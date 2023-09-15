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Беглый экс-нардеп Онищенко о задержании Шуфрича: Не думал, конечно, что Зеленский начнет сажать своих бывших друзей

шуфрич

Пророссийский беглый экс-нардеп Александр Онищенко, против которого в Украине возбуждено несколько уголовных дел, заявил, что считает задержание нардепа от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича репрессиями.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Арестовали моего друга - народного депутата Нестора Шуфрича. В Украине начались репрессии. Не думал конечно, что Вова Зеленский начнет сажать когда-то бывших своих друзей и близких ему людей. Время идет, и люди меняются. Еще много наломают дров ради пиара и предвыборной кампании. Бог все видит и рано или поздно все поставит на свои места. Так, мысли вслух. Нельзя договориться со "злом", - заявил он.

Смотрите также: В ходе обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.. ФОТО

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича. Во время обысков у Шуфрича были обнаружены гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители. Также во время обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

В 2021 году Онищенко заявил, что получил гражданство РФ и находится в Москве, где у него родилась дочь.

Автор: 

Шуфрич Нестор (951) Онищенко Александр (575)


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Топ комментарии
+54
усі вони відрижка червоної окупації, кацапо-совка і тупе прокацаське лайно, що тільки здатне служити кацапам, гроючи стетевим членом на роялі і при цьому безбожна красти !!!

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15.09.2023 20:21
+52
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15.09.2023 20:35
+35
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15.09.2023 20:38
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Правила форума Совет форумчан
если ты друг шуфричу а он друг зеленскому, то кто ты после этого?
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15.09.2023 20:17 Ответить
усі вони відрижка червоної окупації, кацапо-совка і тупе прокацаське лайно, що тільки здатне служити кацапам, гроючи стетевим членом на роялі і при цьому безбожна красти !!!

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15.09.2023 20:21 Ответить
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15.09.2023 20:35 Ответить
Єрмак. 😊 Або Онищенко.
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15.09.2023 20:21 Ответить
Зе вже себе рятує. Тут без варіантів.
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15.09.2023 20:36 Ответить
Зе команда ще рятує газові скважини Шуфрича,через те в Онищенка засвербіло.
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15.09.2023 21:51 Ответить
Риторический вопрос со сносом мозга...скорее всего конченный *******, но возможны и варианты и ну их нах...
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15.09.2023 20:49 Ответить
Я знаю ответ на эту загадку!!!
Я друг друга Заленского. Правильно?

Тео́рия шести́ рукопожа́тий - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F социологическая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F теория , согласно которой любые два https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9 человека на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых (и, соответственно, шестью уровнями связей). Формальная математическая формулировка теории - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0 диаметр графа знакомств не превышает 6.
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15.09.2023 21:11 Ответить
Онищенко це по матері а по батьку Кадиров(узбек).
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15.09.2023 22:10 Ответить
ото онищенко явно не слухає Процишина. Ато б не задавав дурних питань.
https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4
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16.09.2023 03:46 Ответить
ніхто нікого не садить
ти же не сидиш
чи ти не друг?
чи ти не бивший?
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15.09.2023 20:17 Ответить
многоженець-кадирка повинен бути наступний
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15.09.2023 20:17 Ответить
Ага, прям Лі Куан Ю, але є нюанс.
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15.09.2023 20:18 Ответить
Та да! Головного резидента з позивним "Козир" ніхто не чіпає. Тому ці хаотичні рухи схожі на операцяюприкриття.
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15.09.2023 20:23 Ответить
питання часу напевно
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15.09.2023 20:24 Ответить
Та да! "Я з ним прийшов - я з ним і піду!" (с) 😊
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15.09.2023 20:25 Ответить
Швидше винесуть! Добровільно воно не піде...
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15.09.2023 20:35 Ответить
Щось подібне казав Ющенко.

