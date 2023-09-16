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Рада найдет способ отозвать Шуфрича с должности главы комитета, если он не напишет заявление, - "слуга народа" Корниенко

корнієнко

Верховная Рада найдет механизмы отзыва Нестора Шуфрича с должности председателя комитета ВР по свободе слова, если он сам не напишет заявление о сложении соответствующих полномочий.

Об этом первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко заявил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть несколько проектов постановлений (относительно отстранения Шуфрича с должности председателя комитета ВР по вопросам свободы слова. – Ред.). Надо определить, какое из них больше соответствует регламенту. Если не отвечает ни одно, создать новое. Конечно, было бы идеально, чтобы он сам написал заявление на сложение полномочий, потому что он технически ближайшие 60 дней, наверное, не сможет быть качественным главой комитета... Если он этого не сделает, мы найдем механизмы, как это сделать в зале", – отметил Корниенко.

Смотрите также: Суд арестовал нардепа Шуфрича на 2 месяца. ВИДЕО

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича. Суд арестовал нардепа Шуфрича на 2 месяца.

Во время обысков у Шуфрича были обнаружены гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители. Также во время обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Автор: 

ВР (29228) Шуфрич Нестор (951) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+31
ЩО там шукати?
Ви його призначили своєю більшістю в комітеті, ви його і можете зняти.
І могли це зробити давно. Але ж то ваш корєш.
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16.09.2023 17:02
+27
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16.09.2023 17:03
+23
Самий хороший варіант - "вінчання з мотузкою"! Купа проблем щезне!
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16.09.2023 16:59
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Самий хороший варіант - "вінчання з мотузкою"! Купа проблем щезне!
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16.09.2023 16:59 Ответить
До мотузки і слуги хай ...
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16.09.2023 17:01 Ответить
Валентина, повернешся на Батьківщину щоб ту мотузку затягнути? чи будеш скулити з за поребрику?
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16.09.2023 17:32 Ответить
ОПЗЖ - хреновые !! А "слуги народа" охрененные ребята !!! Народ уже от них охренел !!!
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16.09.2023 18:03 Ответить
Скулити? Фантомас, зміни окрас
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16.09.2023 18:50 Ответить
Пусть малявой пришлет. Да и адресатам тоже будет полезно привыкать к малявам.
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16.09.2023 17:01 Ответить
ЩО там шукати?
Ви його призначили своєю більшістю в комітеті, ви його і можете зняти.
І могли це зробити давно. Але ж то ваш корєш.
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16.09.2023 17:02 Ответить
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16.09.2023 17:03 Ответить
Дійсно, що там ще шукати, все ж на поверхні, тільки підбирай. Дістали вже!
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16.09.2023 17:09 Ответить
Не просто кореш. Он был участником их схем. Одно из самых первых дел гниды Портнова против Пороха - про приказ на освобождение Донбасса - заявителем был именно Шуфрич.
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16.09.2023 17:40 Ответить
А чому взагалі цю москальську консерву ви, офісно-преЗЕдентські слуги, призначали на посаду голови комітету ВР зі свободи слова? Хотіли, щоб колишні ОПЗЖешники вам додавали голосів при голосуванні за усілякі зашкварені законопроекти? Якби не тиск американців та не візит зе-лідОра до США, то хрєн би хтось зайнявся Шуфрічем та Коломойським. Грьобане підмоскальське офісно-преЗЕдентське шапіто...
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16.09.2023 17:02 Ответить
У Корчинського є інфа, Шуфрич почав домовлятись з Арестовичем за фінансування його (арестовича) передвиборчої програми. Пояснювати під якими гаслами це має робитися, гадаю не треба... Але в ОП в перше чергу вбачають в цьому конкурента а не загрозу державі....
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16.09.2023 22:42 Ответить
Арестовіч з його промоскальським проектом це 1000% ідея офісу преЗЕдента, бо Люсє ніхто б не дав "вольную" просто так і ніхто б не дав Люсє можливість піарити свою мордєнь та пастися на промоскальському полі ватного лохторату, без згоди зе-лідОра та його смотрящєва дЄрьмака. А Діма Корчинський просто працює над прикриттям "лєгєнди", не більше того, бо сам Діма 24/7, не соромлячиь, відпрацбовує офісну пайку, креативно цьомаючи "офісну дупу" та, де лише можливо, підкидаючи лайна на керівництво ЗСУ. Не дарма вони разом з Арєстовічєм на початку 2000-х років, влаштовували антиНАТОвські та анти-помаранчеві конференції в Мацквабадє, разом з нациком-українофобом Дугіним.
