Кадры тяжелых боев на Токмакском направлении, снятые женщиной-штурмовиком 47-го ОМБр "Магура". ВИДЕО
На Токмакском направлении продолжаются интенсивные боевые столкновения. Штурм вражеских позиций сняла военная 47-й ОМБр "Магура" с позывным Айри. Женщина до войны работала учительницей, а сегодня смело воюет против российских захватчиков. По ее словам, она вступила в ряды ВСУ, чтобы отомстить оккупантам за преступления, совершенные ими в ее родном городе Буча.
Видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Топ комментарии
+120 Pavel Bortsevych
показать весь комментарий16.09.2023 12:05
+68 Jimmy Hill
показать весь комментарий16.09.2023 12:03
+35 Артм Воронцов
показать весь комментарий16.09.2023 12:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щодо "солдакинь" і "штурмовикинь" - цього ці допвойоби ще не вигадали - чекайте, коли комусь з цих псевдонауковців потрібно буде докторську захистити.
Природні основи мови формуються народом, а не якимись філологами. Філологи можуть мати щось спільне з природним тільки коли вони беруть щось від народної мови і стандартизують це. Коли ж філологи ВИГАДУЮТЬ неіснуючі слова і літери - то ці філологи займаються не приведенням до ПРИРОДНИХ основ, а ШТУЧНИМ паплюженням мови.
"те як Ви звикли розмовляти не факт, що українська"
Факт у тому, що те, що вигадують філологи - це точно не українська - це їх власна ВИГАДАНА ШТУЧНА мова.
Точно так кацапи взагалі кажуть про українську. Не паліться
Мнене теж коробило на початку "світлина" і "мапа" замість звичних, нічого, звик же. Я добре пам'ятаю як після перейменування міста Жданов на Маріуполь всіх місцевих пенсіонерів ковбасило! Ну і що, і де тепер той "Жданов"?
І Ви звикнете до нового вигляду української мови, якщо, звичайно, живете в Україні.
Десь в 30-х роках у Харкові працювала московська, лінгвістична комісія, котра вилучила з українських словників тисячі слів і замінила їх на російські, або наближені по звучанню до російських.
маразм.
"Штурмовик повинен бути фізично підготовленим, витривалим і психологічно стійким. Чи може жінка бути штурмовиком? Узагалі-то навіть словосполучення "жінка-штурмовик" - нелогічне. Але якщо йдеться про визволення від загарбника рідної землі і в жінки просто немає іншого виходу, ніж іти на штурм, - може.
Знайомтеся: Андріана Сусак, позивний "Малиш". Вона - штурмовик батальйону "Айдар". Пройшла ключові операції на Луганському напрямку. В минулому - перекладач відомої фармацевтичної компанії." І таких тисячі.
НЕОЛОГІЗМ (від грец. νέος - молодий, новий і λογισμός - судження, вислів) - слово, а також його окреме значення, вислів, які з'явилися в мові на даному етапі її розвитку і новизна яких усвідомлюється мовцями (загальномовні Н.) або були вжиті тільки в якомусь акті мовлення, тексті чи мові певного автора (стилістичні, або індивідуально-авторські, Н., пор. Оказіоналізм). Н. - категорія історично змінна, один з розрядів пасивного словника, тобто це одиниці, які ще не встигли ввійти (або вже не ввійдуть, оскільки, виникнувши, вони майже відразу ж і зникли) до активного слововжитку. У рад. мовознавчій л-рі традиційно аж до 70-х pp. як Н. подавалися слова: орденоносець, колгосп, жовтеня, хата-читальня, стахановець і под., хоч як Н. їх можна розглядати лише відносно - у плані істор. лексикології. Багато з них уже стали історизмами. Н.-слова поділяються на власне лексичні і семантичні («комп'ютерний вірус», «пакет пропозицій, програм»).
А Айрі Слава та Повага на віки-віків.
Без образ та ніц особистого, але Вся-Правда в тому, що "не хотіли В.Чорновола" такі недалекі як ти та разом з тим коммунякою-ідеологом кпсс краДчуком, що мав на той час тільки маленьку, мисливську хатку, в горах Швейцарії.
Хто один з найбільших у світі риболовний флот України продав? Як ядерний арсенал, 3-й у світі, з бомбардувальниками та ракетами москалюгам віддав?
Вчи історію новітьньої України, а не короткий курс історії ВКП(б).
Добре відомий усім нам образ самодостатньої української жінки - господині, в якої «руки в боки і байдуже, на якому боці в чоловіка шапка»
Українські амазонки: від войовничих індоаріїв до «дівочого війська» Полісся
88 років тому Амелія Ерхарт стала першою жінкою, що здійснила одиночний політ через Атлантичний океан. І це не єдине її досягнення.
пс. Я вже скоро перестану вірити в бога, бо хіба можна таке допустити.
А потім такі "інструктори" відрощують бороди в стилі вікінгів, одягають піксель, тактичні окуляри, наліпки на форму про те, що що вони неврот'їбезні і досвідчені. І йдуть у новоствореному театральному образі Рембо "вчити солдат", засираючи мозок бійців ЗСУ американськими стандартами надання мед.допомоги, які нежиттєздатні у ******** реаліях війни з кацапами
Велика подяка всім Захисникам України!!!
Слава Героям!
Щира подякпа тим воїнам, що відігнали від нас ту російську потвору, яку запустив сюди Боневтік і відганяють їх все подалі і подалі за рахунок свого життя!!!
Скоро поспіши до нас, Христе Боже наш, доки не поневолив ворог, який ганьбить Тебе та погрожує нам: здолай Хрестом Твоїм тих, хто бореться проти нас, нехай зрозуміють, що може віра православних, молитвами Богородиці, єдиний Чоловіколюбче.