Минобороны России заявило о сбивании беспилотников в Калужской и Тверской областях
В ночь на 16 сентября Минобороны России сообщило о том, что якобы сбило беспилотные летательные аппараты над территориями Калужской и Тверской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Очередные средства ПВО сбили украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Калужской и Тверской областей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что беспилотники якобы целились в объекты на территории РФ.
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