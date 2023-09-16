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Новости Война
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Кадры тяжелых боев на Токмакском направлении, снятые женщиной-штурмовиком 47-го ОМБр "Магура". ВИДЕО

На Токмакском направлении продолжаются интенсивные боевые столкновения. Штурм вражеских позиций сняла военная 47-й ОМБр "Магура" с позывным Айри. Женщина до войны работала учительницей, а сегодня смело воюет против российских захватчиков. По ее словам, она вступила в ряды ВСУ, чтобы отомстить оккупантам за преступления, совершенные ими в ее родном городе Буча.

Видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Смотрите: Уничтожение российской пушки "Гиацинт-Б" на Запорожье. ВИДЕО

Автор: 

47 отдельная механизированная бригада (261)


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Топ комментарии
+120
На цих людях тримається вся Україна! Хай Бог береже
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16.09.2023 12:05
+68
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16.09.2023 12:03
+35
Пекло….
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16.09.2023 12:09
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Правила форума Совет форумчан
🙏
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16.09.2023 12:03 Ответить
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16.09.2023 12:03 Ответить
Боже, це справжнє пекло. Там не просто герої, це, щось більше, якщо таке існує. Якщо їх не буде, не стане і нас.
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16.09.2023 13:26 Ответить
На цих людях тримається вся Україна! Хай Бог береже
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16.09.2023 12:05 Ответить
Пекло….
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16.09.2023 12:09 Ответить
😥🙏🙏🙏
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16.09.2023 16:04 Ответить
Немає такого поняття жінка-штурмовик.
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16.09.2023 12:10 Ответить
Добре, що є літій неоненко .
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16.09.2023 12:15 Ответить
Так.
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16.09.2023 12:21 Ответить
в далекіх 80-х був однокласник молдован, звали Ион Літій, без жартів
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16.09.2023 12:23 Ответить
Взагалі то літій нікелевич формально правий. В ******** українській мові стосовно жінок вживаються фемінітиви.
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16.09.2023 12:34 Ответить
И как будет жинка-штурмовиця или жинка-штурмовікиня? А должность солдат будет должность солдатця чи солдатикіня?
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16.09.2023 12:53 Ответить
Я точно не знаю, обратитесь к спецам филологам. Українська мова багата на суфікси.
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16.09.2023 13:01 Ответить
Це не українська мова багата, це українські "філологи" ********* і вигадують якусь іншу мову, а потім нав'язують її людям.
Щодо "солдакинь" і "штурмовикинь" - цього ці допвойоби ще не вигадали - чекайте, коли комусь з цих псевдонауковців потрібно буде докторську захистити.
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16.09.2023 13:45 Ответить
Усі люди у всіх країнах розмовляють діалектами. І в усіх країнах є т.з. літературна мова. Ваше природнє право вибрати як розмовляти і філологи Вам нічого не можуть "нав'язати". Українські ж філологи приводять стандарти літературної української мови до природніх основ ( по Вашому "устоєв") тому що українська мова протягом багаторічної кацапської окупації (російська імперія і СРСР) штучно русифікувалася. А те як Ви звикли розмовляти не факт, що українська.
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16.09.2023 14:35 Ответить
"філологи приводять стандарти літературної української мови до природніх основ"

Природні основи мови формуються народом, а не якимись філологами. Філологи можуть мати щось спільне з природним тільки коли вони беруть щось від народної мови і стандартизують це. Коли ж філологи ВИГАДУЮТЬ неіснуючі слова і літери - то ці філологи займаються не приведенням до ПРИРОДНИХ основ, а ШТУЧНИМ паплюженням мови.

"те як Ви звикли розмовляти не факт, що українська"

