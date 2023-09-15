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Новости Помощь Украине
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Путин идет в пустоту, если думает, что мир привыкнет к войне, - Бербок

taurus

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Вашингтоне встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, на которой они обсудили вопросы войны России против Украины.

"Мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем народ Украины до тех пор, пока он в нас будет нуждаться. Путин идет в пустоту, если думает, что мир привыкнет к войне, потому что есть другие проблемы", - цитирует Бербок Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не привыкнет к страданиям украинцев, к тому, что детей отрывают от родителей, что людей пытают в подвалах, поскольку все это не нормально", - добавила она.

Блинкен заявил, что сильная поддержка Украины со стороны США и десятков других стран продолжится – в военном, экономическом и гуманитарном плане. Он также поблагодарил Германию за ее лидерство в поддержке Киева.

"Германия является вторым крупнейшим сторонником Украины в мире после США", – отметил госсекретарь Соединенных Штатов.

Читайте также: Цель США - помешать России добиться стратегического успеха в Украине, - Блинкен

"Право на самооборону означает возможность защищать себя", – подчеркнула Бербок. Она отметила, что в этой жестокой войне речь идет не о том, "что разрешено или не разрешено с правовой точки зрения; для партнеров всегда основой для поставок всех вооружений является вопрос международного права, международного гуманитарного права".

Но главным, заявила дипломат, является широкая поддержка мира Украины, мира в Украине, укрепление доверия к тому, что делают ее партнеры, а также доверие к обещаниям Киева, который говорил, что будет использовать предоставленные Западом вооружение исключительно для защиты на своей собственной территории.

Дипломат напомнила, что за последние полтора года Германия делала многое для того, чтобы заручиться поддержкой в украинском вопросе со стороны наибольшего количества стран.

Немецкий дипломат отметила, что оружие нужно Украине, ведь они оба с Блинкеном во время своих визитов в Украину видели в Киеве, насколько важно освободить людей на востоке, ведь они реально находятся в настоящем аду.

"Логично то, что для освобождения нужны соответствующие вооруженные системы", - отметила политик и заверила, что партнеры ведут интенсивные переговоры по этому вопросу. Но, добавила она, речь идет об очень современных вооруженных системах.

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Руководитель внешнеполитического ведомства лично не считает решающим аргумент относительно дальности ракет (у Taurus это до 500 км), но говорится, по ее словам, о том, что "надо прояснить чувствительные вопросы, в частности, в отношении немецких систем, не являющихся такими простыми, какими могут казаться, на первый взгляд". В то же время она заверила, что в последние недели главы МИД, Минобороны, канцлер, все правительство интенсивно изучают этот вопрос.

Бербок отметила необходимость стоять на стороне Украины, чтобы украинцы могли жить в мире, даже если экономически это может быть тяжело.

Автор: 

крылатые ракеты (878) Блинкен Энтони (936) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+12
Путін йде *****.
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15.09.2023 22:23
+9
Путін йде в порожнечу

Я у захваті: тільки жінка може скористатися таким елегантним евфемизмом!
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15.09.2023 22:26
+4
Вы ракеты давайте ЗСУ, а хорошие результаты ЗСУ обеспечит
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15.09.2023 22:26
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В порожнечу - це лагідно…. як мінімум в дупу…
а далекобійна артилерия пришвидшить його похід…
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15.09.2023 22:19 Ответить
Путін йде *****.
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15.09.2023 22:23 Ответить
Правільніше в *пізду* !!! Там його місце- вона його висрала ,,!
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15.09.2023 22:56 Ответить
По факту, мы все оттуда. Пусть идет нах...й. Там ему самое место
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16.09.2023 03:53 Ответить
Вы ракеты давайте ЗСУ, а хорошие результаты ЗСУ обеспечит
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15.09.2023 22:26 Ответить
Головне завдання НАТО зараз - ні в якому разі не воювати. Тому для цього їм потрібні ракети у себе на складах.
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15.09.2023 22:32 Ответить
Ти в ЗСУ?
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16.09.2023 00:05 Ответить
Путін йде в порожнечу

