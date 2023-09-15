РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6322 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
2 480 15

США будут производить 100 тыс. 155-мм снарядов в месяц в 2025 году, - Пентагон

боєприпаси,снаряди

Через 2 года США будут производить 100 тыс. артиллерийских снарядов 155-мм калибра в месяц.

Об этом сообщил главный закупщик Пентагона Билл Лаплант, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы достигнем уровня 100 000 в месяц в 2025 году. Было 14 000 в месяц 6-8 месяцев назад, сейчас есть 28 000 в месяц", - отметил Лаплант. Ранее такие объемы производились в течение десятилетий, добавил он.

США предоставили Украине более двух миллионов снарядов 155-мм калибра с начала полномасштабной войны, сообщали в Пентагоне в августе.

США модернизируют оборонно-промышленную базу и расширяют производство критически важных боеприпасов, чтобы производить достаточно оружия для собственной защиты и для помощи Украине, говорил в прошлом месяце Дуглас Буш, помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям.

Читайте также: Россия наращивает производство боеприпасов, но этого недостаточно, - Reuters

"Мы одновременно модернизируем нашу промышленную базу и наращиваем производство, - сказал Буш и добавил, что в течение всей полномасштабной российской агрессии американская техника оставалась высокоэффективной в бою".

Лаплант также заверил, что США работают с союзниками, чтобы те также увеличивали производство оборонной продукции.

Автор: 

боеприпасы (2331) Пентагон (1447) США (26439)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
100 000 гундосиків щодня!
показать весь комментарий
15.09.2023 22:59
+4
в яйце-рєзніках
показать весь комментарий
15.09.2023 23:16
+3
показать весь комментарий
15.09.2023 22:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.09.2023 22:29 Ответить
Сегодня что-то прикольное происходит. Кроме обычных разведчиков сегодня над побережьем моря в Румынии дежурят американские бомбер В-52Н и танкер КС-150Т. Будем посмотреть ...
показать весь комментарий
15.09.2023 22:30 Ответить
сподіваюсь бомбер з ПКРами
показать весь комментарий
15.09.2023 22:34 Ответить
Сейчас возьмут и всё рааскажут
показать весь комментарий
15.09.2023 22:31 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2023 22:32 Ответить
А яки витрати України в місяць, для ефективного ведення вогню?
показать весь комментарий
15.09.2023 22:33 Ответить
безмежні.... якщо для реально ефективного вогню
показать весь комментарий
15.09.2023 23:15 Ответить
God bless America!
показать весь комментарий
15.09.2023 22:50 Ответить
А скільки вироблятиме Україна?
показать весь комментарий
15.09.2023 22:54 Ответить
100 000 гундосиків щодня!
показать весь комментарий
15.09.2023 22:59 Ответить
Вам в кілометрах чи кілограмах? )
показать весь комментарий
15.09.2023 23:00 Ответить
в яйце-рєзніках
показать весь комментарий
15.09.2023 23:16 Ответить
А до 2025 г?
показать весь комментарий
16.09.2023 09:53 Ответить
 
 