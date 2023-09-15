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Новости
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Россия может перебазировать корабли из Севастополя в Новороссийск, - разведка Эстонии

чф,рф

Разведка Сил обороны Эстонии в сводке в пятницу отметила успешные действия украинских сил во временно оккупированном Крыму, а также продвижение на других участках фронта полномасштабной войны.

В сводке упоминается, среди прочего, последняя комбинированная атака Украины на Севастополь, в результате которой были разрушены большой десантный корабль проекта 775 "Минск" и дизель-электрическая подлодка класса "Варшавянка", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Эстонская разведка указывает, что удар не только достиг военной цели, но и несколько отвлек внимание российских СМИ от участия президента РФ Владимира Путина в Дальневосточном экономическом форуме и его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Примечательно, что асимметричными действиями Украина сумела лишить Россию господства на море практически вдоль всего западного побережья Крыма и вытеснить россиян в восточную акваторию Черного моря", – отмечают в разведке.

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Силы обороны Эстонии предполагают, что после последней атаки россияне, вероятно, перебазируют корабли из Севастополя в Новороссийск, что еще больше снизит роль города в оккупированном Крыму в обеспечении морских операций.

Что касается ситуации на фронте, то, указывается в сводке, Украина продолжает систематически зачищать укрепленные позиции россиян на Ореховском направлении в Запорожской области рядом с недавно освобожденным с. Работино. В то же время, там скептически оценивают возможность прорыва ВСУ в сторону Токмака и перерезание сухопутного коридора россиян в Крым.

На других участках фронта ситуация почти не претерпела изменений: ВСУ продолжают боевые действия в районе Бахмута, а вооруженные силы РФ атаковали на линии Купянск – Сватово – Кременная и били в сторону Лимана.

Автор: 

разведка (4170) Черноморский флот РФ (1558) Эстония (1412)


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Топ комментарии
+5
Причалів не вистачить.

Будуть під Керченським мостом щвартувати
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15.09.2023 21:01
+5
А далі отаким чином -
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15.09.2023 21:04
+4
Да, это так. Как только Ющенко пришел к власти он и напомнил кацапам, что продления не будет от 17 г. С того момента стали давить на Украину всем чем можно. Плюс разыграли карту косатую юлю. А как только шапкокрад победил 16 января 10 г, уже весной подписали Харьковские соглашения по аренде длительной в севастополе. После этого шапкокрад попал на крючок навсегда. В принципе предательство полноценное главой страны. Дальше им вертели как хотели. Там кстати и харьковский тварёныш бздобкин сыграл роль некую с кернесом по всей той процедуре. Им же потом весной с марта предлагали бабло за сдачу Харькова. А донецк и луганск в той конфигурации и сами бы приползли потом. Тогда Аваков сыграл великолепно отбив Харьков с остатками кажись виницкого спецназа сбу или мвд ил все вместе собраные. Мало кто помнит. И зря. Аваков может запросто принимать очень резкие решения но продумано. Это очень акцентированный человек. Зря вытолкали. Такие для войны самые нужные. За одного битого---двух не битых дают.
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15.09.2023 21:53
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Причалів не вистачить.

