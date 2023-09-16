Россияне забрали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское, - ВМС ВСУ

После поражения вражеского большого десантного корабля и подлодки в оккупированном Севастополе россияне передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Эти процессы, касающиеся освобождения нашей территории, будут продолжаться и дальше. Кстати, показателен тот факт, что сегодня российские оккупанты почему-то передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское", - рассказал он.

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Плетенчук отметил, что пораженный в Севастополе большой десантный корабль не подлежит восстановлению как из-за особенностей поражения, так и из-за его "достаточно почтенного возраста".

Представитель рассказал, что именно этот большой десантный корабль был участником так называемого "сирийского экспресса", то есть поставлял вооружение и личный состав, решал логистические проблемы для сирийской группировки РФ.

Плетенчук также подчеркнул, что поражение подлодки было "первой потерей РФ, когда они в результате боевых действий теряют подлодку".