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Суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн

коломойський

Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, который получил новое подозрение по трем статьям — по делу о завладении 5,8 млрд гривен. Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3 млрд 891 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне из зала суда.

Прокурор Бюро экономической безопасности подал ходатайство об увеличении размера залога до 5,877 млрд. грн.

Прокурор отметил, что Коломойский вышел из гражданства Украины и ныне является гражданином Израиля, поэтому существует риск укрывательства за рубежом, препятствование следствию и влияние на свидетелей.

Адвокат олигарха заявил, что обвинение не обосновано, потому что не установлены никакие лица, которые были в преступной группе, кроме Коломойского. Кроме того ни ПриватБанк, ни другие вкладчики не заявляли за эти годы о преступлении. Он также отметил, что НБУ после потерь в размере 5 млрд должен провести проверки и аудиты, но их не проводили.

Читайте: По делу Коломойского истекли сроки досудебного расследования, - судья ВАКС Ткаченко

По словам стороны защиты, ПриватБанк в тот период о котором идет речь, был не государственным, а частным, поэтому ущерб мог быть нанесен только акционерам банка — Боголюбову или Коломойскому.

Адвокат также заявил, что размер залога необоснован, потому что прокурор БЭБ не привел никаких доказательств, что Коломойский может заплатить такую сумму. Он назвал необоснованными и риски, поскольку Коломойский уже находится под стражей и потому не может убежать, препятствовать или как-то влиять на свидетелей.

Читайте также: Коломойский извещен о дополнительном подозрении по трем статьям, - СБУ

2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.

15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще об одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) мера пресечения (451)


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Топ комментарии
+18
Для Коломойши це не грощі на заставу, от як би 3 млрд $, то він би всрався від переляку прямо в залі суду
А так шой продовжується, шоу спрямовано на Госдеп і переслідує дві мети - і Вова зеленський покаже Заходу що він типу не маріотнетка Коломойського і гарний президент на другий строк і Коломойський після відсидки півроку чи рік в люксовій камері скаже Госдепу і ЄС що він чистий перед законом і всі борги віддав.
Звісно по радянські наївно, бо з фінансовими службами США шуткувати марна справа, Паша Лазаренко це знає, бо відсидів в тюрязі США повний термін і живе тепер як чесна людина в Америці.
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16.09.2023 00:47
+13
Ото буде цирк, якшо завтра ту заставу внесуть. Монетами по 50 копійок.
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16.09.2023 00:20
+13
В минулому засіданні він був громадянином України, тепер вже ні. Шапіто та й годі.
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16.09.2023 00:51
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Ото буде цирк, якшо завтра ту заставу внесуть. Монетами по 50 копійок.
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16.09.2023 00:20 Ответить
Якщо він вийшов із українського громадянства треба його Негайно єкстродувати до США.

Його там чекають…
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16.09.2023 02:21 Ответить
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16.09.2023 09:02 Ответить
Та нє! Ми самі єво будєм судить.
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16.09.2023 11:17 Ответить
Ви можете послатися на документ або публікацію, яка б підтвердила, що влада США чекає (вимагає) екстрадиції Коломойського до цієї країни? Дякую.
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16.09.2023 12:17 Ответить
Хз. Если поскребсти по сусекам может и насобирают
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16.09.2023 03:49 Ответить
Яку би заставу не призначали, це не змінює головного - на наших очах для легковірної публіки відбувається показ чергової серії 95 кварталу. Напередодні зустрічі Зе і Байдена і після оприлюднення результатів опитування, де 78% українців визнали Зе винним у його підлеглих.
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16.09.2023 08:59 Ответить
Краще по 10 - вони теж в ходу.
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16.09.2023 11:15 Ответить
Шановні панянкі та пани! "95 квартал" - продовжується.

