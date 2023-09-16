Будет больше беспилотников, больше атак и меньше российских кораблей, - Федоров

Украина сможет совершать больше атак на российские корабли. В 2023 году производство беспилотников в Украине выросло более чем в сто раз по сравнению с прошлым годом.

Об этом Reuters заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Будет больше беспилотников, больше атак и меньше российских кораблей. Это точно", - сказал Федоров, отвечая на вопрос о недавних атаках возле Крыма.

Он отметил, что в 2023 году производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом.

"Я думаю, что до конца этого года, если сравнивать с предыдущим, это увеличение будет примерно в 120-140 раз", – считает министр.

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По словам главы Минцифры, Украина испытывает системы искусственного интеллекта, которые могут локализовать цели и направлять на них беспилотники, даже если связь нарушена средствами радиоэлектронной борьбы.

"В настоящее время это все на стадии тестирования, но дроны которые мы покупаем, используют ИИ для распознавания целей. В лесу он может обнаружить цель и распознать, будь то человек, танк или определенная машина. Эти технологии активно используются", – резюмировал министр.