Я у захваті: тільки жінка може скористатися таким елегантним евфемизмом!
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15.09.2023 22:26 Ответить
Бербок знаменита своими интеллектуальными способностями.
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15.09.2023 23:24 Ответить
Бербок, не треба розгадувати що думає йбнутий пєдофіл путін. його треба знищити к йбєнєй матєрі.
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15.09.2023 22:30 Ответить
Бербок наголосила на необхідності стояти на боці України, щоби українці могли жити в мирі, навіть якщо економічно це може бути важко. через те, що ми Україну не допустимо ні в ЄС ,ані в НАТО
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15.09.2023 22:32 Ответить
Все це залежить від допомоги Україні що виконують США та їх
партнери.
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15.09.2023 22:38 Ответить
Не тільки. Багато залежить від самої України.
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17.09.2023 20:19 Ответить
Мавзолейн обезьяну уважает даже Северо-корейский дебил...,дасть советский Металлолом 1955 года выпуска Хмырю Плешивому... Бойтесь НАТО и Пентагон...😁🇬🇧🇱🇷🇫🇮🇸🇪😁
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15.09.2023 22:47 Ответить
Столько красивых слов
Которые прикрывают отсутствие дел
Хватит уже сопли немецкие жевать
Где немецкие ракеты?
Которые помогут отправить путина в ПОРОЖНЕЧУ
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15.09.2023 23:37 Ответить
Уважаемая Галина Боброва! Поддерживая Ваш вопрос немецкой министерше, я, в свою очередь, хочу задать Вам и всем украинцам следующие вопросы: А где украинские ракеты производства Днепровского автозавода? Где самолеты производства завода Антонова и Харьковского? Где танки завода Малышева? Где вертолёты с двигателями МоторСич? А кто выбирал двух известных президентов? З повагою, чекаю на вілповідь.
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16.09.2023 10:26 Ответить
Вы манипулируете сейчас
Если бы на Германию напали
А у Украины лежали бы на складах ракеты
Германия бы УМОЛЯЛА дать ей украинские ракеты
А Украине бы РАЗМЫШЛЯЛА
Произносила бы полтора года красивые слова
И наблюдала за тем ,как сравнивают с землей прекрасные немецкие города
Что бы Вы , гражданин Германии - сказали ?
Жду ответа
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16.09.2023 10:50 Ответить
Шановна пані Галіна, оскільки ви пишете російською, російською і відповім. Я привёл конкретные факты, по поводу которых ни вам, ни кому-либо другому ответить нечего. А правда заключается в том, что мы (говорю "мы", потому что я много десятилетий жил и работал в Украине, и всё было на моих глазах) - так вот, мы про...., проворонили, не использовали годы незалежности для построения европейской Украины - наоборот. Мы уцепились за СНГ, созданное Россией, а не пошли путём Польши и Чехии в ЕС и НАТО. Не появилось в Украине настоящего лидера, не относятся люди к выборам ответственно, да и система не та. В 2019 году на выборах произошла трагедия, в результате которой русские фашисты убивают украинцев и ровняют с землей прекрасные украинские города. Наше счастье и наша гордость: военные. Но ведь вы ни за что не хотите признаться в своих ошибках. Так вот: почему вы уверены, что Германия ОБЯЗАНА поставлять Украине ракеты и другое вооружение? Он кричит, что Украина защищает западный мир от путинской России. Это так и есть. А почему он завёл в своём офисе прямого агента ФСБ и предоставил ему все государственные полномочия? И его офис - антиконституционное гнездо таких же весьма и весьма недостойных и опасных для страны лиц? Почему он не собирается покаяться за всё, что он натворил? Германия сделала и делает колоссально много для Украины. Кроме полной переоринтации политики по отношению к агрессору и поставок вооружений - сотни тысяч беженцев получили невиданные льготы и условия жизни в Германии. Конечно, помощь Украине стран Запада недостаточна, совсем недостаточна, если не сказать резко. Почему? - Боятся непредсказуемой России. Не хотят войны, не хотят терять своих людей. Да, преследуют свои интересы. Такова реальность. А Вам, уважаемая Галина надо подучиться вежливости. Всего Вам хорошего. Слава Украине!
