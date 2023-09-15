Венгрия ввела односторонний запрет на импорт украинской агропродукции
Вслед за Польшей Венгрия ввела односторонний запрет на импорт украинской агропродукции после того, как Еврокомиссия отменила эмбарго.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.
"Решение было принято в Брюсселе: запрет на импорт украинского зерна не будет продолжаться", - говорится в сообщении.
Венгрия решила закрыть границы для 24 видов украинских товаров, находящихся под национальной юрисдикцией.
Министр аргументировал это защитой интересов венгерских фермеров.
Напомним, Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.
После этого Польша ввела свой запрет.
В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.
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От этого мАдяры, конечно, не поумнеют, ну и хрен с ними...
Так и Африка может всех бананами накормить,но никто бананы круглый год жрать не хочет.
я думаю найдеться спосіб наступити мадярам на хвіст
Основними товарами експорту з України до Угорщини у 2022 р. стали: електронагрівальні прилади та апарати; праски електричні, кукурудза, насіння соняшнику, проводи ізольовані, кабелі та інші ізольовані електричні провідники; кабелі волоконно-оптичні, апарати електричні телефонні або телеграфні; відеотелефони, олії соняшникова, сафлорова або бавовняна.
Основними товарами імпорту з Угорщини до України у 2022 р. стали: гази нафтові, проводи ізольовані, кабелі та інші ізольовані електричні провідники; кабелі волоконно-оптичні, автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, дезінфекційні засоби, лікарські засоби дозовані або фасовані для роздрібної торгівлі, продукти для годівлі тварин.