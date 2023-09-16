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Новости Агрессия России против Украины
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США и Германия обсуждают вопросы передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, как украинцы используют это оружие, - это их дело, - Блинкен

ракети,taurus

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции рассказали, что в передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus есть определенные сложности.

Об этом пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Бербок отметила, что возможные опасения относительно ударов по территории РФ – это не аргумент во время рассмотрения вопроса о предоставлении Украине дальнобойного оружия, поскольку страна имеет право на самозащиту.

"Аргумент состоит в том, что существуют чувствительные вопросы, требующие разъяснения, особенно для нашей системы, Taurus, и это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому федеральное правительство, министр обороны, канцлер и я неоднократно говорили об этом на протяжении последних недель, и мы снова и снова давали понять, что ведем интенсивные дискуссии и изучаем, что мы можем сделать", – сказала германская министер.

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В то же время, Блинкен, комментируя возможность предоставления ракет ATACMS, отметил, что при передаче каждой системы вооружения Украине принимается во внимание ряд факторов.

"Украинцы должны уметь их эффективно использовать. Также новые сложные системы требуют обслуживания, и, конечно, мы этим занимаемся. Они должны уметь их поддерживать, а это не происходит автоматически. И потом они должны вписаться в цельную военную программу, которая имеет смысл для помощи Украине в достижении ее целей", – подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что то, как украинцы используют это оружие – "это их дело".

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"И они сами должны принимать решение о том, что может быть наиболее эффективным в восстановлении их территориальной целостности. Согласно нашей собственной политике, мы не поощряем и не разрешаем использование наших систем вооружений за пределами Украины. Но опять же это решение Украины", – сказал Блинкен.

Автор: 

ракеты (3556) Блинкен Энтони (936) Анналена Бербок (347) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+14
"І вони самі мають ухвалювати рішення про те, що може бути найбільш ефективним у відновленні їхньої територіальної цілісності. Відповідно до нашої власної політики, ми не заохочуємо і не дозволяємо використання наших систем озброєнь за межами України. Але знову ж таки це рішення України", - сказав Блінкен."----седня вой на болотах будет стоять просто на 1000 децибел)
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16.09.2023 09:26
+14
Французам просто, британцям просто а німчурі пи₴дець як непросто.
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16.09.2023 09:29
+6
"І вони самі мають ухвалювати рішення про те, що може бути найбільш ефективним у відновленні їхньої територіальної цілісності. Відповідно до нашої власної політики, ми не заохочуємо і не дозволяємо використання наших систем озброєнь за межами України. Але знову ж таки це рішення України", - сказав Блінкен. Джерело:

За межами України всі основні бази.склади і аеродроми.
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16.09.2023 09:29
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"І вони самі мають ухвалювати рішення про те, що може бути найбільш ефективним у відновленні їхньої територіальної цілісності. Відповідно до нашої власної політики, ми не заохочуємо і не дозволяємо використання наших систем озброєнь за межами України. Але знову ж таки це рішення України", - сказав Блінкен."----седня вой на болотах будет стоять просто на 1000 децибел)
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16.09.2023 09:26 Ответить
Можна питання - а чого не 100000 децибелів ?
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16.09.2023 12:52 Ответить
Французам просто, британцям просто а німчурі пи₴дець як непросто.
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16.09.2023 09:29 Ответить
Тільки про це хотів написати. Британці та французи вже надали та всі побачили де і як Україна їх застосовує. Що ще треба щоб прийняти рішення?
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16.09.2023 10:00 Ответить
"І вони самі мають ухвалювати рішення про те, що може бути найбільш ефективним у відновленні їхньої територіальної цілісності. Відповідно до нашої власної політики, ми не заохочуємо і не дозволяємо використання наших систем озброєнь за межами України. Але знову ж таки це рішення України", - сказав Блінкен. Джерело:

За межами України всі основні бази.склади і аеродроми.
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16.09.2023 09:29 Ответить
Українці вміють використовувати , різного роду зброю ,
для захисту
своєї краіни , тому не потрібно видумувати якісь ппограми , які
наші військові вже мають , тільки дайте зброю 😠
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16.09.2023 09:30 Ответить
Ото сегодня будут массовые коричневые линии на болотах после такой заявы!
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16.09.2023 09:31 Ответить
Да, зараз обдристаних під.аросійських лишньохромосомих тролів понабігає, як у новину про абрамси!
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16.09.2023 09:55 Ответить
коротко та ясно видав Блінкен. Як колись говорили - лвух мненій бить не может.
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16.09.2023 11:32 Ответить
Висновок: можна іпануть по маацкве ...
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16.09.2023 09:32 Ответить
Висновок: що якби "не можна а нудно" якби москва це теж наші території а тому використовуємо зброю в межах своїх територій, для дерашифікації!
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16.09.2023 09:58 Ответить
"Аргумент полягає в тому, що існують чутливі питання, які потребують роз'яснення, особливо для нашої системи, Taurus, і це не так просто, як може здатися на перший погляд. Тому федеральний уряд, міністр оборони, канцлер і я неодноразово говорили про це протягом останніх тижнів, і ми знову і знову давали зрозуміти, що ведемо інтенсивні дискусії і вивчаємо, що ми можемо зробити", - сказала німецька міністерка.

Хтось щось зрозумів?
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16.09.2023 09:35 Ответить
Це був зашифрований меседж її виборцям. Так що заспокойся.
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16.09.2023 09:53 Ответить
Это просто значит что они не хотят давать и выдумывают разнообразные причины. Зависимость от ***** сохранилась.
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16.09.2023 10:52 Ответить
Далекобійні це 1000+
А тут хіба що середньої дальності.
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16.09.2023 09:42 Ответить
Нічого собі, що таке сталось, що "це їхня справа" бити по паРашкі чи ні, американською зброєю? Реакція на обнімання Путлєра з Кімом?
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16.09.2023 09:44 Ответить
Пришло понимание, что нужно выбивать носители и места пуска ракет.
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16.09.2023 09:54 Ответить
В них і раніше було це розуміння. Особисто я схиляюсь до думки, що Путлєр так довго розказував про червоні лінії, і лякав ескалацією, що забув - для США чиясь співпраця з КНДР, це теж червона лінія і ескалація. І тепер вони готові відповісти на це.
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16.09.2023 10:01 Ответить
Натяк, що якщо пульнути по росії, то лише посварять пальчиком?
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16.09.2023 09:52 Ответить
То вже ''розжовуйте'' оте питання швидше. А з вашими складними системами наші ''котики'' роберуться так само як і Британськими, та Французькими-вони кацапам дуже багато ''вати та задимлення'' нароблять.
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16.09.2023 09:58 Ответить
Быстрей бы..
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16.09.2023 10:31 Ответить
Дружим з бабуїнами більше 50 років (ще із засосів Брандта та Брежнєва) а тут зброю атаки потрібно давати. І привязали тауруси до тяганини з атакамсами. А Блінкен прямо вказав - це справа самої України. Он вже і Саллі вказує про мощну підтримку України двох палат Конгресу. Літні вакації з полпредами Х...... закінчились, бархатний сезон не наступив.
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16.09.2023 11:41 Ответить
Друзі, будемо щиро вдячні за допомогу у знищенні найбільшого терористу світу.
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16.09.2023 13:38 Ответить
 
 