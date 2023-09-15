Польша в одностороннем порядке продлит запрет импорта украинского зерна, несмотря на разрешение ЕС, - Моравецкий
Решение Европейской комиссии об отмене ограничений на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября в обмен на ограничения со стороны Киева не повлияют на решение Польши ввести собственный запрет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.
Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий во время встречи с избирателями в городе Элк.
"Запрет на импорт (со стороны Еврокомиссии. – Ред.) снят. Мы продолжим запрет на импорт", – заявил Моравецкий, подчеркнув, что Варшава не будет слушать "Тускового Берлина" и Вебера, имея в виду экс-премьера Дональда Туска (которого нынешние власти Польши обвиняют в работе на Германию) и, вероятно, лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера.
"Мы продолжим запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие одобрения ЕС", – подчеркнул премьер Польши.
Напомним, Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.
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Как раз ****@ть они будут тех из за кого их от туда выгонят.Готовся.
бо чистий транзит ніяк не заважає нікому
що наші хитросракі трейдери намутили???
а прості українці від цієї торгівлі нічого не отримують.
Довбані популісти скрізь однакові , що в нас що в Польщі . Скоріше б ті їхні вибори вже пройшли .
ніби безсмертнініби вони перша скрипка в Євросоюзі і ніхто їм не указ. Як би не вдаритися боляче о реальність.