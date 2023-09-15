Из-за катастрофических потерь россияне активно вербуют в армию учеников техникумов и интернатов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о мобилизационных мерах РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В связи с катастрофическими потерями оккупантов, с целью доукомплектования новосформированной 25-й общевойсковой армии из России, на территории Приморского и Хабаровского краев Российской Федерации осуществляются мобилизационные мероприятия местного населения. В частности, в профессионально-технических училищах, техникумах и среди выпускников интернатов ведутся активные агитационные мероприятия с привлечением российских военнослужащих новосформированной 25-й армии из России, которые закончили указанные учебные заведения.

При поступлении на военную службу оккупационные агитаторы предлагают единовременную выплату в размере 600 тыс. рублей и денежное обеспечение от 200 тыс. рублей".

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