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Все больше больниц Крыма оккупанты переориентируют на обслуживание российских военных, - Центр нацсопротивления

рф,росія,росіяни

Россияне продолжают использовать гражданские больницы на оккупированных территориях в военных целях. Все больше больниц Крыма переориентируются на обслуживание российских военных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Крыму враг продолжает ограничивать гражданское население в возможности получить медицинские услуги.

Все больше больниц полуострова переориентируются в военные госпитали. Медицинская система не выдерживает нагрузки на больницы из-за большого количества раненых военных ВС РФ. Поэтому существенно ухудшается качество предоставления медицинских услуг гражданскому населению.

Таким образом, россияне традиционно нарушают нормы Международного гуманитарного права по использованию гражданских медицинских объектов в военных целях", - говорится в сообщении.

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Автор: 

больница (1437) Крым (26369) Центр национального сопротивления (559)


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А як обслужити тих "російських(🤦)військових(🤦🤦🤦)"? "Нічну вазу" піднести цим покидьками. Що це взагалі за вислови? Де "московський режим"? Де "російські терористи"? Не хочуть наші ЗМІ звертати увагу на такі,як їм здається мілкі речі. Навіть Цензор. Ну-ну. Так переможемо....Можливо.
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16.09.2023 17:24 Ответить
Ватні крисьчани тішилися довгі девять років з війни на Донбасі. Вони були впевнені що доки Україна не поверне Донбас їм нічого не загрожує. А те що там якісь "шахтьори" масово гинуть в "операції прикриття", так "Кримнаш" того вартий. Але час платити по рахункам невідворотно наближається...
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16.09.2023 17:25 Ответить
Треба їм ще й похоронні контори загрузить...
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16.09.2023 17:42 Ответить
а не проще обойти
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16.09.2023 17:57 Ответить
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16.09.2023 18:56 Ответить
 
 