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Россия, вероятно, готовит запас ракет для ударов по энергетической инфраструктуре Украины, - разведка Британии

енергетика,укренерго,обстріл

РФ может готовиться к атакам на энергетическую инфраструктуру Украины. Враг, вероятно, будет применять ракеты, изготовленные в этом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минобороны Британии.

Британская разведка отметила, что прошлой осенью и зимой Россия часто использовала для атак по Украине крылатые ракеты воздушного базирования, особенно Х-101 и Х-102 (AS-23a KODIAK). Оккупанты использовали стратегическую авиацию, чтобы наносить удары с глубины территории РФ.

При этом отчеты из открытых источников свидетельствуют о том, что с апреля 2023 года затраты на производство ракет сократились, но российские лидеры заявляют об увеличении темпов производства.

Читайте: Россия может перебазировать корабли из Севастополя в Новороссийск, - разведка Эстонии

"Таким образом, Россия, вероятно, сможет создать значительные запасы ракет. Существует реальная возможность, что Россия вновь сосредоточит это оружие против объектов украинской инфраструктуры в течение зимы", - уверяют в разведке.

Автор: 

Великобритания (4931) разведка (4170) ракеты (3556) энергетика (2552)


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Топ комментарии
+12
Мрію, коли вже будуть новини типу "Україна готує на зиму запас ракет та безпілотників для симетричної відповіді роісянам"
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16.09.2023 09:59
+11
Україна мусить готуватися до обстрілів російських інфраструктурних об'єктів взимку...! " Око за око , зуб за зуб"-біблійна формула закону помсти, що неодноразово зустрічається в Старому Заповіті, наприклад: «А хто зробить шкоду ближньому своєму, тому треба зробити те саме, що він учинив. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб…» (Левит, 24,19-20).
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16.09.2023 09:58
+10
Хто б сумнівався що нечисть кацапська буде тероризувати нас під зиму.Бо це єдине що воно може
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16.09.2023 09:43
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Хто б сумнівався що нечисть кацапська буде тероризувати нас під зиму.Бо це єдине що воно може
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16.09.2023 09:43 Ответить
Україна мусить готуватися до обстрілів російських інфраструктурних об'єктів взимку...! " Око за око , зуб за зуб"-біблійна формула закону помсти, що неодноразово зустрічається в Старому Заповіті, наприклад: «А хто зробить шкоду ближньому своєму, тому треба зробити те саме, що він учинив. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб…» (Левит, 24,19-20).
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16.09.2023 09:58 Ответить
Я за,але нічим.Поки що
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16.09.2023 16:22 Ответить
Ясен пень, что рашисты накапливают ракеты, на конец осени-зиму, тут не надо и в разведке служить...
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16.09.2023 14:51 Ответить
Можна не "запевняють у розвідці",а припускають?Чи вже це питання вирішене?
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16.09.2023 09:47 Ответить
Як потрібно зробити - після першого удару, запустити беспілотник з написом "Герань-3 Слава Пу!" по якійсь незахищеній і вкрай критичній підстанції рашки, типу біля Курської АЕС. Щоб був жирний натяк рашистам і в разі чого "то не ми".
Як, на жаль, буде - вигатять ще 2 вікна в висотці в Москві.
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16.09.2023 09:49 Ответить
Вікна у Москві то прощупування появи. Пристрілка і аналіз. А не те що ви подумали.
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16.09.2023 10:00 Ответить
Ну і куди можна пристрілюватись, цілячи по вікнах, і що аналізувати?
Я давно уже писав, в росії не так багато виробництв ***********, ще менше виробництв вибухівки до них (пара заводів). От туди запускати дрона дало б максимум результату.
P.S. Я звісно розумію, що паРашка відтягла до оскви комплекси ППО, зокрема дефіцитні Панцирі. Але чому не суміщати удари по військово-промислових об'єктах Підмосков'я з оцим? А не лише вікна бити.
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16.09.2023 10:10 Ответить
Авжеж, готує. Бо це *уйло.Він не відм*хається поки не здохне. Але й після його здоху не факт що кацапня відмахається-там колективне *уйло.
Тому тільки лишається мордор знищити.
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16.09.2023 09:51 Ответить
Мрію, коли вже будуть новини типу "Україна готує на зиму запас ракет та безпілотників для симетричної відповіді роісянам"
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16.09.2023 09:59 Ответить
Думаю що цього разу ця гра буде в двое воріт
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16.09.2023 10:01 Ответить
Поки при владі хабадні саботажники, буде як завжди.
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16.09.2023 10:12 Ответить
Зелень казала що ракет у них майже не залишилось.
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16.09.2023 10:06 Ответить
Україні варто теж мати де-кілька ракет,котрі б знищили енергопостачання і енергообєкти "мацкваабаду".
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16.09.2023 10:06 Ответить
думаю бобры норм с мацковскими тецами справяться)и без ракет но с ракетами понадежнее
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16.09.2023 10:17 Ответить
який сенс їм чекати до зими, якщо є можливість нанести удар вже?
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16.09.2023 10:09 Ответить
Якщо зараз, то до зими все відновлять. Все просто, Ватсон.
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16.09.2023 10:11 Ответить
Найтупіший комент на даний момент. Продовжуй в такому ж дусі!
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16.09.2023 10:11 Ответить
Ну ти що , і дійсно не розумієш різниці між енергетикою взимку за мінусових температур , і в теплу пору року ??
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16.09.2023 10:28 Ответить
якщо ти підходиш із військової точки зору для захоплення земель, а не вичікуєш момент для більш вдалого винищення населення, то чим скоріше нанесеш удар, тим краще для перемоги.

