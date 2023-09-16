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Воин 1-й ОБрСП Игорь Нажига против изъятия военного НДФЛ из бюджета громад: "Не голосуйте за такие кабальные решения. Это точно не лучше для войска"

бюджет,зсу,армія

Военные призывают не голосовать за законопроект 10037, в случае принятия которого из местных бюджетов в государственный заберут 100% военного НДФЛ (налоги с зарплат военных).

Эти средства сейчас используются местными бюджетами на нужды боевых подразделений и развитие громад, в которые будут возвращаться сами защитники после войны. В случае перенаправления этих средств в госбюджет эффективность их использования будет под вопросом. Об этом в своем видеообращении отметил боец 97 батальона ТРО в составе Первой отдельной бригады специального назначения Игорь Нажига, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши дорогие нардепы с 1 октября хотят забрать все 100 процентов НДФЛ (налог на доходы физических лиц – прим.ред) из наших громад и будет ли это хорошо и лучше для армии, так как они это афишируют? Я скажу, что точно – нет", – говорит боец Игорь Нажига.

Смотрите: На протезирование одного военного государство тратит более 2 млн грн, а на сохранение конечности всего 8 635 грн, - автор нацпрограммы #ВрятуйКінцівку Сошинский. ВИДЕО

Он также отмечает, что эти средства идут на неоткладные нужды военных подразделений, зарегистрированных в этих громадах и развитие самих громад, в которые военные будут возвращаться после войны.

"Если забрать 100 процентов НДФЛ, то к кому мы будем обращаться? В Министерство обороны? Вряд ли. Мы будем все-таки обращаться в наши громады, в мэрии. Ремонт этих авто, ГСМ – закупала наша громада, сейчас наша громада закупает дроны и все такое. Это просто заберут эти деньги из громады. Наши деньги – мои и моих побратимов. А друзья, даже та брусчатка на которой все эти аргументы строятся, все-таки останется в той громаде, в том городе, в который я вернусь. А если ее заберут нардепы, где она осядет? Как вы думаете? Я против этого и призываю всех не голосовать за такие кабальные решения", - подчеркивает Игорь Нажига.

Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины, возглавляемая мэром Киева Виталием Кличко, приняла обращение к Президенту, Кабмину и Верховной Раде относительно необходимости сохранения "военного" НДФЛ в местных бюджетах. В АГУ подчеркнули, что громады тратят на помощь ВСУ и безопасность для жителей гораздо больше денег, чем получают от "военного" НДФЛ. Изъятие у громад этих средств разрушит систему обороны страны.

В то же время Кабмин решил изъять военный НДФЛ из бюджета громад уже в октябре.

Автор: 

налоги (3238) военнослужащие (6102) 1 отдельная бригада специального предназначения им. Ивана Богуна (14)