Факт у тому, що те, що вигадують філологи - це точно не українська - це їх власна ВИГАДАНА ШТУЧНА мова.
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16.09.2023 15:20 Ответить
В Україні зараз народ розмовляє суржиком!
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16.09.2023 17:10 Ответить
В Україні народ розмовляє різною мовою, хтось - суржиком, хтось - нормальною природньою мовою! І жоден філолог не може вигадати нічого природнього, тільки штучне! Природнє у мові має з'являтися само, а не вноситися якимись йолопами, що назвалися філолологами!
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16.09.2023 18:31 Ответить
"це їх власна ВИГАДАНА ШТУЧНА мова."
Точно так кацапи взагалі кажуть про українську. Не паліться
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16.09.2023 17:11 Ответить
Не маніпулюй! Жодне слово, ВИГАДАНЕ якимось філологом не є українською мовою і не є "природним"! Справжній філолог не має бути креативщиком і не має ВИГАДУВАТИ нічого! Справжній філолог має бути ДОСЛІДНИКОМ і не має права нічого ВИГАДУВАТИ!.
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16.09.2023 18:28 Ответить
Тіеrre закрий фонтан,тебе забагато
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16.09.2023 21:16 Ответить
Мене стільки, скільки Я вважаю за потрібне, а не якась хамка.
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16.09.2023 21:36 Ответить
Для кацапів не тільки слова і форми і правила, які повертаються в українську мову, але і ВСЯ українська мова ВИГАДАНА.
Мнене теж коробило на початку "світлина" і "мапа" замість звичних, нічого, звик же. Я добре пам'ятаю як після перейменування міста Жданов на Маріуполь всіх місцевих пенсіонерів ковбасило! Ну і що, і де тепер той "Жданов"?
І Ви звикнете до нового вигляду української мови, якщо, звичайно, живете в Україні.
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17.09.2023 06:35 Ответить
Українські "філологи" *********?

Десь в 30-х роках у Харкові працювала московська, лінгвістична комісія, котра вилучила з українських словників тисячі слів і замінила їх на російські, або наближені по звучанню до російських.
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16.09.2023 19:56 Ответить
всяких мистикинь, і інших пинь там точно не було.
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16.09.2023 21:56 Ответить
Слухай, русскій, от нафіга тобі якісь чужі мисткині?! Тобі ж па жизні главнає, шоп бояра нє падаражала...
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16.09.2023 22:04 Ответить
хрюзге швайн, сдєсь воткі нєт, тобі
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17.09.2023 06:16 Ответить
Ніхто не вигадує, це відновлення історичної справедливості - відновлення справжньої української мови. Треба хоч трохи поцікавитись, що відбулось у 30-70рр. , коли калічили і знищували нашу мову. Буде перемога і буде жити українська мова! Уклінно дякую нашим Захисникам-Героям! Тільки на них надія.
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16.09.2023 20:02 Ответить
оце солдатикинь, мистикинь і інших пинь і є каліченянм і знищенням мови, хочби трохи поцікавилось, то знало б, що у 30-70рр і до них таких д...ких фемінітивів не було.
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16.09.2023 21:58 Ответить
Це точно. Теперішній словотвір, придуманий філологами"-грантожерами на зарплаті у ліваків та іншими феміністок, це плід їх хворої уяви, а не ******* українська мова.
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17.09.2023 09:38 Ответить
Просто цікаво, де ви такі ******* беретеся )
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17.09.2023 12:07 Ответить
Мене теж ще з 10го класу ліцею цікавило, де беруться ці *******, які змінюють правила української мови, ускладнюючи їх, тобто - роблячи шкоду.
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17.09.2023 12:16 Ответить
Точно-не точно... Должность в штатном расписании поразделений пишется в мужском роде, так же пишется и в военном билете. Так что все эти ля-ля про фемінітиви это разговоры в пользу бедных от величайшего зеледента. Это клованское мурло и тут накуролесить успело, переименовывая наш праздник Защитников Украины.
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16.09.2023 14:59 Ответить
Стаття написана не про "штатноє распісаніє", а про конкретну людину. Ви що порохобот? Це для тих щоби не сталося а Порох їм насрав у штани. Так і зеля у Вас.
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16.09.2023 15:08 Ответить
Вася, при написании статьи используется настоящая должность, а не придуманная. Дошло? Или дальше нетупить будешь? Напиши мне украинською как будет звучать и писаться "воїн" женського роду?
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16.09.2023 15:14 Ответить
А як довбо**б?
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17.09.2023 06:38 Ответить
Сергей, жаль, что после уведенного, вас волнуют, только филологические вопросы.
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16.09.2023 13:29 Ответить
Так, тут роскривається інша тема, що люди досі як варвари.
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16.09.2023 14:02 Ответить
Наталия П, а где Вы тут физиологию увидели? Есть штатное расписание воинской части, где написаны должности. Вот и все. Пишется майор медицинской слубы, например, а не майорокиня. Пишется снайпер, а не снайперкиня.
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16.09.2023 15:05 Ответить
Є слова снайперка, військова, солдатка. Але "солдатка", в українській мові 19ст, означало "дружина військового.
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16.09.2023 16:36 Ответить
Сергей, где в моем посте вы увидели физиологию?
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16.09.2023 19:40 Ответить
Стриптизеркиня. Гінекологиня. Довбойобкиня
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17.09.2023 09:41 Ответить
це прям як чоловік - пілот і жінка - пілотка.
маразм.
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16.09.2023 13:50 Ответить
Хто про що, а вшивий про баню!
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16.09.2023 15:10 Ответить
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16.09.2023 16:06 Ответить
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16.09.2023 22:25 Ответить
Екслюзивно для літія неоненка:
"Штурмовик повинен бути фізично підготовленим, витривалим і психологічно стійким. Чи може жінка бути штурмовиком? Узагалі-то навіть словосполучення "жінка-штурмовик" - нелогічне. Але якщо йдеться про визволення від загарбника рідної землі і в жінки просто немає іншого виходу, ніж іти на штурм, - може.

