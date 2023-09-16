Минобороны России заявило о сбивании беспилотников в Калужской и Тверской областях

В ночь на 16 сентября Минобороны России сообщило о том, что якобы сбило беспилотные летательные аппараты над территориями Калужской и Тверской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Очередные средства ПВО сбили украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Калужской и Тверской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники якобы целились в объекты на территории РФ.

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