Маємо те, що маємо.
Пані https://www.facebook.com/yana.vlasova.9231?__cft__%5b0%5d=AZU3XmhYaD4wLucWp3KqoLB1uNRV5ITyCvzBwBbOZzDiIlmbNaYos2OX1-1wLNWHDTib297mzEERDlWBLU-JFAUbf9N6epFnsNHsnY7vZDAweG39BzavUeita2mOJ1rTMgE&__tn__=-UC%2CP-R Yana Vlasova пише в своєму допису про хавера Коломойського:



«Я дивлюся на це фото і цього чоловіка. Скільки ж він зробив горя для України та Українців!!!! Він єврей, він має Ізраїльський паспорт, він має жити напевно там, що він робить на моїй землі???? Чому єврей не живе в Ізраїлі, чому цей єврей робить зло Україні??? Чому???» Кінець цитати.

Справа в тому, що серед 42 мільонів громадян України не «знайшлось» політика на пост Першої особи, тому нарід вибрав інородця юдея. В інтерв'ю виданню «The Times of Israel» шостий президент на мові московитського окупанта сказав: «У меня еврейская кровь и я Президент».

Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля.

- Це повний @@@ (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.

Лідери військово-політичного блоку на минулому 11-12 липня 2023 року у столиці Литви Вільнюсі саміту НАТО дійшли до висновку, що Україною керує профнепридатний політик.

З перших днів каденції шостого президента України в його офісі «засвітився» на нараді «бородатий папік», олігарх Ігаль Коломойський, який прибув з Ізраїлю, де він ховався від Гетьмана. Мільярдер наполягав, щоб зелена влада негайно оголосила в Україні дефолт. Не зустрівши жодного заперечення у Трускавецьких політиків, хавер Беня наважився і запропонував «продати» Україну путіну за сто мільярдів доларів. Електорат 73% спочатку подумав, що це «прикол»? Адже вони голосували на виборах за «приколом». Але коли нарід отримав дві квитанції від газової компанії (одна з них за прокачування газу) і дві квитанції від «Водоканалу», то зрозуміли, що приколи вже закінчилися. Як сказав мер міста Дніпра пан Борис Філатов: «Все, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен».

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16.09.2023 15:50 Ответить
Еквівалент мільярда доларів - проти спижжених, мінімум шести. Мазелтов!
Аби він почав здавати подільників - це б було безцінно!
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16.09.2023 00:23 Ответить
Ви помилились,100 мільйонів
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16.09.2023 00:24 Ответить
эквівалент 100 мільйнів долларов
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16.09.2023 00:25 Ответить
Кишенькові гроші для Бєніі
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16.09.2023 00:42 Ответить
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16.09.2023 09:00 Ответить
Застава немаленька...
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16.09.2023 00:23 Ответить
Для приколу до бєні підсадять шуфрича
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16.09.2023 00:26 Ответить
Уже Нестор загримів до цюпи СБУ
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16.09.2023 13:31 Ответить
Прокурор Бюро економічної безпеки . . . Причому двічі так написали, тобто не редакційна помилка якась, а вірять в те, що пишуть.

