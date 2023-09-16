В Белом доме текст декларации G20, разочаровавший Украину отсутствием осуждения агрессии РФ, считают "мощным"
В Белом доме защищают текст итоговой декларации саммита G20 на прошлой неделе, который разочаровал Украину из-за отсутствия осуждения агрессии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на брифинге сказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан отметил, что на саммите G20, а также на мирных саммитах в Копенгагене и Джидде были изложены схожие предложения.
Он перечислил четыре ключевых принципа декларации в отношении Украины: первоочередное значение территориальной целостности и суверенитета; заявление о том, что абсолютно неприемлемым для любой страны является применение силы для нарушения территориальной целостности другой страны; нападения на зерновую инфраструктуру или гражданскую инфраструктуру должны быть полностью запрещены; угроза или применение ядерного оружия в таком конфликте должно быть недопустимым.
"Эти четыре пункта, появившиеся в коммюнике G20, являются мощными и, я бы сказал, определенным образом не нейтральными заявлениями в этом контексте, потому что все эти четыре пункта действительно говорят России: "То, что вы делаете, неприемлемо" , – подчеркнул Салливан.
Как отмечалось, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части по агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украинцы сначала выбирают в президенты зека
Ставленника путина
Потом комика
Ставленника путина
А теперь требуют ,чтобы весь мир помогал
А может поскромнее надо
Когда сами всю эту беду на свою голову
Замутили?
Можете мне писать так,как удобно вам
Я оцениваю людей по делам
А вы ,видимо,нет
Тогда вам к Нестору Шуфричу
У него дуже гарна мова
Как и у многих явных и скрытых врагов Украины
Думати?
Тому деякий прогрес дійсно є.
Бразилія, президент якої не так давно розказував про нейтралітет Бразилії в питанні війни фашистської роZії проти України.
Були звинувачення в бік ПАР про постачання зброї в роZію минулого року.
Про Китай сподіваюсь немає потреби пояснювати.
Можливо, я ще не всіх мутних згадала.
Чим менше країн буде підтримувати ху@ла, тим швидше виснажиться паРаша.
Том II
також ПОТУЖНИМ був удар по підлодці і кораблю прямо в доках в криму на днях!
а якісь там заяви Г-20 це так.... ПУСТІ СЛОВА, які нікого ні до чого не зобов'язують...
а буква 'Г' в Г-20 - це скорочено від 'Гівно'? Givno-20?