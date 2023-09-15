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Новости Мобилизация в РФ
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Из-за катастрофических потерь россияне активно вербуют в армию учеников техникумов и интернатов, - Генштаб

рф,армія,мобілізація

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о мобилизационных мерах РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В связи с катастрофическими потерями оккупантов, с целью доукомплектования новосформированной 25-й общевойсковой армии из России, на территории Приморского и Хабаровского краев Российской Федерации осуществляются мобилизационные мероприятия местного населения. В частности, в профессионально-технических училищах, техникумах и среди выпускников интернатов ведутся активные агитационные мероприятия с привлечением российских военнослужащих новосформированной 25-й армии из России, которые закончили указанные учебные заведения.

При поступлении на военную службу оккупационные агитаторы предлагают единовременную выплату в размере 600 тыс. рублей и денежное обеспечение от 200 тыс. рублей".

Читайте также: В России снова заговорили о мобилизации сотен тысяч человек из числа как резервистов, так и контрактников, - ISW

Автор: 

армия РФ (19079) мобилизация (2736)


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Топ комментарии
+9
Кацапи , ми всіх вбʼємо , бо так сказав генерал Залужний 🙁
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15.09.2023 20:57
+8
Здається що наші тцк у цьому плані вже кацапів перевершили... На превеликий жаль. Проте така політика нашої сраної влади.
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15.09.2023 21:04
+7
Та зрозуміло. Сотні відео із свавіллям тцк то все кацапське ІПСО, як і яйця по 17 гривень, і куртки втричі дорожчі, і ще багато чого... Ну а ти й далі смокчи зелений х..р,
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15.09.2023 21:16
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Кацапи , ми всіх вбʼємо , бо так сказав генерал Залужний 🙁
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15.09.2023 20:57 Ответить
Цікаво той лишньохромосомий імбецил, що по центру на передньому плані з відповідним кацапському біосміттьєвому жителю під.орашки лицем розглядає калаша як кобзон піраміду учень технікуму чи вихованець інтернату? 😂
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15.09.2023 20:59 Ответить
то лапотні втарагоднікі...
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15.09.2023 21:01 Ответить
То він "задумався": з якого боку та штука стріляє? Очевидно, наступним кроком вирішення цього квесту буде натискання на спусковий гачок...
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15.09.2023 21:02 Ответить
Походу так і є, щось дивиться на приклад, там же теж отвір є для ремнабору - думає може звідти, у кацапів же все через жопу! Задньоприводні ідіоти!
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15.09.2023 21:05 Ответить
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15.09.2023 21:11 Ответить
это преподователь.воно размирковуе скильки з той @уйни вийде нижек для табурэту...
п.с. звиняйте за мою Украинську,бо я тики навчаюсь.
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15.09.2023 21:15 Ответить
Це фото 2022 року . Перші кацапські мобілізовані .
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15.09.2023 22:42 Ответить

