Из-за катастрофических потерь россияне активно вербуют в армию учеников техникумов и интернатов, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о мобилизационных мерах РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В связи с катастрофическими потерями оккупантов, с целью доукомплектования новосформированной 25-й общевойсковой армии из России, на территории Приморского и Хабаровского краев Российской Федерации осуществляются мобилизационные мероприятия местного населения. В частности, в профессионально-технических училищах, техникумах и среди выпускников интернатов ведутся активные агитационные мероприятия с привлечением российских военнослужащих новосформированной 25-й армии из России, которые закончили указанные учебные заведения.
При поступлении на военную службу оккупационные агитаторы предлагают единовременную выплату в размере 600 тыс. рублей и денежное обеспечение от 200 тыс. рублей".
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п.с. звиняйте за мою Украинську,бо я тики навчаюсь.
На черзі **********?
https://www.google.com/amp/s/inseinin.com.ua/tpost/3sbvhaxmj1-stupn-pridatnost-stattya-31-rozkladu-hvo%3famp=true
У випадку з однооким, влк скористались положенням, бо існуюче око у нього бачить ідеально. Щодо кінцівок, читайте там же :
https://search.app.goo.gl/?ofl=https%3A%2F%2Flens.google&al=googleapp%3A%2F%2Flens%3Flens_data%3DKAw&apn=com.google.android.googlequicksearchbox&amv=301204913&isi=284815942&ius=googleapp&ibi=com.google.GoogleMobile&link=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fiosgoogleapp%2Fdefault%3Furl%3Dgoogleapp%253A%252F%252Flens%253Fmin-version%253D180%2526lens_data%253DKAw&ifl=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fgoogle%2Fid284815942%3Fppid%3D1ac8cc35-d99c-4a1d-b909-321c8968cc74%26pt%3D9008%26mt%3D8%26ct%3D4815459-oo-lens-isb-bar-lens-cam%26UTM_campaign%3Dgoogle_search_mweb&efr=1&ct=4815459-oo-lens-isb-bar-lens-cam&utm_campaign=4815459-oo-lens-isb-bar-lens-cam&utm_source=google_search_mweb&utm_medium=owned&pt=9008&mt=8
До пункту Стаття 31-а Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку, належать: гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота; відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче
Єєєєєє якщо мене прочитає той хто цим довб.ойобам платить - звільняйте їх з роботи, купіть краще побільше пакетів вашим лишньохромосомим воякам, бо війну ви вже програли тролі вам більше не ************, та і ніхто вже їм не вірить давно
Народився, сісю посмоктав, три роки дитсадка і в Шторм-зет