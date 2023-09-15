Зеленский об экспорте аграрной продукции: Если соседи будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать
Ограничения со стороны Еврокомиссии относительно доступа украинской аграрной продукции на рынок Европейского Союза сняты.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.
"Искренне благодарен Урсулеи фон дер Ляйен за соблюдение слова и правил свободного рынка. Это пример подлинного единства и доверия между Украиной и ЕС. Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что ожидает от европейских соседей поддержки украинского аграрного экспорта.
"Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее Польша продлила запрет на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября.
В то же время Национальное собрание Болгарии в четверг приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.
Отметим, что в мае Европейский Союз разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября. Если запрет не будет продлен, скорее всего каждая из этих стран введет отдельное эмбарго на агропродукцию. О таком намерении уже заявила Венгрия.
Позже комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский поддержал продление временного запрета на импорт украинского зерна в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию до конца 2023 года и предложил предоставить субсидии для украинских экспортеров зерна.
Впоследствии Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.
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А на рахунок "посоріться", раджу не заглядати у сраку ситуативним партнерам, які вже отримали від України набагато більше ніж віддали.
ЗЄльонський тупа та невдячна свиня і на додачу зрадник, який свариться з нашими щирими друзями !
Пробачте, Бене і Великобританіє!
Пробачте пане Анджей та брати-поляки !
Пробачте пане Джо і народ Америки!
Пробачте нам всі наші друзі за те, що маємо свиню
Реєстрація: 11.01.2023
Ти тупорилий ідіот. Ти спершу розбирися у питанні, а потім неси хєрню. Згідно договору про вільний ринок Україна-ЄС, польща зобов'язана відкрити свій ринок для українських с/г виробників. Однак польща цього не робить і бикує. Так причому тут Україна?!
не на одній Польщі наше зерно зійшлося.
хіба немає його продати в іншому місці.
а Президента Дуду та ПІС, які стільки зробили для нас, треба підтримати.
соромно перед поляками за Україну !
Право ЕС,а ты тут при чём?Ты рабочим права,зарплату ЕС выдал?
Ні, не треба! Поляки до Львова і Києва на операції їздять. Не все там так ідеально в медицині!
А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати.
ЗЕостапа знов кудись понесло вихурями "канабісу"...
невдячні ЗЄсвині не знають що таке партнерство !
Ти ідіот, до чого твій висер з хаймарсами?
За краби які ляхи поставили Україні, польща заробила 700 млн євро з українського бюджету. За радянські літаки які польща поставила в Україну, вони отримають американські f-16 безкоштовно, так само з танками. За колісні бмп які поїхали в Україну, польща отримала гроші від України... Тобто за радянський мотлох польща отримує ******* техніку нато при цьому заробляє на продажу і свого впк.
буйло не насмілиться на них напасти, на відміну від України ЗЄльонського початку 2022 року.
то хто нам винний ?
і кого ми захистили?
НАТА защищалась бы в Рейкявике
то не бикування, то буде скавчання
Акциз: 1200 euro.Мито: 1000 euroПДВ: 2440 euroЗагальна вартість розмитнення: 4640 euro.Внесок до пенсійного фонду: 488 euro
Шо оно мелет,шо за права у него в ЕС?
Цікаво як і чим?
борошно тундряного алєня
А памятаєте Тігіпко? В порівнянні з ним зєлєнський просто пігмей, але Орлуша свого часу написав про Сергія Тігіпко віршик, який виявився пророчим. Останні чотири рядки підходять багатьом політикам "нової доби"...
Орлуша о Тигипко (susanin)
"Мне надоели пошлые улыбки,
Политиков поганое вранье,
Я знаю точно: лишь Сергей Тигипко
К чертям разгонит это воронье!
На нем - костюм изящный от Бриони,
И знают в банке все до одного:
Завидуют Обама с Берлускони
Способностям к анализу его.
Его лицо - светильник интеллекта,
Его улыбка - волевой оскал.
Такого безупречного субъекта
Еще никто у нас не выбирал!
А если вдруг Отчизне станет худо,
А если вдруг в страну придет беда,
Он, только что возникший ниоткуда,
Исчезнет вновь, обратно в никуда...".
Українець звичайний, з того обігу мати все одно нічого не буде, як і не мав, хоча конституційно то його.
Хтось торгує нафтою а хтось їжою. Подивіться як живуть саудіти, або Емірати, або кювейтці і подивіться як живуть українці.