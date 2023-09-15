Во время "выборов" на ВОТ россияне собирали данные, которые используют для мобилизации, - Центр нацсопротивления

"Военкоматы" на временно оккупированных территориях работают на основе данных, которые жильцы предоставляли во время "выборов" и раздачи продуктовых наборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях продолжается подготовка к началу мобилизации местного населения на войну против Родины. В частности, на захваченных землях Херсонщины фейковый "военкомат" уже разработал мобилизационный план и начал выдачу повесток офицерам запаса. "Военкоматы" работают на основе данных, которые жители предоставляли во время "выборов" и раздачи продуктовых наборов", - говорится в сообщении.

На Донетчине же во время "выборов" раздали 100 повесток. Также военкоматы активно собирают данные о лицах 2006 года рождения с прицелом на мобилизацию в 2024 году.

ЦНС отмечает, что мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев.

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