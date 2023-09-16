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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
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С начала полномасштабной войны против России США ввели 50 санкционных пакетов, - посол Маркарова

оксана,маркарова

С начала полномасштабной агрессии против Украины в отношении России было уже введено 50 санкционных пакетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода.

По ее словам, под санкции уже попали тысячи российских физических лиц и компаний.

"Конечно, этого очень мало. Но вчерашний пакет (введенный США 14 сентября – ред.) чрезвычайно важен. Во-первых, мы закрыли наконец очень много пробелов в санкционировании военно-промышленного комплекса России. То есть не только досанкционировали компании, которые этим занимаются, но и тех, кто снабжает разными деталями, пытается помочь уклоняться от санкций, экспортирует электронику", – отметила дипломат.

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Также Маркарова объяснила, как власти США работают над введением санкций.

"Каждая санкция должна быть доказана. Потому что каждая из них может быть обжалована в суде. А мы заинтересованы в том вместе с партнерами, чтобы эти санкции не только выстояли, а стали основанием для будущих конфискаций. И мы уже этим тоже занимаемся. Поэтому под каждую фамилию, под каждое название компании собирается большая доказательная база. И здесь мы работаем, без преувеличения, ежедневно", – говорит она.

По словам дипломата, в новом пакете санкций еще два банка, но "все равно это очень мало, поэтому Украина постоянно напоминает американским партнерам, что из 330 банков до сих пор только 23 теперь находятся в полном списке блокирующем – нужно, чтобы там были все".

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Автор: 

санкции (11258) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+9
До ***** все це.
До Ковіда ***** заробляв 350 мільярдів.
В 2021 році (без санкцій) воно заробило 500, башка затьмарилась, та воно розпочало війну.
В 2022 році (з санкціями) воно заробило 600 млрд.
Ось це треба рахувати.
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16.09.2023 02:07
+4
Да, 50.

1. Но эти санкции « долгосрочного действия». Они дадут результат не сегодня и не завтра.

2. Эти санкции « обходиться» рф. Действуя через треть страны они завозят товар в рф.
Санкции « дырявые».

3. Лучшие санкции это «санкции» на передачу оружия Украине, которое необходимо для быстрой победы Украины.

Роль посольства Украины в Вашингтоне играет большое значение.

Поэтому Маркаровой надо больше своими обязанностями заниматься.
А не семейным рестораном « Ruta", что рядом с Капитолием.
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16.09.2023 02:05
+4
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16.09.2023 02:22
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Да, 50.

1. Но эти санкции « долгосрочного действия». Они дадут результат не сегодня и не завтра.

2. Эти санкции « обходиться» рф. Действуя через треть страны они завозят товар в рф.
Санкции « дырявые».

3. Лучшие санкции это «санкции» на передачу оружия Украине, которое необходимо для быстрой победы Украины.

Роль посольства Украины в Вашингтоне играет большое значение.

Поэтому Маркаровой надо больше своими обязанностями заниматься.
А не семейным рестораном « Ruta", что рядом с Капитолием.
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16.09.2023 02:05 Ответить
Поэтому Маркаровой надо больше своими обязанностями заниматься.
А не семейным рестораном « Ruta", что рядом с Капитолием.

ОФУЕТЬ , ось чому вона послом поїхала
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16.09.2023 02:23 Ответить
До ***** все це.
До Ковіда ***** заробляв 350 мільярдів.
В 2021 році (без санкцій) воно заробило 500, башка затьмарилась, та воно розпочало війну.
В 2022 році (з санкціями) воно заробило 600 млрд.
Ось це треба рахувати.
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16.09.2023 02:07 Ответить
Кацо ,если они не действуют,так зачем так расстраиваться?
Побольше их ввести и пусть обогатяться,золоторезервы продают.
Жаль что Украина с кацами дальше в десна мечтает целоваться.
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16.09.2023 07:23 Ответить
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16.09.2023 02:22 Ответить
Да....Санкции-страшная сила.Иран с Сирией и Северной Кореей хитро подмигивают России.😉
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16.09.2023 06:46 Ответить
Так, согласно документу, россия потеряла:
300 миллиардов долларов замороженных резервов Центробанка;
4,6 триллиона рублей замороженных евробондов;
40% капитализации фондового рынка;
10% банковского капитала;
563 миллиарда рублей замороженных розничных активов, а также находящихся в депозитариях активов.В докладе также говорится и о других последствиях санкций для финансового сектора, таких как отключение от SWIFT, попадание под санкции 80% активов российского банковского сектора и потеря доступа к необходимому оборудованию и программному обеспечению.В документе отмечается, что такие инструменты как хеджирование, еврооблигации и первичное публичное размещение акций практически стали недоступны для россии.
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16.09.2023 07:28 Ответить
Добре що Маркарова в Америці, бо в Україні вона тільки гроші з чоловіком з банков крала.
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16.09.2023 07:47 Ответить
50 санкционных пакетов ???? Кому тупая Маркарова втирает эту чушь ? На самом деле вообще никаких санкций нет. Всё осталось как было, езди куда хочешь, жри что хочешь, покупай что можешь. И т.д. Немного подорожало может быть. Так что не надо обольщаться. Всё решают солдаты.
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16.09.2023 11:57 Ответить
ці пакети для лохів, що хавають імітацію боротьби США проти кремля.
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16.09.2023 12:41 Ответить
 
 