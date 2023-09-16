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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 271 790 человек (+350 за сутки), 4 616 танков, 5 988 артсистем, 8 824 бронированные машины

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 271 790 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 271 790 (+350) человек,
  • танков - 4 616 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 8 824 (+10) ед,
  • артиллерийских систем -5 988 (+16) ед,
  • РСЗО - 744 (+0) ед,
  • средства ПВО - 521 (+0) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 738 (+24),
  • крылатые ракеты - 1 455 (+0),
  • корабли /катера - 20 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8 525 (+33) ед,
  • специальная техника – 891 (+2).

Читайте: Комбат 3-й ОШБр Кухарчук об освобождении Андреевки: "Мы просто беспощадно уничтожили 72-ю бригаду ВС РФ"

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 271 790 человек (+350 за сутки), 4 616 танков, 5 988 артсистем, 8 824 бронированные машины 01

Автор: 

Генштаб ВС (6202) ликвидация (3492) уничтожение (6837)


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Топ комментарии
+16
Трохи затишшя.
Попередні дні були дуже активні!
Розгром бригади - справа не одного дня.
Тепер зачистити і закріпитися.
Хто хоче більше - ідіть і воюйте в ЗСУ!
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16.09.2023 08:26
+14
Минув 3492 день москальсько-української війни.
66!! одиниць техніки та 350! чумардосів.
Арта 18!, броня 14!!! та 32!!! Логістика в фаворі.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 2.

Відбита чергова хвиля БПЛА, є повідомлення про пошкодження ще одного корита Самум )) Втрати ворога з добу не великі, але головне щоб наші хлопці були живі і все буде Україна!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 271 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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16.09.2023 08:34
+13
А, ви думаєте, що наші її за одну добу розбили і знищили???
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16.09.2023 08:29
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Правила форума Совет форумчан
а где целая бригада русни за сутки ?
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16.09.2023 08:13 Ответить
так то ж не на сутки))))чтоб бригада за сутки была надо чтобы они кучно в посадке собрались и самолетов 5 с напалмом)
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16.09.2023 08:14 Ответить
То результат останнього тижня, тому за вчора і просіли втрати ворога, бо наші закріпляються а москалі підтягують резерви ...
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16.09.2023 08:38 Ответить
Дивно Вчора "відрапортували" про розгром 72-ї бригади - а ГШ доповідає про втрати росіян менші за "середньостатистичні" за добу
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16.09.2023 08:15 Ответить
А, ви думаєте, що наші її за одну добу розбили і знищили???
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16.09.2023 08:29 Ответить
А підрахунки ведуться під час ведення боїв? Наскільки мені відомо зі служби - цим займаються, в основному, штаби в/ч та "трофейщики" - після звільнення території Вчили цьому колись!
Саме вони "підбивають підсумок" : виявляють зброю та техніку (а також солдат противника) на полі бою Складають бойові донесення В них вказують кількість та типи знищеної зброї та техніки Окремо - ушкодженої (що підлягає відновленню чи використанню, в якості ремкомплекту) Окремо - цілої Те ж саме стосується особового складу противника: окремо - вбиті Окремо - поранені Окремо - полонені Там ще повідомляється про типи та кількість захоплених *********** та матзасобів - пального та масел, продовольства та медикаментів В деяких випадках - навіть запасів води (наприклад при веденні бойових дій в пустельній зоні)
Можна зробить висновок - або применшують цифри (щоб потім додать до тих днів, коли успіхи менші), або перед тим успіхи завищувалися і "запаси" закінчилися
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16.09.2023 08:48 Ответить
Ну так ты сам себе и ответил - это процесс в котором есть ошибки , неточности, задержки и проверки.
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16.09.2023 09:20 Ответить
Ну ні хрєна собі "ошибки , неточности, задержки и проверки....". Спочатку "ударили в барабани" а потім "усралися"
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16.09.2023 09:31 Ответить
Популярне питання, вище написав ))
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16.09.2023 08:39 Ответить
Цю операцію Білецького уже віднесли до історії, як видатну і як взірець дружнього співпрацювання усіх типів зброї. А скільки там тої бригади було....
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16.09.2023 09:00 Ответить
Правильно сказано було колись: "У війні першою жертвою стає правда!"
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16.09.2023 09:05 Ответить
15 діб вересня - 8 410 чумардосів, 173 танки, 210 ББМ, 465/35 ствольна/реактивна арта, 516 авто - тут не одна бригада.
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16.09.2023 09:47 Ответить
"Не надо петь ваенных песен!" офіцеру з вислугою більше 25 років! Брехать я й сам навчений - навчив армійський стаж!
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16.09.2023 09:50 Ответить
***** воюватиме до останнього кацапа
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16.09.2023 08:20 Ответить
Я би сказав до останнього москаля. Бо кацап, це московит, мокшанець, тобто національність. А москалем може бути і чеченець, мордвин, киргиз, узбек, білорус і навіть українець ...
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16.09.2023 08:44 Ответить
Дарма Ви так... Москаль - то призвище (фамілія) у людини може бути, а Ви її закопати хочете.... А от кацапа - із задоволенням. "Кацап" - у довільному перекладі з турецької - м'ясник, вбивця.
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16.09.2023 10:20 Ответить
ПрІзвище пишеться (через І) з великої букви, я пишу з малої. Це так само можно казати тоді про такі прізвища (ні кого не хочу образити) як: Щур, Скунц, Пес ... а також скомпроментовані Гітлер, Путін, Пригожин ... Всі розуміють що я маю на увазі ... І так, є прізвище Москаль, а подумайте звідки воно взялось? (Не в обіду всім, у кого прізвище Москаль).
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16.09.2023 11:00 Ответить
Безумовно Ви праві. Але не думаю, що людина з прізвищем Москаль буде рада почути (саме почути, а не прочитати), що треба валити усіх москалів.

