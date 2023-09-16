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В Белом доме текст декларации G20, разочаровавший Украину отсутствием осуждения агрессии РФ, считают "мощным"

дім,білий

В Белом доме защищают текст итоговой декларации саммита G20 на прошлой неделе, который разочаровал Украину из-за отсутствия осуждения агрессии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на брифинге сказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан отметил, что на саммите G20, а также на мирных саммитах в Копенгагене и Джидде были изложены схожие предложения.

Он перечислил четыре ключевых принципа декларации в отношении Украины: первоочередное значение территориальной целостности и суверенитета; заявление о том, что абсолютно неприемлемым для любой страны является применение силы для нарушения территориальной целостности другой страны; нападения на зерновую инфраструктуру или гражданскую инфраструктуру должны быть полностью запрещены; угроза или применение ядерного оружия в таком конфликте должно быть недопустимым.

Читайте: Среди участников саммита G20 было согласие относительно установления справедливого мира в Украине, - Байден

"Эти четыре пункта, появившиеся в коммюнике G20, являются мощными и, я бы сказал, определенным образом не нейтральными заявлениями в этом контексте, потому что все эти четыре пункта действительно говорят России: "То, что вы делаете, неприемлемо" , – подчеркнул Салливан.

Как отмечалось, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части по агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер МИД Николенко об итоговой декларации G20: В части относительно агрессии РФ против Украины "Группе двадцати" нечем гордиться

Автор: 

G20 (299) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+14
Согласна с Белым Домом
Украинцы сначала выбирают в президенты зека
Ставленника путина
Потом комика
Ставленника путина
А теперь требуют ,чтобы весь мир помогал
А может поскромнее надо
Когда сами всю эту беду на свою голову
Замутили?
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16.09.2023 13:39
+10
Повторити те, що і так зазначено в Статуті ООН, учасницями якої є всі країни G-20, це дійсно "потужно". Совок колись теж був за "мир у в всьому світі", як зараз той же Китай.
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16.09.2023 13:31
+10
Это их работа. Го*но выдавать за шоколад.
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16.09.2023 13:35
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Правила форума Совет форумчан
Повторити те, що і так зазначено в Статуті ООН, учасницями якої є всі країни G-20, це дійсно "потужно". Совок колись теж був за "мир у в всьому світі", як зараз той же Китай.
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16.09.2023 13:31 Ответить
Салліван просто пи₴дить і не червоніє. Профі.
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16.09.2023 13:34 Ответить
Это их работа. Го*но выдавать за шоколад.
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16.09.2023 13:35 Ответить
Бо, як всім відомо, в політиці, як і в економці, Зеленскій розуміється на рівні "олів'є". Тонкощі не зрозумілі, і викликають невпевненість в своїй величі і загострення комплексів.
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16.09.2023 13:36 Ответить
незрозумілі
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17.09.2023 14:27 Ответить
Согласна с Белым Домом
Украинцы сначала выбирают в президенты зека
Ставленника путина
Потом комика
Ставленника путина
А теперь требуют ,чтобы весь мир помогал
А может поскромнее надо
Когда сами всю эту беду на свою голову
Замутили?
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16.09.2023 13:39 Ответить
Шановна,а кого б ви,обрали президентом,замість -"коміка"??,,і Відповідь будьласочка,,бажано на мові, добре?)
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16.09.2023 14:30 Ответить
Я голосовала за Порошенко
Можете мне писать так,как удобно вам
Я оцениваю людей по делам
А вы ,видимо,нет
Тогда вам к Нестору Шуфричу
У него дуже гарна мова
Как и у многих явных и скрытых врагов Украины
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16.09.2023 14:36 Ответить
що за реакція?,) я вам не грубив, і на відміну від вас, ні до кого, і нікуди ПОКИ не посилав,),
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16.09.2023 14:53 Ответить
Цапи інакше не можуть.
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17.09.2023 14:29 Ответить
Не ганьбіть себе і виборців Порошенка.
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16.09.2023 16:34 Ответить
А хіба не можна було з 29 кандидатів вибрати не клоуна?
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16.09.2023 15:47 Ответить
Можно,,але питання--ЧОМУ так сталося?,,МабутьТой,на кого так сподівались!,,,,Не зробивТого!,Чого Так,від Нього очікував Народ!,а то Шановна,були дуже прості, і речі, що виконуються при бажанні,,,більш того--Обіцяні, Народу на Майдані,,--Томос, Безвіз,то звичайно було дуже важливо,Але у першу чергу,треба було - кардинально,таРадикально вичищати країну від отіх гандонів,вибачьте,котрі сиділи у Раді,усю його каденцію!(,,І він ЗНАВ!!!,Як це робити!,Але не зробив!,,Ось вам і вирок!,
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16.09.2023 16:06 Ответить
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16.09.2023 17:15 Ответить
як вибори Президента України 2019 року стосуються оцінки декларації G20 2023 року. Може треба головою