На черзі **********?
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15.09.2023 21:00 Ответить
Ну от скільки їм треба трупів? Таурус, атакамс, абрамс, літачки...Фарш же буде такий, молекул не залишиться не те, що м"яса
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15.09.2023 21:00 Ответить
Но-но! Хробакам теж треба щось їсти!
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15.09.2023 21:03 Ответить
Де той геній який писав що у кацапів не гребуть усіх підряд!
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15.09.2023 21:00 Ответить
Не палися у тебе однакові тролі в друзях на цьому та Віталій умкюа, і ще там всі троляки і створені ще в один період, хоча ти більш професійний підготовлений троль ніж твої колеги!
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15.09.2023 21:13 Ответить
У мене ні одного знайомого ще так не забрали, всі добровільно мобілізовані, чоловік зі 100, я в тому числі, дійсно чув ситуації не підтверджені через людей, що когось там десь забирав і возив у військомат, і забирали хлопця який сміття виносив, але ж це галімий спорчений телефон доданий до нісенітниць невеликого відсотку сцикунів(особливо жалкі особини), що бояться тцк як смерті! А от як в лугандонії та на рососії загрібають бачили неодноразово
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15.09.2023 21:23 Ответить
Є дуже багато підтверджених фактів за останні пів року. Є постанови суду, є заяви на тцкшників і навідь на ментів, які не тільки не припинили злочин, а мочки стояли поруч. Це реальна і велика проблема зараз. Але ви праві, минулого року йшли добровольцями, а зараз навіть інваліда без долоні і одного ока признали придатним і це факт підтведжений документально.
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15.09.2023 21:27 Ответить
Посилання на новину про інваліда без ока в студію
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15.09.2023 21:29 Ответить
Загугліть і навіть знайдете розбір справи доволі поважаємими юристами. У зв'язку зі зміною у законодавстві, влк згадали нормативи, що людина у якої відсутнє яблуко ока, але інше при цьому має зір не менше скількох там діоптрій - придатна. Щодо руки - так само у томуж нормативі. Взагалі непридатними вважаються люди у яких відсутні нижні кінцівки на будьякому рівні, а якщо не вистачає частини верхньої кінцівки - придатний у воєнний час. Тобто все що завадило забрати людину - оформлена інвалідність, людина з інвалідністю може служити, але виключно за власним бажанням.
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15.09.2023 21:35 Ответить
Які нормативи які документи скинь посилання, Українці не кац.апи, у нас так не канає, що якийсь троль піз...нув і всі йому повірили, у Нашого народу на відміну від біосміттьєвого вашого зброду лишньої хромосоми в запасі немає!
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15.09.2023 21:42 Ответить
Взагалі я не повинен вам нічого, але тримайте :

https://www.google.com/amp/s/inseinin.com.ua/tpost/3sbvhaxmj1-stupn-pridatnost-stattya-31-rozkladu-hvo%3famp=true

У випадку з однооким, влк скористались положенням, бо існуюче око у нього бачить ідеально. Щодо кінцівок, читайте там же :

https://search.app.goo.gl/?ofl=https%3A%2F%2Flens.google&al=googleapp%3A%2F%2Flens%3Flens_data%3DKAw&apn=com.google.android.googlequicksearchbox&amv=301204913&isi=284815942&ius=googleapp&ibi=com.google.GoogleMobile&link=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fiosgoogleapp%2Fdefault%3Furl%3Dgoogleapp%253A%252F%252Flens%253Fmin-version%253D180%2526lens_data%253DKAw&ifl=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fgoogle%2Fid284815942%3Fppid%3D1ac8cc35-d99c-4a1d-b909-321c8968cc74%26pt%3D9008%26mt%3D8%26ct%3D4815459-oo-lens-isb-bar-lens-cam%26UTM_campaign%3Dgoogle_search_mweb&efr=1&ct=4815459-oo-lens-isb-bar-lens-cam&utm_campaign=4815459-oo-lens-isb-bar-lens-cam&utm_source=google_search_mweb&utm_medium=owned&pt=9008&mt=8

