Общие боевые потери РФ с начала войны – около 271 790 человек (+350 за сутки), 4 616 танков, 5 988 артсистем, 8 824 бронированные машины
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 271 790 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 271 790 (+350) человек,
- танков - 4 616 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 8 824 (+10) ед,
- артиллерийских систем -5 988 (+16) ед,
- РСЗО - 744 (+0) ед,
- средства ПВО - 521 (+0) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 738 (+24),
- крылатые ракеты - 1 455 (+0),
- корабли /катера - 20 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн - 8 525 (+33) ед,
- специальная техника – 891 (+2).
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+16 Валерий Козырь #402429
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+13 Леся Костас #556311
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Саме вони "підбивають підсумок" : виявляють зброю та техніку (а також солдат противника) на полі бою Складають бойові донесення В них вказують кількість та типи знищеної зброї та техніки Окремо - ушкодженої (що підлягає відновленню чи використанню, в якості ремкомплекту) Окремо - цілої Те ж саме стосується особового складу противника: окремо - вбиті Окремо - поранені Окремо - полонені Там ще повідомляється про типи та кількість захоплених *********** та матзасобів - пального та масел, продовольства та медикаментів В деяких випадках - навіть запасів води (наприклад при веденні бойових дій в пустельній зоні)
Можна зробить висновок - або применшують цифри (щоб потім додать до тих днів, коли успіхи менші), або перед тим успіхи завищувалися і "запаси" закінчилися
P.S. Та й прочитати теж, бо можливо при написанні просто помилилися регістром.
Попередні дні були дуже активні!
Розгром бригади - справа не одного дня.
Тепер зачистити і закріпитися.
Хто хоче більше - ідіть і воюйте в ЗСУ!
66!! одиниць техніки та 350! чумардосів.
Арта 18!, броня 14!!! та 32!!! Логістика в фаворі.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 2.
Відбита чергова хвиля БПЛА, є повідомлення про пошкодження ще одного корита Самум )) Втрати ворога з добу не великі, але головне щоб наші хлопці були живі і все буде Україна!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 271 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
так и с с400 вундервафлей когда бахнули на тарханкуте,пришлось не с 60 дивизий тянуть а снимать с псковского стратег.аеродрома)))так что вики можно жопу подтереть)
Хтіли вписатися за Україну та також почати дамбіть бамбас?
Не потрібно на ніч читати газети та вікіпедію, особливу кацапські
Пістець, як можно довіряти ресурсу який кожен може редактувати
Україна переможе!!!