Будет больше беспилотников, больше атак и меньше российских кораблей, - Федоров
Украина сможет совершать больше атак на российские корабли. В 2023 году производство беспилотников в Украине выросло более чем в сто раз по сравнению с прошлым годом.
Об этом Reuters заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Будет больше беспилотников, больше атак и меньше российских кораблей. Это точно", - сказал Федоров, отвечая на вопрос о недавних атаках возле Крыма.
Он отметил, что в 2023 году производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом.
"Я думаю, что до конца этого года, если сравнивать с предыдущим, это увеличение будет примерно в 120-140 раз", – считает министр.
По словам главы Минцифры, Украина испытывает системы искусственного интеллекта, которые могут локализовать цели и направлять на них беспилотники, даже если связь нарушена средствами радиоэлектронной борьбы.
"В настоящее время это все на стадии тестирования, но дроны которые мы покупаем, используют ИИ для распознавания целей. В лесу он может обнаружить цель и распознать, будь то человек, танк или определенная машина. Эти технологии активно используются", – резюмировал министр.
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