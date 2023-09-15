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Зеленский об экспорте аграрной продукции: Если соседи будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать

зеленський

Ограничения со стороны Еврокомиссии относительно доступа украинской аграрной продукции на рынок Европейского Союза сняты.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.

"Искренне благодарен Урсулеи фон дер Ляйен за соблюдение слова и правил свободного рынка. Это пример подлинного единства и доверия между Украиной и ЕС. Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ожидает от европейских соседей поддержки украинского аграрного экспорта.

"Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, ранее Польша продлила запрет на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября.

В то же время Национальное собрание Болгарии в четверг приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.

Отметим, что в мае Европейский Союз разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября. Если запрет не будет продлен, скорее всего каждая из этих стран введет отдельное эмбарго на агропродукцию. О таком намерении уже заявила Венгрия.

Позже комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский поддержал продление временного запрета на импорт украинского зерна в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию до конца 2023 года и предложил предоставить субсидии для украинских экспортеров зерна.

Впоследствии Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

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Автор: 

Еврокомиссия (1444) Зеленский Владимир (20239) зерно (1070) Польша (8403)


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Топ комментарии
+20
Курва, ничего тупее чем посориться с Польшей и придумать нельзя... разве что посориться с США и Британией... что это за дичь вобще происходит ?
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15.09.2023 20:50
+14
Так у поляків самих рило у пушку, тому вони і бояться розгляду питання у рамках ЄС та СОТ.
А на рахунок "посоріться", раджу не заглядати у сраку ситуативним партнерам, які вже отримали від України набагато більше ніж віддали.
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15.09.2023 20:56
+14
Полякам Україна не вигідна в ЄС! Вже ниють, що українці в Німеччину переїжджають на роботу, нема кому за копійки полуницю збирати, на заводах по 15 годин горбатіти і ремонти робити в Польщі.
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15.09.2023 21:04
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Курва, ничего тупее чем посориться с Польшей и придумать нельзя... разве что посориться с США и Британией... что это за дичь вобще происходит ?
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15.09.2023 20:50 Ответить
Так у поляків самих рило у пушку, тому вони і бояться розгляду питання у рамках ЄС та СОТ.
А на рахунок "посоріться", раджу не заглядати у сраку ситуативним партнерам, які вже отримали від України набагато більше ніж віддали.
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15.09.2023 20:56 Ответить
а може у поляків "рило не в пушку", а в танках та винищувачах які вона нам безкоштовно віддали в саму скрутну годину !?!!

ЗЄльонський тупа та невдячна свиня і на додачу зрадник, який свариться з нашими щирими друзями !

Пробачте, Бене і Великобританіє!
Пробачте пане Анджей та брати-поляки !
Пробачте пане Джо і народ Америки!
Пробачте нам всі наші друзі за те, що маємо свиню
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15.09.2023 21:26 Ответить
Перед Орбаном нужно тоже извиниться
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15.09.2023 21:35 Ответить
Не безкоштовно, їм це частково компенсувало ЄС І США. Це не друзі, які ніж у спину вштрикують.
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15.09.2023 21:41 Ответить
із подляцковського січневого призова ботів



Реєстрація: 11.01.2023
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15.09.2023 22:15 Ответить
Тупорила бичка, поляки нічого безкоштовно нам не давали. За все було заплачено або американцями, або українцями.
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15.09.2023 22:21 Ответить
Я на форумі с 2014 року. Був нік Sergey Sheshenya, так що мимо )
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15.09.2023 22:26 Ответить
какая вы дура!
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16.09.2023 02:39 Ответить
ты с вазелином ходишь в кармане или по сухому любишь?
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15.09.2023 21:00 Ответить
Я в ваших гейских шутках не смыслю. Это к чему было сказано ?
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15.09.2023 21:03 Ответить
значит по сухому...если шутку увидел
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15.09.2023 21:27 Ответить
У тебе, кацапчику, тільки одне на умі! Всі ви латентні, без винятку. Тому і палитесь на таких "шутках"!
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15.09.2023 21:34 Ответить
свою жену защищаешь? правильно
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15.09.2023 21:39 Ответить

Ти тупорилий ідіот. Ти спершу розбирися у питанні, а потім неси хєрню. Згідно договору про вільний ринок Україна-ЄС, польща зобов'язана відкрити свій ринок для українських с/г виробників. Однак польща цього не робить і бикує. Так причому тут Україна?!
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15.09.2023 22:32 Ответить
Значить треба зерно через Румунію -- в Польщі вибори
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15.09.2023 20:52 Ответить
+ 100 !

