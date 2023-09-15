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Венгрия ввела односторонний запрет на импорт украинской агропродукции

зерно,жнива

Вслед за Польшей Венгрия ввела односторонний запрет на импорт украинской агропродукции после того, как Еврокомиссия отменила эмбарго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

"Решение было принято в Брюсселе: запрет на импорт украинского зерна не будет продолжаться", - говорится в сообщении.

Венгрия решила закрыть границы для 24 видов украинских товаров, находящихся под национальной юрисдикцией.

Министр аргументировал это защитой интересов венгерских фермеров.

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Напомним, Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

После этого Польша ввела свой запрет.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.

Автор: 

Венгрия (1933) зерно (1070) импорт (559)


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Топ комментарии
+18
Надо перекрыть прокачку нефти из параши в мАдярщину через Закарпатье.
От этого мАдяры, конечно, не поумнеют, ну и хрен с ними...
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15.09.2023 21:17
+10
Ну треба так само робити.
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15.09.2023 21:17
+8
А никто и не говорит про "быковать", просто диаметр трубопровода внезапно уменьшился до пол-дюйма (труба усохла, лето ведь жаркое было!), давление упало и т.д.
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15.09.2023 21:40
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Хто би сумнівався *** хутіна всєгда готов. Мадяри ****** Боже як я ж їх ненавиджу майже як кацапів
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15.09.2023 21:16 Ответить
В Угорщині визнали, що блокували вступ України до ЄС і НАТО через питання закарпатських угорців.
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16.09.2023 05:57 Ответить
Ну треба так само робити.
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15.09.2023 21:17 Ответить
Надо перекрыть прокачку нефти из параши в мАдярщину через Закарпатье.
От этого мАдяры, конечно, не поумнеют, ну и хрен с ними...
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15.09.2023 21:17 Ответить
Хто перекриє? ЗеЧмо? Смішно.
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15.09.2023 21:49 Ответить
Гуляші хюєві.
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15.09.2023 21:19 Ответить
Мадьяри мають рацію ! Ми бажаємо вступити в ЄС а не вони. Томи вони можуть биковати, а ми не можемо.
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15.09.2023 21:19 Ответить
А никто и не говорит про "быковать", просто диаметр трубопровода внезапно уменьшился до пол-дюйма (труба усохла, лето ведь жаркое было!), давление упало и т.д.
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15.09.2023 21:40 Ответить
Все простіше - диверсійні дії на нафтопроводі , ну або попадання шахеда ((
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15.09.2023 22:09 Ответить
Шо то я не пойму-Украина вроде как всех кормит но никто кормиться не хочет и Украина их уговаривает кормиться?
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15.09.2023 21:21 Ответить
всіх в африці і азії але там не мають чим платити
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15.09.2023 21:24 Ответить
Украина и их может накормить, но они бояться потерять прибыль из-за более дешёвого продукта
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15.09.2023 21:25 Ответить
Тоесть им кормёжка и нахер не всралась?
Так и Африка может всех бананами накормить,но никто бананы круглый год жрать не хочет.
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15.09.2023 21:34 Ответить
Ну як сказати не всралася ...... минулого року коли б не українське фуражне зерно , то Європа усралася б , крім того , дякуючи нашому дешевому зерну у поляків цього року такий бум у вирощуванні свиней , що через дефіцит молодняку піднялися ціни на нього по всьому ЄС . Тож не всім наше зерно всралося , у тій самій угорщині пересварилися через нього , і не тому що хотіли Україну підтримати , а тому що без нього у них чергова дірка у їхньому сраному бюджетові , бо на дороге європейське збіжжя ****** грошей не мають , а свого урожаю не вистачає.
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15.09.2023 22:16 Ответить
Это миф, покупают в основном фуражное зерно, и то только Африка и Азия
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16.09.2023 07:05 Ответить
головне не робити поспішних кроків і добре все обміркувати

я думаю найдеться спосіб наступити мадярам на хвіст
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15.09.2023 21:23 Ответить
Ну, Югра...
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15.09.2023 21:24 Ответить
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15.09.2023 21:25 Ответить
Україна повинна переглянути список імпортованих товарів з Угорщини ...
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15.09.2023 21:31 Ответить
Що конкретно пропогуєш?

Основними товарами експорту з України до Угорщини у 2022 р. стали: електронагрівальні прилади та апарати; праски електричні, кукурудза, насіння соняшнику, проводи ізольовані, кабелі та інші ізольовані електричні провідники; кабелі волоконно-оптичні, апарати електричні телефонні або телеграфні; відеотелефони, олії соняшникова, сафлорова або бавовняна.

Основними товарами імпорту з Угорщини до України у 2022 р. стали: гази нафтові, проводи ізольовані, кабелі та інші ізольовані електричні провідники; кабелі волоконно-оптичні, автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, дезінфекційні засоби, лікарські засоби дозовані або фасовані для роздрібної торгівлі, продукти для годівлі тварин.
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15.09.2023 21:38 Ответить
Про величезну кількість продуктів харчування забув. От на це можна і зробити заборону імпорту. Угорці на цьому і живуть.
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15.09.2023 22:11 Ответить
Ой, а кто это у нас в НАТО троянским конём работает?
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15.09.2023 21:50 Ответить
нема "української продукціі", є продукщія ах!метова, иванова, петрова, ну зрозуміло...
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15.09.2023 21:56 Ответить
За твоєю логікою -ти німець чи емігрант (( За моєю - продукція тієї хто тебе народила ....... для чого тобі паспорт , спали його , і решту документів також , ти ж не громадянин - продукція ((
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15.09.2023 22:20 Ответить
Немає у тебе безкоштовного інтернету - є бізнес гугла, мета, епла і тд
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15.09.2023 22:36 Ответить
Пнх!
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15.09.2023 22:34 Ответить
Пазлы складываются в один ряд.
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15.09.2023 22:36 Ответить
Ну угорці вороги України
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15.09.2023 22:43 Ответить
Перш за все потрібно себе поводити ЦИВІЛІЗОВАНО! Зерно вивозилось для країн Афпики і Азії, а не для скидування його перекупникам европейських країн. Заробили клоуни на хапок, тепер кусайте лікті. Такі партнери нікому не всралмсь.
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15.09.2023 22:44 Ответить
хапок зробили польские клоуны
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16.09.2023 02:38 Ответить
 
 