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Новости Агрессия России против Украины
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Минобороны России заявило о сбивании беспилотников в Калужской и Тверской областях

бобер,безпілотник

В ночь на 16 сентября Минобороны России сообщило о том, что якобы сбило беспилотные летательные аппараты над территориями Калужской и Тверской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Очередные средства ПВО сбили украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Калужской и Тверской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники якобы целились в объекты на территории РФ.

Также читайте: Минобороны РФ заявило, что украинские морские дроны снова атаковали патрульный корабль "Сергей Котов"

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беспилотник (3544) Минобороны рф (924) дроны (3848)


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Хто дамбіт *********?
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16.09.2023 07:49 Ответить
А в Бердянську знов розквітла бавовна
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16.09.2023 07:52 Ответить
Кацапський пи₴діж не цікавий. Чекаємо реальної інформації.
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16.09.2023 08:12 Ответить
Чим збивали? Заводом чи стоянкою літаків на аеродромі?
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16.09.2023 08:17 Ответить
Нам буде дуже добре, якщо навіть збили зенітною ракетою вартістю 1-2 млн. дол (проти безпілотника за 0,1 млн. дол)
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16.09.2023 08:48 Ответить
Тверська область? Це за Москвою? Отже скоро дочекаємося прильоту в С-Петербург, який може чекати доля Кривого Рогу
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16.09.2023 08:50 Ответить
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16.09.2023 10:08 Ответить
"о сбивании", мля... Масло сбивают!
О сбитии!
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16.09.2023 17:06 Ответить
 
 