Знайомтеся: Андріана Сусак, позивний "Малиш". Вона - штурмовик батальйону "Айдар". Пройшла ключові операції на Луганському напрямку. В минулому - перекладач відомої фармацевтичної компанії." І таких тисячі.
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16.09.2023 12:21 Ответить
Ну так не жінка штурмовик.А просто штурмовик.Я це мав на увазі.
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16.09.2023 12:23 Ответить
Пане, Літій Неоненко Вам знайомий такий термін, як "неологізм"?
НЕОЛОГІЗМ (від грец. νέος - молодий, новий і λογισμός - судження, вислів) - слово, а також його окреме значення, вислів, які з'явилися в мові на даному етапі її розвитку і новизна яких усвідомлюється мовцями (загальномовні Н.) або були вжиті тільки в якомусь акті мовлення, тексті чи мові певного автора (стилістичні, або індивідуально-авторські, Н., пор. Оказіоналізм). Н. - категорія історично змінна, один з розрядів пасивного словника, тобто це одиниці, які ще не встигли ввійти (або вже не ввійдуть, оскільки, виникнувши, вони майже відразу ж і зникли) до активного слововжитку. У рад. мовознавчій л-рі традиційно аж до 70-х pp. як Н. подавалися слова: орденоносець, колгосп, жовтеня, хата-читальня, стахановець і под., хоч як Н. їх можна розглядати лише відносно - у плані істор. лексикології. Багато з них уже стали історизмами. Н.-слова поділяються на власне лексичні і семантичні («комп'ютерний вірус», «пакет пропозицій, програм»).
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16.09.2023 12:27 Ответить
Він не доречний.
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16.09.2023 12:31 Ответить
А це не Ви визначаєте доречність того чи іншого неологізму, а час. Пройде час і все буде ясно,а на даному відрізку часу "Маємо те, що маємо" (Л. М. Кравчук).
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16.09.2023 12:35 Ответить
Не знаю, не знаю. В мене таких фактів немає. А ось те, що в 1994 році зберіг Крим в складі України, провівши зразкову операцію спецназом СБУ та МВС, то це факт. Переграли кацапів і додатково звільнили 24 об'єкти ВМС,загарбаних рашастаном.
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16.09.2023 12:53 Ответить
Згідно неологізму, прізвище цього коммуняки, правильно буде "КраДчук", а не "КраВчук".
А Айрі Слава та Повага на віки-віків.
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16.09.2023 12:52 Ответить
Кравчук,це брехливий комуніст був.
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16.09.2023 13:47 Ответить
Тут не посперечаєшся, бо правдивих комуняк в природі не існує. Такі поняття, як "правда" та "комунізм" взаємовиключаючі - це нонсенс.
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16.09.2023 14:08 Ответить
Людей треба судити по справах їх! Цей "брехливий комуніст" зробив для незалежності України більше ніж Ви і я і багато хто ще разом узяті.
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16.09.2023 15:12 Ответить
Був би на його місці Чорновіл, ми були б на рівні Польщі, а не в д*пі.
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16.09.2023 16:39 Ответить
Чорновіл не був на його місці тому що нарід його не хотів.
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16.09.2023 17:08 Ответить
пане непупіку.
Без образ та ніц особистого, але Вся-Правда в тому, що "не хотіли В.Чорновола" такі недалекі як ти та разом з тим коммунякою-ідеологом кпсс краДчуком, що мав на той час тільки маленьку, мисливську хатку, в горах Швейцарії.
Хто один з найбільших у світі риболовний флот України продав? Як ядерний арсенал, 3-й у світі, з бомбардувальниками та ракетами москалюгам віддав?
Вчи історію новітьньої України, а не короткий курс історії ВКП(б).
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16.09.2023 19:44 Ответить
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16.09.2023 22:33 Ответить
Свєжо прєданіє... Це мені дуже нагадує - "ліпєцкая хвабріка, брата убіл, всё украл" і вот ета вот всьо...
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17.09.2023 06:27 Ответить
Українська жінка традиційно і в сім'ї, і в громаді мала більше свободи, ніж це було в сусідніх народів. Це віддзеркалилося і в мові. Так, українське слово «дружина» означає, що жінка є подругою своєму чоловікові, рівня йому, а не підлегла. Українці кажуть «одружитися з нею», а не «жениться на ней», як у росіян. Високе становище жінки в українському традиційному суспільстві, можливо, успадковане українцями від сарматів (нащадків савроматів, про яких ішлося вище), які колись проживали на землях України
Добре відомий усім нам образ самодостатньої української жінки - господині, в якої «руки в боки і байдуже, на якому боці в чоловіка шапка»
Українські амазонки: від войовничих індоаріїв до «дівочого війська» Полісся
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16.09.2023 13:16 Ответить
В Україні в жінок навіть більше прав і свобод,ніж в чоловіків.
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16.09.2023 13:46 Ответить
Це брехня. Жінка може йти у пекло. Коли є рядом з нею чоловіки, тоді вони у чоловічому колективі може. Сутто жіночи штурмові батальони что хочаб наполовину, або танкові, відсутні апріорі. Немають сенсу бо вони небоездатні
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16.09.2023 12:25 Ответить
Вибачте, відповідати на маячню з претензією на істину, не маю бажання.
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16.09.2023 12:31 Ответить
У Збройних силах України служать майже 60 тисяч жінок, з них 41 тисяча обіймає саме військові посади і 5 тисяч воюють на передовій. В
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16.09.2023 12:41 Ответить
Ну і що? Чоловіків по селах хапають і в саме пекло відправляють.
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16.09.2023 13:52 Ответить
Соромлюся запитати, а як це вийшло, що 88 тому і без чоловіків ця мужня жінка здійснили подвиг дійсно геройський ( і таких прикладів тисячі). Ви мабуть секстист , батєнька?
88 років тому Амелія Ерхарт стала першою жінкою, що здійснила одиночний політ через Атлантичний океан. І це не єдине її досягнення.
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16.09.2023 12:47 Ответить
Ризиковний вчинок не завжди героїзм.
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16.09.2023 16:30 Ответить
Вдячні такій мужній віськовій і всім нашим Захисникам! Бережи вас Бог! Слава ЗСУ
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16.09.2023 20:09 Ответить
Є таке поняття. А от поняття "штурмовикиня" точно немає. І харе вже мову паплюжити цими вигаданними словами!
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16.09.2023 13:46 Ответить
Я і проти такого слова,як штурмовикиня.Але не в цьому сенсі мав на увазі.
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16.09.2023 13:49 Ответить
але це не зрівнити з подвигом офісної лахудри вересучки, яка в короткі строки розмінувала весь південь, без бою і втрат серед своїх подєльників - офісних трутнів.
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16.09.2023 12:26 Ответить
Боже мій! Там кращі з нас. росія, як держава має бути або знищена або докоріннозмінена