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15.09.2023 20:37 Ответить
Жванії вірити може хіба що кретин
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15.09.2023 20:56 Ответить
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15.09.2023 20:38 Ответить
А "если друг оказался вдруг... и не друг и не враг...."
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15.09.2023 20:19 Ответить
Колись сказав мені прокурор у судовому процесі: "На скамье подсудимых друзей нет! Только "подельники"!" У "Блазня" з д"Эрмаком "запалали сраки" - тому "кинули під танки" тих кого не жаль!
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15.09.2023 20:25 Ответить
Просьба перед дiвчиною не выражовываться.
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15.09.2023 21:06 Ответить
Поживем, побачимо, що буде після візиту...
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16.09.2023 01:51 Ответить
Вже не раз подібне бачили
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16.09.2023 07:20 Ответить
Маваси с боку - такому другу.
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15.09.2023 21:04 Ответить
ЗЫ... мож тогда определится тот друг со своей позицией...
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15.09.2023 21:11 Ответить
оуу...
оце так лізанув!
дуже хочеться до корита?
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15.09.2023 20:20 Ответить
Онищенко та їм подібні злочинці вважають що прихватизували Бога?
Бог дійсно все бачить тому до Нестора і прийшли.
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15.09.2023 20:21 Ответить
Ухахахахах!
Такої хохми навідь у ЖЛОБОкварталі95 ніколи не було!!!
жАБА бьється з гАДЮКОЮ!!!!
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15.09.2023 20:22 Ответить
гидке бридотне лайно
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15.09.2023 20:22 Ответить
А Онищенко думает что Блинкен просто так приезжал?
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15.09.2023 20:23 Ответить
Арешт Шуфрича скоріше за все якась "многоходовочка" від Вовочки.👈
Можливо (?) почалась підготовка до парламентських виборів👈
Треба показати "непримиренну позицию"
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15.09.2023 20:24 Ответить
Гораздо лучше открыть процесс против Шуфрича (еще не факт что он справедливо закончится). Важнее отвлечь общественное внимание от процесса над бородатой бабушкой зеледента и не отдавать ее в руки американского правосудия.
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15.09.2023 20:38 Ответить
так. можливо щось таке.
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15.09.2023 20:41 Ответить
Зелені дурачки 5 років намагалися посадити Порошенка, так надрочили ней ***, шо діватися було нікуди і прийшлося ***** коломойського і шуфріча, щоб хоч якось...

"за нєімєнієм королєви ***** горнічну" (с)
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15.09.2023 21:14 Ответить
Все просто.
Любовь к американским зеленым бумажкам намного сильней вчерашней дружбы. Поэтому между франклином и коломойским выбор зе будет однозначно за американцем.
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15.09.2023 20:25 Ответить
Мудило, Вова - это он для нас. А для тебя - Владимир Александрович. И поросячьи свои глазки вниз, ушлепок.
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15.09.2023 20:25 Ответить
Зараз Зєлєнскій як пожартує про Кадирова! Буде повний хохотач!
ВЖЕ МОЖНА, ВОВА! ****!
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15.09.2023 21:15 Ответить
У кожному жарті э доля жарту...
Не думав звичайно, що Вова Зеленський почне садити....
Які посадки... звичайний "політичний" рекет від ЗЕ...
Вартість питання і при згоді воно вирішане. Якщо дЄрмак дасть згоду.
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15.09.2023 20:26 Ответить
Пам'ятаю, як колишній голова ЦВК Ярослав Давидович спеціально перекручував прізвище Шуфрича, - під час підрахунку голосів у прямому ефірі називав його Шустричем. )))

І при цьому ввічливо посміхався.

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15.09.2023 20:27 Ответить
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15.09.2023 20:29 Ответить
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15.09.2023 20:40 Ответить
Зе спротивів зі своїм кварталом ще задовго до 2014, зненавидів після 2019.
Але зара, шо ми маємо робити??
Революція, переворот?
Чи таки дамо ***** кацапам, а потім дамо тринди зеленим.?
Я не на фронті, але роблю все шоб наблизити перемогу.
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15.09.2023 20:41 Ответить
Тільки не "слід", а "послід"...
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15.09.2023 21:07 Ответить
лучше поздно чем никогда...менять мнения и позиции это нормально - если правильно менять...главное совершенствоваться...
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15.09.2023 20:31 Ответить
«ЄС» готує запити до СБУ щодо співучасті в просуванні кремлівських наративів керівників олігархічних телеканалів і ведучих ток шоу, які постійно запрошували Шуфрича. Якщо Шуфрич за вказівкою Сівковича і російської розвідки давав коментарі, то за чиєю вказівкою їх брали в ефір?
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15.09.2023 20:33 Ответить
Слідство вважає: Шуфрич за завданням Сівковича розповсюджував на ТБ пропаганду кремля. Стоп! Шуфрич хвалив ЗЕ, а на Порошенка, навпаки, поширював наклепи, чим скористався кандидат Зеленський. І чому не арештований помічник Сівковича слуга Гетманцев, якого той протягнув на посаду?
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15.09.2023 21:01 Ответить
17 лютого 22. Плюси знову запрошують Шуфрича. Щотижня в Мосейчук він розповідав, що Україна напала на Україну, що це Порошенко бомбив Донбас. Російською мовою. Голосом Кремля. Як і в Шустера. Всі ці ток шоу розписувалися і режисерувалися на Банковій. Де складалися списки гостей



