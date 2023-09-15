Зеленский об экспорте аграрной продукции: Если соседи будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать

Ограничения со стороны Еврокомиссии относительно доступа украинской аграрной продукции на рынок Европейского Союза сняты.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.

"Искренне благодарен Урсулеи фон дер Ляйен за соблюдение слова и правил свободного рынка. Это пример подлинного единства и доверия между Украиной и ЕС. Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ожидает от европейских соседей поддержки украинского аграрного экспорта.

"Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, ранее Польша продлила запрет на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября.

В то же время Национальное собрание Болгарии в четверг приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.

Отметим, что в мае Европейский Союз разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября. Если запрет не будет продлен, скорее всего каждая из этих стран введет отдельное эмбарго на агропродукцию. О таком намерении уже заявила Венгрия.

Позже комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский поддержал продление временного запрета на импорт украинского зерна в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию до конца 2023 года и предложил предоставить субсидии для украинских экспортеров зерна.

Впоследствии Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

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