Самые активные боевые действия продолжаются на Бахмутском направлении, в приграничных с РФ районах оккупанты совершают активную диверсионную работу, - Минобороны
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на восточном, южном и северном направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Маляр сообщила в телеграм-канале.
"Восток. Самые активные боевые действия сейчас происходят на Бахмутском направлении. Там продолжаются наступательные действия к югу от Бахмута.
Горячее всего сейчас в Клещиевке и Курдюмовке. В районе Клещиевки в результате ведения наступательных (штурмовых) действий наши Силы обороны имели успех. Противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области", - говорится в сообщении.
Как отметила Маляр, на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Враг стремится вытеснить украинские войска с занимаемой позиции, но ему это не удается.
Как на Авдеевском, так и на Марьинском направлениях украинские воины, несмотря на наступательные действия врага, удерживают позиции и проводят штурмовые действия.
"На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.
Имеем частичный успех в районах Вербового и Новопрокопья Запорожской области, вытесняем противника с занимаемых позиций и закрепляемся на достигнутых рубежах.
На Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения врага и наносят поражения по тылам противника", - рассказала Маляр о ситуации на юге.
На севере в приграничных с РФ районах противник продолжает удерживать группировку войск для прикрытия государственной границы. Осуществляет активную диверсионную работу с целью недопущения перебрасывания украинских войск на горячие направления.
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Справа речника Міноборони звітувати про те, як забезпечені військові, як їм полегшили життя та як домовилися з союзниками ( а не наср@ли їм на голову)! Як захистили сім'ї воїнів, їх дітей, дружин, батьків! Як винайшли додаткові кошти (і не розікрали!) для потреб армії!
Якого х@я ця ************ розтуляє свій смоктальний органів звиздить ним про те, що не в її компетенції зовсім?!