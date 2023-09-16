С начала полномасштабной войны против России США ввели 50 санкционных пакетов, - посол Маркарова

С начала полномасштабной агрессии против Украины в отношении России было уже введено 50 санкционных пакетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода.

По ее словам, под санкции уже попали тысячи российских физических лиц и компаний.

"Конечно, этого очень мало. Но вчерашний пакет (введенный США 14 сентября – ред.) чрезвычайно важен. Во-первых, мы закрыли наконец очень много пробелов в санкционировании военно-промышленного комплекса России. То есть не только досанкционировали компании, которые этим занимаются, но и тех, кто снабжает разными деталями, пытается помочь уклоняться от санкций, экспортирует электронику", – отметила дипломат.

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Также Маркарова объяснила, как власти США работают над введением санкций.

"Каждая санкция должна быть доказана. Потому что каждая из них может быть обжалована в суде. А мы заинтересованы в том вместе с партнерами, чтобы эти санкции не только выстояли, а стали основанием для будущих конфискаций. И мы уже этим тоже занимаемся. Поэтому под каждую фамилию, под каждое название компании собирается большая доказательная база. И здесь мы работаем, без преувеличения, ежедневно", – говорит она.

По словам дипломата, в новом пакете санкций еще два банка, но "все равно это очень мало, поэтому Украина постоянно напоминает американским партнерам, что из 330 банков до сих пор только 23 теперь находятся в полном списке блокирующем – нужно, чтобы там были все".

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