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17.09.2023 14:09 Ответить
Трудно вам возразить
Но я попробую
После разгрома Германии в 1945
Никто НЕ ОБЯЗАН БЫЛ
Помочь немцам преодолеть катастрофу
В которую они завели себя сами
Но мир поступил гуманно
Он подумал о простых людях
Которые совершают ошибки
И платят страшную цену за эти ошибки
Но разве можно сравнить то ,что сотворили немцы
С теми ошибками,которые сделали украинцы
После столетнего правления гэбэшников
Ни в одной стране мира на было ГОЛОДОМОРА
Искуственного ГОЛОДОМОРА
В стране ,которая кормит треть человечества
Поэтому я считаю поведение Германии сегодня
Нежелание помочь ,или делать это сверхмедленно
Почти аморальным
Германия давно продала свою совесть
В обмен на русские газ и нефть
Тошнит от немецких канцлеров
Которые ползают на коленях
И заглядывают в глаза ублюдку Путину
Один Шредер в Газпроме чего стоит!
Стыдоба
Вы - страна номер ОДИН в Европе
Вы должны задавать тон во всем
В том числе и первыми протягивать руку помощи тем,кто хочет стать европейцем
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17.09.2023 14:32 Ответить
Во многом я с вами соглашусь, в частности, что Германия, зная, с кем имеет дело, покупалась на отнсительно дешёвый газ и, она, как и США, не предприняли ничего, когда Россия напала на Грузию. И почти ничего, когда Россия захватила Крым в феврале 2014-го. Правда, канцлерша Меркель 10-го мая 2014-го в Москве открыто сказала Путину в глаза: вы незаконно захватили Крым военной силой - это транслировалось по всем каналам. А надо было жёстко действовать. Шрёдер - просто позор. Но он уже не в Газпроме, и его немцы, кажется, выгнали из его партии. А насчёт разгрома Германии в 45: знаете ли вы, что уже третье поколение немцев платит и платит жертвам нацизма? Продолжают платить и те, кто родился после 1945-го и уже выходят на пенсию? Здесь куча своих трудных проблем. Меркель своей властью пустила в 2015-м более двух милионов "беженцев из Сирии". Вы бы посмотрели на них: сплошь молодые мужчины, со смартфонами, хорошо одетые, сейчас уже и с машинами. Как думаете: они работают? Как же!
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17.09.2023 17:20 Ответить
Меняем. Вашу немецкую Кучу проблем
На нашу украинскую ВОЙНУ?
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17.09.2023 17:52 Ответить
А кстати: мы-то с женой в Германии - уехали задолго до 24.02.2022. А родные-то наши в Украине! Тоже переживают бомбёжки и обстрелы, а племянник на фронте. И мы на связи постоянно с ними. Так что все наши мысли и чувства об Украине. И донатим постоянно на армию, и на лекарства, и на дроны. В Германии с первого дня собирают деньги для Украины. Заходишь, например, просто в аптеку: стоит ящик с надписью: Spende für die Ukraine. Вам, Галина, спасибо за дискуссию. Надеюсь, она была полезной для обоих и обошлась без перехода на личности. Будьте здоровы. Слава Украине!
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17.09.2023 20:10 Ответить
Дякую!
Я тоже доначу
Живу на пенсию
А зарплату перевожу на ЗСУ
Общими силамм- ПОБЕДИМ!
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17.09.2023 20:36 Ответить
Якщо не буде війни, то буде страшна економічна криза
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16.09.2023 00:50 Ответить
Трындеть не мешки ворочать.
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16.09.2023 01:17 Ответить
 
 