Навіщо вони давали час щоб відновити мережі влітку і не наносили додаткові удари щоб повністю потушити світло ще взимку?

Більш вірогідно вони відмовилися від цієї мети разом із звільненням суровкіна.

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16.09.2023 11:09 Ответить
Так в тому й справа що ***** більше воює з цивільним населенням , а не з ЗСУ . Його методи - терор цивільних . Завдати найбільшого болю їм .
Влітку вони не замерзнуть без тепла і електрики , а от взимку можуть . Тому для нього пріоритет - зима .
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16.09.2023 11:34 Ответить
> Більш вірогідно вони відмовилися від цієї мети разом із звільненням суровкіна.

2 контраргументи:

- стан нашої ППО - невідомий, не факт що стало краще з минулою зимою: запаси радянських засобів - на межі (це казав Ігнат, що ми повністю тримаємось на закордонному), а закордонні ЗРК можна злічити на пальцях (грубо кажучи).

- запас міцності енергосистеми в рази гірше, ніж був (слова Садового).
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16.09.2023 15:19 Ответить
Песець крадеться непомітно, хоч очевидно все давно. Для закриття величезних дір в системі ППО потрібні літаки з радарами. Ніби у Л-159 непогані радари, чехи могли б надати. Доучити пілота Л-39 на Л-159 це пара місяців, якщо не тижнів.
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16.09.2023 10:10 Ответить
Я надеюсь, украинские возможности теперь позволяют ответить не хуже. Я не только в Шебякино.
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16.09.2023 10:23 Ответить
Дякую британській розвідці , але це кожній адекватній людині це зрозуміло так же ,як і те що 2+2=4 . !!
Кацапи не були б кацапами , якби не готували ударів взимку по нашій енергетиці .
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16.09.2023 10:24 Ответить
Росія, ймовірно, готує запас ракет для ударів по енергетичній інфраструктурі України Джерело:
А ми ймовірно готуємо вдома генератори, акумулятори, повербанки.
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16.09.2023 10:25 Ответить
ликвидация всех НПЗ на территории раииси. вот что надо
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16.09.2023 10:32 Ответить
Вже закривають "по маленьку"

31 мая 2023 г. - У ніч на 31 Травня Шебекіно в Білгородській області Росії нібито піддався сильному обстрілу, а в Краснодарському краї горів НПЗ


https://mil.in.ua/uk/news/u-rosiyi-goryt-npz-u-nogo-vrizavsya-bezpilotnyk/ У Росії горить НПЗ, - у нього врізався безпілотник



Мілітарний

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22 июн. 2022 г. - Пожежа спалахнула у місті Новошахтинськ вранці 22 червня на нафтопереробному заводі. За попередніми даними на установці з переробки нафти.
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16.09.2023 10:52 Ответить
Все ,,эксперты,, и ,,аналитики,, прожжужали нам уши о том ,что у кацапов ,ракет почти не осталось.
А тут - на тебе!!!!
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16.09.2023 10:34 Ответить
Может пора уже тоже адекватно отвечать ,ударом на удар.
Взорвали у нас дамбу - взорвать дамбу в РФ. Взорвали у нас электростанцию - взорвать в РФ.
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16.09.2023 10:37 Ответить
Отвечать в 10-ти кратном размере... Но Zелідор не позволіть. За 2 года вполне можно было уже наладить производство своих ракет, но кроме местных крыс, еще жирные крысы на самом верху власти сидят - они всё сдадут. Идет война не только с паРашей (и их местными крысами), но и с мудрым нарідом и с теми кого выбрал мудрый нарід...
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16.09.2023 11:08 Ответить
+++
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16.09.2023 12:32 Ответить
Буде смішно, коли після першої відповіді (удар на удар), завиє ООН, amnesty, human rights , що ми зобов'язані (тільки ми, не рашисти, їм можна, нам ні) припинити удари по енергетичній інфраструктурі параші. Та навіть США скажуть "ми не заохочуємо і не схвалюємо ці дії".

Клянусь, саме так і буде.
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16.09.2023 15:24 Ответить
а розвідка знає де вони зберігаються?
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16.09.2023 10:50 Ответить
Ми теж готуємо запас. Росії сподобається.
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16.09.2023 11:49 Ответить
 
 