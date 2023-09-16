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Силы обороны преуспевают в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Противник огрызается, - Восточная группировка войск

труп,бахмут,зсу

Наступление сил обороны на южном фланге Бахмутского направления продолжается.

Об этом руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что украинские военные имеют успехи в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

"Там наши защитники продолжают вытеснять врага с занимаемых позиций и заставляют его отступать. Противник огрызается, однако все еще продолжает покидать позиции по этим направлениям", - сказал Евлаш.

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По его словам, за последние сутки на Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали 146 оккупантов и несколько единиц вражеской техники:

- артиллерийскую установку "МСТА-Б";
- 2 противотанковые пушки МТ-12 ("Рапира");
- 8 автомобилей;
- несколько дронов разных типов.

Также защитники уничтожили пункт управления беспилотниками, откуда запускались вражеские дроны-камикадзе и 6 складов с боеприпасами.

"Фиксируем несколько снижение обстрелов по сравнению, например, с предыдущими днями, когда обстрелов было на этом направлении более 600. За прошедшие было зафиксировано 376 обстрелов", - добавил представитель.

Автор: 

боевые действия (3950) Бахмут (1601) контрнаступление (351)


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