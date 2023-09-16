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Новости Агрессия России против Украины
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Первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам, - Кубраков

балкер

Балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

"После использования временного коридора для выхода заблокированных из-за российской агрессии судов из портов Одессы, Черноморска и Южного балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африки и Азии", - говорится в сообщении.

Кубраков отметил, что суда под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Ранее установленный Военно-морскими силами ВСУ коридор использовали только для эвакуации судов, из-за войны застрявших в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.

Читайте: С июля Россия нанесла 118 ударов по украинским портам, - Кубраков

Автор: 

порт (732) Черное море (1475) Кубраков Александр (222) Черноморское (21)


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16.09.2023 14:37 Ответить
Якби в заголовку було б "підтвердили готовність", я б статтю не відкривав би, а так автор досяг свого (МЗ - майстерність заголовку).
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16.09.2023 14:57 Ответить
Понад берегом Туреччини, Болгарії, та Румунії до Суліни і потім на Чорноморск.
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16.09.2023 14:49 Ответить
Раніше таким шляхом мали ходити всі ріка-море, але деякі нехтували безпекої та йшли напряму на Босфор заради економії та продаж,,наліво,, пального. Тож могли і зламатися на хвилі під час шторму.
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16.09.2023 15:01 Ответить
 
 