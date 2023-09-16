Рада найдет способ отозвать Шуфрича с должности главы комитета, если он не напишет заявление, - "слуга народа" Корниенко

Верховная Рада найдет механизмы отзыва Нестора Шуфрича с должности председателя комитета ВР по свободе слова, если он сам не напишет заявление о сложении соответствующих полномочий.

Об этом первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко заявил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть несколько проектов постановлений (относительно отстранения Шуфрича с должности председателя комитета ВР по вопросам свободы слова. – Ред.). Надо определить, какое из них больше соответствует регламенту. Если не отвечает ни одно, создать новое. Конечно, было бы идеально, чтобы он сам написал заявление на сложение полномочий, потому что он технически ближайшие 60 дней, наверное, не сможет быть качественным главой комитета... Если он этого не сделает, мы найдем механизмы, как это сделать в зале", – отметил Корниенко.

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Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича. Суд арестовал нардепа Шуфрича на 2 месяца.

Во время обысков у Шуфрича были обнаружены гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители. Также во время обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.