не на одній Польщі наше зерно зійшлося.
хіба немає його продати в іншому місці.
а Президента Дуду та ПІС, які стільки зробили для нас, треба підтримати.

соромно перед поляками за Україну !
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15.09.2023 21:34 Ответить
Так дешева українська аграрна продукція вигідна самим полякам, бо таким чином ціни в магазинах будуть нижчими. Чехія цілком задоволена
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15.09.2023 22:23 Ответить
Просто заборони ввозити продукти контрабандні з Польщі і поляків попустить!
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15.09.2023 20:52 Ответить
Сделай зарплату,пенсии,медицину как в Польше,Германии-тогда и поставляй и не с плесенью,пестицидами.
Право ЕС,а ты тут при чём?Ты рабочим права,зарплату ЕС выдал?
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15.09.2023 20:55 Ответить
Медицина в Польщі ?!
Ні, не треба! Поляки до Львова і Києва на операції їздять. Не все там так ідеально в медицині!
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15.09.2023 20:57 Ответить
Так и негры в институты Украины массово поступают.Явно не за знаниями приезжают.
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15.09.2023 21:01 Ответить
Так германія навпаки вимагає від польщі зняти заборону на експорт української агропродукції
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15.09.2023 22:24 Ответить
ну да, а на мацкве медіцина вааще косміческа...
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15.09.2023 21:36 Ответить
не мели *****...і так лайна вистачає
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15.09.2023 21:02 Ответить
Мааааа... ЗЕмоська тоб-то ти сильна, щоб лаяти на окримі частини ЄВРОслона?
А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати.
ЗЕостапа знов кудись понесло вихурями "канабісу"...

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15.09.2023 20:55 Ответить
Та ні, тут він якраз правий, війна війною, але пшеки явно більше отримали від нас ніж ми від них. І зараз в Польші це просто популізм серед фермерів бо вибори на носі, ото і все.
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15.09.2023 20:59 Ответить
поясніть чого саме більше отримали поляки від нас, ніж ми від них.
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15.09.2023 21:11 Ответить
З Зелею у нас путя тільки до тайгового союза. Завжди найдуться дебіли котри його підтримають !
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15.09.2023 21:14 Ответить
невдячні ЗЄсвині забули що Польща прийняла більше міліона біженців, безкоштовно передала нам сотні танків, десятки винищувачів і є нашим першим адвокатом в Європі

невдячні ЗЄсвині не знають що таке партнерство !
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15.09.2023 21:45 Ответить
польща не давала Україні ніяких сотень танків безкоштовно! Вона отримала взамін американські а краби українці оплатили із бюджету
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15.09.2023 22:25 Ответить
точно взамін? не чув такого. чув про те, що у них контракт з американцями на 500 хімарсів. і не в подарунок, а за це поляки платять гроші. так само як і корейцям платять за танки і подібні до хімарсів установки. тож абрамси, якими поляки замінять передані Україні танки, теж для них можуть не бути безкоштовними. а якщо і будуть абрамси для поляків безкоштовними, то це не наша справа. ми маємо бути безмежно вдячні полякам за надані нам танки і літаки, а не бикувати.
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16.09.2023 00:30 Ответить
Звичайно, Польща не отримала нічого взамін за за передані Україні танки (300 танків) і літаки. Були розмови про компенсацію, але нічого не вийшло. Нарешті, Польща закупила танки в Південній Кореї («Чорна Пантера» K2) і США («Абрамс»). А також літаки FA-50 з Південній Кореї.
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16.09.2023 01:56 Ответить

Ти ідіот, до чого твій висер з хаймарсами?
За краби які ляхи поставили Україні, польща заробила 700 млн євро з українського бюджету. За радянські літаки які польща поставила в Україну, вони отримають американські f-16 безкоштовно, так само з танками. За колісні бмп які поїхали в Україну, польща отримала гроші від України... Тобто за радянський мотлох польща отримує ******* техніку нато при цьому заробляє на продажу і свого впк.
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16.09.2023 06:34 Ответить
Отримали захист своєї території ціною нашої крові
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15.09.2023 22:09 Ответить
поляки вступили в НАТО і зараз озброюються як скажені.
буйло не насмілиться на них напасти, на відміну від України ЗЄльонського початку 2022 року.

