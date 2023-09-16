Депутат Госдумы РФ заявил, что Россия будет воевать со всеми постсоветскими республиками
Депутат российской государственной думы РФ Евгений Федоров заявил, что Россию ждут войны со всеми бывшими советскими республиками
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграме.
"Все бывшие республики рано или поздно будут конфликтовать, или воевать с Россией. Это вопросы теории. Некоторые из них будут не сейчас: Беларусь. Грузия уже воевала, Украина. Это касается в полном объеме и Армении", - заявил Федоров.
Чтобы избежать войны, есть только один путь — присоединение республик дипломатическим путем.
Высказывания прозвучали на фоне обмена претензиями между Арменией и Россией.
Как в течение недели Армения стала резко удаляться от страны-агрессора.
Топ комментарии
+60 Luis Santos
показать весь комментарий16.09.2023 00:59
+45 Панас Стець #551129
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+45 igor shmatko
показать весь комментарий16.09.2023 00:57
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Рожайте мясо.
Нужно будет умирать за московскую Кончу Заспу
краiни Балтii росiя закiнчиться НАЖАВЖДИ
Все остальные были приняты в этот "клуб" позже, в том числе и КазССР.
На створення чи навіть просто на адаптацію до ******** технологій "святая русь" не здатна, тому приречена на зникнення.
Війна це помста за вихід з СРСР яку вони готували 30 років
Але з країнами Прибалтика рф не по силам враховуючи те що основні сили в Україні
Після Лукашенко Білорусь може також відійти від Росії
Це не питання коли закінчиться війна
А питання в війна в головах кацапів
Якщо кацапи війну програють -а вони її програють вони будуть знову десятиліттями прагнути до реваншу
Це така нікчемна нація
І коли зникне бажання в кацапів вести війни і здихати без розуміння для чого тоді і сама війна не почнеться
Люди середнього віку чудово пам'ятають що таке талони на ковбасу, супові набори з кісток і як воно вставати о 4:00, щоб зайняти чергу в магазин і о 5:30 купити літр молока. А люди похилого віку не менш добре пам'ятають хрущовські черги за хлібом і сам хліб із кукурудзи і навіть із гороху, важкий як камінь і такий самий до смаку.
Цього СРСРу вони не хочуть, а ось другу частину того життя - "Ми половину світу під собою тримали і нас усі боялися", цього вони хочуть.
Тобто, з визначення СРСР тих часів - "З голою дупою, але з Бомбою в руках", вони воліють лише другу половину - Бомбу. До голої дупи повертатися якось уже не хочеться, до хорошого звикаєш швидко
Жиры сами по себе пользы не приносят. Только в сочетании с углеводами
Едет килограммовый шматок жира морзверя как шматок хлеба
Дякую за розуміння!
🤣🤣🤣
Не звертайте уваги....
А якби грузини, молдоване, ічкерійці, абхази, вірмени, японці і т.д. зараз цицькі не м'яли, то було б куди усе бистріше та веселіше
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев