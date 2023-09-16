Воля и мужество украинцев поражают союзников по НАТО, - начальник Генштаба Норвегии Кристоферсен
Мужество и стойкость украинцев в борьбе против российского агрессора поражают союзников по НАТО.
Об этом заявил командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен на открытии в Осло ежегодной конференции НАТО на уровне руководителей обороны (начальников штабов), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы проводим встречу во время войны. Наши украинские друзья воюют за свою родную землю, за свободу, демократию и мир - за те ценности, которые мы все разделяем и ставим очень высоко", - сказал норвежский генерал.
Он напомнил, что в Норвегии слова "никогда снова" ежегодно звучат 9 апреля - именно в этот день 1940 г. гитлеровская армия напала на страну. Из тех событий норвежцы извлекли по крайней мере два важных урока. Первый: мир, свободу и демократию не следует воспринимать как данность. Второй: для защиты и сохранения мира нужны надежные друзья и союзники.
"Наш сосед Россия и президент Путин хотели испытать возможности Альянса. Нападением на Украину и одновременно атакой на международный порядок, основанный на правилах, они достигли противоположного. Сопротивление украинцев, их воля и стойкость поразили всех нас. В Норвегии мы придаем большое значение стремлению народа защищать себя. Это то, что мы видим, то, что украинцы делают прямо сейчас. Мы стоим рядом с нашими украинскими друзьями", - заявил Кристоферсен.
Он также отметил важную роль главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бавера в поиске наиболее эффективных путей для ответа на российскую агрессию против Украины и развития военных возможностей Альянса.
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собі на комір почепив .))
і був би як Ушойгу.
настоящий уЗКИЙ.... млять.((
зброю йди виробляй , ушлепок .
Той, хто оцінював і оцінює нашу державу по пиці очільника держави - просто ідіот.
Увесь 1940 рік Сталін вітав Гітлера з "успіхами": до ніг нацистської Німеччини пали Данія, Норвегія, Бельгія, Голландія, Франція.
Але ми б були раді, якщо б медальки роздавались би вже після війни, а зараз час відвантажувати побільше вибухових іграшок для наших бійців, аби в них було більше можливостей захищати ті цінності, про яких йдеться!
Це не той випадок, коли ласки повинні бути попередніми!