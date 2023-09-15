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В ближайшее время Украина получит от США более десяти танков Abrams, - Данилов

танк,abrams,m1a2

В ближайшее время Украина получит от США более десяти танков Abrams.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается поставок "Abrams", тяжелейших танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры - США - в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну", – сказал Данилов.

"Их будет больше десяти. И на сегодняшний день соответствующее количество учебных экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием", - отметил секретарь Совбеза.

Читайте также: США продолжили обучение украинцев на танках Abrams на несколько недель

Как сообщалось, около 200 украинских военных недавно завершили осваивать Abrams на американской базе в Германии.

В общей сложности США обещали отправить в Украину 31 танк M1 Abrams.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) США (26439) танк (2248)


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Топ комментарии
+14
Наверное механиков-водителем будет Максимка Данилов. Не зря же он уже больше полутора лет в США находится! Да, папаша?
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15.09.2023 22:19
+13
А можна з Максимом Даніловим з Маямі у якості мехвода?
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15.09.2023 22:11
+12
30 Танків які вже скоро як рік пробують передати, да і то частинами по 10 штук. Дайте хоч 100 щоб якось на ситуацію впливало. Так само як f-16 і Atacams повинні давно вже бути.
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15.09.2023 22:22
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11

100%
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15.09.2023 22:09 Ответить
Никуясебе сколько!
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15.09.2023 22:33 Ответить
Давно не чути було зоолога-зампотєха
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15.09.2023 22:11 Ответить
А можна з Максимом Даніловим з Маямі у якості мехвода?
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15.09.2023 22:11 Ответить
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15.09.2023 22:26 Ответить
он весит 61 тонну а не 80
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15.09.2023 22:12 Ответить
Погоджуюсь, максимальна вага M1A2SEP 63,1 тони ...
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16.09.2023 08:58 Ответить
Щє одна Люся...
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15.09.2023 22:16 Ответить
абрамсы никогда не были 80 тонн, статью писал лох по жизни
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15.09.2023 22:17 Ответить
Наверное механиков-водителем будет Максимка Данилов. Не зря же он уже больше полутора лет в США находится! Да, папаша?
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15.09.2023 22:19 Ответить
Це той самий пілот, що за чутками вчиться в США ще з минулого літа😁
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15.09.2023 22:54 Ответить
Я думаю там в екіпажах будуть Юзік з Сівохою. Бо заявили, що Абрамси будуть важити 80 тон, хоча на заході вони важать максимум 63 ))
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16.09.2023 09:01 Ответить
30 Танків які вже скоро як рік пробують передати, да і то частинами по 10 штук. Дайте хоч 100 щоб якось на ситуацію впливало. Так само як f-16 і Atacams повинні давно вже бути.
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15.09.2023 22:22 Ответить
А ты тут к чему,шо вы все примазываетесь.Чепуха.
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15.09.2023 22:25 Ответить
У Афганістані, проти талібів більше танків було.
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15.09.2023 22:28 Ответить
https://youtu.be/JDpLeq9eELE?si=mP3CP8tnjB7VeeEy ...

Халявы больше не будет,сказал Байден....🇱🇷😁😜Леди Прицкер наведёт порядок..., миллиардерша знает что делать с бандой ЗеКодломоских дЕрмаков...
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15.09.2023 22:33 Ответить
На пару днів, норм
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15.09.2023 22:35 Ответить
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15.09.2023 22:36 Ответить
Мавзолейные обезьяны Вермахта...якутский танкист сдал вашу Помойку...танки стран НАТО вы не громите...,нет для этого нужных спецов... БЫДЛО тупое зачуханое Стадо баранов Шариковых 😁💤☠️🐏
Слава ЗСУ та генералу Залужному Потужному Гетьману України 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇💪✊
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15.09.2023 22:42 Ответить
з лютого місяця їдуть в епоху Колумба швидше з Америки їздили .
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15.09.2023 23:05 Ответить
Украинцы ! Призываю всех присоединиться к подписанию петиции "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Пока Украина не выступит с просьбой - США ленд-лиз не запустят. Без ленд-лиза война затягивается и продолжает собирать свой кровавый "урожай". Не верьте тем, кто говорит, что это - дорого и невыгодно. Сейчас наша страна платит несоизмеримо большую цену - жизни людей.
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15.09.2023 23:23 Ответить
Для этого я и прошу подписать петицию "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Наш голос должен быть услышан.
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16.09.2023 16:46 Ответить
Скоріше 12, або , навіть, більше!)
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16.09.2023 01:00 Ответить
оце ПОТУЖНА підтримка, давай Джо, 10 танків прорвуть нарешті 3 лінії оборони, ти знав що нам давати 🤤😏😏😏
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16.09.2023 06:08 Ответить
 
 