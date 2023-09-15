Белый дом о принятии нового пакета помощи Украине: В Конгрессе сохраняется мощная двухпартийная поддержка продолжения финансирования
Белый дом сохраняет уверенность, что законопроект с новым масштабным пакетом помощи будет принят.
Об этом заявил в пятницу во время брифинга в Белом доме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На основе наших консультаций на Капитолийском холме (в Конгрессе США. – Ред.) мы считаем, что в обеих палатах сохраняется мощная двухпартийная поддержка по продолжению финансирования (поддержки Украины. – Ред.)",- отметил представитель Белого дома.
Он убежден, что и республиканцы, и демократы признают: Соединенные Штаты не могут отказаться от этого в такой критический момент. Поэтому, по его словам, в администрации сохраняется уверенность, что, несмотря на сложные законодательные процедуры, Соединенные Штаты в конце концов смогут продолжить поддержку Украины и в дальнейшем возглавлять коалицию стран, которые также активизировались в этом направлении.
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Але так вакансій у підрядників Пентагону стає більше це факт
Люся, был один такой, политик в прошлом, говорил "да не нужен этот Ленд-лиз, идет же", а потом плакался у филолога в эфире, что не дали достаточно и дали окопатся рашистам на 9 месяцев, за что отдают свои жизни лучшие ребята.
1."бесплатно" лучше чем "аренда"
2. на количеству и номенклатуру поставок не повлияет ФОРМА их предоставления
Повторю, для "умного", не сложно... До настоящего момента ВСЕ(!) что было поставлено, было поставлено БЕСПЛАТНО(!) без каких либо ограничений со стороны конгресса...теперь можешь бекать
1. Оружие дается не более чем на 5 лет. Для Украины это ограничение убрали, и не установили нового. Т.е. бесрочно
2. Для Украины убрали, требование по оплате уничтоженного, потерянного и поврежденного оружия.
Осталось только аренда - которая может быть меньше, чем брать кредиты ЕС
К сожалению, демократы изменили начальный закон про лендлиз предложенный республиканцами
1. срок действия - до окончания конфликта 2014 года (закон предложили до начала войны), заменили на 1 октября 2023. Т.е. через 2 недели закон о лендлизе будет не действителен
2. отчетность президента перед Конгрессом, как он помогает Украине - убрали из закона
В итоге на лендлиз "табу", и отчитываться не надо
https://korrespondent.net/world/4624096-ukrayna-poluchyla-3D-pryntery-dlia-pechaty-zapchastei-pentahon