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Новости Агрессия России против Украины
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За прошедшие сутки оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсонщины, без пострадавших

херсонщина

Российские захватчики в течение суток выпустили 325 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и танков по территории Херсонской области. По Херсону враг выпустил 14 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки противник совершил 69 обстрелов Херсонщины. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию предприятия в Херсоне", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Читайте: Вследствие обстрела Херсонщины вечером 3 сентября один человек погиб и четверо получили ранения, - ОВА

Автор: 

Херсон (2796) Прокудин Александр (97) Херсонская область (4724)


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