Украина сможет экспортировать вдвое больше зерна через румынский порт, - Кубраков

В румынской Констанце во время встречи в формате Румыния – США – Европейская Комиссия – Украина с участием Молдовы обсудили возможности увеличения объемов экспорта украинской агропродукции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Через Констанцу – один из крупнейших черноморских портов и ключевой логистический центр для украинского агроэкспорта – ежемесячно транспортируют более миллиона тонн зерна из украинских дунайских портов и направляются дальше по миру. Однако эти объемы планируется увеличить вдвое.

Как рассказал Кубраков, во время встречи договорились реализовать в ближайшие два месяца два ключевых решения. Речь об организации дополнительных рейдовых перевалок в порту Констанца и максимально эффективной работе канала Сулина – без длительного ожидания судов на прохождение.

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"Говорим с партнерами об этом на протяжении последнего года и наконец сегодня пришли к согласию. Планируем реализовать оба решения уже в ближайшие два месяца. Это win-win решение как для Румынии, которая будет зарабатывать на транзите судов, так и для Украины, которая получит дополнительные экспортные возможности", – написал Кубраков.

Он добавил, что во время переговоров в Румынии речь шла также о реконструкции пункта пропуска "Рени – Джурджулешть – Галац". Это самый быстрый путь сообщения Украины и Румынии (порт Галац) через территорию Молдовы. Реализация этого проекта позволит увеличить пропускную способность почти вполовину.

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