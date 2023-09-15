Россия может перебазировать корабли из Севастополя в Новороссийск, - разведка Эстонии

Разведка Сил обороны Эстонии в сводке в пятницу отметила успешные действия украинских сил во временно оккупированном Крыму, а также продвижение на других участках фронта полномасштабной войны.

В сводке упоминается, среди прочего, последняя комбинированная атака Украины на Севастополь, в результате которой были разрушены большой десантный корабль проекта 775 "Минск" и дизель-электрическая подлодка класса "Варшавянка", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Эстонская разведка указывает, что удар не только достиг военной цели, но и несколько отвлек внимание российских СМИ от участия президента РФ Владимира Путина в Дальневосточном экономическом форуме и его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Примечательно, что асимметричными действиями Украина сумела лишить Россию господства на море практически вдоль всего западного побережья Крыма и вытеснить россиян в восточную акваторию Черного моря", – отмечают в разведке.

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Силы обороны Эстонии предполагают, что после последней атаки россияне, вероятно, перебазируют корабли из Севастополя в Новороссийск, что еще больше снизит роль города в оккупированном Крыму в обеспечении морских операций.

Что касается ситуации на фронте, то, указывается в сводке, Украина продолжает систематически зачищать укрепленные позиции россиян на Ореховском направлении в Запорожской области рядом с недавно освобожденным с. Работино. В то же время, там скептически оценивают возможность прорыва ВСУ в сторону Токмака и перерезание сухопутного коридора россиян в Крым.

На других участках фронта ситуация почти не претерпела изменений: ВСУ продолжают боевые действия в районе Бахмута, а вооруженные силы РФ атаковали на линии Купянск – Сватово – Кременная и били в сторону Лимана.