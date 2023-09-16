Первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам, - Кубраков

Балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

"После использования временного коридора для выхода заблокированных из-за российской агрессии судов из портов Одессы, Черноморска и Южного балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африки и Азии", - говорится в сообщении.

Кубраков отметил, что суда под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Ранее установленный Военно-морскими силами ВСУ коридор использовали только для эвакуации судов, из-за войны застрявших в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.

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