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Топ комментарии
+10
лол. звісно, їх хєрмак використає та подоляк з татаровим)
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16.09.2023 15:43
+7
служать мешканці громад, це їхні гроші та їхні податки.
гєтьманцев має в тебе повчитись податковій справі)
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16.09.2023 16:04
+5
та, да не вистчає хєрмапідорам вже спизжених мільярдів. треба ще в громад забрати)
вбогі клоуни
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16.09.2023 16:03
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Невже привладні недослухаються до ГОЛОСУ та думки Захисників України!!
У Полтаві он дико якось, змінили Секретаря облради обраного, якісь особи у камуфляжі ваєннаму, а тут ФРОНТОВИКИ звертаються, а їх вроді недочувають особи на вул Банковій…Чудять дурники…
Мо в гості чекають…
Слава Україні!
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16.09.2023 15:34 Ответить
звичайна чухня... воїнам воювати, а не в тонкощах військового пдфо загрузати(по нашіптуванню голів громад)громади мають можливість заробляти - створювати клімат для бізнесу й отримувати звідти пдфо, їх позиція дуже хитра, нічого не робити, зато засовувати лапи в державні кошти... - сором і стидоба.
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16.09.2023 16:10 Ответить
Ні ! Влада все робить навпаки !
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16.09.2023 18:27 Ответить
так не використовують громади ці гроші на оборону.
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16.09.2023 15:35 Ответить
лол. звісно, їх хєрмак використає та подоляк з татаровим)
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16.09.2023 15:43 Ответить
Брехня. Вам про це кажуть самі військові, тому що отримують допомогу саме від волонтерів і своїх міст, селищ.
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16.09.2023 16:18 Ответить
Перерозподіл коштів платників податків на час війни (і тільки на час війни) на користь армії є необхідним - це - факт, але ж не 100% з місцевих бюджетів забирати - це вже нонсенс, бо є зайві під час війни трати - як то - перекладання плиточки, ремонт стадіонів і є необхідні трати - як то - поточний ремонт житьтєво необхідної інфраструктури (а не кабінетів чинуш). От у Мінкульту можна було б ї 99% забрати - без дурних серіальчиків ми точно переживемо.
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16.09.2023 15:50 Ответить
Бачимо на прикладі облаштування стадіонів, парків, ремонті доріг, озеленення міст...., як місцевими чиновниками використовуються кошти місцевих бюджетів на ЗСУ. Майже у кожного мерка зараз "жнива", крадуть як перед смертю.
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16.09.2023 16:00 Ответить
та, да не вистчає хєрмапідорам вже спизжених мільярдів. треба ще в громад забрати)
вбогі клоуни
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16.09.2023 16:03 Ответить
військове пдфо, я так розумію, податок на з\п яку платить держава військовим... хто платить, тільки той і має право на податок. це держава, ніяк не громади. за ради компромісу 5-10% можна залишати для розвитку громад, ніяк не на премії головам громад... але ті 5-10, також дискусійні...
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16.09.2023 16:02 Ответить
служать мешканці громад, це їхні гроші та їхні податки.
гєтьманцев має в тебе повчитись податковій справі)
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16.09.2023 16:04 Ответить
ні, це не їх гроші, це гроші донорів - Америки і Європи, які оплачують росходи бюджету на оборону. а то получається - кому війна, а громадам мать роодна... ні, це не пройде.
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16.09.2023 16:13 Ответить
Поки ви з єрмаком і зеленським сидите на диванах, військові щохвилини ризикують своїми життями. І вони знають хто найбільше їм допомагає.
Тому не вам розпоряджатись їхніми зарплатами і податками з них.
Донорів ви також не спитали.
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16.09.2023 16:23 Ответить
держава не роспоряжається з\п, держава платить з\п воїнам, не громади платять, спекуляціями про "допомогу" харчуйтесь самі... громади нічого не платять, зато на податок з тих з\п претендують, як це? це повний треш!!!
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16.09.2023 16:29 Ответить
Куде іде податок всіх інших працюючих членів громад?
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16.09.2023 16:43 Ответить
напевно податок від всіх працюючих в громаді йде в громаду, до тих податків ніяких претензій. Воїни не воюють і не працюють в громаді.
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16.09.2023 16:50 Ответить
Тоді на основі якого закону податок із зарплат військових ішов в громади?
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16.09.2023 17:00 Ответить
на основі закону прийнятому до війни, в якому не прописали, як поступати з податками для військових, в воєнний час. чому так завзято кричать громади? хочуть присвоїти державні кошти, які в рази можуть бути більшими від довоєнних податків. заробляйте й майте, не лізьте в державну кишеню.
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16.09.2023 19:03 Ответить
Що саме написане в цьому законі? Податок із зарплат платиться за місцем прописки людини?
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16.09.2023 19:44 Ответить
так і є, але закон недолугий, моє розуміння, всі податки які виплачуються від зарплат, які платить держава, повинні йти в казну держави, так і в випадку з військовими, військові - державні люди, з\п отримують з бюджету і в білу, чому на податках з їх зарплат повинні жирувати громади??? держава, тільки держава повинна роспоряжатись тими податками. громади, хай працюють й отримують більший дохід від легалізації всих інших з\п. привикли, з\п в конвертах, податки не платяться, а на податки військових, як стервятники налітають... працюйте й майте, на "чужий" каравай не зазіхайте.
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16.09.2023 20:03 Ответить
Які нахабні громади, сім'ї військових!
Віддали своїх синів, чоловіків, братів, дочок, матерів, сестер в армії, де на них щодня чатує смерть заради захисту України разом із ОПою, депутанами, рідні яких НЕ воюють.
Ще й хочуть мати людьське життя.
На це мають право тільки мародери Шарапови з МО та їхні бізнес-партнери єрмаки з ОПи.
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16.09.2023 21:07 Ответить
в емоціях, які знищують здоровий глузд, ці питання не вирішуються і обговорювати їх не має сенсу. ОПа, шарапови, МО... тут ні до чого. Захист країни залежить виключно від держави... всі інші, хоч і важливі, але то дрібниці...
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16.09.2023 21:19 Ответить
Це не емоції. Це факти.
В бюджеті України на наступний рік залишаються витрати на програму презедента "Мільярд дерев"?
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16.09.2023 22:14 Ответить
ми з того мільярда сміялись... якщо кошти не були витрачені прошлий рік, цього року, то може в наступному вдасться їх використати... ви ж бачите скільки лісів знищили кацапи, стан лісів бачили??? мільярд дерев, це невеликий відсоток, від того, що треба відродити, відновити й посадити... але це не стосується теми пдфо.
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16.09.2023 23:08 Ответить
Ці гроші виділялись в зони, де велись бойові дії, і після нападу рашистів.
У вас є докази, що вони не були роздеребанені?
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16.09.2023 23:53 Ответить
я не слідчий, доказів не збираю... ви напевне слідча і маєте протилежні докази? пильність, це добре, але дуже погано, коли це нав,язчива "ідея", вона не принесе жодного позитиву і результату.
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17.09.2023 00:38 Ответить
якщо в зони БД тоді зрозуміло, чому вони переносяться з року в рік... не використовуються і переносяться, в надії, що війна закінчиться і можна буде їх використати. якось так. ви бачу, думаєте іначе... загальна підозрілість, це тупік. Погана в нас є риса, шукаємо лише погане... а давайте спробуємо навпаки.
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17.09.2023 00:43 Ответить
Чому ви вирішили, що ці гроші переносять, а не "освоюють"?