пс. Я вже скоро перестану вірити в бога, бо хіба можна таке допустити.
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16.09.2023 12:31 Ответить
Дякую від щирого серця нашим воїнам хлопцям і дівчатам! Хай біда Вас завжди обходить стороною! Героям Слава!
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16.09.2023 12:33 Ответить
Жесть. Вчителька пішла воювати! А скільки дармоїдів які навчені і володіють зброєю сидять по тилах. Бо бачте вони судді, поліція,ітд.Бо бачте ''у них бронь''!
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16.09.2023 12:34 Ответить
вони не просто сидять ... вони ще і вперто воюють .. ЗА БІЛЬШУ ПЕНСІЮ ! .. ЙОМУ МЛЯ ЛЕДЬ 50 , йому 10 мало , через суд відвоює- буде майже 13 !! і до сраки йому війна ..
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16.09.2023 13:13 Ответить
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16.09.2023 16:31 Ответить
Так...багато таких, які закінчували військові академії, служили у мирний час, а від війни ховаються...
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16.09.2023 13:48 Ответить
Це їхній прямий обов'язок.Вони за це гроші отримували і не найгірші гроші.А зараз селян зароблених хапають.
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16.09.2023 13:50 Ответить
Та отож...знаю одного такого, він зараз намагається влаштуватися ВИКЛАДАЧЕМ у Львові у військовий ВУЗ. Жодного дня не воював, але намагався бути інструктором. Що воно таке може наінструктувати чи навчити когось у воюючий країні, якщо воно ніколи не воювало і має 0 досвіду - хз.
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16.09.2023 15:15 Ответить
І так, від повісток він ховається. Навіть з роботи звільнився, коли по ньому запит прийшов.
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16.09.2023 15:16 Ответить
Отож. Я знаю таких "інструкторів", які начиталися американських книжок з тактичної медицини (самі ні хвилини не провели у бойових умовах), пройшли тижневий курс у таких же інструкторів, які навіть бачили живого американця. Наслухались там про холодильники з консервованою кров'ю на передовій, про кишенькові УЗД-апарати в окопах для діагностики пневмотораксу, про внутрішньокісткове переливання кровозамінників шляхом просвердлювання в великогомілковій кістці каналу спеціальним доилем, про евакуацію гелікоптером з поля бою протягом 1 години після поранення прямо в руки судинного хірурга. Який мало не з порога вертольота починає зашивати розірвану осколком артерію.