P.S. Та й прочитати теж, бо можливо при написанні просто помилилися регістром.
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16.09.2023 12:13 Ответить
Безумовно. Але уявіть як слухають анекдоти про Вовочку (а їх море), або про Василя Івановича і Пєтьку - Володимири, Василі Івановичі і Петри? Проблема? Так, безумовно, але ці анекдоти нікуди не діваються і люди проблему не роздмухують ...
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16.09.2023 12:49 Ответить
Ну анекдоти можна й послухати, якщо є почуття гумору, ще й посміятися "з себе". Але коли кажуть, що треба "мочити" - мабуть не приємно. Слава Богу я не москаль (Москаль).
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17.09.2023 08:56 Ответить
Десь відбувся великий драп, що так мало дохляків?
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16.09.2023 08:23 Ответить
Дощ
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16.09.2023 09:55 Ответить
Типу - змило...
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16.09.2023 10:22 Ответить
Трохи затишшя.
Попередні дні були дуже активні!
Розгром бригади - справа не одного дня.
Тепер зачистити і закріпитися.
Хто хоче більше - ідіть і воюйте в ЗСУ!
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16.09.2023 08:26 Ответить
Минув 3492 день москальсько-української війни.
66!! одиниць техніки та 350! чумардосів.
Арта 18!, броня 14!!! та 32!!! Логістика в фаворі.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 2.

