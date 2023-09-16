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Германия о запрете трех стран ЕС на импорт украинского зерна: Нужен единый подход Еврокомиссии и всех 27 государств-членов, остальное играет на руку Путину

зерно

Федеральный министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир приветствовал отмену Комиссией ЕС запрета на импорт украинского зерна, но в то же время подверг критике Польшу, Венгрию и Словакию за введение односторонних ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Немецкое радио.

Политик заявил, что решение отменить запрет на импорт украинского зерна было верным. Украине еще необходима помощь, ведь государство зависит от доходов от торговли зерном.

В то же время Оздемир подверг критике заявление Польши, Венгрии и Словакии о том, что они будут соблюдать ограничения. По его словам, нужен единый подход Еврокомиссии и всех 27 государств-членов, все остальное играет на руку российскому президенту Путину и подвергает сомнению основные принципы внутреннего рынка.

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Автор: 

Германия (6930) зерно (1070)


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Кому не треба , хай і не купують зерно. А транзит до портів треба відкрити.
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16.09.2023 18:10 Ответить
все дуже просто - везіть зерно до германії - там робіть з нього борошно і продавайте в ці три самі хитрі країни як германське за демпінговою ціною

через тиждень кордони відкриють
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16.09.2023 18:15 Ответить
А чому ти за поляків так переживаєш? Чехію, Болгарію, Румунію "демпінгові ціни" влаштовують. Чому тебе вони не влаштовують?! Чи ти довпойоп?
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16.09.2023 20:14 Ответить
Некоторые евробарыги работают на *****.
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16.09.2023 18:52 Ответить
Як тільки куйло оголосило, що парашия виходить із зернової угоди, польська влада миттєво заблокувала увесь український агроекспорт. Соупадєніє? Не думаю.
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16.09.2023 20:19 Ответить
Німеччина зараз головний лобіст українських інтересів у ЄС. Я вже не кажу, що німецька фінансова і військова допомога є найбільшою серед усіх країн Євросоюзу. І навідміну від польскої курви вони не блокують український сільхозекспорт.
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16.09.2023 20:17 Ответить
Не куйло а *****.
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16.09.2023 20:51 Ответить
 
 