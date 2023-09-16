Депутат Госдумы РФ заявил, что Россия будет воевать со всеми постсоветскими республиками

Депутат российской государственной думы РФ Евгений Федоров заявил, что Россию ждут войны со всеми бывшими советскими республиками

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграме.

"Все бывшие республики рано или поздно будут конфликтовать, или воевать с Россией. Это вопросы теории. Некоторые из них будут не сейчас: Беларусь. Грузия уже воевала, Украина. Это касается в полном объеме и Армении", - заявил Федоров.

Чтобы избежать войны, есть только один путь — присоединение республик дипломатическим путем.

Высказывания прозвучали на фоне обмена претензиями между Арменией и Россией.

Как в течение недели Армения стала резко удаляться от страны-агрессора.

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