то хто нам винний ?
і кого ми захистили?
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15.09.2023 22:21 Ответить
Поляків бо якби кацапи окупували всю Україну то НАТО б захищалось б вже десь в горах Іспанії
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15.09.2023 22:22 Ответить
давай вже до кінця па-данєцкі, жека:
НАТА защищалась бы в Рейкявике
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15.09.2023 23:09 Ответить
для умственно отсталых. Нас туда не брали. Порошенко даже ввел НАТо в конституцию, и что? все так ср*лись обидеть россию, что никто это даже не рассматривал
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16.09.2023 02:42 Ответить
серйозно? захист вони отримали коли вступили у НАТО. так само як і країни Балтії.
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16.09.2023 00:32 Ответить
цікава ситуація...а як Україна буде в ЄС? Що тоді будуть робити поляки? Яким чином діяти?!
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15.09.2023 21:01 Ответить
Полякам Україна не вигідна в ЄС! Вже ниють, що українці в Німеччину переїжджають на роботу, нема кому за копійки полуницю збирати, на заводах по 15 годин горбатіти і ремонти робити в Польщі.
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15.09.2023 21:04 Ответить
Якщо будемо весь час бикувати, то нас туда не примуть !
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15.09.2023 21:12 Ответить
якщо...але відстоювати свої інтереси то не бикування
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15.09.2023 21:26 Ответить
будемо відстоювати свої інтереси поза ЄС.
то не бикування, то буде скавчання
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15.09.2023 21:48 Ответить
Судячи з твоїх коментрів, ти підробляєш повією у польщі
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15.09.2023 22:26 Ответить
а ти - сракою в кацапів
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15.09.2023 23:10 Ответить
а хто з опи може "цивілізовано" відповісти, якщо там скрізь нецивілізоване бидло?
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15.09.2023 21:06 Ответить
О мля....юрист криворожий прокукарікався....про "право" згадав.
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15.09.2023 21:08 Ответить
Вот пример растаможки легк.авто 2010 г.из ЕС в Украине:
Акциз: 1200 euro.Мито: 1000 euroПДВ: 2440 euroЗагальна вартість розмитнення: 4640 euro.Внесок до пенсійного фонду: 488 euro

Шо оно мелет,шо за права у него в ЕС?
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15.09.2023 21:15 Ответить
Ти не порахував скільки у ЄС платять за техобслуговування, за страховку, за екологію. А в Україні за це ніхто не платить.
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15.09.2023 22:27 Ответить
Щоб ти здох у страшних муках, проклятий уй@бок!!!
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15.09.2023 21:18 Ответить
Понтуватися ЗЕ може скільки завгодно, але реалії такі, що поки Україна живе за кошти США та ЄС - буде так, як скажуть, а не так, як хочеться.
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15.09.2023 21:20 Ответить
Так вимога ЄС до польщі якраз зняти заборону на український агроекспорт. Бо заборона не відповідає вимогам договору про вільний ринок Україна-ЄС
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15.09.2023 22:28 Ответить
Якщо сусіди порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати Джерело:

Цікаво як і чим?
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15.09.2023 21:33 Ответить
Брюссель накаже польщу за невиконання зобов'язань. Тобі мало?
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15.09.2023 22:33 Ответить
і що Брюсель накаже Польщі ?

борошно тундряного алєня
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15.09.2023 23:13 Ответить
в суд подадим. И правильно сделаем
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16.09.2023 02:43 Ответить
Ретроспектива

А памятаєте Тігіпко? В порівнянні з ним зєлєнський просто пігмей, але Орлуша свого часу написав про Сергія Тігіпко віршик, який виявився пророчим. Останні чотири рядки підходять багатьом політикам "нової доби"...

Орлуша о Тигипко (susanin)
"Мне надоели пошлые улыбки,
Политиков поганое вранье,
Я знаю точно: лишь Сергей Тигипко
К чертям разгонит это воронье!
На нем - костюм изящный от Бриони,
И знают в банке все до одного:
Завидуют Обама с Берлускони
Способностям к анализу его.
Его лицо - светильник интеллекта,
Его улыбка - волевой оскал.
Такого безупречного субъекта
Еще никто у нас не выбирал!
А если вдруг Отчизне станет худо,
А если вдруг в страну придет беда,
Он, только что возникший ниоткуда,
Исчезнет вновь, обратно в никуда...".
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15.09.2023 21:38 Ответить
...і про "Кузня на рибальскому" нічого не чути
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15.09.2023 21:41 Ответить
Жесткий , только легкий.
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15.09.2023 22:31 Ответить
Муравецкий завидует лаврам Орбана.
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15.09.2023 22:35 Ответить
Що ви тим всім зерном переймаєтесь?
Українець звичайний, з того обігу мати все одно нічого не буде, як і не мав, хоча конституційно то його.
Хтось торгує нафтою а хтось їжою. Подивіться як живуть саудіти, або Емірати, або кювейтці і подивіться як живуть українці.
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15.09.2023 23:21 Ответить
отберие у наркомана микрофон!
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16.09.2023 07:44 Ответить
 
 