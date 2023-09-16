Россия, вероятно, готовит запас ракет для ударов по энергетической инфраструктуре Украины, - разведка Британии

РФ может готовиться к атакам на энергетическую инфраструктуру Украины. Враг, вероятно, будет применять ракеты, изготовленные в этом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минобороны Британии.

Британская разведка отметила, что прошлой осенью и зимой Россия часто использовала для атак по Украине крылатые ракеты воздушного базирования, особенно Х-101 и Х-102 (AS-23a KODIAK). Оккупанты использовали стратегическую авиацию, чтобы наносить удары с глубины территории РФ.

При этом отчеты из открытых источников свидетельствуют о том, что с апреля 2023 года затраты на производство ракет сократились, но российские лидеры заявляют об увеличении темпов производства.

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"Таким образом, Россия, вероятно, сможет создать значительные запасы ракет. Существует реальная возможность, что Россия вновь сосредоточит это оружие против объектов украинской инфраструктуры в течение зимы", - уверяют в разведке.