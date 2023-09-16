В Белом доме текст декларации G20, разочаровавший Украину отсутствием осуждения агрессии РФ, считают "мощным"

В Белом доме защищают текст итоговой декларации саммита G20 на прошлой неделе, который разочаровал Украину из-за отсутствия осуждения агрессии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на брифинге сказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан отметил, что на саммите G20, а также на мирных саммитах в Копенгагене и Джидде были изложены схожие предложения.

Он перечислил четыре ключевых принципа декларации в отношении Украины: первоочередное значение территориальной целостности и суверенитета; заявление о том, что абсолютно неприемлемым для любой страны является применение силы для нарушения территориальной целостности другой страны; нападения на зерновую инфраструктуру или гражданскую инфраструктуру должны быть полностью запрещены; угроза или применение ядерного оружия в таком конфликте должно быть недопустимым.

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"Эти четыре пункта, появившиеся в коммюнике G20, являются мощными и, я бы сказал, определенным образом не нейтральными заявлениями в этом контексте, потому что все эти четыре пункта действительно говорят России: "То, что вы делаете, неприемлемо" , – подчеркнул Салливан.

Как отмечалось, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части по агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться.

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