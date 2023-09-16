Украина получила от США промышленные 3D-принтеры для печати запчастей к военной технике, - Пентагон

Украина получила от США 3D принтеры промышленного уровня, способные печатать запчасти к военной технике.

Об этом сообщил помощник министра обороны США по вопросам закупок и содержания Уильям ЛаПлант, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По словам ЛаПланта, учения по пользованию этими принтерами украинцы завершили на прошлой неделе.

"Наконец-то в прошлом месяце мы доставили им, в Украину, эти промышленные 3D-принтеры, и на прошлой неделе завершилось их обучение по работе с этим принтером. Речь идет о принтере размером с грузовик, обучение на котором закончили украинцы, и на нем они могут печатать все свои части", - сообщил чиновник.

По его словам, появление этих принтеров "совсем меняет дело", ведь они ускоряют процесс и открывают новые возможности.

"Вы можете делать отличные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически изготавливать детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях", - отметил ЛаПланте.

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Помощник главы Пентагона также сообщил, что после начала российского вторжения украинцы стали самостоятельно печатать 3D запчасти. ЛаПланте намекнул, что у них не было соответствующих разрешений, но страны союзники помогли Украине в этой ситуации.

"В начале украинцы печатали собственные 3D-детали, не имея пакетов технических данных. Знаете, как говорят, когда твоя страна подвергается экзистенциальной атаке, законы об интеллектуальной собственности лишь немного имеют значение", - пошутил чиновник Пентагона.

"Так что мы навели с этим порядок, вместе с другими странами. Теперь у них есть все пакеты технических данных", - подчеркнул ЛаПланте.

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