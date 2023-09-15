Путин идет в пустоту, если думает, что мир привыкнет к войне, - Бербок

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Вашингтоне встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, на которой они обсудили вопросы войны России против Украины.

"Мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем народ Украины до тех пор, пока он в нас будет нуждаться. Путин идет в пустоту, если думает, что мир привыкнет к войне, потому что есть другие проблемы", - цитирует Бербок Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не привыкнет к страданиям украинцев, к тому, что детей отрывают от родителей, что людей пытают в подвалах, поскольку все это не нормально", - добавила она.

Блинкен заявил, что сильная поддержка Украины со стороны США и десятков других стран продолжится – в военном, экономическом и гуманитарном плане. Он также поблагодарил Германию за ее лидерство в поддержке Киева.

"Германия является вторым крупнейшим сторонником Украины в мире после США", – отметил госсекретарь Соединенных Штатов.

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"Право на самооборону означает возможность защищать себя", – подчеркнула Бербок. Она отметила, что в этой жестокой войне речь идет не о том, "что разрешено или не разрешено с правовой точки зрения; для партнеров всегда основой для поставок всех вооружений является вопрос международного права, международного гуманитарного права".

Но главным, заявила дипломат, является широкая поддержка мира Украины, мира в Украине, укрепление доверия к тому, что делают ее партнеры, а также доверие к обещаниям Киева, который говорил, что будет использовать предоставленные Западом вооружение исключительно для защиты на своей собственной территории.

Дипломат напомнила, что за последние полтора года Германия делала многое для того, чтобы заручиться поддержкой в украинском вопросе со стороны наибольшего количества стран.

Немецкий дипломат отметила, что оружие нужно Украине, ведь они оба с Блинкеном во время своих визитов в Украину видели в Киеве, насколько важно освободить людей на востоке, ведь они реально находятся в настоящем аду.

"Логично то, что для освобождения нужны соответствующие вооруженные системы", - отметила политик и заверила, что партнеры ведут интенсивные переговоры по этому вопросу. Но, добавила она, речь идет об очень современных вооруженных системах.

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Руководитель внешнеполитического ведомства лично не считает решающим аргумент относительно дальности ракет (у Taurus это до 500 км), но говорится, по ее словам, о том, что "надо прояснить чувствительные вопросы, в частности, в отношении немецких систем, не являющихся такими простыми, какими могут казаться, на первый взгляд". В то же время она заверила, что в последние недели главы МИД, Минобороны, канцлер, все правительство интенсивно изучают этот вопрос.

Бербок отметила необходимость стоять на стороне Украины, чтобы украинцы могли жить в мире, даже если экономически это может быть тяжело.