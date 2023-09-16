Украина изменила характер современной войны и движется к победе, - глава Военного комитета НАТО адмирал Бауэр

Украина смогла вписать новую страницу в историю войн, ее вооруженные силы каждый день продвигаются вперед. Союзники по НАТО будут продолжать помогать Украине в этой войне за свободу, а также будут поддерживать страну долгие годы после завершения российской агрессии.

Об этом сегодня в Осло, во время открытия ежегодной конференции НАТО на уровне руководителей обороны (начальников штабов) стран Альянса, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместе мы защищаем гораздо больше, чем физическую безопасность. Мы защищаем свободу, демократию и суверенное право государств и народов определять собственную судьбу… Каждый из нас оказывает поддержку нашим украинским братьям и сестрам в форме. Они воюют в войне беспрецедентного масштаба, в неизведанном доктринальном поле. Исторические книги расскажут, как Украина трансформировала современную войну. Они (украинцы) двигаются вперед каждый день, и каждый их успех - это еще один шаг к победе", - подчеркнул военачальник Альянса.

Он отметил, что российские войска продолжают терять больше и больше позиций на временно оккупированных территориях, а сама Россия страдает от экономического влияния санкций и дипломатической изоляции. Россия вынуждена сотрудничать с ненадежными международными актерами и увеличивать свою зависимость от них.

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При этом, по словам адмирала, российское руководство все еще убеждено, что оно сможет "переждать" коллективную решимость украинского народа и всех стоящих рядом с ним. Россия готовилась к этой конфронтации в течение лет, и сейчас она прибегает к мерам, трудным для экономики и населения страны, чтобы восстанавливать свои военные способности. В то же время, российская машина дезинформации продолжает попытки посеять несогласие и раздел между западными демократиями.

"Президент Путин хотел, чтобы НАТО было разделено, и предпринял все возможные попытки для этого. Но мы сейчас стоим рядом, более объединены, чем когда-либо. Мы объединены в убеждении, что верховенство права одинаково для всех, что конфликты должны решаться через линии связи, а не на поле боя, и что право на самоопределение является неотъемлемым. С первого и до последнего дня российской войны против Украины, а также в течение многих и многих лет после этого мы будем поддерживать Украину в ее правомерном выборе в пользу свободы и демократии. Мы будем стоять рядом, чтобы защитить все, что нам дорого", - подчеркнул глава Военного комитета НАТО.

Он напомнил, что после того, как Швеция завершит процесс вхождения в НАТО, количество военнослужащих, защищающих Альянс, вырастет до 3,5 милн. Вместе они будут видеть то, чего не могли бы увидеть наедине, и делать то, чего не могли бы сделать самостоятельно. Адмирал выразил уважение к мужчинам и женщинам, служащим в вооруженных силах Североатлантического союза, за их профессионализм, преданность и самопожертвование.

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Участники встречи почтили минутой молчания память тех военнослужащих, которые отдали собственную жизнь и здоровье в борьбе за свободу и демократию.