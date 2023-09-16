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Новости Война
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Украина изменила характер современной войны и движется к победе, - глава Военного комитета НАТО адмирал Бауэр

роб,бауер

Украина смогла вписать новую страницу в историю войн, ее вооруженные силы каждый день продвигаются вперед. Союзники по НАТО будут продолжать помогать Украине в этой войне за свободу, а также будут поддерживать страну долгие годы после завершения российской агрессии.

Об этом сегодня в Осло, во время открытия ежегодной конференции НАТО на уровне руководителей обороны (начальников штабов) стран Альянса, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместе мы защищаем гораздо больше, чем физическую безопасность. Мы защищаем свободу, демократию и суверенное право государств и народов определять собственную судьбу… Каждый из нас оказывает поддержку нашим украинским братьям и сестрам в форме. Они воюют в войне беспрецедентного масштаба, в неизведанном доктринальном поле. Исторические книги расскажут, как Украина трансформировала современную войну. Они (украинцы) двигаются вперед каждый день, и каждый их успех - это еще один шаг к победе", - подчеркнул военачальник Альянса.

Он отметил, что российские войска продолжают терять больше и больше позиций на временно оккупированных территориях, а сама Россия страдает от экономического влияния санкций и дипломатической изоляции. Россия вынуждена сотрудничать с ненадежными международными актерами и увеличивать свою зависимость от них.

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При этом, по словам адмирала, российское руководство все еще убеждено, что оно сможет "переждать" коллективную решимость украинского народа и всех стоящих рядом с ним. Россия готовилась к этой конфронтации в течение лет, и сейчас она прибегает к мерам, трудным для экономики и населения страны, чтобы восстанавливать свои военные способности. В то же время, российская машина дезинформации продолжает попытки посеять несогласие и раздел между западными демократиями.

"Президент Путин хотел, чтобы НАТО было разделено, и предпринял все возможные попытки для этого. Но мы сейчас стоим рядом, более объединены, чем когда-либо. Мы объединены в убеждении, что верховенство права одинаково для всех, что конфликты должны решаться через линии связи, а не на поле боя, и что право на самоопределение является неотъемлемым. С первого и до последнего дня российской войны против Украины, а также в течение многих и многих лет после этого мы будем поддерживать Украину в ее правомерном выборе в пользу свободы и демократии. Мы будем стоять рядом, чтобы защитить все, что нам дорого", - подчеркнул глава Военного комитета НАТО.

Он напомнил, что после того, как Швеция завершит процесс вхождения в НАТО, количество военнослужащих, защищающих Альянс, вырастет до 3,5 милн. Вместе они будут видеть то, чего не могли бы увидеть наедине, и делать то, чего не могли бы сделать самостоятельно. Адмирал выразил уважение к мужчинам и женщинам, служащим в вооруженных силах Североатлантического союза, за их профессионализм, преданность и самопожертвование.

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Участники встречи почтили минутой молчания память тех военнослужащих, которые отдали собственную жизнь и здоровье в борьбе за свободу и демократию.

Автор: 

Роб Бауэр (42)


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Топ комментарии
+6
КАЦАПІЇ ПИСНЕЦЬ...
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16.09.2023 16:40
+5
А если бы НАТО сопли не жевало
ЗСУ уже были бы в Крыму
И война бы закончилась
Вопрос - НАТО так боится обидеть Россию
На фига тогда такое НАТО?
После победы украинцам придется и себя реформировать
И много чего по миру
ООН
ЮНЕСКО
ФИФА
МОК
МАГАТЕ
Ну и ,конечно,НАТО
Как без него?
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16.09.2023 16:48
+4
Украинцы ! Призываю всех присоединиться к подписанию петиции "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Пока Украина не выступит с просьбой - США ленд-лиз не запустят. Без ленд-лиза война затягивается и продолжает собирать свой кровавый "урожай". Не верьте тем, кто говорит, что это - дорого и невыгодно. Сейчас наша страна платит несоизмеримо большую цену - жизни людей.
Осталось собрать менее половины голосов. Помогите сдвинуть ленд-лиз с мёртвой точки. До окончания подписания петиции - 6 дней.
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16.09.2023 17:35
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КАЦАПІЇ ПИСНЕЦЬ...
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16.09.2023 16:40 Ответить
А если бы НАТО сопли не жевало
ЗСУ уже были бы в Крыму
И война бы закончилась
Вопрос - НАТО так боится обидеть Россию
На фига тогда такое НАТО?
После победы украинцам придется и себя реформировать
И много чего по миру
ООН
ЮНЕСКО
ФИФА
МОК
МАГАТЕ
Ну и ,конечно,НАТО
Как без него?
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16.09.2023 16:48 Ответить
Новий командувач 47 механізованої бригади полковник Олександр Павлій використовує замість штурмовиків бійців, які мають підготовку та досвід снайперів, мінометників або протитанкістів. Захисники відмовилися виконувати злочинний наказ, і за це підрозділ хочуть розформувати Джерело:

