Беглый экс-нардеп Онищенко о задержании Шуфрича: Не думал, конечно, что Зеленский начнет сажать своих бывших друзей
Пророссийский беглый экс-нардеп Александр Онищенко, против которого в Украине возбуждено несколько уголовных дел, заявил, что считает задержание нардепа от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича репрессиями.
Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Арестовали моего друга - народного депутата Нестора Шуфрича. В Украине начались репрессии. Не думал конечно, что Вова Зеленский начнет сажать когда-то бывших своих друзей и близких ему людей. Время идет, и люди меняются. Еще много наломают дров ради пиара и предвыборной кампании. Бог все видит и рано или поздно все поставит на свои места. Так, мысли вслух. Нельзя договориться со "злом", - заявил он.
Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича. Во время обысков у Шуфрича были обнаружены гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители. Также во время обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.
Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.
27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.
По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.
В 2021 году Онищенко заявил, что получил гражданство РФ и находится в Москве, где у него родилась дочь.
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Я друг друга Заленского. Правильно?
Тео́рия шести́ рукопожа́тий - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F социологическая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F теория , согласно которой любые два https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9 человека на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых (и, соответственно, шестью уровнями связей). Формальная математическая формулировка теории - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0 диаметр графа знакомств не превышает 6.
https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4
ти же не сидиш
чи ти не друг?
чи ти не бивший?
оце так лізанув!
дуже хочеться до корита?
Бог дійсно все бачить тому до Нестора і прийшли.
Такої хохми навідь у ЖЛОБОкварталі95 ніколи не було!!!
жАБА бьється з гАДЮКОЮ!!!!
Можливо (?) почалась підготовка до парламентських виборів👈
Треба показати "непримиренну позицию"
"за нєімєнієм королєви ***** горнічну" (с)
Любовь к американским зеленым бумажкам намного сильней вчерашней дружбы. Поэтому между франклином и коломойским выбор зе будет однозначно за американцем.
ВЖЕ МОЖНА, ВОВА! ****!
Не думав звичайно, що Вова Зеленський почне садити....
Які посадки... звичайний "політичний" рекет від ЗЕ...
Вартість питання і при згоді воно вирішане. Якщо дЄрмак дасть згоду.
І при цьому ввічливо посміхався.
Але зара, шо ми маємо робити??
Революція, переворот?
Чи таки дамо ***** кацапам, а потім дамо тринди зеленим.?
Я не на фронті, але роблю все шоб наблизити перемогу.
Зачем в этом деле (разворовывании бабла лохов) нужен Шуфрич?
Деньги лучше всего делить на единицу.
- Ага! В таком случае - простите, - возразил великолепный Остап, - у меня есть не меньшие основания, как говорил Энди Таккер, предполагать, что и я один смогу справиться с вашим делом.
- Мошенник! - закричал Ипполит Матвеевич, задрожав.
то в Кала нема на Зюзіка нічо?
як і у москви.
шо ти пишеш то
зеленки попий, може попустить ...
шо ти\ви кричиш?
тупо нічого по фак. ту
ну це 100% шо Зелю вербували в рашці - чи вдалося...... ах оставь.тє
оце прикол буде якщо реально оберуть.
і на виборчих дільницях камуфляжники будуть зразу в Нацгвардію брати і давати автомати
до речі, я тепер навіть дуже дурні жарти не сприймаю саме як жарти, бо буває й не таке. г*споди, за що Єрмаку це все?
був би зараз собі главарем *********** губєрнії, а так - їздити по європах і ловити презирливі погляди і фрази - ти генерал фсб.
тупо совково-пітуховський крик.
ну якщо ви крали і беспредєлили, то .... "по беспрєделу" посадити вас це "небохоугодно"?
просто смішно.
вас реально мочити. а "бох = своїх узнає"
я тупо реально озвіріваю з вірунів - вони за "віру" навіть явних ублюдків ставлять типу як - "бохнокаж*д" СБУ.
мля, я би просто стр*ляв. і так - боха то нема, а може медальку б дали - діло велике - був на 15 затриманнях і ВНЕЗАПНО на всіх підозрюваний почав блаблабла, відстрілюватись, ну і ось (фінгалом не відбулись)
от так треба.(а майно ... = ммммм===== Єрмак, шмак, шмак шмак)
тьху, як..... та просто гіфку би сюди якусь де хтось там смачно пблює.
так что скоро и беня на свободе будет и спизженные 9 миллиардов у него останутся
Депутат Шуфрич сообщил, что убедил Зеленского начать переговоры с Кремлем
Друзей? А с какого перепуга это чмо друг?