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16.09.2023 22:58 Ответить
Тобто піднімати галас про неякісні китайські турнікети, від яких вже сотні загиблих бо всіх хто відкриває рота за це реально лишають премій в кращому випадку, це підкидати лайна на ЗСУ?
Коли він був проти НАТО, НАТО в засос смокталось з Мордором і разом роззброювало Україну.
В Мацквабадє він тоді працював з антипутінсьми діячами, після чого Дугін на нього накатав заяву в ФСБ...
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16.09.2023 23:15 Ответить
Не меліть дурниць, Діма тоді працював разом з Арестовичем проти України та її прозахідного вектору. Почитайте уважно його ранні книги, зокрема "Війна у натовпі", де той ранній Корчинський пропагує ідею Української імперії, яка фактично, за його переконаннями, мала б якоюсь мірою, копіювати російську імперію і включати в себе, в тому числі й територію рашки. Саме на цій маячні Діма тоді зійшовся з євроазійським ідеологом Дугіним. І саме через цей мікс "євроазійства" та "Української імперії", яке і Дугін і Корчинський, сприймали, як альтернативу заходу, Діма був і залишається досі переконаним противником заходу та антиНАТОвцем, а не тому, що тоді ніби то НАТО взасос смокталось з Мордором. Тема турнікетів Дімою використовується не як причина, а як привід і головне в його відосиках як він все це преподносить глядачеві, але для цього треба вміти чути що він каже. Доречі, деякі факти, на які Діма посилався щодо турнікетів спростовували самі бійці, але кому ці ньюанси цікаві? Головне хайпанути не розібравшись в деталях, на це й весь розрахунок. Єдиного в Діми не відняти, він талановитий провокатор, який до своїх провокацій підходить, як митець до мольберту, вкладаючи весь свій багатий досвід та розуміння на що треба робити акцент в своїх провокаціях, щоб піплу гарно "зайшло". І піплу таки заходить... Тому Діма й досі має свого глядачя та читача. і вас в тому числі
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16.09.2023 23:46 Ответить
Воно помітно хто дурниці меле. "Війна у натовпі" я прочитав ще у 14-му році одразу як через неї вкотре закрили московську бібліотеку української літератури. І вам раджу зараз зробити те саме.
Там чудово описан диагноз українській державі на той момент який потім тільки прогресував і не тільки від нього а й від інших учасників тих буремних подій. Ви можете не погоджуватися з деякими висновками але заради ознайомлення з подіями які тоді не висвітлювали або спотворювали ЗМІ це варто прочитати.
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17.09.2023 07:43 Ответить
у корчинського інфа. а вони ж подєдьнікі, але вкладати гроші в абдристовича, це найгірша ідея
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17.09.2023 07:53 Ответить
Ви гадаєте в Україні в нього мало прихильників? Особливо серед тих хто не розуміє чому співати Цоя на центральній площі зараз якось не комільфо...
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17.09.2023 07:57 Ответить
та достатньо, якщо президентом кловуна обрали, то у люські абдристович теж знайдуться
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17.09.2023 08:07 Ответить
Вчора в суді Шуфріч постійно згадував всує Порошенко. Це настільки прозорий натяк на те, що вони співпрацюють з моногаремом проти ЄС, що аж смішно. Шуфріч якби волає "я ж свій, ми ж домовлялись! нормально ж сідєлі!"Поки не зрозуміло, що *********** змусило зробити таку піар-акцію
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16.09.2023 17:07 Ответить
На цю піар акцію, як і на інші подібні, ЗЕвладу ********** запланована поїздка ЗЕлідора до США. Американцям потрібно показати що в Україні йде інтенсивна боротьба з рашистськими агентами. Але тільки не з тими агентами,які сидять в ОПі.
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16.09.2023 17:41 Ответить
Подгорает у них сейчас конкретно. Особенно после опубликованной социологии.
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16.09.2023 17:42 Ответить
Подгорает у них сейчас конкретно. Особенно после опубликованной социологии візитів Блінкена, Науседи та Бербок....після яких Зе-банда отримала "чорну" мітку....
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16.09.2023 22:35 Ответить
Таких #@N∆оNоv ,как Шуфрич , в ВР , ещё воз и маленькая тележка.
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16.09.2023 17:07 Ответить
А после того, как с этого дрыща Шуфрича снимут депутатскую неприкосновенность его морды лица, надо свозить его в Одессу, где он постоянно получает звиздюлей.
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16.09.2023 17:08 Ответить
Та навіщо витрачатися на поїздку, і на місця бажаючих "потримати за горло" хоч відбавляй!
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16.09.2023 17:12 Ответить
ну все: тепер заживем .

