РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6242 посетителя онлайн
Новости
3 112 33

Польша в одностороннем порядке продлит запрет импорта украинского зерна, несмотря на разрешение ЕС, - Моравецкий

моравецький

Решение Европейской комиссии об отмене ограничений на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября в обмен на ограничения со стороны Киева не повлияют на решение Польши ввести собственный запрет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий во время встречи с избирателями в городе Элк.

"Запрет на импорт (со стороны Еврокомиссии. – Ред.) снят. Мы продолжим запрет на импорт", – заявил Моравецкий, подчеркнув, что Варшава не будет слушать "Тускового Берлина" и Вебера, имея в виду экс-премьера Дональда Туска (которого нынешние власти Польши обвиняют в работе на Германию) и, вероятно, лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера.

Читайте также: Украина обратится в арбитраж ВТО по поводу запрета Польши на импорт украинской агропродукции, - Шмыгаль

"Мы продолжим запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие одобрения ЕС", – подчеркнул премьер Польши.

Напомним, Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Автор: 

зерно (1070) импорт (559) Польша (8403)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Це пряме порушення законів ЄС. Ми є членами асоціації ЄС та не заперечуємо їм експортувати курятину та свинину до України.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:57
+6
Як на мене, то останнім часом забагато Польща на себе бере... І не в контексті україно-польських відносин, а взагалі щось повадились бодатися з ЄС так, як ніби безсмертні ніби вони перша скрипка в Євросоюзі і ніхто їм не указ. Як би не вдаритися боляче о реальність.
показать весь комментарий
15.09.2023 21:40
+6
Poliaki sami tak prodajiot mnogo sto ES po desiovke.Litve ix produkcija na mnogo desevle cem mesnoje.Kacestvo polskoj produkciji jest ocen ploxoje jesli sravnit s mesnoj produkcijej.malo ejio i zakupajet izza etogo
показать весь комментарий
15.09.2023 21:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Україна ввозить контрабандних продуктів з Польщі на сотні мільйонів злотих!
показать весь комментарий
15.09.2023 20:48 Ответить
Заборонить то заборонить -- хіба ми до віини поставляли зерно в Польщу
показать весь комментарий
15.09.2023 20:49 Ответить
Звісно що постачали, 7% українського експорта
показать весь комментарий
15.09.2023 21:39 Ответить
А коли українські біженці почнуть піздити до крові поляків масово як думаєш поляки передумають ?
показать весь комментарий
15.09.2023 21:06 Ответить
А кормить беженцев тех будешь ты или Зе?
Как раз ****@ть они будут тех из за кого их от туда выгонят.Готовся.
показать весь комментарий
15.09.2023 21:19 Ответить
Він провокатор - хоче розпалювати ворожнечу між поляками та українцями
показать весь комментарий
16.09.2023 00:26 Ответить
Жінки і діти будуть ******* поляків??
показать весь комментарий
15.09.2023 21:34 Ответить
В Польщі багато українців працездатного віку і погодься поляки на це заслужили своїми вибриками
показать весь комментарий
15.09.2023 22:01 Ответить
Не хлібом єдиним! Почавши показово лобіювати інтереси польських фермерів Моравецький "забув" про польських підприємців які залежать від української робочої сили. А ця сила побачивши неадекватне ставлення до України може повернутися додому або чкурнути в Німеччину. І тоді повернути українських заробітчан в Польшу буде практично неможливо.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:57 Ответить
Яке українським заробітчанам діло до інтересів олігархів і зернотрейдерів?
показать весь комментарий
16.09.2023 00:29 Ответить
Як тільки починається "інтереси Польщі понад усе" на державному рівні (шовінізм) то це погіршує ставлення поляків до українців на побутовому рівні (понаїхали!).
показать весь комментарий
16.09.2023 13:07 Ответить
Інтереси Польщі (а точніше польських фермерів та їхніх сімей) вище інтересів олігархів і концернів, які торгують українським зерном (не скажу "українських концернів" , бо вони зареєстровані на Кіпрі) - для польського уряду це очевидно. І це не має абсолютно ніякого відношення до українських працівників, які працюють у Польщі.
показать весь комментарий
