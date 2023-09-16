Кадры тяжелых боев на Токмакском направлении, снятые женщиной-штурмовиком 47-го ОМБр "Магура". ВИДЕО

На Токмакском направлении продолжаются интенсивные боевые столкновения. Штурм вражеских позиций сняла военная 47-й ОМБр "Магура" с позывным Айри. Женщина до войны работала учительницей, а сегодня смело воюет против российских захватчиков. По ее словам, она вступила в ряды ВСУ, чтобы отомстить оккупантам за преступления, совершенные ими в ее родном городе Буча.

Видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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