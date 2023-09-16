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Депутат Госдумы РФ заявил, что Россия будет воевать со всеми постсоветскими республиками

рф,росія,мобілізація,примусова

Депутат российской государственной думы РФ Евгений Федоров заявил, что Россию ждут войны со всеми бывшими советскими республиками

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграме.

"Все бывшие республики рано или поздно будут конфликтовать, или воевать с Россией. Это вопросы теории. Некоторые из них будут не сейчас: Беларусь. Грузия уже воевала, Украина. Это касается в полном объеме и Армении", - заявил Федоров.

Чтобы избежать войны, есть только один путь — присоединение республик дипломатическим путем.

Высказывания прозвучали на фоне обмена претензиями между Арменией и Россией.

Как в течение недели Армения стала резко удаляться от страны-агрессора.

Читайте: Науседа лишил литовского гражданства фигуристку Дробязко

Автор: 

Госдума (1260) россия (95381)


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Топ комментарии
+60
Якщо би всі дійсно разом воювали проти россеї то від неї ніх*я би не залишилося. Але на жаль по справжньому воює тільки Україна з цими такі конченими п*дарасами а інші "пост савецкіє ряспублікі" допомагають кацапам.
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16.09.2023 00:59
+45
Вперед орки!!! в бій вступайте з усіма....
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16.09.2023 00:54
+45
Воювалка рашистська закінчиться в Укоаїні! Можливо назавжди!
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16.09.2023 00:57
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Вперед орки!!! в бій вступайте з усіма....
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16.09.2023 00:54 Ответить
Прямой сигнал свиноматкам.
Рожайте мясо.
Нужно будет умирать за московскую Кончу Заспу
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16.09.2023 03:45 Ответить
Це вже 2 (дві) хромосоми зайві. Хрошій русьге - зовсім без ДНК.
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16.09.2023 00:56 Ответить
"Усі колишні республіки рано чи пізно конфліктуватимуть, чи воюватимуть із росією. Це питання теорії. Деякі з них будуть не зараз: Білорусь. Грузія вже воювала, Україна. Це стосується у повному обсязі і Вірменії", - заявив Федоров. Джерело:
краiни Балтii росiя закiнчиться НАЖАВЖДИ
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16.09.2023 01:40 Ответить
Ну, да... Тока через крематорий. Кста , кацапы правильно все делают в своих передвижных "Освенцимах", бо кремлядь не в состоянии запастись "Лада-калинами"... А гаплогрупу какцапа можно вычислить и через 14 000 лет , сделай он юринь де живе, тобто, в своi копанцi. Археологи кацапа по залишкам испарившейся в грунте сечi вычислят.
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16.09.2023 08:03 Ответить
Воювалка рашистська закінчиться в Укоаїні! Можливо назавжди!
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16.09.2023 00:57 Ответить
не закончится , сколько лет уничтожали игил ? то же и с паРашей , это терроистическая организация с населением в 100 милионов поголовья и ресурсами в сотни раз больше чем у игил . следующим будет армения ( армяне готовтесь , паРашники будут вас убивать и бомбить ваши дома ) после армении будет казахстан , грузия уже сама сдалась , там воевать некому .....................
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16.09.2023 10:15 Ответить
ради такого дела армяне с азерами (Турцией) помирятся, и тогда кацапчики обосрутся по полной
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16.09.2023 12:33 Ответить
Якщо би всі дійсно разом воювали проти россеї то від неї ніх*я би не залишилося. Але на жаль по справжньому воює тільки Україна з цими такі конченими п*дарасами а інші "пост савецкіє ряспублікі" допомагають кацапам.
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16.09.2023 00:59 Ответить
Випала нам така доля, рідний край захищать , як то так Моя строєва 98 року
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16.09.2023 01:45 Ответить
Якби такі як ти, не втекли б в США , то і Україна сама б справилася.
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16.09.2023 07:16 Ответить
Так саме головне, що деякі допомагають Засрашці, наприклад білорусь і Казахстан, а потім вона їх і прикончить.
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16.09.2023 07:35 Ответить
Починайте зайвохромосомні, може швидше вас роздере на шматки
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16.09.2023 01:00 Ответить
НУ да, тогда какцапiв будут драть во все стороны.
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16.09.2023 08:33 Ответить
пропоную кацапам почати з країн Балтії і.. там відразу і закінчиться імперська агонія кацапів. але ж ні, кацапам сцикотно проти НАТО рипнутись. ну а якщо рипнуться, то все швидко скінчиться. будуть кацапи далі вже воювати з Якутією, Бурятією, Башкортостаном, Татарстаном та іншими поневоленими народами..
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16.09.2023 01:04 Ответить
а ще краще - хай уб'ються об китай
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16.09.2023 01:10 Ответить
Придётся с Китаем воевать , ведь Путин продал Китаю территории СССР ( РФ) , а это не порядочек , и с Норвегией ( НАТО) , им тоже Путин территории отда
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16.09.2023 07:26 Ответить
Дык, у кремляди с Гитлером и не срослось из-за Норвегии. В начале зимы 1941-го сталин не получил от Гитлера ответ на свое ему последнее письмо. В письме была предъява кремляди на Норвегию, чего Гитлер не мог позволить...ЗЫ... С того времени Гитлер прекратил никать в личку сталина.
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16.09.2023 08:08 Ответить
Все вірно. Думаю якщо і почнеться то з Румунії ті терплять але не довго. Турків не берем там бо помідори і багато іншого зав'язані бізнес на орків но є нюанси
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16.09.2023 01:30 Ответить
Сцуттся, пугають румин.? Повірте ті дуже занепокоєння мають особливу увагу їх цигани ,(уже чекають) не все так просто
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16.09.2023 01:39 Ответить
та ні... то просто криворукі у них шахеди... ненароком падають на румунську територію. там же сотні метрів до Румунії від Рені.
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16.09.2023 02:08 Ответить
Біда в тому,що не зо всіма зразу вони починають війни, а так то б за три дні, рашки точно б не існувало більше.
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16.09.2023 01:07 Ответить
Вже був Київ за три дні…
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16.09.2023 01:12 Ответить
ДБЛ БЛТЬ
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16.09.2023 01:14 Ответить
Дійсно кацапів будуть бити та гнати по всьому світу.
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16.09.2023 01:42 Ответить
Так шо тормозим ,пусть Пуйло прям завтра обьявляет всем войну,заодно и всему блоку НАТО
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16.09.2023 01:43 Ответить
Після війни в Україні,колишні радянські республіки будуть дипломатично приєднувати до себе куски росії і росія буде змушена погодитися,бо інакше нарветься на відкритий воєнний конфлікт.
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16.09.2023 01:47 Ответить
Та це було очевидно ще 100 років назад, і чим далі тим більш очевидно... рашку очікує дола Сербії, всі кому не лінь ткнуть кацапа в його лайно... тут вже виклик для нас, не стати тиранами, як кацапи
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16.09.2023 01:55 Ответить
Претензії сусідніх республік---це плата "старшому брату" за його "любов" до них. Як в народі говорять--що посієш ,те і пожнеш
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16.09.2023 01:56 Ответить
Казахстан умовчав, бо він вже ось ось вибухне, боїться падло
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16.09.2023 01:58 Ответить
СССР это Казахстан. Казахстан был ещё СССР , когда из него вышли Россия , Украина и Беларусь
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16.09.2023 07:28 Ответить
30 декабря 1922 г. на I Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской советских социалистических республик, а также Закавказской федерации были подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный Договор.

