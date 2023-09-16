РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6481 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 751 11

Украина сможет экспортировать вдвое больше зерна через румынский порт, - Кубраков

зерно,порт,корабель,продовольство

В румынской Констанце во время встречи в формате Румыния – США – Европейская Комиссия – Украина с участием Молдовы обсудили возможности увеличения объемов экспорта украинской агропродукции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Через Констанцу – один из крупнейших черноморских портов и ключевой логистический центр для украинского агроэкспорта – ежемесячно транспортируют более миллиона тонн зерна из украинских дунайских портов и направляются дальше по миру. Однако эти объемы планируется увеличить вдвое.

Как рассказал Кубраков, во время встречи договорились реализовать в ближайшие два месяца два ключевых решения. Речь об организации дополнительных рейдовых перевалок в порту Констанца и максимально эффективной работе канала Сулина – без длительного ожидания судов на прохождение.

Читайте: Румыния готова сбивать российские дроны в случае угрозы, – штаб обороны

"Говорим с партнерами об этом на протяжении последнего года и наконец сегодня пришли к согласию. Планируем реализовать оба решения уже в ближайшие два месяца. Это win-win решение как для Румынии, которая будет зарабатывать на транзите судов, так и для Украины, которая получит дополнительные экспортные возможности", – написал Кубраков.

Он добавил, что во время переговоров в Румынии речь шла также о реконструкции пункта пропуска "Рени – Джурджулешть – Галац". Это самый быстрый путь сообщения Украины и Румынии (порт Галац) через территорию Молдовы. Реализация этого проекта позволит увеличить пропускную способность почти вполовину.

Также читайте: За прошедшие сутки оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсонщины, без пострадавших

Автор: 

зерно (1070) порт (732) Румыния (1088) Кубраков Александр (222)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Ну прилетят пару дронов туда, выразят глубочайшую "озабоченность"
показать весь комментарий
16.09.2023 02:22
+1
Мне бы мешков 5 для курей
Но у меня порта нет, принять корабль
показать весь комментарий
16.09.2023 04:31
+1
Головне щоб наші бариги не продавали його по демпінгових цінах в самій Румунії, бо буде як з Польщею.
показать весь комментарий
16.09.2023 06:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну прилетят пару дронов туда, выразят глубочайшую "озабоченность"
показать весь комментарий
16.09.2023 02:22 Ответить
Мне бы мешков 5 для курей
Но у меня порта нет, принять корабль
показать весь комментарий
16.09.2023 04:31 Ответить
Головне щоб наші бариги не продавали його по демпінгових цінах в самій Румунії, бо буде як з Польщею.
показать весь комментарий
16.09.2023 06:17 Ответить
Досить нести польську маячню про українських бариг і демпінгові ціни.
Ніхто не примушує польських ділків скуповувати українське зерно в "дорозі" і продавати його задешево на місцевому ринку.
показать весь комментарий
16.09.2023 06:38 Ответить
Для начала это зерно необходимо доставить в румынские порты, а с этим большие проблемы
показать весь комментарий
16.09.2023 07:17 Ответить
ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПШЕНИЦЫ НА 2022 ГОД:
1.Китай 18%
2.ЕС 17%
3.Индия 13%
4.Россия 12%
5.США 6%
6.Австралия 5%
7.Канада 4%
8.Пакистан 3%
9.Украина 3%
10.Турция 2%.
показать весь комментарий
16.09.2023 07:50 Ответить
І вдвічі більше бабала піде в оманські опшори.
показать весь комментарий
16.09.2023 07:55 Ответить
Вся эта логистика дороже самого зерна.Урожай просто сгниет
показать весь комментарий
16.09.2023 11:01 Ответить
ты какое то имеешь отношение к зерно трейдингу? Или так..пукнул?
показать весь комментарий
16.09.2023 11:54 Ответить
шкода що до кордону пропускні спроможності вкрай обмежені...
показать весь комментарий
16.09.2023 11:55 Ответить
 
 