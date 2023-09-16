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Новости Помощь Украине
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Украина получила от США промышленные 3D-принтеры для печати запчастей к военной технике, - Пентагон

пентагон

Украина получила от США 3D принтеры промышленного уровня, способные печатать запчасти к военной технике.

Об этом сообщил помощник министра обороны США по вопросам закупок и содержания Уильям ЛаПлант, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По словам ЛаПланта, учения по пользованию этими принтерами украинцы завершили на прошлой неделе.

"Наконец-то в прошлом месяце мы доставили им, в Украину, эти промышленные 3D-принтеры, и на прошлой неделе завершилось их обучение по работе с этим принтером. Речь идет о принтере размером с грузовик, обучение на котором закончили украинцы, и на нем они могут печатать все свои части", - сообщил чиновник.

По его словам, появление этих принтеров "совсем меняет дело", ведь они ускоряют процесс и открывают новые возможности.

"Вы можете делать отличные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически изготавливать детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях", - отметил ЛаПланте.

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Помощник главы Пентагона также сообщил, что после начала российского вторжения украинцы стали самостоятельно печатать 3D запчасти. ЛаПланте намекнул, что у них не было соответствующих разрешений, но страны союзники помогли Украине в этой ситуации.

"В начале украинцы печатали собственные 3D-детали, не имея пакетов технических данных. Знаете, как говорят, когда твоя страна подвергается экзистенциальной атаке, законы об интеллектуальной собственности лишь немного имеют значение", - пошутил чиновник Пентагона.

"Так что мы навели с этим порядок, вместе с другими странами. Теперь у них есть все пакеты технических данных", - подчеркнул ЛаПланте.

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Автор: 

Пентагон (1447) США (26439) 3D-принтер (3)


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Топ комментарии
+22
Це неймовірно!
Велика подяка всім союзникам України!
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16.09.2023 00:10
+7
Атакамси,Томагавки,і ядерну бомбу,от що добре б було
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16.09.2023 00:28
+7
друкують навіть і стволи але із стандартним 9mm Luger вони витримають лише один постріл
чекаємо на нові технології та матеріали що не з'являються на рентгені і витримують кілька пострілів
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16.09.2023 01:16
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Правила форума Совет форумчан
Це неймовірно!
Велика подяка всім союзникам України!
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16.09.2023 00:10 Ответить
будуть друкувати дорогу на Конча Заспу?
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16.09.2023 00:18 Ответить
Атакамси,Томагавки,і ядерну бомбу,от що добре б було
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16.09.2023 00:28 Ответить
надрукуємо х..ла, і відправимо в Гаагу, чи може одразу повісимо
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16.09.2023 07:25 Ответить
Начинают с малого, хоть и поздновато. Но развитие идёт.
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16.09.2023 10:21 Ответить
Екскаватор надрукують
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16.09.2023 04:40 Ответить
Хто в темі, чи мож на 3 D принтері відрукувати ствол до ак 74 ?
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16.09.2023 00:24 Ответить
ствол на жаль не можна там легірована сталь та ще й нарізка
але в мене є віддруковані затвірна рама з рукояткою для Глока 17
працює ще як
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16.09.2023 00:34 Ответить
глок не має "затвірної рами"
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16.09.2023 00:36 Ответить
це була спроба перекладу
англійською це буде frame де живе trigger і куди ************* магазин
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16.09.2023 00:50 Ответить
з пластика можна все надрукувати крім barrel та recoil spring (та ще деяких маленьких пружин
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16.09.2023 00:57 Ответить
так можна надрукувати все і буде стріляти, але це буде не глок (навіть за конструкцією) - іншими словами таку конструкцію яку має глок - не надрукувати, а якщо і надрукувати то стріляти не буде
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16.09.2023 01:07 Ответить
друкують навіть і стволи але із стандартним 9mm Luger вони витримають лише один постріл
чекаємо на нові технології та матеріали що не з'являються на рентгені і витримують кілька пострілів
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16.09.2023 01:16 Ответить
это шоб на самолет пронести можно было?
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16.09.2023 12:27 Ответить
в перекладі це буде - рамка
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16.09.2023 01:04 Ответить
дякую
мені треба опанувати українску збройну термінологію
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16.09.2023 01:21 Ответить
А якщо друкувати металевим дротом, металевим порошком(струменевий 3D), американці вже показували якусь деталь до реактивного двигуна, і в нас було невелике колесо до турбіни ?
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16.09.2023 07:48 Ответить
https://focus.ua/uk/amp/digital/546076-zapchasti-dlya-*******-tehniki-mozhno-napechatat-na-3d-printere-kak-eto-vozmozhno https://focus.ua/uk/amp/digital/546076-zapchasti-dlya-*******-tehniki-mozhno-napechatat-na-3d-printere-kak-eto-vozmozhno

