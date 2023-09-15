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Новости Помощь Украине
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Белый дом о принятии нового пакета помощи Украине: В Конгрессе сохраняется мощная двухпартийная поддержка продолжения финансирования

сша,конгрес

Белый дом сохраняет уверенность, что законопроект с новым масштабным пакетом помощи будет принят.

Об этом заявил в пятницу во время брифинга в Белом доме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На основе наших консультаций на Капитолийском холме (в Конгрессе США. – Ред.) мы считаем, что в обеих палатах сохраняется мощная двухпартийная поддержка по продолжению финансирования (поддержки Украины. – Ред.)",- отметил представитель Белого дома.

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Он убежден, что и республиканцы, и демократы признают: Соединенные Штаты не могут отказаться от этого в такой критический момент. Поэтому, по его словам, в администрации сохраняется уверенность, что, несмотря на сложные законодательные процедуры, Соединенные Штаты в конце концов смогут продолжить поддержку Украины и в дальнейшем возглавлять коалицию стран, которые также активизировались в этом направлении.

Автор: 

Конгресс США (1229) помощь (7765) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+2
все кто продвигает нарратив о ненужности Ленд-лиз для Украины, это агенты гб или бараны 14, которые попали под влияние того же гб.
Люся, был один такой, политик в прошлом, говорил "да не нужен этот Ленд-лиз, идет же", а потом плакался у филолога в эфире, что не дали достаточно и дали окопатся рашистам на 9 месяцев, за что отдают свои жизни лучшие ребята.
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16.09.2023 00:59
+2
Про лендлиз
1. Оружие дается не более чем на 5 лет. Для Украины это ограничение убрали, и не установили нового. Т.е. бесрочно
2. Для Украины убрали, требование по оплате уничтоженного, потерянного и поврежденного оружия.
Осталось только аренда - которая может быть меньше, чем брать кредиты ЕС

К сожалению, демократы изменили начальный закон про лендлиз предложенный республиканцами
1. срок действия - до окончания конфликта 2014 года (закон предложили до начала войны), заменили на 1 октября 2023. Т.е. через 2 недели закон о лендлизе будет не действителен
2. отчетность президента перед Конгрессом, как он помогает Украине - убрали из закона

В итоге на лендлиз "табу", и отчитываться не надо
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16.09.2023 01:44
+1
?
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15.09.2023 23:35
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Дуже на це сподіваюсь! Бо чим потужніша двопартійна підтримка, тим менше допомоги надходить...
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15.09.2023 23:29 Ответить
?
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15.09.2023 23:35 Ответить
Бла-бла - це з кремлівської методички? Чи думки з забайкальского "толчка"? Тримаючи в руках газету "Красная звєзда"?
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16.09.2023 00:02 Ответить
А кули делать... рашу-на парашу...
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15.09.2023 23:36 Ответить
Війна позитивно впливає на економіку США. Підвищується у світі попит на американську зброю. ВПК отримує інвестиції, створюються робочі місця.
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16.09.2023 00:47 Ответить
напиши то же самое в цифрах
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16.09.2023 01:00 Ответить
В мене за останній рік були оффери з Raytheon та General Dynamics (Himars/Atacms/Escalibur) але для допуску треба відмовитися від українського громадянства. Я вирішив що екстра гроші того не варті потім не зможу в'їхати
Але так вакансій у підрядників Пентагону стає більше це факт
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16.09.2023 01:05 Ответить
все кто продвигает нарратив о ненужности Ленд-лиз для Украины, это агенты гб или бараны 14, которые попали под влияние того же гб.
Люся, был один такой, политик в прошлом, говорил "да не нужен этот Ленд-лиз, идет же", а потом плакался у филолога в эфире, что не дали достаточно и дали окопатся рашистам на 9 месяцев, за что отдают свои жизни лучшие ребята.
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16.09.2023 00:59 Ответить
даже не знаю как назвать идиотов которые не понимают двух простых вещей:
1."бесплатно" лучше чем "аренда"
2. на количеству и номенклатуру поставок не повлияет ФОРМА их предоставления
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16.09.2023 11:59 Ответить
для особо упоротых баранов 14. текущие поставки осуществляются на основе средств одобренных конгрессом, а это ограничение по сумме. когда как Ленд-лиз ограничения по сумме снимают.
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16.09.2023 16:02 Ответить
для "умного" барана: до настоящего момента ассортимент и сумма поставок никак не ограничивалась конгрессом Всё зависело только от политической воли....
Повторю, для "умного", не сложно... До настоящего момента ВСЕ(!) что было поставлено, было поставлено БЕСПЛАТНО(!) без каких либо ограничений со стороны конгресса...теперь можешь бекать
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16.09.2023 18:28 Ответить
Ленд-лиз это столько сколько надо и когда надо, но типа за деньги после победы если оружие не будет уничтожено. А то что есть это 10% от потребностей.
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16.09.2023 01:31 Ответить
Про лендлиз
1. Оружие дается не более чем на 5 лет. Для Украины это ограничение убрали, и не установили нового. Т.е. бесрочно
2. Для Украины убрали, требование по оплате уничтоженного, потерянного и поврежденного оружия.
Осталось только аренда - которая может быть меньше, чем брать кредиты ЕС

К сожалению, демократы изменили начальный закон про лендлиз предложенный республиканцами
1. срок действия - до окончания конфликта 2014 года (закон предложили до начала войны), заменили на 1 октября 2023. Т.е. через 2 недели закон о лендлизе будет не действителен
2. отчетность президента перед Конгрессом, как он помогает Украине - убрали из закона

В итоге на лендлиз "табу", и отчитываться не надо
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16.09.2023 01:44 Ответить
https://korrespondent.net/world/4624096-ukrayna-poluchyla-3D-pryntery-dlia-pechaty-zapchastei-pentahon Украина получила 3D-принтеры для печати запчастей - Пентагон
https://korrespondent.net/world/4624096-ukrayna-poluchyla-3D-pryntery-dlia-pechaty-zapchastei-pentahon
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16.09.2023 07:41 Ответить
нужен не Ленд-лиз, а политическая воля, в первую очередь, это поставить.
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16.09.2023 12:00 Ответить
 
 