Будуть під Керченським мостом щвартувати
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15.09.2023 21:01 Ответить
Їх там дістати буде важче. І лише морськими дронами.
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15.09.2023 21:02 Ответить
Именно так. Минимум 390 км. по прямой
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15.09.2023 21:08 Ответить
Там бухта відкрита. Шторм.
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15.09.2023 21:11 Ответить
Та хоч в сонячнии Магадан
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15.09.2023 21:02 Ответить
"Хто не заховався, кричить нам пиз..а" (Морський Малюк)
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15.09.2023 21:03 Ответить
А далі отаким чином -
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15.09.2023 21:04 Ответить
На урал...
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15.09.2023 21:05 Ответить
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15.09.2023 21:20 Ответить
Тре ще перейти до Новоросійська з Криму.
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15.09.2023 21:05 Ответить
Є кращий варіант. Затопити всі кораблі, щоб ворогу не дістались. Або морським дронам.
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15.09.2023 21:08 Ответить
***** не перебазует, для них это, психологически, будет означать сдачу Крыма. Они ещё в 2017 году, по договору с Украиной, должны были туда вывести черноморский флот.
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15.09.2023 21:09 Ответить
Да, это так. Как только Ющенко пришел к власти он и напомнил кацапам, что продления не будет от 17 г. С того момента стали давить на Украину всем чем можно. Плюс разыграли карту косатую юлю. А как только шапкокрад победил 16 января 10 г, уже весной подписали Харьковские соглашения по аренде длительной в севастополе. После этого шапкокрад попал на крючок навсегда. В принципе предательство полноценное главой страны. Дальше им вертели как хотели. Там кстати и харьковский тварёныш бздобкин сыграл роль некую с кернесом по всей той процедуре. Им же потом весной с марта предлагали бабло за сдачу Харькова. А донецк и луганск в той конфигурации и сами бы приползли потом. Тогда Аваков сыграл великолепно отбив Харьков с остатками кажись виницкого спецназа сбу или мвд ил все вместе собраные. Мало кто помнит. И зря. Аваков может запросто принимать очень резкие решения но продумано. Это очень акцентированный человек. Зря вытолкали. Такие для войны самые нужные. За одного битого---двух не битых дают.
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15.09.2023 21:53 Ответить
і що це дасть ? у дронів акумулятор сяде ? я бачу один плюс Крим стане чистіше , ще б кацапню вивезли за Урал .
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15.09.2023 21:11 Ответить
Та це й козі зрозуміло. Крім Новоросійська хіба що в Грузію, або Турцію. Ну ще до моцкви є варіант
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15.09.2023 21:12 Ответить
Всегда поражала проницательность эстонской разведки. Профи, опыт не пропьешь.
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15.09.2023 21:22 Ответить
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15.09.2023 21:33 Ответить
Круче Моссада - только эстонская разведка
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15.09.2023 21:39 Ответить
недавно тут кричали - "Де наш флот?!" при вірному підході в калюжі "чорне море" флоту ніде сховатись
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15.09.2023 21:27 Ответить
Єто хорошо. Туда переедут вся обслуга ЧФ , и все кто связан с ЧФ. Нам єто однозачно +
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15.09.2023 21:28 Ответить
Ну, то таке... очко жим-жим... Воно відчуває...
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15.09.2023 21:28 Ответить
Як кажуть нах** з пляжу
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15.09.2023 21:57 Ответить
Самое разумное было бы - во Владивосток.
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15.09.2023 22:01 Ответить
Цемесская бухта очень большая, но сам вход в бухту очень широкий. Внутри бухты могут быть волнения до 3 баллов. Это уже шторм. Места много, но надо строить волнорезы---дорого очень и долго. Там очень мягко говоря не уютно. Плюс сильные ветра и зимой оледенение ,,бора, всё обмерзает быстро льдом. Как стоянка хорошо, а база сложно. И нет рем-судо-верфей. Кстати поэтому на Чёрном море есть только два порта города с полноценной бухтой---Севастополь и Стамбул. Остальные с молами, волнорезами и тому подобное. Или очень маленькие и мелкие. Почему при совке там применяли ,Ракеты, ,Планеты, на воздушных крыльях. Для пассажирского перемещения.
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15.09.2023 22:09 Ответить
В Челябинск лучше сразу
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15.09.2023 22:34 Ответить
Є нюанс.
У Новороросійську відкрита бухта і там сильніші хвилі.
Тому завантажувати ракети на кораблі та подлолодки там в рази складніше.
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15.09.2023 22:49 Ответить
у мене все більше зростає довіра до естонської розвідки.
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16.09.2023 00:27 Ответить
 
 