а якщо серйозно:

- виглядає, як відвід очей;
- чому півтора року шуфрича не чіпали : доказову базу збирали ж лише 2 місяці ?
- а іншу *****ту зі слуг народу та опзж будуть притягувати до відповідальності, чи там всі святі ?

стратегія зешапіто незмінна: якщо все тріщить по швам, і народ вимагає покарань, карай тих кого не жаль (ні в якому разі не виправдовую шуфрича) .
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16.09.2023 17:12 Ответить
І шо, вже підстава знайшлася ? А то подумалось, що кетаєведи із слуг нахватались ( як казав Подоляк) розумової неспроможності у старших товаришів по цитатниках.
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16.09.2023 17:12 Ответить
" дозвольте... а хто його туди призначив?"
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16.09.2023 17:15 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.09.2023 18:54 Ответить
Вас, віслюкоподібних, "відкличе" нарід, як тільки стане така нагода.
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16.09.2023 17:15 Ответить
Державний зрадник, агент фсб і учасних агентурної мережі шуфріч не в клітці - тому що він зеленським нічим не загрожує - для зеленських він свій. Полковник Червінський, розвідник і защисник України в клітці, тому що він є загрозою зеленським виродкам

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16.09.2023 17:17 Ответить
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16.09.2023 17:19 Ответить
Яб іззадоволенням прочитавби про ці "механізми" у некролозі шуфріча...
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16.09.2023 17:18 Ответить
Стефанчук: Мы найдем способ лишить мандата нардепов, которые почти год находятся за пределами Украины
17 января 18:05
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16.09.2023 17:19 Ответить
Та да. Депутати мають не вигадувати, як прибрати шуфріча, а виробити Закон щоб виборці також мали можливість відбирати мандати.
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16.09.2023 17:26 Ответить
Еще раз про то же. Ну вдумаемся---он возглавлял комитет по свободе слова! Да окуеть сто раз не встать! И сегодня тоже!
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16.09.2023 17:29 Ответить
Мда. Істота знаходиться під звинуваченням ''державна зрада'', а зелені ще шукають механізм ''відкликання з посади''! Це лютий треш!
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16.09.2023 17:35 Ответить
Приблизний текст заяви шуфріча:

Прошу надати мені відпустку за власний рахунок строком на 60 днів на підставі рішення суду.

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16.09.2023 17:41 Ответить
Слідство вважає: Шуфрич за завданням Сівковича розповсюджував на ТБ пропаганду кремля. Цікаво, бо Шуфрич всі роки бігав по всіх каналах та розсказував, який поганий Порошенко, що його треба посадити, що Зеленський - це правильний вибір. Нарешті визнали, що це було завдання ворога
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16.09.2023 17:43 Ответить
А, що це? Анекдот якийсь то???
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16.09.2023 17:49 Ответить
Як ви вже задовбали зелені падлюки!! Ну то хай він керує Комітетом до суду а потім вже з колонії))!! Які ви безпомічні. Розганяти вас потрібно та на ваше щастя війна.
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16.09.2023 17:52 Ответить
Як гарно вішають локшину на вуха українцям, правда не всім, а 73%, бо шуфрич пробув майже весь термін, бо вибори у Верховну Раду мають бути у жовтні 2023 року і саме головне, що Володя Боневтік виконує вимоги США, які передали йому списки агентів ФСБ простих ворогів України і там є Беня і цей поц. Я добре пам'ятаю, коли ще один шпіон ФСБ деркач подав позов у суд вовка, щоб той видав список коаліції в Раді на основі чого Володя Боневтік розпустив ту, проукраїнську Раду. Правильніше буде так, що Володя Боневтік в незаконний спосіб розпустив, перервав повноваження Ради і ввів туди свою монобільшість раніше строку зі своїми братами "ригами", які назвалися "за життя".
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16.09.2023 17:53 Ответить
ЗеУБЛЮДКИ, ПНХ, со своим ШАПИТО🎪 , Шуфрич прихвостень руск террористов и МЕГАВОР , а его соратник Юрка Бойко « Герой « Украины ещё хуже , катается в Москву и в Европу , но в упор не видите?
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16.09.2023 17:59 Ответить
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16.09.2023 18:22 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......