Нічого, що БЕБ - то орган досудового розслідування, а не прокуратура ? Чи Цензор трошки прокурорів і слідчих не відрізняє ? Господи прости . . . Ну як можна вірити достовірності репортажів, коли такі елементарні косяки в тексті !
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16.09.2023 00:28 Ответить
тю дивні - вийшов з громадянства то передайте його штатам - буде гарантовано в тюрмі сидіти
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16.09.2023 00:32 Ответить
Шо, вліп очкарик?🧐
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16.09.2023 00:34 Ответить
Поки 1+1 не розкаже як Зеленський вбив свого брата близнюка, тому що саме він збирався балотуватися в Президенти, а не цей клоун з серіалу, то буду вважати що Бєня посадив сам себе.
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16.09.2023 00:38 Ответить
ви думаєте він реально сидить?!))))
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16.09.2023 00:40 Ответить
Да на своє. І ще рже цирк то є цирк
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16.09.2023 01:53 Ответить
Крадій повинен сидіти в буцигарні. Перевіримо , чи піде зе до кінця.
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16.09.2023 00:40 Ответить
Цирк какой то)
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16.09.2023 00:40 Ответить
лошара єврейська, зажав 500млн тепер майже 4 лярда вносити
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16.09.2023 00:41 Ответить
Цікаво чи дойде справа до суду
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16.09.2023 00:42 Ответить
Для Коломойши це не грощі на заставу, от як би 3 млрд $, то він би всрався від переляку прямо в залі суду
А так шой продовжується, шоу спрямовано на Госдеп і переслідує дві мети - і Вова зеленський покаже Заходу що він типу не маріотнетка Коломойського і гарний президент на другий строк і Коломойський після відсидки півроку чи рік в люксовій камері скаже Госдепу і ЄС що він чистий перед законом і всі борги віддав.
Звісно по радянські наївно, бо з фінансовими службами США шуткувати марна справа, Паша Лазаренко це знає, бо відсидів в тюрязі США повний термін і живе тепер як чесна людина в Америці.
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16.09.2023 00:47 Ответить
В минулому засіданні він був громадянином України, тепер вже ні. Шапіто та й годі.
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16.09.2023 00:51 Ответить
З нетерпінням чекаю що скаже смотрящая від коломойського за Правим сектором маліна.
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16.09.2023 00:52 Ответить
поясніть тим хто не знає, що то "нешлюха"
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16.09.2023 11:44 Ответить
Цікаво, бубачька ходить провідувать бабушку, сухарики з ікоркою носить?
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16.09.2023 00:54 Ответить
Квартальні з 95, зараз скинуться, кормильцу…,
щось привладні замироточили підозріло!!
Чекаємо листажалістного, від рахамієв на ВРУ, щоб відпустил!
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16.09.2023 01:02 Ответить
Клоунада буде продовжуватись з Коломойським до тих пір ,
поки Зеленський не повернеться із США !! 😠
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16.09.2023 01:22 Ответить
Чи ненакроком З Подоляком у НАТАШІ МЕДВЕКДЧУКІВСЬКО ЦЕ СТАОЛОСЯ?

Хто такий Подоляк? Звідки взялась людина, яка підгадила візит Зеленського до США

https://espreso.tv/khto-takiy-podolyak-zvidki-vzyalas-lyudina-yaka-pidgadila-vizit-zelenskogo-do-ssha
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16.09.2023 01:39 Ответить
Тримати стрій. Заждемо. Але й так видно хто?
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16.09.2023 01:58 Ответить
Тримати стрій з ким ? З оцими виродками - двічі розисратися з найбільшим другом- Британією , назвати Сунака недоумковатим індусом !!!
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16.09.2023 02:56 Ответить
хто? подоляк з пічки бряк?
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16.09.2023 13:21 Ответить
Цензор атакують!
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16.09.2023 01:55 Ответить
Й*бане зе шапіто !!! коли амереканському правосуддю цього з "вибраноїбогомнації" віддадуть ???

