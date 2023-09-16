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Новости Война
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За прошедшие сутки на Таврическом направлении общие потери врага составляют 196 человек, - Силы обороны

бмп,знищення

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 791 огневую задачу.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления, информирует Цензор.НЕТ.

"Общие потери врага составляют 196 человек (безвозвратные - 57, ранены - 138). Уничтожено 19 единиц военной техники противника. В частности, 2 ББМ, 2 артиллерийские системы и минометы, 13 БпЛА, 1 единица автомобильной техники и 1 единица специальной техники", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19079) Таврия (178) уничтожение (6837) боевые действия (3950)


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16.09.2023 12:20 Ответить
клоZет - отхожее место
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16.09.2023 12:55 Ответить
Плєшен фюрер - щоб ти здох ,
або втопився в громадському нужнику , як на картинці 😠
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16.09.2023 13:24 Ответить
Ракетний корабель "Самум" буксують у порт після пошкодження українським дроном
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16.09.2023 12:57 Ответить
 
 