Думати?
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16.09.2023 16:32 Ответить
Ну про наше МЗС можна сказати "галя балувана", вони б своїми успіхами похизувалися, а не те що їм сша у рота поклали
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16.09.2023 13:40 Ответить
І на скільки кіловат потужність? 2 чи 5 чи 10?
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16.09.2023 13:44 Ответить
Нормальна декларація. Якщо враховувати що серед учасників саміту був Лавров, то результат міг бути гірше.
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16.09.2023 13:46 Ответить
При попередніх зустрічах членів G20 в спільних заявах країн-учасниць навіть такого визнання територіальної цілісності України і неприпустимості застосування сили не було.
Тому деякий прогрес дійсно є.
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16.09.2023 13:50 Ответить
Хто у G20 є латентними партнерами підозрюваного терориста, який підлягає арешту за ордером МКС?
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16.09.2023 14:12 Ответить
Індія, яку активно купувала російську нафту в той час, коли країни Заходу почали відмовлятись від рашенської нафти.

Бразилія, президент якої не так давно розказував про нейтралітет Бразилії в питанні війни фашистської роZії проти України.

Були звинувачення в бік ПАР про постачання зброї в роZію минулого року.

Про Китай сподіваюсь немає потреби пояснювати.

Можливо, я ще не всіх мутних згадала.
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16.09.2023 15:04 Ответить
Каждый думает про себя и свою страну, что похвально. Нам надо бы у них было поучиться.
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16.09.2023 15:56 Ответить
Зараз мова трохи про інше. Про ставлення інших країн до війни в Україні, від якого залежать і доля України, і кількість жертв, які ми понесемо в цій війні.

Чим менше країн буде підтримувати ху@ла, тим швидше виснажиться паРаша.
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16.09.2023 16:15 Ответить
Потужність полягає в тому щоб не дратувати *уйла.Бо буде ескалація, і *уйло нападе.
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16.09.2023 14:02 Ответить
Джейк Салливан квадратное колесо.
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16.09.2023 14:13 Ответить
"Как сделать из говна конфетку"
Том II
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16.09.2023 14:34 Ответить
Увесь сенс незадоволення цим документом грунтується на словосполученні "усі сторони". Тобто в голові лідерів G20 виявляється Україна також порушує суверенітет і територіальну цілісність кацапів, атакує їхню цивільну інфраструктуру, погрожує світу застосувати ядерну зброю. У нашій владі звісно більшість злодії або просто дегенерати, але на Заході також майстерно вміють презентувати лайно як цукерку.
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16.09.2023 14:52 Ответить
ПОТУЖНИМ був удар по ракетній установці мосКАЛів с400 в криму на днях!
також ПОТУЖНИМ був удар по підлодці і кораблю прямо в доках в криму на днях!

а якісь там заяви Г-20 це так.... ПУСТІ СЛОВА, які нікого ні до чого не зобов'язують...

а буква 'Г' в Г-20 - це скорочено від 'Гівно'? Givno-20?
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16.09.2023 15:44 Ответить
Ну в прошлый раз вообще всеобщего заявления не было, а в этот есть. Зрадоебы негодуют, че там рашку не обьявили открыто и почему Украину не пригласили? Идиоты, Украина не в 20ке, и Индия доит рашку на нефть ей, что ли, надо обьявлять рашку террористом? Та, в которой 1.5 миллиарда людей и для нее 30 лямов украинцев на террирории Украины даже если все помрут, это как бы и не сильно то и заметно даже численно, +-30М это типа голод в провинции дето ? Конченые.
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16.09.2023 15:54 Ответить
 
 