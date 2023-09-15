Беглый экс-нардеп Онищенко о задержании Шуфрича: Не думал, конечно, что Зеленский начнет сажать своих бывших друзей

Пророссийский беглый экс-нардеп Александр Онищенко, против которого в Украине возбуждено несколько уголовных дел, заявил, что считает задержание нардепа от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича репрессиями.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Арестовали моего друга - народного депутата Нестора Шуфрича. В Украине начались репрессии. Не думал конечно, что Вова Зеленский начнет сажать когда-то бывших своих друзей и близких ему людей. Время идет, и люди меняются. Еще много наломают дров ради пиара и предвыборной кампании. Бог все видит и рано или поздно все поставит на свои места. Так, мысли вслух. Нельзя договориться со "злом", - заявил он.

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Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича. Во время обысков у Шуфрича были обнаружены гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители. Также во время обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

В 2021 году Онищенко заявил, что получил гражданство РФ и находится в Москве, где у него родилась дочь.