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16.09.2023 07:53 Ответить
ні
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16.09.2023 00:34 Ответить
нет, нельзя. можно печатать "обычные" детали, т.е. детали к которым не предъявляются требования по микроструктуре. Ну и производные от этого, например, износостойкость или упругость.
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16.09.2023 02:13 Ответить
Найдешевша частина.
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16.09.2023 06:44 Ответить
Дрони можна серійно клепати на цих принтерах
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16.09.2023 02:05 Ответить
Ні, дрони (каркас) робиться на невеличких принтерах, з пластику. Якщо я вірно зрозумів, то тут з щось з металу, габаритне, типу башти для танку, можна "друкувати".
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16.09.2023 02:10 Ответить
Танки друкуються на принтерах, дрони воюють... Вархамер, бляха. Довбана RTS. Стільки технологій та зусиль спрямовано на створення зброї, засобів знищення інших сапієнсів... Локально воно авжеж дуже добре для нас, але щось якось воно якось сумно від загальної картини. Не так я уявляв собі 21 сторіччя.
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16.09.2023 02:08 Ответить
Подобається нам це чи ні, але війни завжди були дуже потужним двигуном розвитку технологій, і не тільки - це факт, без емоційної окраски. Більш того - зазвичай нові відкриття і технології використовуються спочатку у військовій сфері, і лише потім - у цивільній - згадайте атомну бомбу, і ракетні технології!

Цікаво - чи працюють наші програмісти над створенням суто відчизняного ПО для дронів, чи все ще використовується куплене в Китаї без створення свого аналогічного продукту?

І так - пару сотень, чи навіть тисяч хай навіть і не промислових 3D принтерів для виготовлення каркасів дронів нам дуже треба!
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16.09.2023 04:39 Ответить
"Ласкаво просимо в реальність, Нео"
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16.09.2023 06:56 Ответить
Воу! Круто...
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16.09.2023 04:23 Ответить
Michael.
В 1930 році французька Академія видала

дозвіл на відстріл одного самця горили

у центрально східній Африці...
Одного самця....
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16.09.2023 05:52 Ответить
коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трохи мають значення" Джерело:
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16.09.2023 07:08 Ответить
чи можна Абрамси друкувати, нам 990 треба до 10-ти що чекаемо
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16.09.2023 07:21 Ответить
как два пальца ,только кто тебе даст креслення
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16.09.2023 10:29 Ответить
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16.09.2023 11:03 Ответить
А тепер котролювати, щоб жоденого такого промислового 3D-принтера, єрмаки не передали на Засраху.
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16.09.2023 07:43 Ответить
У ССО розкрили деталі спецоперації, під час якої вразили корабель і підводний човен в окупованому Севастополі
Щоб ідентифікувати цілі, а також навести та коригувати вогонь, група українських бійців на човнах підпливли до безпечного місця, а тоді дісталися берега завдяки підводним засобам. «Провівши успішну інфільтрацію, воїни приступили до виконання основної частини операції. За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки, виконано ідентифікацію та наведення на ціль», - повідомили в ССО.
Били українські оборонці по російських кораблю та підводному човну крилатими ракетами Storm Shadow. Військові підтвердили знищення кораблів і успішно покинули ворожу територію.
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16.09.2023 10:30 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/09/16/7420059/ Блинкен: То, как украинцы будут использовать ATACMS, это их дело
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16.09.2023 10:38 Ответить
Губу только не раскатывайте, печатать можно определенные детали в силу специфики материалов. Корпус беспилотника печатать можно а двигатель нет, и еще куча органичений
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16.09.2023 15:47 Ответить
 
 