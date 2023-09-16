Воля и мужество украинцев поражают союзников по НАТО, - начальник Генштаба Норвегии Кристоферсен

Мужество и стойкость украинцев в борьбе против российского агрессора поражают союзников по НАТО.

Об этом заявил командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен на открытии в Осло ежегодной конференции НАТО на уровне руководителей обороны (начальников штабов), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы проводим встречу во время войны. Наши украинские друзья воюют за свою родную землю, за свободу, демократию и мир - за те ценности, которые мы все разделяем и ставим очень высоко", - сказал норвежский генерал.

Он напомнил, что в Норвегии слова "никогда снова" ежегодно звучат 9 апреля - именно в этот день 1940 г. гитлеровская армия напала на страну. Из тех событий норвежцы извлекли по крайней мере два важных урока. Первый: мир, свободу и демократию не следует воспринимать как данность. Второй: для защиты и сохранения мира нужны надежные друзья и союзники.

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"Наш сосед Россия и президент Путин хотели испытать возможности Альянса. Нападением на Украину и одновременно атакой на международный порядок, основанный на правилах, они достигли противоположного. Сопротивление украинцев, их воля и стойкость поразили всех нас. В Норвегии мы придаем большое значение стремлению народа защищать себя. Это то, что мы видим, то, что украинцы делают прямо сейчас. Мы стоим рядом с нашими украинскими друзьями", - заявил Кристоферсен.

Он также отметил важную роль главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бавера в поиске наиболее эффективных путей для ответа на российскую агрессию против Украины и развития военных возможностей Альянса.