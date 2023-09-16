Надеюсь, Россия не будет торговать с КНДР ядерными технологиями, - глава МАГАТЭ Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не может представить себе, чтобы Россия торговала технологиями ядерного оружия с Северной Кореей на фоне растущей озабоченности их военного сотрудничества после недавнего двустороннего саммита.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не могу вообразить, что страны будут участвовать в торговле или обмене технологиями ядерного оружия со страной, которая имеет такие проблемные отношения с режимом нераспространения, как КНДР", - сказал Гросси.

Он призвал Россию в отношениях с Северной Кореей руководствоваться своими обязательствами как постоянного члена Совета Безопасности ООН.

"Я очень надеюсь, что так будет и дальше", - отметил глава международного агентства.

По словам Гросси, Россия может помочь Северной Корее сотрудничать с МАГАТЭ или создать пути для укрепления доверия, разорванные между КНДР и другими странами, включая Южную Корею.

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Относительно ядерной программы Северной Кореи Гросси рассказал, что после завершения антиковидных ограничений и открытия границы МАГАТЭ не обсуждало с Пхеньяном возвращение в страну ядерных инспекторов Агентства, высланных в 2009 году.

В то же время, по его словам, МАГАТЭ наблюдает очень тревожные элементы в деятельности на ядерном испытательном полигоне КНДР в Пунгьере, который остается готовым к проведению испытаний ядерного оружия.

"На сегодняшний день мы имеем то, что эта программа (ядерная программа КНДР – ред.) полностью вне любого наблюдательного контроля, любого взаимодействия с любым независимым мониторинговым органом или экспертизой в области ядерной безопасности", - сказал он, добавив , что МАГАТЭ внимательно следит за развитием событий.

"Мы доступны и мы хотим, конечно, чтобы Северная Корея сотрудничала с нами", - подчеркнул Гросси.

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