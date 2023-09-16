США и Германия обсуждают вопросы передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, как украинцы используют это оружие, - это их дело, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции рассказали, что в передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus есть определенные сложности.

Об этом пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Бербок отметила, что возможные опасения относительно ударов по территории РФ – это не аргумент во время рассмотрения вопроса о предоставлении Украине дальнобойного оружия, поскольку страна имеет право на самозащиту.

"Аргумент состоит в том, что существуют чувствительные вопросы, требующие разъяснения, особенно для нашей системы, Taurus, и это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому федеральное правительство, министр обороны, канцлер и я неоднократно говорили об этом на протяжении последних недель, и мы снова и снова давали понять, что ведем интенсивные дискуссии и изучаем, что мы можем сделать", – сказала германская министер.

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В то же время, Блинкен, комментируя возможность предоставления ракет ATACMS, отметил, что при передаче каждой системы вооружения Украине принимается во внимание ряд факторов.

"Украинцы должны уметь их эффективно использовать. Также новые сложные системы требуют обслуживания, и, конечно, мы этим занимаемся. Они должны уметь их поддерживать, а это не происходит автоматически. И потом они должны вписаться в цельную военную программу, которая имеет смысл для помощи Украине в достижении ее целей", – подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что то, как украинцы используют это оружие – "это их дело".

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"И они сами должны принимать решение о том, что может быть наиболее эффективным в восстановлении их территориальной целостности. Согласно нашей собственной политике, мы не поощряем и не разрешаем использование наших систем вооружений за пределами Украины. Но опять же это решение Украины", – сказал Блинкен.