Все остальные были приняты в этот "клуб" позже, в том числе и КазССР.
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16.09.2023 09:50 Ответить
Ї@анутим немає спокою.
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16.09.2023 01:58 Ответить
после того как ВСУ унизили типа "вторую армию в мире", воевать Россия сможет разве что против какого нибудь африканского племени, вооруженного копьями, луками и стрелами.
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16.09.2023 01:59 Ответить
І програє, бо у афріканців є досвід воювати такою зброєю а у кацапів ніт. Іншої ж дальнобійної зброї крім луків кацапи незабаром виробляти не зможуть.
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16.09.2023 02:57 Ответить
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16.09.2023 02:04 Ответить
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16.09.2023 02:10 Ответить
Максимум шо вийде в рашки це окупувати вже ітак окуповану білорашку.Закріпити так би мовити де юре.Можливо ще Грузію і Вірменію.Середня Азія за Китаєм,балтійські країни в НАТО.Азербайджан з Турцією. Україна теж приєднається до НАТО після перемоги
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16.09.2023 02:12 Ответить
Вас гнид краще завалити всіх путінских виродків.
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16.09.2023 02:24 Ответить
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16.09.2023 02:25 Ответить
Аналоговнєт.
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16.09.2023 07:58 Ответить
Зачетный мини-купер! 😁
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16.09.2023 12:03 Ответить
Не встигла б ця недоімперія з усіма перевоювати навіть без поточної ганьби в Україні. Бо за 10 років неминуче настане закат епохи викопного палива у світі - єдиного джерела кацапських статків.

