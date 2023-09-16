Россия, вероятно, готовит запас ракет для ударов по энергетической инфраструктуре Украины, - разведка Британии
РФ может готовиться к атакам на энергетическую инфраструктуру Украины. Враг, вероятно, будет применять ракеты, изготовленные в этом году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минобороны Британии.
Британская разведка отметила, что прошлой осенью и зимой Россия часто использовала для атак по Украине крылатые ракеты воздушного базирования, особенно Х-101 и Х-102 (AS-23a KODIAK). Оккупанты использовали стратегическую авиацию, чтобы наносить удары с глубины территории РФ.
При этом отчеты из открытых источников свидетельствуют о том, что с апреля 2023 года затраты на производство ракет сократились, но российские лидеры заявляют об увеличении темпов производства.
"Таким образом, Россия, вероятно, сможет создать значительные запасы ракет. Существует реальная возможность, что Россия вновь сосредоточит это оружие против объектов украинской инфраструктуры в течение зимы", - уверяют в разведке.
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Як, на жаль, буде - вигатять ще 2 вікна в висотці в Москві.
Я давно уже писав, в росії не так багато виробництв ***********, ще менше виробництв вибухівки до них (пара заводів). От туди запускати дрона дало б максимум результату.
P.S. Я звісно розумію, що паРашка відтягла до оскви комплекси ППО, зокрема дефіцитні Панцирі. Але чому не суміщати удари по військово-промислових об'єктах Підмосков'я з оцим? А не лише вікна бити.
Тому тільки лишається мордор знищити.
Навіщо вони давали час щоб відновити мережі влітку і не наносили додаткові удари щоб повністю потушити світло ще взимку?
Більш вірогідно вони відмовилися від цієї мети разом із звільненням суровкіна.
Влітку вони не замерзнуть без тепла і електрики , а от взимку можуть . Тому для нього пріоритет - зима .
2 контраргументи:
- стан нашої ППО - невідомий, не факт що стало краще з минулою зимою: запаси радянських засобів - на межі (це казав Ігнат, що ми повністю тримаємось на закордонному), а закордонні ЗРК можна злічити на пальцях (грубо кажучи).
- запас міцності енергосистеми в рази гірше, ніж був (слова Садового).
Кацапи не були б кацапами , якби не готували ударів взимку по нашій енергетиці .
А ми ймовірно готуємо вдома генератори, акумулятори, повербанки.
31 мая 2023 г. - У ніч на 31 Травня Шебекіно в Білгородській області Росії нібито піддався сильному обстрілу, а в Краснодарському краї горів НПЗ
https://mil.in.ua/uk/news/u-rosiyi-goryt-npz-u-nogo-vrizavsya-bezpilotnyk/ У Росії горить НПЗ, - у нього врізався безпілотник
Мілітарний
https://mil.in.ua › ... › Новини
22 июн. 2022 г. - Пожежа спалахнула у місті Новошахтинськ вранці 22 червня на нафтопереробному заводі. За попередніми даними на установці з переробки нафти.
А тут - на тебе!!!!
Взорвали у нас дамбу - взорвать дамбу в РФ. Взорвали у нас электростанцию - взорвать в РФ.
Клянусь, саме так і буде.