Відбита чергова хвиля БПЛА, є повідомлення про пошкодження ще одного корита Самум )) Втрати ворога з добу не великі, але головне щоб наші хлопці були живі і все буде Україна!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 271 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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16.09.2023 08:34 Ответить
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16.09.2023 08:37 Ответить
Минус 350шт кусков говна
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16.09.2023 09:06 Ответить
WIKI пишет что у кацапов минимум 60 !!!! дивизионов С- 400 я в шоке
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16.09.2023 09:15 Ответить
ага и 18к танков без люков на бумаге так все хорошо что с постаментов т 55 снимают и снарядов на 10 лет войны с натой,а по итогу через год подсос с снарядами в войне с Украиной одной)и супер производство в 5 смен налажено что у чучхе жирного приходиться вымьенечивать снаряды.
так и с с400 вундервафлей когда бахнули на тарханкуте,пришлось не с 60 дивизий тянуть а снимать с псковского стратег.аеродрома)))так что вики можно жопу подтереть)
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16.09.2023 09:23 Ответить
У радянські часи отримували спецтехніку з бази зберігання в Оренбурзі Так тиждень сиділи там - поки з трьох десятків одиниць механіки бази вибирали більш-менш робочу Так мусили навіть з одних одиниць техніки агрегати замінять на зняті з інших Те ж саме і на базах танкових чи артилерійських
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16.09.2023 09:37 Ответить
В Оренбурзі проходили навчання. Техніку отримували на Ембі, якщо пам'ятаю, 4-та площа, процес займав тиждень, заводчики постійно мініали непрацюючі блоки. Потім "зачотні" стрільби і все - техніка твоя.
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16.09.2023 16:04 Ответить
Так це ж були "бойові одиниці"! А там більша половина агрегатів - "спец"! І їх не можна використовувать "на гражданці" Тому осовна маса просто була "неробочою" А у нас була така що може використовуваться і поза війною - пересувні електроагрегати! "Запороли" двигун чи якийсь вузол - треба проводить розслідування А там такі суми збитків що і "криміналом" пахне Кому з командирів охота мать "головняк" в в/частині? Тому брали пару каністр спирту і їхали на базу А там міняли "запчасть" : на "базовську" машину ставили "запороту" а собі брали цілу Так що там купа "движків" розморожених та іншої подібної "біди" От зараз кацапи з подібним і "довбуться"
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16.09.2023 16:15 Ответить
дивизион это батарея (артилерия) или рота ( пехота) дивизий в ПВО нет есть только полки. По поводу шапкозакидательства бери оружие и шуруй на фронт и нехер тут умничать.
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16.09.2023 13:59 Ответить
А шо такоє?
Хтіли вписатися за Україну та також почати дамбіть бамбас?
Не потрібно на ніч читати газети та вікіпедію, особливу кацапські
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16.09.2023 09:28 Ответить
Википедия американская, не гони пургу . Статью прочел в 7ь утра если что. Если у тебя есть более точные сведенья отредактируй статью.
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16.09.2023 10:17 Ответить
Минулого року в статті шо як в кацапській версії шо і в англійській про Т 90 писали шо на зберіганні є 6000 таких танків - але через деякий час ця інфа пропала .
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16.09.2023 12:38 Ответить
у тебя есть точные данные ?
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16.09.2023 13:53 Ответить
Конкретизуйте запитання .
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16.09.2023 13:56 Ответить
ты дислект ? не понимаешь пичатный текст ? я жтебя сросил у тебя есть точные данные по к-ву танков так дай их и заодно ссылку на эти данные.
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16.09.2023 14:12 Ответить
Написали би мовою зрозумів би а так як пишете язиком то хз що ви мали на увазі ( вам на думку не спадало що можливо я не вчив кацапську - "вумний" ви наш ).
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16.09.2023 14:21 Ответить
слушай сюда чадо недоделанное, если ты думаешь что у меня винда или клава на кацапском то ты дебил она на английском и клава у меня фонетическая мне тяжело писать на рюзком сделай фонетическую клаву на украинском буду писать по украински, и последнее не только касается тебя а и многих если вы относитесь к диаспоре по скотски то тогда не удивляйтесь . Лично я уехал почти 30 лет тому назад.
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16.09.2023 14:54 Ответить
У у - когось підірвало , я до вас культурно на ви - а шановний пан таку хрінь нести почав шо далі нікуди ( до речі а звідкіля мені знати що ви в діаспорі - прапорець ні куя не значить , ось як би не було віпієну і подібного то би значив а так - нікуя не значить). А шо до проблеми клави - я ліпше помовчу точніше не бду набирати текст ( тільки нагадаю шо зараз ніби 21 століття - хоча ні я не бду набирати текст).
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16.09.2023 15:19 Ответить
нука культурист переведи мне эту фразу : то хз що ви мали на увазі
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16.09.2023 15:46 Ответить
"нука культурист" -вибачайте я не тягаю залізо.
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16.09.2023 15:58 Ответить
и да по поводу компьютеров и 21 го века я сними работаю с 1982 года ( начиная с перфокарт и процессоров на дискретных элиментах ) , сколько тебе лет ?
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16.09.2023 15:51 Ответить