На створення чи навіть просто на адаптацію до ******** технологій "святая русь" не здатна, тому приречена на зникнення.
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16.09.2023 02:45 Ответить
а *** він сьогодні вже смоктав?
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16.09.2023 02:51 Ответить
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16.09.2023 08:20 Ответить
Приемно, коли репортери Шрайбiкуси не дарма iдять хлiб.
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16.09.2023 08:36 Ответить
Після війни з Україною залишки московітів будуть потоптані Кавказом.
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16.09.2023 06:02 Ответить
І Китаєм ..)))
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16.09.2023 08:10 Ответить
А Китаю дістануться землі.
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16.09.2023 12:00 Ответить
Наконец то русня говорит то что думает, а то блаблабла братские народы. Кацапня ментально ещё в средних веках, у них ещё в мозгах захваты и пределы территории, рано для них начался 21 век.
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16.09.2023 06:06 Ответить
для кацапни 21 век и не начинался , посмотри на их поведение , это же дикари безмозглые , послушай о чем они говорят и думают , эти особи вообще застряли где-то в 18 веке , планета вертится и развивается , а эти дегенераты сошли с нее лет 300 назад и наблюдают ................паРашные недоноски так и останутся дикарями , огражденные от всего мира колючей проволокой и заборами , а мир будет им через забор обьедки кидать которые они будут жадно пожирать убивая друг друга за кусочек куриной косточки .
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16.09.2023 10:26 Ответить
Кацапи захотіли повернути СРСР
Війна це помста за вихід з СРСР яку вони готували 30 років
Але з країнами Прибалтика рф не по силам враховуючи те що основні сили в Україні
Після Лукашенко Білорусь може також відійти від Росії
Це не питання коли закінчиться війна
А питання в війна в головах кацапів
Якщо кацапи війну програють -а вони її програють вони будуть знову десятиліттями прагнути до реваншу
Це така нікчемна нація
І коли зникне бажання в кацапів вести війни і здихати без розуміння для чого тоді і сама війна не почнеться
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16.09.2023 06:52 Ответить
Ні, весь СРСР вони не хочуть.
Люди середнього віку чудово пам'ятають що таке талони на ковбасу, супові набори з кісток і як воно вставати о 4:00, щоб зайняти чергу в магазин і о 5:30 купити літр молока. А люди похилого віку не менш добре пам'ятають хрущовські черги за хлібом і сам хліб із кукурудзи і навіть із гороху, важкий як камінь і такий самий до смаку.
Цього СРСРу вони не хочуть, а ось другу частину того життя - "Ми половину світу під собою тримали і нас усі боялися", цього вони хочуть.
Тобто, з визначення СРСР тих часів - "З голою дупою, але з Бомбою в руках", вони воліють лише другу половину - Бомбу. До голої дупи повертатися якось уже не хочеться, до хорошого звикаєш швидко
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16.09.2023 07:20 Ответить
Украина помнит и сталинскую мамалыгу...
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16.09.2023 08:11 Ответить
ЗЫ... вместо хлеба.
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16.09.2023 08:12 Ответить
Мамалыга вещь совсем неплохая, хорошо сваренная, с маслом и мягким сыром, самое то. Кукурузная каша полента вообще национальное блюдо Италии. Вот хлеб из кукурузы, это, да, это немного не то. "Ноу-хау" "счастливой" советской жизни.
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16.09.2023 08:16 Ответить
Дык, в Румынии, в ресторанах подают мамалыгу... Но лучшей мамалыги чем со свиными шкварками, побочным продуктом при получении смальцю, не сыскать... Но это когда есть шкварки. А когда при сталине нечем было ту мамалыгу помастити, то она и обрела среди народа нарицательный смысл, символ глубокой нищеты. Это еще при том, шо вы - счастливчик, шо у вас в то время закатилось где-то пару зерен и вы имели на корню кукурузу... Свидетели той поры с содроганием вспоминают мамалыжное время... Потому у нас и выработался рвотный рефлекс на мамалыгу. Вот ради эксперимента , попробуйте покушать месяц мамалыгу , без каких-нить зажарок-зашкварок, тогда у вас пазл и сложится. Пазл психологического восприятия мамалыги украинцами.
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16.09.2023 08:27 Ответить
любой продукт , если только его есть месяц , вам надоест на долгое время , даже красная икра , ....................люблю мамалыгу , вкусная и полезная каша .