Підполковника Олександра Сака зняли з командування 47-мої окремої механізованої бригади "Маґура". Замість Сака бригаду очолюватиме полковник Олександр Павлій.
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16.09.2023 17:02 Ответить
Украинцы ! Призываю всех присоединиться к подписанию петиции "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Пока Украина не выступит с просьбой - США ленд-лиз не запустят. Без ленд-лиза война затягивается и продолжает собирать свой кровавый "урожай". Не верьте тем, кто говорит, что это - дорого и невыгодно. Сейчас наша страна платит несоизмеримо большую цену - жизни людей.
Осталось собрать менее половины голосов. Помогите сдвинуть ленд-лиз с мёртвой точки. До окончания подписания петиции - 6 дней.
показать весь комментарий
16.09.2023 17:35 Ответить
Ленд-лиз- это кредит. Кредиты ворам не дают. А после выборов ещё посмотрят !
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16.09.2023 18:21 Ответить
Ленд-лиз - это оружие. О каком кредите речь ?
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16.09.2023 19:36 Ответить
Ти до кого тут кацаплячою дзявкаєш?
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16.09.2023 21:37 Ответить
Треба вчити українську мову,бо собачу ми не розуміємо.
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16.09.2023 22:08 Ответить
НАТО вместо помощи включает мощную балабольскую лесть
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16.09.2023 18:05 Ответить
Ленд-лиз -- это когда Покрышкину в1943году дали новую"Кобру",
а в мех.бригады поступали современные на тот момент танки.
Сейчас-- F-16 ждёт Украина, а пока НАТО не переобует своих на
F-35, то потом может получить. А про танки и говорить нечего.
"Леопард-1" -- машина 1962 года, хоть и потом модернизирована,
а стоит на складах как утиль.
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16.09.2023 18:07 Ответить
Ленд-ліз - це коли совок виплачував за отримане під час війни до самого його розпаду , а решту коштів параша продовжувала виплачувати без малого не до сьогоднішніх днів ,така ціна аерокобри покришкіна (( Те що ми до сьогоднішнього дня отримали від заходу , і не тільки зброю , а і десятки мільярдів доларів та євро , без яких вже б загнулися , нам дають як допомогу , а не в кредит ( що передбачає ленд-ліз ) . А про танки поговори з колишніми міністрами оборони , які їх тисячами розпродали та собі статки нажили (( .
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16.09.2023 20:02 Ответить
Ленд-лиз для совка заработал с июня 1942 года. До этого всё было платное. После войны совок оплачивал только то, что оставил у себя. А оставили много чего. Начиная от автомобилей, станков , паровозов и заканчивая заводами. Вся уничтоженная и повреждённая техника была списана за счёт казначейства США, т.е. американского налогоплательщика. Оставили много - вот и платили долго. А по нынешнему ленд-лизу договор даже ещё не составлен ! Что обсуждать ?! Никто ( ни один человек ) не может знать сколько и за что придётся платить !
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16.09.2023 21:57 Ответить
Ти вважаєш що відкриваєш мені Америку ? (( Перечитай іще раз написане мною - все отримане нами до сьогодні передано безкоштовно , крім техніки і *********** - це іще і гроші , завдяки яким іще є бюджет і тримається держава . Ленд-ліз -це не подарунок , а боргове зобов"язання , сам пишеш що умови ленд-лізу не виписані ( тобто за що і як доведеться платити ніхто не погоджував ) , тому питання до тебе - ти особисто в курсі що по тому ленд-лізу можна отримати , а чого ніхто ніколи не дасть , чи думаєш що чарівне слово "ленд-ліз" має силу "сім -сім" із казок Шахерезади і відкриває доступ до любих арсеналів ? ((
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16.09.2023 23:43 Ответить
Конечно с такими потерями будет двигаться, особенно если не давать то что надо.
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16.09.2023 18:48 Ответить
 
 