Та ти шо - надіюсь дискретними елементами були все таки транзистори ( а то лампи якось не якось ) , а магнітні стрічки де ділися - напевно пішли на запис Висоцького чи подібної муйні. В світі вже років 6 персональні компютери і приблизно стільки ж часу ігрові консолі(другого покоління) а тут перфокарти .
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16.09.2023 16:04 Ответить
чувак магнитные ленты появились в конце 80х а до этого были перфоленты, но я до сих пор могу установить UNIX , mail server, сконфигурировать раутер сиско и т.д. и да я знаю как работает транзистор и даже лампы так как у меня 2я степень по квантовой радиофизике , а ты знаешь ?
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16.09.2023 16:51 Ответить
"чувак магнитные ленты появились в конце 80х " - в кінці 80 вже емність вінчестерів в персоналках перевалила за 10 мегабайт, ви такий спец по компам як я балерун - ну то я балерун ?
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16.09.2023 17:38 Ответить
А про CD - а про компакт -диски а ліпше промовчу точніше не буду набирати текст "чувак".
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16.09.2023 17:41 Ответить
может в США так оно и было , но в совке первый комп с 40 мегабайтами винтом я увидел в 1991м в институте ядерной физики он стоил 45к моя зарплата была 180р. , сейчас у меня дома 6ть компьютеров, и да в конце 80х о hdd мало кто знал не было интернета, даже флопик стоил 1000р материнка от IBM без микросхем стпоила как автомобиль
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16.09.2023 18:04 Ответить
Не тільки в США - і інтернет вже був ( не такий як починаючи з 1994 року але був - і совок навіть якісь вже адреси мав в тому протоінтернеті ).
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16.09.2023 18:14 Ответить
интернет в совке появился в начале 2000х тысячных 17лет тому назад я брату сделал цифровой албом свадебный в Киеве не знали что это, в 1991 году за доллар можно было купить пол Киева, даже в 1995 году у мой друг в 3и часа ночи на ВДНХ в Киеве подошол к ментам и они его за доллар оттуда довезли на Куреневку, мы все ржали как они его делить будут
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17.09.2023 01:04 Ответить
"17лет тому назад я брату сделал цифровой албом свадебный в Киеве не знали что это" - ну так ну так , Київ хутір на десять хат - і ви звісно знаєте чи знав в Києві хтось про щось чи не знав . І звісно ніякого тирнету в нас до початку 2000 не було - зовсім від слова зовсім ( ні одного користувача сайта і подібне - не було і все тут)
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17.09.2023 01:53 Ответить
В https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2000 году насчитывалось 200 000 пользователей, и это составляло 0,4 % от общего населения Украины (данные internetworldstats.com). И это не в 1994 году, а в 1996 году его толком даже в Израиле небыло, а в Киеве 1994 году у большенства даже телефонов небыло, многие станции (АТС) работали еще на реле. Интернет появился даже в США только 1996 году !!! то что сейчас принято называть интернетом это на самом деле WEB service , первый веб браузер - мозила появился 1995 году, эхх поколение даже не фэйсбука а тиктока.
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17.09.2023 05:36 Ответить
Ти диви - якщо тре знайти якусь інфу в тирнеті то самі знаходите. Тирнет був - був , а скільки користувачів до наявності чи відсутності тирнету не відноситься. Щодо соцмереж - по вашому всі користувачі морди лиця молоді?
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17.09.2023 14:40 Ответить
Гаразд - ми далеко відійшли від початкової проблеми. Екранна клавіатура вам не підходить (навіть в консолях подібна мулька вже років 30 присутня)? А щодо того що у вас не кацапська вінда , різні мови можна завантажити на офіційному сайті Майкрософту - так шо відмовка яку ви навели не конає ( клаву навіть можна замовити в тирнеті - з потрібною вам розкладкою).
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17.09.2023 14:52 Ответить
До речі - скільки ж тоді коштував в совку Макінтош напевно тисяч 100.
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16.09.2023 18:19 Ответить
Столько же ,тогда были "IBM клоны" и Макинтоши, а мы работали на совковых компах, в те времена только 3и страны производили свои процессоры США, СССР и Франция
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17.09.2023 01:09 Ответить
Свої бувають різні - а Японія нікуя напевно не виробляла ( може це були і клони або перероблені клони але виробляла - до речі совок подібним займався , при тому совок крав а японці могли купити ліцензію).
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17.09.2023 01:28 Ответить
та википедия может любым залетным челом корректироваться так что как достоверный источник она фуфло)
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16.09.2023 13:58 Ответить
как говорил кравчукча - маемо те що маемо
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16.09.2023 14:09 Ответить
Після 24 лютого є чим заняться, тобі ***** дєлать редактуй.
Пістець, як можно довіряти ресурсу який кожен може редактувати
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16.09.2023 14:21 Ответить
А чого наши на юге остановились,кто-нибудь знает?Перегруппировка сил?
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16.09.2023 09:56 Ответить
вроде в сторону новопрокоповки движемся)
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16.09.2023 10:06 Ответить
Україна може!!!
Україна переможе!!!
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16.09.2023 13:08 Ответить
 
 