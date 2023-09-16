Все больше больниц Крыма оккупанты переориентируют на обслуживание российских военных, - Центр нацсопротивления
Россияне продолжают использовать гражданские больницы на оккупированных территориях в военных целях. Все больше больниц Крыма переориентируются на обслуживание российских военных.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Во временно оккупированном Крыму враг продолжает ограничивать гражданское население в возможности получить медицинские услуги.
Все больше больниц полуострова переориентируются в военные госпитали. Медицинская система не выдерживает нагрузки на больницы из-за большого количества раненых военных ВС РФ. Поэтому существенно ухудшается качество предоставления медицинских услуг гражданскому населению.
Таким образом, россияне традиционно нарушают нормы Международного гуманитарного права по использованию гражданских медицинских объектов в военных целях", - говорится в сообщении.
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