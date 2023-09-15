РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6322 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 008 4

Во время "выборов" на ВОТ россияне собирали данные, которые используют для мобилизации, - Центр нацсопротивления

вибори,окупація

"Военкоматы" на временно оккупированных территориях работают на основе данных, которые жильцы предоставляли во время "выборов" и раздачи продуктовых наборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях продолжается подготовка к началу мобилизации местного населения на войну против Родины. В частности, на захваченных землях Херсонщины фейковый "военкомат" уже разработал мобилизационный план и начал выдачу повесток офицерам запаса. "Военкоматы" работают на основе данных, которые жители предоставляли во время "выборов" и раздачи продуктовых наборов", - говорится в сообщении.

На Донетчине же во время "выборов" раздали 100 повесток. Также военкоматы активно собирают данные о лицах 2006 года рождения с прицелом на мобилизацию в 2024 году.

ЦНС отмечает, что мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев.

Читайте также: Из-за катастрофических потерь россияне активно вербуют в армию учеников техникумов и интернатов, - Генштаб

Автор: 

оккупация (10119) мобилизация (2736) Центр национального сопротивления (559) Фейковые выборы (81)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як витончено і елегантно.
показать весь комментарий
15.09.2023 22:45 Ответить
Не хочеш боронити власну домівку в лава своєї армії то будеш гарматним м'ясом в рядах окупантів….
показать весь комментарий
15.09.2023 22:57 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2023 22:59 Ответить
Як варіант, щоб закосити від армії.
показать весь комментарий
16.09.2023 00:06 Ответить
 
 