А якшо і переносять, що заважає шмигалям зробити перерозподіл коштів з "мільярду дерев" на потреби армії, щоб вони не висіли незадіяними на рахунках, а працювали на оборону прямо зараз?

Зелені експропріатори звинувачують місцеву владу в тому числі і в тому, що гроші висять на рахунках.
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17.09.2023 09:39 Ответить
я не вирішив, включаю логіку й розумію, якби їх нестало, опозиція тут же про це нагадала і ми всі б знали, що мільярд дерев "посаджені".
гроші на місцях лежать на рахунках... голови, окрім премій собі, не знають, як їх використати... тому їм(з військового пдфо) місце в держказні.
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17.09.2023 11:02 Ответить
А ви бачите, чуєте все, що каже опозиця, при відміні владою трансляцій з ВР?

Чому гроші громад на рахунках це страшне як погано, а гроші, заморожені на рахунках "мільярда дерев" та іншої подібної муєти, Ок ?
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17.09.2023 12:31 Ответить
про заморозку коштів ви маєте рацію, заморозка на дерева, це також погано... трансляції з залу Ради не дадуть більшої інформативності, чим аналітика від опозиції на ютуб-каналах. шукайте, слухайте й дивіться.
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17.09.2023 13:43 Ответить
служать громадяни України, які отримують з\п не від громад і не від бізнесу, а з бюджету України.
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16.09.2023 16:22 Ответить
Бюджет наповнюють громадяни України, а не ОПа.
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16.09.2023 16:26 Ответить
то й Україна повинна роспоряжатись бюджетними коштами, ніяк не громади.
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16.09.2023 16:31 Ответить
громада - адміністративно-териториальна одиниця нижчого рівня... звісно, вони в складі України. Україна, це не тільки громади... - лікнепом спробуйте самі зайнятись.
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16.09.2023 16:46 Ответить
Громади це громадяни.
Чи ні?
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16.09.2023 16:58 Ответить
чухня повна, це все одно, що питати, чи жирне сало?....
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16.09.2023 17:01 Ответить
громади, це вся їх інфраструктура, земля і звісно, що громадяни.
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16.09.2023 17:03 Ответить
Згідно Конституції України джерелом влади в країні є народ, тобто, громадяни.
Хто має повноваження та права відбирати кошти у джерела влади в цій країні
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16.09.2023 21:43 Ответить
тупість, вона й в кацапії тупість... держава, це народ, її громадяни. кошти держави належать її народу.
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16.09.2023 22:00 Ответить
Зєліни кріпаки, "слуги народу", як їх дОсі величають залишки з 73% лохторату, або будуть п.зжені на різних рівнях або стоятимуть поряд з Героями Переможної Війни Українців з кацапським лайном
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16.09.2023 16:05 Ответить
Зеля та Єрмак бажають красти і ці гроші !
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16.09.2023 18:33 Ответить
А шо зеленому кодлу красти? Ви про них подумали? Вони ж більше нічого не вміють, крім красти і брехати. Тільки брехнею хіба проживеш?
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16.09.2023 20:45 Ответить
 
 