Воин 1-й ОБрСП Игорь Нажига против изъятия военного НДФЛ из бюджета громад: "Не голосуйте за такие кабальные решения. Это точно не лучше для войска"
Военные призывают не голосовать за законопроект 10037, в случае принятия которого из местных бюджетов в государственный заберут 100% военного НДФЛ (налоги с зарплат военных).
Эти средства сейчас используются местными бюджетами на нужды боевых подразделений и развитие громад, в которые будут возвращаться сами защитники после войны. В случае перенаправления этих средств в госбюджет эффективность их использования будет под вопросом. Об этом в своем видеообращении отметил боец 97 батальона ТРО в составе Первой отдельной бригады специального назначения Игорь Нажига, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши дорогие нардепы с 1 октября хотят забрать все 100 процентов НДФЛ (налог на доходы физических лиц – прим.ред) из наших громад и будет ли это хорошо и лучше для армии, так как они это афишируют? Я скажу, что точно – нет", – говорит боец Игорь Нажига.
Он также отмечает, что эти средства идут на неоткладные нужды военных подразделений, зарегистрированных в этих громадах и развитие самих громад, в которые военные будут возвращаться после войны.
"Если забрать 100 процентов НДФЛ, то к кому мы будем обращаться? В Министерство обороны? Вряд ли. Мы будем все-таки обращаться в наши громады, в мэрии. Ремонт этих авто, ГСМ – закупала наша громада, сейчас наша громада закупает дроны и все такое. Это просто заберут эти деньги из громады. Наши деньги – мои и моих побратимов. А друзья, даже та брусчатка на которой все эти аргументы строятся, все-таки останется в той громаде, в том городе, в который я вернусь. А если ее заберут нардепы, где она осядет? Как вы думаете? Я против этого и призываю всех не голосовать за такие кабальные решения", - подчеркивает Игорь Нажига.
Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины, возглавляемая мэром Киева Виталием Кличко, приняла обращение к Президенту, Кабмину и Верховной Раде относительно необходимости сохранения "военного" НДФЛ в местных бюджетах. В АГУ подчеркнули, что громады тратят на помощь ВСУ и безопасность для жителей гораздо больше денег, чем получают от "военного" НДФЛ. Изъятие у громад этих средств разрушит систему обороны страны.
В то же время Кабмин решил изъять военный НДФЛ из бюджета громад уже в октябре.
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У Полтаві он дико якось, змінили Секретаря облради обраного, якісь особи у камуфляжі ваєннаму, а тут ФРОНТОВИКИ звертаються, а їх вроді недочувають особи на вул Банковій…Чудять дурники…
Мо в гості чекають…
Слава Україні!
вбогі клоуни
гєтьманцев має в тебе повчитись податковій справі)
Тому не вам розпоряджатись їхніми зарплатами і податками з них.
Донорів ви також не спитали.
Віддали своїх синів, чоловіків, братів, дочок, матерів, сестер в армії, де на них щодня чатує смерть заради захисту України разом із ОПою, депутанами, рідні яких НЕ воюють.
Ще й хочуть мати людьське життя.
На це мають право тільки мародери Шарапови з МО та їхні бізнес-партнери єрмаки з ОПи.
В бюджеті України на наступний рік залишаються витрати на програму презедента "Мільярд дерев"?
У вас є докази, що вони не були роздеребанені?
А якшо і переносять, що заважає шмигалям зробити перерозподіл коштів з "мільярду дерев" на потреби армії, щоб вони не висіли незадіяними на рахунках, а працювали на оборону прямо зараз?
Зелені експропріатори звинувачують місцеву владу в тому числі і в тому, що гроші висять на рахунках.
гроші на місцях лежать на рахунках... голови, окрім премій собі, не знають, як їх використати... тому їм(з військового пдфо) місце в держказні.
Чому гроші громад на рахунках це страшне як погано, а гроші, заморожені на рахунках "мільярда дерев" та іншої подібної муєти, Ок ?
Чи ні?
Хто має повноваження та права відбирати кошти у джерела влади в цій країні