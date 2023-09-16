Суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн
Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, который получил новое подозрение по трем статьям — по делу о завладении 5,8 млрд гривен. Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3 млрд 891 млн гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне из зала суда.
Прокурор Бюро экономической безопасности подал ходатайство об увеличении размера залога до 5,877 млрд. грн.
Прокурор отметил, что Коломойский вышел из гражданства Украины и ныне является гражданином Израиля, поэтому существует риск укрывательства за рубежом, препятствование следствию и влияние на свидетелей.
Адвокат олигарха заявил, что обвинение не обосновано, потому что не установлены никакие лица, которые были в преступной группе, кроме Коломойского. Кроме того ни ПриватБанк, ни другие вкладчики не заявляли за эти годы о преступлении. Он также отметил, что НБУ после потерь в размере 5 млрд должен провести проверки и аудиты, но их не проводили.
По словам стороны защиты, ПриватБанк в тот период о котором идет речь, был не государственным, а частным, поэтому ущерб мог быть нанесен только акционерам банка — Боголюбову или Коломойскому.
Адвокат также заявил, что размер залога необоснован, потому что прокурор БЭБ не привел никаких доказательств, что Коломойский может заплатить такую сумму. Он назвал необоснованными и риски, поскольку Коломойский уже находится под стражей и потому не может убежать, препятствовать или как-то влиять на свидетелей.
2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.
В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.
15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще об одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Його там чекають…
Маємо те, що маємо.
Пані https://www.facebook.com/yana.vlasova.9231?__cft__%5b0%5d=AZU3XmhYaD4wLucWp3KqoLB1uNRV5ITyCvzBwBbOZzDiIlmbNaYos2OX1-1wLNWHDTib297mzEERDlWBLU-JFAUbf9N6epFnsNHsnY7vZDAweG39BzavUeita2mOJ1rTMgE&__tn__=-UC%2CP-R Yana Vlasova пише в своєму допису про хавера Коломойського:
«Я дивлюся на це фото і цього чоловіка. Скільки ж він зробив горя для України та Українців!!!! Він єврей, він має Ізраїльський паспорт, він має жити напевно там, що він робить на моїй землі???? Чому єврей не живе в Ізраїлі, чому цей єврей робить зло Україні??? Чому???» Кінець цитати.
Справа в тому, що серед 42-х мільонів громадян України не «знайшлось» політика на пост Першої особи, тому нарід вибрав інородця юдея. В інтерв'ю виданню «The Times of Israel» шостий президент на мові московитського окупанта сказав: «У меня еврейская кровь и я Президент».
Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля.
- Це повний @@@ (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
Лідери військово-політичного блоку на минулому 11-12 липня 2023 року у столиці Литви Вільнюсі саміту НАТО дійшли до висновку, що Україною керує профнепридатний політик.
З перших днів каденції шостого президента України в його офісі «засвітився» на нараді «бородатий папік», олігарх Ігаль Коломойський, який прибув з Ізраїлю, де він ховався від Гетьмана. Мільярдер наполягав, щоб зелена влада негайно оголосила в Україні дефолт. Не зустрівши жодного заперечення у Трускавецьких політиків, хавер Беня наважився і запропонував «продати» Україну путіну за сто мільярдів доларів. Електорат 73% спочатку подумав, що це «прикол»? Адже вони голосували на виборах за «приколом». Але коли нарід отримав дві квитанції від газової компанії (одна з них за прокачування газу) і дві квитанції від «Водоканалу», то зрозуміли, що приколи вже закінчилися. Як сказав мер міста Дніпра пан Борис Філатов: «Все, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен».
Аби він почав здавати подільників - це б було безцінно!
Нічого, що БЕБ - то орган досудового розслідування, а не прокуратура ? Чи Цензор трошки прокурорів і слідчих не відрізняє ? Господи прости . . . Ну як можна вірити достовірності репортажів, коли такі елементарні косяки в тексті !
А так шой продовжується, шоу спрямовано на Госдеп і переслідує дві мети - і Вова зеленський покаже Заходу що він типу не маріотнетка Коломойського і гарний президент на другий строк і Коломойський після відсидки півроку чи рік в люксовій камері скаже Госдепу і ЄС що він чистий перед законом і всі борги віддав.
Звісно по радянські наївно, бо з фінансовими службами США шуткувати марна справа, Паша Лазаренко це знає, бо відсидів в тюрязі США повний термін і живе тепер як чесна людина в Америці.
щось привладні замироточили підозріло!!
Чекаємо листажалістного, від рахамієв на ВРУ, щоб відпустил!
поки Зеленський не повернеться із США !! 😠
Хто такий Подоляк? Звідки взялась людина, яка підгадила візит Зеленського до США
https://espreso.tv/khto-takiy-podolyak-zvidki-vzyalas-lyudina-yaka-pidgadila-vizit-zelenskogo-do-ssha
Зе.устроил Цирк-борьба с корупцией.
Они этот спектакль месяцами сидели вместе и разыгрывали.
Володів Приватбанку -тепер ні
І щоб не було в подальшому грабежів і корупції треба робити так щоб ці люди не могли знайти гарну роботу
А не так що з однієї вигнали а на іншу роботу взяли так ніколи корупцію не подолаємо
Отож, коломойський сів, схоже, надовго, бо слідство в таких справах триває роками.
привезуть налік у камазі з причепчиком
Дежурные лампы туши,
Вноси свою светлую лепту
В суровые будни души......
Синема , Синема , синема .....