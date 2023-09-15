Белый дом о принятии нового пакета помощи Украине: В Конгрессе сохраняется мощная двухпартийная поддержка продолжения финансирования

Белый дом сохраняет уверенность, что законопроект с новым масштабным пакетом помощи будет принят.

Об этом заявил в пятницу во время брифинга в Белом доме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На основе наших консультаций на Капитолийском холме (в Конгрессе США. – Ред.) мы считаем, что в обеих палатах сохраняется мощная двухпартийная поддержка по продолжению финансирования (поддержки Украины. – Ред.)",- отметил представитель Белого дома.

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Он убежден, что и республиканцы, и демократы признают: Соединенные Штаты не могут отказаться от этого в такой критический момент. Поэтому, по его словам, в администрации сохраняется уверенность, что, несмотря на сложные законодательные процедуры, Соединенные Штаты в конце концов смогут продолжить поддержку Украины и в дальнейшем возглавлять коалицию стран, которые также активизировались в этом направлении.