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15.09.2023 21:03 Ответить
Так он их не садит,а просто прибалтывает переходить на его сторону.Будем вместе бабло лохов с Запада разворовывать.
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15.09.2023 20:33 Ответить

Зачем в этом деле (разворовывании бабла лохов) нужен Шуфрич?
Деньги лучше всего делить на единицу.

- Ага! В таком случае - простите, - возразил великолепный Остап, - у меня есть не меньшие основания, как говорил Энди Таккер, предполагать, что и я один смогу справиться с вашим делом.

- Мошенник! - закричал Ипполит Матвеевич, задрожав.
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15.09.2023 21:24 Ответить
Вована колишні промоскальські другани починають "палити" с потрохами... Тих, кому Вован ще відносно недавно, лизав регіональні дупи та кого розважав на закритих "концертах", тепер зливає, бо треба ж народу й американцям показати "кіпучую дєятєльность" ... А то, схоже рейтинг захитався, а рейтинг для Владімірссанича це святоє, для нього рейтинг дорожче і за Україну і за українців...
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15.09.2023 20:35 Ответить
яка брєд.
то в Кала нема на Зюзіка нічо?

як і у москви.
шо ти пишеш то
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15.09.2023 20:40 Ответить
спочатку протверезій, щоб нормальним людям було зрозуміло що ти верзеш
зеленки попий, може попустить ...
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15.09.2023 20:57 Ответить
аргументів., тов., аргументів.
шо ти\ви кричиш?
тупо нічого по фак. ту
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15.09.2023 21:00 Ответить
я ж за компромат кажу.
ну це 100% шо Зелю вербували в рашці - чи вдалося...... ах оставь.тє
оце прикол буде якщо реально оберуть.
і на виборчих дільницях камуфляжники будуть зразу в Нацгвардію брати і давати автомати
до речі, я тепер навіть дуже дурні жарти не сприймаю саме як жарти, бо буває й не таке. г*споди, за що Єрмаку це все?
був би зараз собі главарем *********** губєрнії, а так - їздити по європах і ловити презирливі погляди і фрази - ти генерал фсб.
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16.09.2023 10:59 Ответить
Чудовий коментар. Саме то.
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15.09.2023 20:41 Ответить
Фальшива Відсіч Єрмакаки підтверджує теорію. Дістають заготовки, зараз влаштують сафарі на старих ригів. Щоб відволікти увагу від мільярдів, які вже накрали зелені риги. І від їх зради та військових злочинів

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15.09.2023 20:44 Ответить
Квартал розважав всю московію. А що показали вибори 2019 року ? То не треба вже копирсатись у спідній білизні. Пізно. І не актуально. Та навіть не доречно.
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15.09.2023 21:16 Ответить
помиляєтесь, бо те, що накоїв цей "ЗЕльоний чєлавєчєк" з Україною за майже 5 років свого турборежиму не має строків давності і відповідати за всі ці злочини проти української держави та народу доведеться.
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15.09.2023 21:22 Ответить
"бох бочить" "садити"
тупо совково-пітуховський крик.
ну якщо ви крали і беспредєлили, то .... "по беспрєделу" посадити вас це "небохоугодно"?
просто смішно.
вас реально мочити. а "бох = своїх узнає"
я тупо реально озвіріваю з вірунів - вони за "віру" навіть явних ублюдків ставлять типу як - "бохнокаж*д" СБУ.
мля, я би просто стр*ляв. і так - боха то нема, а може медальку б дали - діло велике - був на 15 затриманнях і ВНЕЗАПНО на всіх підозрюваний почав блаблабла, відстрілюватись, ну і ось (фінгалом не відбулись)
от так треба.(а майно ... = ммммм===== Єрмак, шмак, шмак шмак)
тьху, як..... та просто гіфку би сюди якусь де хтось там смачно пблює.
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15.09.2023 20:38 Ответить
Підозри це ще далеко не срока. А знаючи отих суддів, що навідникам ракет по Україні дають умовні, відпускають під заставу - то ця підозра - вистава, вистава на передодні зустрічі щюра з Байденом. Байден жеж казав щюру, коли приїздив до Києва - У мене для вас, у тому числі і опі, погані новини - Америка ще підтримує Україну.
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15.09.2023 20:38 Ответить
Он дело каломойского уже рассыпается по срокам давности,
так что скоро и беня на свободе будет и спизженные 9 миллиардов у него останутся
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15.09.2023 20:41 Ответить
Шухрич допомагав окуповувати Крим. Який ти, такі вдрузі у тебе.
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15.09.2023 20:44 Ответить
Нестор "по жизні" адьютант Мертвечука. Відать, американці прислали нову порцію цінних указівок від Сівковича.
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15.09.2023 20:45 Ответить
25/02/2022

