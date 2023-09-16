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Новости Агрессия России против Украины
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Надеюсь, Россия не будет торговать с КНДР ядерными технологиями, - глава МАГАТЭ Гросси

гроссі

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не может представить себе, чтобы Россия торговала технологиями ядерного оружия с Северной Кореей на фоне растущей озабоченности их военного сотрудничества после недавнего двустороннего саммита.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не могу вообразить, что страны будут участвовать в торговле или обмене технологиями ядерного оружия со страной, которая имеет такие проблемные отношения с режимом нераспространения, как КНДР", - сказал Гросси.

Он призвал Россию в отношениях с Северной Кореей руководствоваться своими обязательствами как постоянного члена Совета Безопасности ООН.

"Я очень надеюсь, что так будет и дальше", - отметил глава международного агентства.

По словам Гросси, Россия может помочь Северной Корее сотрудничать с МАГАТЭ или создать пути для укрепления доверия, разорванные между КНДР и другими странами, включая Южную Корею.

Также читайте: На конец августа на атомных станциях Украины находились 116 экспертов МАГАТЭ, - Гросси

Относительно ядерной программы Северной Кореи Гросси рассказал, что после завершения антиковидных ограничений и открытия границы МАГАТЭ не обсуждало с Пхеньяном возвращение в страну ядерных инспекторов Агентства, высланных в 2009 году.

В то же время, по его словам, МАГАТЭ наблюдает очень тревожные элементы в деятельности на ядерном испытательном полигоне КНДР в Пунгьере, который остается готовым к проведению испытаний ядерного оружия.

"На сегодняшний день мы имеем то, что эта программа (ядерная программа КНДР – ред.) полностью вне любого наблюдательного контроля, любого взаимодействия с любым независимым мониторинговым органом или экспертизой в области ядерной безопасности", - сказал он, добавив , что МАГАТЭ внимательно следит за развитием событий.

"Мы доступны и мы хотим, конечно, чтобы Северная Корея сотрудничала с нами", - подчеркнул Гросси.

Читайте также: КНДР и РФ не подписывали никаких соглашений, в том числе военных, во время визита Ким Чен Ына, - Песков

Автор: 

КНДР (1189) россия (95381) Рафаэль Гросси (172)


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Топ комментарии
+17
Сподівайся Рафаель,,сподівайся,
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16.09.2023 08:29
+11
Краще б гроссі промовчав. Може виглядав би розумним.
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16.09.2023 09:02
+10
які ви наївні , як малі діти !
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16.09.2023 08:35
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Сподівайся Рафаель,,сподівайся,
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16.09.2023 08:29 Ответить
это другое... освоение мирного атома свободной от еды кореей
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16.09.2023 11:49 Ответить
які ви наївні , як малі діти !
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16.09.2023 08:35 Ответить
Охо хо , хо.
Я вже на це мага те і не сподіваюсь.
Довбо@оби.
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16.09.2023 08:37 Ответить
ск - это ядерная территория. уже немного поздновато думать о том, чтобы там не появились или не разрабатывались ядерные технологии. даже если расия ничего не будет ей передавать, то это уже не слишком принципиально.
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16.09.2023 08:38 Ответить
Да скорее уж КНДР начнет поставлять ЯО в РФ...
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16.09.2023 08:42 Ответить
дайте вже тому гроссі канхвєткуі нехай сидить і не *издить
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16.09.2023 08:44 Ответить
от ідіот, *****... невиправний
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16.09.2023 08:45 Ответить
Не сподівайтесь, пане! Буде! Буде торгуватись. І з Кімом буде торгуватись. Так, як торгується з вами за Запорізьку АЕС.
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16.09.2023 08:48 Ответить
Не сподіватися потрібно,а робити хоч щось.Якась отара рожевих поні всі ті МАГАТЕ,ООН,НАТО .Інфантильні перелякані особи середнього роду,у яких від чоловіків-лише штани
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16.09.2023 08:49 Ответить
Краще б гроссі промовчав. Може виглядав би розумним.
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16.09.2023 09:02 Ответить
Нужно быть уж очень доверчивыми дурнями,чтобы связывать себе руки определенными правилами игры, в то время как сам партнер в любую минуту готов наплевать на всякие правила, когда они для него невыгодны. /Гитлер/
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16.09.2023 09:02 Ответить
Не торгуватиме.Поміняє на совєцькі **********.
Невже це тільки я бачу,що путлєр давно забив на будь яку мораль,він хоче любою ціною знищити Україну і півсвіту?
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16.09.2023 09:07 Ответить
Ага, надейся придурок. Про Беларашку тоже надеялись что ЯО им ***** не поставит
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16.09.2023 09:11 Ответить
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16.09.2023 09:12 Ответить
Канешна будет!
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16.09.2023 09:19 Ответить
А бомбу атомну де взяв пухляш? Йому допомогли москалі,разом з китайцями.
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16.09.2023 09:20 Ответить
Зате ти придурок віриш що Україна ненадійна в використанні АЕС та створює грязну бомбу, дибільне створіння ти гроссі
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16.09.2023 09:24 Ответить
Шапіто...
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16.09.2023 09:55 Ответить
Сподіваюся, скажений nigapcькuũ крокодил не відкусить йому ногу...
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16.09.2023 10:01 Ответить
рашистський холуй подивись на рашистську окупацію Української Запоріжської АЕС.,баран.на котру Ти теж ніколи не сподівався .
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16.09.2023 10:09 Ответить
Гросси, поверь, они смогут тебя удивить. А вы дальше Росатом под санкции не отправляйте...
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16.09.2023 10:51 Ответить
Нікчемний лох-куколд ,який тільки може що спостерігати. І вся організація така сама.
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16.09.2023 11:09 Ответить
Гм...притомні цивілізовані люди все ще не можуть повірити в нову реальність, сподіваються, бо ж вся архітектура світової безбеки збудована на тому...а тут таке неочікуване варварство, та й у виконанні постійного члена радбезу ООН. І так, панове, цей Гроссі тільки те й може , що спостерігати та намагатися втримати той росатам від сповзання в маргінес.
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16.09.2023 11:40 Ответить
Ми теж сподіваємося, що Гроссі (а також організації на зразок IAEA чи UN) перестане п%$^іти і займеться нарешті ділом.

Але сподівання вкрай примарні.
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16.09.2023 11:43 Ответить
Сподівайся лох, террористам пох вже на все
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16.09.2023 11:43 Ответить
Звичайно НІ! Просто дасть "вкрасти".
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16.09.2023 11:45 Ответить
"Надеюсь, Россия не будет торговать с КНДР ядерными технологиями" - заявил глава МАГАТЭ Гросси. Ну и долбо...б
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16.09.2023 11:49 Ответить
Сподівайся.
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16.09.2023 13:06 Ответить
А КНДР вже ядерна країна!
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16.09.2023 14:11 Ответить
торгуватиме, а МАГАТЕ і далі лизатиме путіну Sраку
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16.09.2023 14:33 Ответить
 
 