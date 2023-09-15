Вслед за Польшей Венгрия ввела односторонний запрет на импорт украинской агропродукции после того, как Еврокомиссия отменила эмбарго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

"Решение было принято в Брюсселе: запрет на импорт украинского зерна не будет продолжаться", - говорится в сообщении.

Венгрия решила закрыть границы для 24 видов украинских товаров, находящихся под национальной юрисдикцией.

Министр аргументировал это защитой интересов венгерских фермеров.

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Напомним, Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

После этого Польша ввела свой запрет.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.