изучение английского языка.
Об этом в интервью NV заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.
"США уже дали разрешение. Мы этого долго ждали. Где, как не в США? У них лучшая база подготовки пилотов. Поэтому мы очень рассчитываем именно на Соединенные Штаты, потому что там есть и инструкторы, и база, и возможности для того, чтобы больше охватить пилотов", - рассказал Игнат.
Он также уточнил, что украинские пилоты с боевым опытом уже начали тренироваться на F-16 в Дании. Их вместе с наземным персоналом отправили туда "ближе ко Дню Независимости".
В свою очередь, в Британии также проходят подготовку украинские пилоты, но без боевого опыта. Поэтому обучение будет более длительным, добавил Игнат.
Он отметил, что география стран, где будет проходить обучение, расширится.
Напомним, в Пентагоне заявляли, что украинские пилоты и технический персонал, которые будут учиться управлению самолетами F-16, уже в сентябре приступят к языковой подготовке.
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