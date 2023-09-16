Германия о запрете трех стран ЕС на импорт украинского зерна: Нужен единый подход Еврокомиссии и всех 27 государств-членов, остальное играет на руку Путину

Федеральный министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир приветствовал отмену Комиссией ЕС запрета на импорт украинского зерна, но в то же время подверг критике Польшу, Венгрию и Словакию за введение односторонних ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Немецкое радио.

Политик заявил, что решение отменить запрет на импорт украинского зерна было верным. Украине еще необходима помощь, ведь государство зависит от доходов от торговли зерном.

В то же время Оздемир подверг критике заявление Польши, Венгрии и Словакии о том, что они будут соблюдать ограничения. По его словам, нужен единый подход Еврокомиссии и всех 27 государств-членов, все остальное играет на руку российскому президенту Путину и подвергает сомнению основные принципы внутреннего рынка.

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