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16.09.2023 10:28 Ответить
масло и сыр вообще неплохие вещи (без мамалыги)
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16.09.2023 09:18 Ответить
Понимаю, что это шутка, но не согласен.
Жиры сами по себе пользы не приносят. Только в сочетании с углеводами
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16.09.2023 09:34 Ответить
а где вы видели чтобы кто-то ел жиры как основное блюдо ?
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16.09.2023 09:55 Ответить
Чукчи, ненцы, эскимосы. Все северные инароды вообще
Едет килограммовый шматок жира морзверя как шматок хлеба
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16.09.2023 10:06 Ответить
вот с ними и общайтесь
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16.09.2023 10:10 Ответить
Очевидно лише те, що щось вони повернути хочуть. Чи весь ссср , чи бомбу...неважливо. А для чого оте повертати ? Який з того зиск ? Хай там як, але ж то теж люди , навіть не варвари, просто чомусь збожеволіли всім суспільством. Тому ребус цей не має відповіді.
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16.09.2023 11:58 Ответить
кацапы всегда жили прошлым, а не будущим
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16.09.2023 12:41 Ответить
Ну так не дарма в психології є теорія, неофіційна і публічно не висловлювана, особливо зараз, але всі про неї знають, що божеволіти можуть не лише окремі люди, але на певному історичному етапі і цілі народи
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16.09.2023 12:46 Ответить
Все так. Але не треба казати "Прибалтика" - це дуже ображає країни Балтії. Майже як нас - "НА Украине".
Дякую за розуміння!
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16.09.2023 08:18 Ответить
для нас це "Малороссия".
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16.09.2023 10:57 Ответить
Нє, ну не кончене! Бахмут майже рік брали, а він хоче ще з республіками повоювати.
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16.09.2023 07:02 Ответить
Мордор знову показує своє мурло.
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16.09.2023 07:07 Ответить
Закусывать надо (с)
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16.09.2023 07:27 Ответить
А срака не лусне?
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16.09.2023 07:59 Ответить
Оці грьобані постімперські конвульсії підарашки...
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16.09.2023 08:08 Ответить
Точно, шо козломордия выпрашивает у всего мира реанимировать мокшинские болота на месте главного цвынтара краiни - красной площади.
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16.09.2023 08:16 Ответить
Ага, как-же иначе?. После Киев за 3 дня кацапы всех завоюют и накажут. Во сне, после приема стекломоя. А потом еще и Аляску потребуют. Тоже во сне, чтобы американцы не слыхали.
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16.09.2023 08:20 Ответить
Хронологія взяття - Кієва за трі дня 🤣 ...👉 https://t.me/m0sc0wcalling/30279
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16.09.2023 08:33 Ответить
армяне что то пронюхали и сваливают
🤣🤣🤣
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16.09.2023 08:48 Ответить
Нашли кому верить - хачикам. Че то про русские базы убрать, они помалкивают, стыдно, наверное. Мы, в Азербайджане, цену им давно знаем. Иуды и подонки, как ваши крысчане и даунбасцы...
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16.09.2023 10:32 Ответить
В мосКАЛні чергові приступи манії величі.
Не звертайте уваги....
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16.09.2023 08:50 Ответить
Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым"© Джохар Дудаев

А якби грузини, молдоване, ічкерійці, абхази, вірмени, японці і т.д. зараз цицькі не м'яли, то було б куди усе бистріше та веселіше
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16.09.2023 09:52 Ответить
«Карфаген має бути зруйнований» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Carthago delenda est)
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16.09.2023 10:01 Ответить
фидоров болеет неизлечимо. Зараза короче. Заразу ..... СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.09.2023 10:58 Ответить
Завдяки таким кацапським імбИцилам, у цивілізованого світу зявялєтся все більше аргументів для знищення московії, як країни-терориста.
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16.09.2023 11:03 Ответить
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16.09.2023 11:47 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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16.09.2023 14:10 Ответить
 
 