Суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн

Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, который получил новое подозрение по трем статьям — по делу о завладении 5,8 млрд гривен. Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3 млрд 891 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне из зала суда.

Прокурор Бюро экономической безопасности подал ходатайство об увеличении размера залога до 5,877 млрд. грн.

Прокурор отметил, что Коломойский вышел из гражданства Украины и ныне является гражданином Израиля, поэтому существует риск укрывательства за рубежом, препятствование следствию и влияние на свидетелей.

Адвокат олигарха заявил, что обвинение не обосновано, потому что не установлены никакие лица, которые были в преступной группе, кроме Коломойского. Кроме того ни ПриватБанк, ни другие вкладчики не заявляли за эти годы о преступлении. Он также отметил, что НБУ после потерь в размере 5 млрд должен провести проверки и аудиты, но их не проводили.

Читайте: По делу Коломойского истекли сроки досудебного расследования, - судья ВАКС Ткаченко

По словам стороны защиты, ПриватБанк в тот период о котором идет речь, был не государственным, а частным, поэтому ущерб мог быть нанесен только акционерам банка — Боголюбову или Коломойскому.

Адвокат также заявил, что размер залога необоснован, потому что прокурор БЭБ не привел никаких доказательств, что Коломойский может заплатить такую сумму. Он назвал необоснованными и риски, поскольку Коломойский уже находится под стражей и потому не может убежать, препятствовать или как-то влиять на свидетелей.

Читайте также: Коломойский извещен о дополнительном подозрении по трем статьям, - СБУ

2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.

15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще об одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.