До пункту Стаття 31-а Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку, належать: гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота; відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче
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15.09.2023 21:47 Ответить
Бляха скільки служу і знайомі у всіх родах військ, різне чув там що десь алкоголіка мобілізували навіть про трансвестита, але про інвалідів без очей, це пиз... А!!!!! Що Ви там в сколково курите???? 😂😂😂!
Єєєєєє якщо мене прочитає той хто цим довб.ойобам платить - звільняйте їх з роботи, купіть краще побільше пакетів вашим лишньохромосомим воякам, бо війну ви вже програли тролі вам більше не ************, та і ніхто вже їм не вірить давно
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15.09.2023 21:33 Ответить
Можете поцікавитись в ЄРДР, скільки зареєстровано зараз справ по статтям 424,426,146,365 відносно працівників тцк і поліції.
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15.09.2023 21:41 Ответить
Скинь скрін тоді, як ти працюєш в єрдррі
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15.09.2023 21:45 Ответить
Хто ти воїн? Де ти служиш??? На другому львівському фронті, чи на третьому закарпатському? Тримай посилання, блазень: https://www.unian.ua/society/u-shostci-na-viynu-hochut-mobilizuvati-hlopcya-bez-kisti-ta-oka-12387615.html
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15.09.2023 21:44 Ответить
Може десь поодинокі плутанини є, а родичі б'ють на спалах, так, що він служить? 😁 Хоча на мою думку навіть цей юнак без одного ока виявився кращим бійцем ніж який а-ля елітний підаросійський спецпризначенець бо у Нас в крові Перемога, а у вас моча!
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15.09.2023 21:49 Ответить
******* в окно посмотри!не видел он,слепой.
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16.09.2023 13:56 Ответить
ПНХ троляка, я не в ккацапляндії, щоб "сматреть в акно" як ваших лишньохромосомих ує.бнів гребуть до псевдозбройних сил підерації!
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16.09.2023 20:57 Ответить
Здається що наші тцк у цьому плані вже кацапів перевершили... На превеликий жаль. Проте така політика нашої сраної влади.
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15.09.2023 21:04 Ответить
Звісно моцкальським лишньохромосомим тролям набагато видніше з пі.дорашки як тут у Нас!
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15.09.2023 21:10 Ответить
Та зрозуміло. Сотні відео із свавіллям тцк то все кацапське ІПСО, як і яйця по 17 гривень, і куртки втричі дорожчі, і ще багато чого... Ну а ти й далі смокчи зелений х..р,
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15.09.2023 21:16 Ответить
Яйця, куртки, свавілля тцк, що ще забув, заспокойся бо вже все останнье за рік по методиці виклав
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15.09.2023 21:25 Ответить
Ото ти притрушене... Не вір очам своїм, вір марафону!!!
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15.09.2023 21:47 Ответить
У нас до 25 років і без досвіду тільки добровольців беруть.
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15.09.2023 21:19 Ответить
Звідки це знати кацапському тролю
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15.09.2023 21:27 Ответить
коли "катастрофічні втрати росіян" будуть трансформовані в територіальні?
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15.09.2023 21:00 Ответить
Та що там вже....беріть із дит садочків. Все одно нічого путнього не виросте з вас.
Народився, сісю посмоктав, три роки дитсадка і в Шторм-зет
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15.09.2023 21:04 Ответить
Не допоможе. Треба піонерів з таборів вербувати та старшу групу дитячих ясел.
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15.09.2023 21:07 Ответить
А шо тюрми вже спорожніли
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15.09.2023 21:11 Ответить
Для рашистів це величезні суми (особливо у найбідніших регіонах) тому вербувальники знайдуть чимало м'яса, якому втрачати однаково нічого і воно охоче піде воювати.
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15.09.2023 21:12 Ответить
Чим ближче до "сакральної цифри" - 300 000 вбитих - тим голосніше чується "завивання на болотах". Думаю до Нового року загине значно більше кацапів і тоді вони нарешті помітять що війна, а не "СВО" і постануть традиційні питання "кто віноват?" та "что дєлать?".
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15.09.2023 21:20 Ответить
Вербують зеків, іноземців, що хочуть отримати паспорт, на Кубі щось пробують, скоріше і в Африці. Якась мала доля таки підписує контракт, гроші для глибинки великі. На рахунок інфи у дописі не впевнений, поки це перша подібна новина, яку бачу.
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15.09.2023 21:21 Ответить
Этот из техникума, или из интерната? Или из дома престарелых?
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15.09.2023 21:24 Ответить
Дід із інтерната, що воює з Ната! 😁
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15.09.2023 21:39 Ответить
Фарш телячий.
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15.09.2023 21:39 Ответить
Корм для собак.
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15.09.2023 22:19 Ответить
Всех холопов на мясо. Сцарь приказал.
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15.09.2023 22:31 Ответить
Нехай щастить!
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15.09.2023 22:33 Ответить
То комдів здивувався
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16.09.2023 01:01 Ответить
 
 