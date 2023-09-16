Рада найдет способ отозвать Шуфрича с должности главы комитета, если он не напишет заявление, - "слуга народа" Корниенко
Верховная Рада найдет механизмы отзыва Нестора Шуфрича с должности председателя комитета ВР по свободе слова, если он сам не напишет заявление о сложении соответствующих полномочий.
Об этом первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко заявил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть несколько проектов постановлений (относительно отстранения Шуфрича с должности председателя комитета ВР по вопросам свободы слова. – Ред.). Надо определить, какое из них больше соответствует регламенту. Если не отвечает ни одно, создать новое. Конечно, было бы идеально, чтобы он сам написал заявление на сложение полномочий, потому что он технически ближайшие 60 дней, наверное, не сможет быть качественным главой комитета... Если он этого не сделает, мы найдем механизмы, как это сделать в зале", – отметил Корниенко.
Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича. Суд арестовал нардепа Шуфрича на 2 месяца.
Во время обысков у Шуфрича были обнаружены гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители. Также во время обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.
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Ви його призначили своєю більшістю в комітеті, ви його і можете зняти.
І могли це зробити давно. Але ж то ваш корєш.
Коли він був проти НАТО, НАТО в засос смокталось з Мордором і разом роззброювало Україну.
В Мацквабадє він тоді працював з антипутінсьми діячами, після чого Дугін на нього накатав заяву в ФСБ...
Там чудово описан диагноз українській державі на той момент який потім тільки прогресував і не тільки від нього а й від інших учасників тих буремних подій. Ви можете не погоджуватися з деякими висновками але заради ознайомлення з подіями які тоді не висвітлювали або спотворювали ЗМІ це варто прочитати.
опубликованной социологиивізитів Блінкена, Науседи та Бербок....після яких Зе-банда отримала "чорну" мітку....
а якщо серйозно:
- виглядає, як відвід очей;
- чому півтора року шуфрича не чіпали : доказову базу збирали ж лише 2 місяці ?
- а іншу *****ту зі слуг народу та опзж будуть притягувати до відповідальності, чи там всі святі ?
стратегія зешапіто незмінна: якщо все тріщить по швам, і народ вимагає покарань, карай тих кого не жаль (ні в якому разі не виправдовую шуфрича) .
17 января 18:05
Прошу надати мені відпустку за власний рахунок строком на 60 днів на підставі рішення суду.
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
шуфричі, татарави, бужанскі з дубінскіми, єрмачки з арахаміями та безуглими та іншими адептами руZZкого міра не сплять.... а сумлінно "працюють" над виконанням оманських договорняків...
До сих пір ніхто не спромігся взяти за жопу цього засланого козачка,як і його друдбана медведчука...кишка була у всіх тонка...