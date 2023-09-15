США будут производить 100 тыс. 155-мм снарядов в месяц в 2025 году, - Пентагон
Через 2 года США будут производить 100 тыс. артиллерийских снарядов 155-мм калибра в месяц.
Об этом сообщил главный закупщик Пентагона Билл Лаплант, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы достигнем уровня 100 000 в месяц в 2025 году. Было 14 000 в месяц 6-8 месяцев назад, сейчас есть 28 000 в месяц", - отметил Лаплант. Ранее такие объемы производились в течение десятилетий, добавил он.
США предоставили Украине более двух миллионов снарядов 155-мм калибра с начала полномасштабной войны, сообщали в Пентагоне в августе.
США модернизируют оборонно-промышленную базу и расширяют производство критически важных боеприпасов, чтобы производить достаточно оружия для собственной защиты и для помощи Украине, говорил в прошлом месяце Дуглас Буш, помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям.
"Мы одновременно модернизируем нашу промышленную базу и наращиваем производство, - сказал Буш и добавил, что в течение всей полномасштабной российской агрессии американская техника оставалась высокоэффективной в бою".
Лаплант также заверил, что США работают с союзниками, чтобы те также увеличивали производство оборонной продукции.
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