А потім такі "інструктори" відрощують бороди в стилі вікінгів, одягають піксель, тактичні окуляри, наліпки на форму про те, що що вони неврот'їбезні і досвідчені. І йдуть у новоствореному театральному образі Рембо "вчити солдат", засираючи мозок бійців ЗСУ американськими стандартами надання мед.допомоги, які нежиттєздатні у ******** реаліях війни з кацапами
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17.09.2023 09:55 Ответить
Нехай Боженка береже кожного героя України!
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16.09.2023 12:58 Ответить
А тут нещодавно було відео де казали що "втекли як жінки" .... наче всі жінки "втікають" тільки.... аж он воно як.
Велика подяка всім Захисникам України!!!
Слава Героям!
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16.09.2023 13:05 Ответить
Там, під ворожим вогнем найкращі сини і дочки захищають нашу бідну, але вільну Україну, а в тилу згаря недобитих "ригів" і нових "слуг", яких привів нарід 73% до годівниці, мародерать все, що бачать і кожного вечора ідуть на крутих тачках в кабаки і під російську музику таанцюють до ранку, обжираючись найдорожчих страв і напоїв. Така вона реальніссть. А на марафонах показають героя Найвелічайшого Боневтіка і запевняють, що якби не він, то України вже б не було.
Щира подякпа тим воїнам, що відігнали від нас ту російську потвору, яку запустив сюди Боневтік і відганяють їх все подалі і подалі за рахунок свого життя!!!
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16.09.2023 13:12 Ответить
Она из той же бригады, где "минометчиков" используют не по назначению?
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16.09.2023 13:25 Ответить
Тропар, глас 4

Скоро поспіши до нас, Христе Боже наш, доки не поневолив ворог, який ганьбить Тебе та погрожує нам: здолай Хрестом Твоїм тих, хто бореться проти нас, нехай зрозуміють, що може віра православних, молитвами Богородиці, єдиний Чоловіколюбче.
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16.09.2023 13:44 Ответить
бутусов знову зерню ригає, де на відео хто баче штурмові дії?
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16.09.2023 14:49 Ответить
Наразі жінки більше мотивовані, ніж чоловіки. Тому пропоную до штурмових загонів направляти жінок міцної статури. Таких в українських селах більшість. Чоловіки там швидко спиваються і після 40 років майже всі доходяги. Натомість жінки тягнуть на собі господарство.
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16.09.2023 16:37 Ответить
Х...ва пропозиція, кидай бундеса, їдь сюди
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16.09.2023 19:02 Ответить
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16.09.2023 17:18 Ответить
Це "внучка" Коломойши Аліна Міхайлова ?
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16.09.2023 23:35 Ответить
Це відео потрібно назвати - Привіт, Тим хто Південь здав за 3 дня. І чого було тоді окопів не накопати?
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16.09.2023 19:01 Ответить
Немає таких слів, щоб виразити в повній мірі вдячність і повагу до наших захисників. Живіть, любі. Ви і є Україна
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16.09.2023 21:56 Ответить
Бачите як файно воюють жінки. Питання хто отакє придумав що їх неможна мобілізовувати? Мабуть 100 років тому, коли вони дома сиділи з 6-12 діточками і не можна було, а зараз? Що заважає?
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16.09.2023 23:43 Ответить
Взагалі то жінка - медикиня, більш треба уважно підбирати назви для статті.
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17.09.2023 14:01 Ответить
 
 