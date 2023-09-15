В ближайшее время Украина получит от США более десяти танков Abrams, - Данилов
В ближайшее время Украина получит от США более десяти танков Abrams.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается поставок "Abrams", тяжелейших танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры - США - в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну", – сказал Данилов.
"Их будет больше десяти. И на сегодняшний день соответствующее количество учебных экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием", - отметил секретарь Совбеза.
Как сообщалось, около 200 украинских военных недавно завершили осваивать Abrams на американской базе в Германии.
В общей сложности США обещали отправить в Украину 31 танк M1 Abrams.
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