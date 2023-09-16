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Новости Агрессия России против Украины
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Будет больше беспилотников, больше атак и меньше российских кораблей, - Федоров

український,безпілотник

Украина сможет совершать больше атак на российские корабли. В 2023 году производство беспилотников в Украине выросло более чем в сто раз по сравнению с прошлым годом.

Об этом Reuters заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Будет больше беспилотников, больше атак и меньше российских кораблей. Это точно", - сказал Федоров, отвечая на вопрос о недавних атаках возле Крыма.

Он отметил, что в 2023 году производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом.

"Я думаю, что до конца этого года, если сравнивать с предыдущим, это увеличение будет примерно в 120-140 раз", – считает министр.

Читайте: Часть ракет, поражающих врага в оккупированном Крыму, – украинские, - Данилов

По словам главы Минцифры, Украина испытывает системы искусственного интеллекта, которые могут локализовать цели и направлять на них беспилотники, даже если связь нарушена средствами радиоэлектронной борьбы.

"В настоящее время это все на стадии тестирования, но дроны которые мы покупаем, используют ИИ для распознавания целей. В лесу он может обнаружить цель и распознать, будь то человек, танк или определенная машина. Эти технологии активно используются", – резюмировал министр.

Автор: 

беспилотник (3544) Крым (26369) Федоров Михаил (504)


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Топ комментарии
+8
Де гроші діли, які люди на прокладку для відмивання грошей United24 перераховували? Від школярів до бабусь було перераховано під 600 млн. А де дрони??? Була тільки відмазка, як реакція на шум в народі, що "В рамках проєкту "Армія дронів" в Україні вже підготовлено 10 тисяч операторів безпілотників.". 10 тисяч операторів добре. Але самих дронів одиниці, і то не від держави.
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16.09.2023 13:19
+7
За рік, якщо ви кричите "Армія дронів", повинно було збільшиться не в 100 разів, а в тисячі, десятки тисяч! Менше крадіть, сволоти!
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16.09.2023 13:27
+4
Федоров, прямо, як прес-служба Міноборони, яку підміняє і малярша теж!!
Усі хотять піаритися, а не виконувати власні ОБОВЯЗКИ !!
ПрахфісіАНАЛИ…
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16.09.2023 13:14
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У 100 разів це як? Був один дрон стало 100 ? Це як за радянщину. Добробут зріс на 20 відсотків. А у реальности куль його знає.
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16.09.2023 13:09 Ответить
Це як збільшити випуск холодильників в 3 рази. Раніше випускали 1 холодильник, а тепер аж 3.
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16.09.2023 13:14 Ответить
Федоров, прямо, як прес-служба Міноборони, яку підміняє і малярша теж!!
Усі хотять піаритися, а не виконувати власні ОБОВЯЗКИ !!
ПрахфісіАНАЛИ…
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16.09.2023 13:14 Ответить
Де гроші діли, які люди на прокладку для відмивання грошей United24 перераховували? Від школярів до бабусь було перераховано під 600 млн. А де дрони??? Була тільки відмазка, як реакція на шум в народі, що "В рамках проєкту "Армія дронів" в Україні вже підготовлено 10 тисяч операторів безпілотників.". 10 тисяч операторів добре. Але самих дронів одиниці, і то не від держави.
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16.09.2023 13:19 Ответить
І з чого це міністр цифрової трансформації, колишній(?) шахрай, лізе у військові питання?
Може, на місце Умєрова мітить?
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16.09.2023 13:26 Ответить
Чи не єдиний адекватний та результативний міністр цифрової трансформації в зеленому уряді Шмигаля. Абсолютно не типовий міністр. Цифрова трансформація у військовій справі давно потрібна. Паперову звітність у війську та документобіг МО необхідно замінити ********* цифровими технологіями.
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16.09.2023 14:23 Ответить
Буде більше безпілотників, більше атак і менше російських кораблів, - ФедоровДжерело:

Де тут про паперову звітність та документацію?
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16.09.2023 16:45 Ответить
За рік, якщо ви кричите "Армія дронів", повинно було збільшиться не в 100 разів, а в тисячі, десятки тисяч! Менше крадіть, сволоти!
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16.09.2023 13:27 Ответить
Як гріє душу та тіло оце - БУДЕ. Зараз рашисти повністю домінують у повітрі - і літаки, і дрони - вже виробляють свої шахеди. Але наших війскових кроваво-зрадницький режим зеленского кормить - майбутьнім.
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16.09.2023 13:28 Ответить
Це як 1 млрд дерев, силіконова долина в Криму, Харкові та космодром, дебіли воно просто збирається підвищити собі бюджет, Резникову можна, а він що лох.
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16.09.2023 13:38 Ответить
І знову в майбутньому -"буде".Та ковінька вашій матері! Ви вже майже п'ять років при владі і все ''буде'' народ годуєте! А при цьому розкрадаєте ''вже'' , і не по дитячому! Нас вже годували ''майбутнім комунізмом'', то тепер ще одні прийшли ''годувальники майбутнім''.
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16.09.2023 13:50 Ответить
Ну добре, дрони будуть, а де грамотні пілоти? Їх же одиниці...
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16.09.2023 15:19 Ответить
"...мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі..."
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16.09.2023 16:44 Ответить
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16.09.2023 17:09 Ответить
 
 