16.09.2023 19:44 Ответить
Шовіністична риторика завжди і в усіх країнах впливає на ставлення до емігрантів та заробітчан. Це вже можна вважати аксіомою політології.
показать весь комментарий
16.09.2023 22:32 Ответить
Де тут шовіністична риторика? Заборона імпорту зерна - питання економічне. Поляки захищають інтереси мільйона своїх фермерів (а з сім'ями 4 млн осіб). Те, що олігархи та нечесні торговці наполегливо хочуть завалити зерном ринки сусідів, зрозуміло - для них це швидкі гроші без будь-яких зусиль (не потрібно платити за кораблі та транспорт до Африки чи Азії). Те, що їх підтримують деякі українські політики, теж можна (хоч і важко) зрозуміти (можливо, вони мають якісь зв'язки з олігархами). Але яка з цього користь для простих українців?
показать весь комментарий
17.09.2023 16:57 Ответить
Пересічні поляки проблемами власності не переймаються, а от на "загальну картинку" типу "українські компанії знищують наш агросектор" реагують.
показать весь комментарий
17.09.2023 18:56 Ответить
Пересічні поляки добре знають, що торгівля зерном - це не контрабанда двох пляшок горілки у валізі. Мільйонами тонн зерна торгує не простий українець, який живе у Вінниці чи Житомирі, і не українська дівчина, яка працює на касі в супермаркеті в Польщі. Керують цим масштабним бізнесом олігархи. І саме так це показують ЗМІ. Польща заблокувала імпорт. А транзит, як і був, відкритий - можна возити зерно в порти (польські, голландські чи німецькі) і продавати в Африку чи Азію, як до війни.
показать весь комментарий
17.09.2023 21:53 Ответить
Якщо це так то все владнається найліпшим для всіх чином.
показать весь комментарий
17.09.2023 22:10 Ответить
Це пряме порушення законів ЄС. Ми є членами асоціації ЄС та не заперечуємо їм експортувати курятину та свинину до України.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:57 Ответить
Знову яких законів? Парадоксально, але за законодавством ЄС Польща має право вводити такі заходи.
показать весь комментарий
16.09.2023 00:50 Ответить
а чесно, по людськи, можно оголосити реальну причину і хто винуватий
бо чистий транзит ніяк не заважає нікому
що наші хитросракі трейдери намутили???
показать весь комментарий
15.09.2023 21:02 Ответить
Транзит зерна через Польщу (під жорстким контролем) досі діє. Українським зерном торгують компанії зареєстровані на Кіпрі, Великобританії, у податкових гаванях
а прості українці від цієї торгівлі нічого не отримують.
показать весь комментарий
16.09.2023 00:16 Ответить
Ну все , надіюсь . Може хоч тепер пристрасті вляжуться . А то крик на увесь ЄС такий підняли , аж вуха закладало .
Довбані популісти скрізь однакові , що в нас що в Польщі . Скоріше б ті їхні вибори вже пройшли .
показать весь комментарий
15.09.2023 21:22 Ответить
Нарешті поляки показали своє справжнє обличчя. Болгарія, Словаччина, Румунія зняли обмеження. А Угорщина и Польша ні.
показать весь комментарий
15.09.2023 21:33 Ответить
словаки нет
показать весь комментарий
16.09.2023 02:45 Ответить
Як на мене, то останнім часом забагато Польща на себе бере... І не в контексті україно-польських відносин, а взагалі щось повадились бодатися з ЄС так, як ніби безсмертні ніби вони перша скрипка в Євросоюзі і ніхто їм не указ. Як би не вдаритися боляче о реальність.
показать весь комментарий
15.09.2023 21:40 Ответить
Єврокомісія вже кілька років намагається повалити нинішній польський уряд (і поставити пронімецький), але це не працює...
показать весь комментарий
16.09.2023 00:55 Ответить
Poliaki sami tak prodajiot mnogo sto ES po desiovke.Litve ix produkcija na mnogo desevle cem mesnoje.Kacestvo polskoj produkciji jest ocen ploxoje jesli sravnit s mesnoj produkcijej.malo ejio i zakupajet izza etogo
показать весь комментарий
15.09.2023 21:59 Ответить
Очень не красиво. Муравецкий троянский конь.
показать весь комментарий
15.09.2023 22:32 Ответить
В эти страны надо запретить поставки сырья, дерева, метал, строиматериалы. Пусть через немцев покупают, с наценкой
показать весь комментарий
15.09.2023 23:15 Ответить
Свиня.
показать весь комментарий
16.09.2023 00:24 Ответить
Дуже гарно, а по батькові?
показать весь комментарий
16.09.2023 00:39 Ответить
Ти сирота.
показать весь комментарий
16.09.2023 03:09 Ответить
 
 