Депутат Шуфрич сообщил, что убедил Зеленского начать переговоры с Кремлем
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15.09.2023 20:45 Ответить
В Єрмакаки був договорняк з Льовочкіним про ненапад на ОПЗЖ і ширку зі слугами. Тому Бойко і Шуфрич почувались в безпеці, поки Єрмак Столара щипав. Тепер їх будуть зливати, щоб звільнити місце у ВР для піксельних малін і притул. + видимість шаленай пурутьби для рейтингів

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15.09.2023 20:47 Ответить
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15.09.2023 20:53 Ответить
Мені майже 60. Надіюсь доживу до того часу, коли в Україні будуть саджати ті органи, яким делегував цю функцію український народ. В тому числі і президента, в разі скоєння ним злочину.
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15.09.2023 20:49 Ответить
Справжнє прізвище "оніщенка" кадиров...
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15.09.2023 20:50 Ответить
Репресії? Судячи з того, що у Шуфрича є багато чекістських шмоток, репресії йому подобаються.
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15.09.2023 20:51 Ответить
Банда занімалась тьомнимі дєламі і за нєй слєділа губчека.
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15.09.2023 20:52 Ответить
Звісно,що беня, деркач, оніщенко і компанія не очікували, що їх заслуги по оббріхуванні Порошенка закінчуться буцегарнею. Фініта ля комедія!
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15.09.2023 20:52 Ответить
Шуфрич чи Коломойський будуть «сидіти» так само як «сидить» зараз Медведчук, як «сидять» інші члени ОПЗЖ. Чим би це передвиборче шоу не закінчилось, а влада думає і говорить про вибори на всю вже, але точно не вироком суду і покарання.
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15.09.2023 20:57 Ответить
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15.09.2023 20:59 Ответить
Тк це не Володя такий патріотичний, просто це зробити сказали посли США і надали списки російських агентів і їх роботу в Україні.
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15.09.2023 21:00 Ответить
Шуфрич - друг Зеленського? Вперше чую.
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15.09.2023 21:01 Ответить
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15.09.2023 21:01 Ответить
Билли Бонс---очкастая лошадь! Пиастры!
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15.09.2023 21:12 Ответить
Шольц?
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15.09.2023 21:26 Ответить
На плече -Зеленский?
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15.09.2023 21:27 Ответить
Кумовство і зрада - це протиречиві поняття.
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15.09.2023 21:09 Ответить
Не думал, конечно, что Зеленский начнет сажать своих бывших друзей Источник:
Друзей? А с какого перепуга это чмо друг?
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15.09.2023 21:10 Ответить
а то тільки щойно це тобі стало відомо...
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15.09.2023 21:35 Ответить
Шапіто...
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15.09.2023 21:14 Ответить
...В Украине начались репрессии. Не думал конечно, что Вова Зеленский начнет сажать когда-то бывших своих друзей и близких ему людей....
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15.09.2023 22:26 Ответить
От про дружбу ЗЄ та Шуфрича хотілося б почути якось детальніше.
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15.09.2023 22:52 Ответить
Якщо Порох давав йому звіздюлей в ЦВК в 2004, а Бутусов в студії Шустера в 2022 і він досі очолював комітет в ВР, то чий він друг? Мабуть, Онищенко краще знає.
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15.09.2023 23:23 Ответить
 
 