шуфричі, татарави, бужанскі з дубінскіми, єрмачки з арахаміями та безуглими та іншими адептами руZZкого міра не сплять.... а сумлінно "працюють" над виконанням оманських договорняків...
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16.09.2023 22:44 Ответить
А коли голосували за Шуфрича, то тішилися, що він не ЄС, правда? Тоді ні Корнієнко, ні Арахчмія, ні навіть Зєлєнскій з Єрмаком про Шуфрича нічого не знали, ніколи не бачили і не чули. Про те, що той - кацапський аґент, а опзж - мережа кацапської аґентури, зелень дізналася лише позавчора від СБУ... Тьху, блін, лукаві фарисеї!
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16.09.2023 18:02 Ответить
Садить нельзя помиловать - кому поставте самі - а заодно і ЗЕгнидосикам((
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16.09.2023 18:19 Ответить
А СБУ займеться тими, хто блокував у Верховній раді звільнення Шуфрича з посади Глави Комітету з питань «свободи слова»??? Ну хтось же захищав в Раді державного зрадника?? І хто давав вказівки «не чіпати Шуфрича»?
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16.09.2023 18:25 Ответить
Не Рада, а ********* цирк з конями. А поки що буде керувати з тюремних нар?
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16.09.2023 18:29 Ответить
Не цирк. 95-й квартал. Вся країна.
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16.09.2023 18:56 Ответить
По причині відбування пожиттєвого строку. Або по причині смерті. Які проблеми?
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16.09.2023 18:33 Ответить
А не подскажете сколько вам времени нужно для решения проблемы? Когда нам ждать результат?
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16.09.2023 18:46 Ответить
Дайте їм ще 100 днів.
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16.09.2023 19:49 Ответить
А шо там з корабельними сооснами?
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16.09.2023 18:46 Ответить
Шуфрич, да! Шуфрич, да!
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16.09.2023 18:52 Ответить
Якжеж хочеться прочитати некролог.
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16.09.2023 18:58 Ответить
А до сьогодні що заважало його зняти? Якщо є діевий спосіб?
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16.09.2023 19:10 Ответить
А хіба він не такий самий, як вони? Крав, як слуга, голосував, як слуга.
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16.09.2023 19:52 Ответить
Що це за черговий х...н у костюми рибалки? Вдягся для журналістів, тіпа тільки з фронта? Тупі зелені дов...би!
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16.09.2023 19:13 Ответить
Для монобільшості більше відповідає регламенту для зняття з посади це ,,оральні ласкі "
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16.09.2023 19:23 Ответить
Как такие ****** как Корниенко управляют страной?
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16.09.2023 20:01 Ответить
Не прочитала ні єдиного коментаря під цією новиною Висловлюю саою незалежну думку.
До сих пір ніхто не спромігся взяти за жопу цього засланого козачка,як і його друдбана медведчука...кишка була у всіх тонка...
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16.09.2023 21:33 Ответить
Нєт у вас мєтодов протів Колі Саприкіна? А проти патріотів цілий вагон з причепом!
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16.09.2023 23:36 Ответить
Тільки дооооовго буде це робити. Свого часу Маяковський пропонував оптимальний варіант: "Ваше слово, товаріщ Маузєр!"
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17.09.2023 08:17 Ответить
 
 