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16.09.2023 04:19 Ответить
Медведчука не видали для кримінального переслідування, а, фактично, звільнили й екстрадували до росії в обмін на наших військовополонених.
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16.09.2023 11:24 Ответить
Тоді й Шмаркля може прихватити з собою Беню в США,й там його обміняти на пару десятків Ф-16.
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16.09.2023 12:12 Ответить
Я не думаю, що для США Коломойський настільки важливий. Він злочини вчиняв не на території Штатів, там він лише відмивав гроші, самим Штатам шкоду він не наніс. Його переслідують, практично, чисто з формальних міркувань.
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17.09.2023 10:34 Ответить
з метверчуком зебіли продешевили - його можна було обміняти мінімум на увесь окупований південь та Крим !!!
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16.09.2023 12:27 Ответить
Та ну!!!
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17.09.2023 10:35 Ответить
шапіто коломойського для лохів
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16.09.2023 07:10 Ответить
"Добрі" люди допоможуть, він же покрасив ларьок!
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16.09.2023 07:16 Ответить
Я також не вірю в цей цирк. Якщо в підозрі буде сума 170 мільярдів гривень, яку він поцупив з банку, а так це замилювання очей, як наріду 73%, так і реальним правоохоронцям із США, які зачекалися баригу.
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16.09.2023 07:40 Ответить
Запад денег не даёт больше
Зе.устроил Цирк-борьба с корупцией.
Они этот спектакль месяцами сидели вместе и разыгрывали.
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16.09.2023 07:54 Ответить
коломойський давно вже мав сидіти. Головне довести справу до вироку. Ця справа це навіть менше одного процента тих злочинів, які він вчинив
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16.09.2023 09:11 Ответить
Гершко кинув не так американців чи українців. Він кинув євреїв- одноплемінників із ХАББАДУ , за що й погорів
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16.09.2023 13:34 Ответить
Цікава версія, а як він це зробив? Є якась інформація? Злодій вкрав у злодіїв?
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16.09.2023 16:43 Ответить
Головне щоб конфіскували все до останнього
Володів Приватбанку -тепер ні
І щоб не було в подальшому грабежів і корупції треба робити так щоб ці люди не могли знайти гарну роботу
А не так що з однієї вигнали а на іншу роботу взяли так ніколи корупцію не подолаємо
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16.09.2023 09:21 Ответить
Ахах беня ты ********** а говорил что ахметка тупой тормоз, Где он а где ты дибил Творец самого клоуна
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16.09.2023 09:23 Ответить
с шуфричем в одной камере, ****** братва
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16.09.2023 09:24 Ответить
А це вже майже вирок для коломойського. Як правило, у нас суди після певних домовленостей з адвокатами зменшують суми застави. Значить, треба шукати легальні гроші для виходу із під варти. Стільки мільярдів точно не знайдуть, навіть якщо вони є, адже потрібно буде показувати рахунки в швейцарських та інших хитрих банках, що потягне за собою нові проблеми.
Отож, коломойський сів, схоже, надовго, бо слідство в таких справах триває роками.
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16.09.2023 09:30 Ответить
тю
привезуть налік у камазі з причепчиком
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16.09.2023 13:23 Ответить
може він сельодкой на нарах вдавицця(ненароком) бо дуже багато знає
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16.09.2023 09:39 Ответить
На 99% з вами згоден.
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16.09.2023 12:14 Ответить
як бу тут не бажали бенінох блакитної крові, але це дуже і дуже поганий приклад для міжнародних інвесторів. Звісно, зараз війна і про інвесторів можна забути....але....осад буде
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16.09.2023 09:58 Ответить
була нічка кохання в карколомних позах
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16.09.2023 13:27 Ответить
Друга серія - https://www.youtube.com/watch?v=_gZd_6QrkJk
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16.09.2023 11:28 Ответить
Це як розуміти? Вкрав 5,8, віддав 3,8 і ти вільна людина з 2 млрд в кишені.
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16.09.2023 12:09 Ответить
Вкрав 5,8 в доларах,а віддасть 3,8 в гривнах.Чендж для бені та зелі.
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16.09.2023 12:16 Ответить
Якщо він вкрав коли був курс по 8грн за 1доллар, то виходить що він вкрав 725млн$ або по сьогоднішньому курсу 27млрд грн
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16.09.2023 12:28 Ответить
Есть подозрение что все эти действия с задержаниями Коломойского и Шуфрича это подготовка к выборам.Но это зеленое недоразумение не понимает одного даже самые упоротые зелеботы которым можно было ссать в глаза с брансбойта а они кричали ура прозрели и поняли что клоун ведет страну к пропасти и шансов выиграть ЧЕСТНО у него практически нет.Но так как в тюрьме сидеть не хочется и происходят все эти действия от зеленых.
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16.09.2023 12:19 Ответить
Так і є, зебіли в пабліках вже мастурбують, який Боневтік маладєц. Головне про рєзнікова забули
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16.09.2023 12:36 Ответить
З самого початку було домовлено, що Коломойський не буде платити заставу. Тому для піару можна підвищувати скільки завгодно.
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16.09.2023 13:08 Ответить
4 мільярди... хто більше?
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16.09.2023 14:58 Ответить
Механик крути киноленту,
Дежурные лампы туши,
Вноси свою светлую лепту
В суровые будни души......
Синема , Синема , синема .....
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16.09.2023 16:42 Ответить
"Суддя змінив запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір 3 млрд 891 млн гривень." - Бєня сміється, а потім добавляє: "Рєзніків і то большє нап..іл, а ви мєня так уніжаєтє..."
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16.09.2023 23:37 Ответить
 
 