РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7581 посетитель онлайн
Новости Война
3 275 21

Воля и мужество украинцев поражают союзников по НАТО, - начальник Генштаба Норвегии Кристоферсен

ейрік,крістофферсен

Мужество и стойкость украинцев в борьбе против российского агрессора поражают союзников по НАТО.

Об этом заявил командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен на открытии в Осло ежегодной конференции НАТО на уровне руководителей обороны (начальников штабов), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы проводим встречу во время войны. Наши украинские друзья воюют за свою родную землю, за свободу, демократию и мир - за те ценности, которые мы все разделяем и ставим очень высоко", - сказал норвежский генерал.

Он напомнил, что в Норвегии слова "никогда снова" ежегодно звучат 9 апреля - именно в этот день 1940 г. гитлеровская армия напала на страну. Из тех событий норвежцы извлекли по крайней мере два важных урока. Первый:  мир, свободу и демократию не следует воспринимать как данность. Второй:  для защиты и сохранения мира нужны надежные друзья и союзники.

Смотрите также: Норвегия предоставит Украине системы для борьбы с БПЛА. ФОТО

"Наш сосед Россия и президент Путин хотели испытать возможности Альянса. Нападением на Украину и одновременно атакой на международный порядок, основанный на правилах, они достигли противоположного. Сопротивление украинцев, их воля и стойкость поразили всех нас. В Норвегии мы придаем большое значение стремлению народа защищать себя. Это то, что мы видим, то, что украинцы делают прямо сейчас. Мы стоим рядом с нашими украинскими друзьями", - заявил Кристоферсен.

Он также отметил важную роль главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бавера в поиске наиболее эффективных путей для ответа на российскую агрессию против Украины и развития военных возможностей Альянса.

Автор: 

Норвегия (693)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Надіюся,що норвежці пам'ятають, як сталінський совок допоміг союзнику гілерівській німеччині з окупацією Норвегії, надаючи крігсмаріне метеодані, надаючи Люфтваффе аеродроми "підскоку", авіабомби та ПММ.
Увесь 1940 рік Сталін вітав Гітлера з "успіхами": до ніг нацистської Німеччини пали Данія, Норвегія, Бельгія, Голландія, Франція.
показать весь комментарий
16.09.2023 17:20
+7
"**** раком" это про то, как зеледент и зеленая шобла имеет украинский народ под руководством кремлевского агента Дерьмака...
показать весь комментарий
16.09.2023 17:32
+5
А для того не було підстав?
показать весь комментарий
16.09.2023 17:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звісно, що вражають. Союзникипо НАТІ (принаймі, дехто з них) Україні аж 3 дні давали...
показать весь комментарий
16.09.2023 17:13 Ответить
А для того не було підстав?
показать весь комментарий
16.09.2023 17:18 Ответить
а ще більше ..... лаврового листя
собі на комір почепив .))
і був би як Ушойгу.
настоящий уЗКИЙ.... млять.((
зброю йди виробляй , ушлепок .
показать весь комментарий
16.09.2023 19:27 Ответить
Насправді - не було. Навіть в 2014 році, коли держава майже розпалася, буквально за 1.5 місяці українці змогли відновити спроможності держави достатньо, аби скоротити окуповані території луганської та донецької областей фактично вдвічі.

Той, хто оцінював і оцінює нашу державу по пиці очільника держави - просто ідіот.
показать весь комментарий
16.09.2023 19:39 Ответить
Надіюся,що норвежці пам'ятають, як сталінський совок допоміг союзнику гілерівській німеччині з окупацією Норвегії, надаючи крігсмаріне метеодані, надаючи Люфтваффе аеродроми "підскоку", авіабомби та ПММ.
Увесь 1940 рік Сталін вітав Гітлера з "успіхами": до ніг нацистської Німеччини пали Данія, Норвегія, Бельгія, Голландія, Франція.
показать весь комментарий
16.09.2023 17:20 Ответить
Грубо кажучи імпотенти розповідають,як їх вражає **** раком Анастасії.)
показать весь комментарий
16.09.2023 17:26 Ответить
"**** раком" это про то, как зеледент и зеленая шобла имеет украинский народ под руководством кремлевского агента Дерьмака...
показать весь комментарий
16.09.2023 17:32 Ответить
Это другая история,и ***** здесь про это чесать.
показать весь комментарий
16.09.2023 17:51 Ответить
Другая, *****!!! Другая??? А кто ответит за погибших детей??? Кто ответит за эти слезы и горе украинцев??? Другая история... Да, другая и горькая благодаря действиям зеледента и зеленой шоблы под руководством кремлевского куратора Дерьмака!!!
показать весь комментарий
16.09.2023 17:59 Ответить
Ну так і ви 'вразьте' українців-відвантажте ''смаколиків''. Щоб ЗСУ загнало кацапів аж під мацкву. Слабо? Бо ***** нападе. Ото ж бо...
показать весь комментарий
16.09.2023 17:40 Ответить
В последние недели три вдруг распелись многие генералы и прочие экс, вице в отставке и прочее. Причём нахваливают полноценно и логично, в тему, называя почти всё своими именами. Да заслушаться, грудь аж распирает и тому подобное. Но вот тема и танков и самолётов и прочего лендлиза с 1 октября 22 г как то стихла и окончательно. За ракеты и спрашивать не стоит похоже. Как красиво дрочат, как на скрипке.
показать весь комментарий
16.09.2023 17:51 Ответить
Это слова, а покажи дело.!
показать весь комментарий
16.09.2023 17:58 Ответить
Ці їхні слова будуть цитувати всі ЗМІ провідних країн принаймі Європи, і це неймовірно важливо, бо створює відповідні настрої у виборців цих країн.

Але ми б були раді, якщо б медальки роздавались би вже після війни, а зараз час відвантажувати побільше вибухових іграшок для наших бійців, аби в них було більше можливостей захищати ті цінності, про яких йдеться!

Це не той випадок, коли ласки повинні бути попередніми!
показать весь комментарий
16.09.2023 17:59 Ответить
Украинцы - истинные славяне. Адже славяне распространились по миру с наших территорий. Но костяк остался. Теперь всем известно, кто победил Гитлера во Второй Мировой, которую кацапы называют отечественной.
показать весь комментарий
16.09.2023 21:47 Ответить
 
 