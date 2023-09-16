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Новости Война
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Россияне забрали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское, - ВМС ВСУ

севастополь

После поражения вражеского большого десантного корабля и подлодки в оккупированном Севастополе россияне передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Эти процессы, касающиеся освобождения нашей территории, будут продолжаться и дальше. Кстати, показателен тот факт, что сегодня российские оккупанты почему-то передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское", - рассказал он.

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Плетенчук отметил, что пораженный в Севастополе большой десантный корабль не подлежит восстановлению как из-за особенностей поражения, так и из-за его "достаточно почтенного возраста".

Представитель рассказал, что именно этот большой десантный корабль был участником так называемого "сирийского экспресса", то есть поставлял вооружение и личный состав, решал логистические проблемы для сирийской группировки РФ.

Плетенчук также подчеркнул, что поражение подлодки было "первой потерей РФ, когда они в результате боевых действий теряют подлодку".

Автор: 

Азовское море (1603) Черноморский флот РФ (1558)


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Топ комментарии
+29
А вот и российский фрегат "Адмирал Макаров" в гавани Севастополя. Фото сделано 15 сентября, атака на него была 14-го - сутки тянули его буксирами в порт, как и российский ракетный корабль «Самум». А как пело Минобороны РФ - "Удачно отбили атаку украинских морских дронов!" Как обычно все отбили бортами российских военных кораблей.

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16.09.2023 18:29
+23
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16.09.2023 18:31
+19
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16.09.2023 18:41
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Так ясное дело, в Азовском море кацапским морякам спокойнее отстирывать свои обгаженные штаны после атак на их ржавые корыта.
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16.09.2023 18:24 Ответить
Ще трохи і на Азові їх зможуть діставати Нептуни з Гарпунами ))
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16.09.2023 23:53 Ответить
Там ще легше буде їх дістати!
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16.09.2023 18:25 Ответить
ЗСУ завалять керченський міст, будівельне сміття зробить протоку непрохідною і бурлакі будуть волочити БДК на Каспій
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16.09.2023 19:05 Ответить
На Каспийское море им надо уплывать, целее будут. Каналы и реки для них мелковаты? Так есть рузьке исконный и скрепный метод.
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16.09.2023 18:25 Ответить
А на*уй не пробували забратися?
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16.09.2023 18:26 Ответить
Так они уже давно там. Взгромоздились так сказать.
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16.09.2023 18:31 Ответить
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16.09.2023 18:41 Ответить
А вот и российский фрегат "Адмирал Макаров" в гавани Севастополя. Фото сделано 15 сентября, атака на него была 14-го - сутки тянули его буксирами в порт, как и российский ракетный корабль «Самум». А как пело Минобороны РФ - "Удачно отбили атаку украинских морских дронов!" Как обычно все отбили бортами российских военных кораблей.

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16.09.2023 18:29 Ответить
На севморзаводик тащат?
После потопления 14 апреля 2022 г. флагмана ЧС РФ крейсера «Москва» «Адмирал Макаров» стал новым флагманом Черноморского флота...
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16.09.2023 18:30 Ответить
Поставят в док наверное. Там ему будет безопасно, да ведь?
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16.09.2023 18:42 Ответить
Конечно. Вечный покой ему ВСУ обеспечат.
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16.09.2023 20:38 Ответить
Виходячи з того, що видно густий дим значить машини працюють. А буксир спереду и ззаду це не тягнуть, а заводять в вузькість. Тобто допомагають маневрувати за рахунок зміщення положення корпусу буксирними суднами.
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16.09.2023 18:59 Ответить
Правим бортом особо удачно відбило
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16.09.2023 19:02 Ответить
Він продовжує горіти !
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16.09.2023 20:54 Ответить
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16.09.2023 18:31 Ответить
..жаль,бычки и крабики лишились ресторанов...
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16.09.2023 18:34 Ответить
А смысл в той луже их ещё легче достать?
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16.09.2023 18:37 Ответить
Просто в той луже они сильно не утонут, даже при прямом попадании.
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16.09.2023 18:51 Ответить
Отріцатьєльноє всплитіє
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16.09.2023 19:38 Ответить
Кацы считают Азовское море полностью своим. На западе Крыма их ПВО сильно отминусовали. Азов все еще прикрыт их ПВО, надводные дроны туда врядли пройдут, ну и если потопят, то таки да, с малой глубины легче поднять.
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16.09.2023 22:37 Ответить
Прикольно было бы обрушить крымский мост и заблокировать те корабли навсегда в Азовском море.
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16.09.2023 18:39 Ответить
Вот в чем важность освобождения крыма больше чем освобождение дамбаса. Если освободим крым то сможем заблокировать дронами и ракетами Азовское море, все росийские порты в том числе в Новоросийске, и все росийское черноморское побережье. И тогда рашисты сами на коленях приползут и отдадут нам и дамбас и все остальное лишь бы мы сняли блокаду
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16.09.2023 18:42 Ответить
" На кленях приползут "- вважаю , що ні , принаймні не у найближчий час.
На колінах москалі стоять перед тим , хто над ними стоїть з батогом , а нам українцям цей батіг повсякчас вибивають із рук , особливо зелена пліснява у ВР з найзеленішим . Як найшвидше ми переформатуємо цю владу на грамотних патріотів - націоналістів , а націоналістами є усі ті , хто так чи інакше боронить нашу Україну , тим скоріше кацапи впадуть до наших ніг . Слава Україні ! Слава нації !
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16.09.2023 19:39 Ответить
Йолопе , де у мене йшла мова про революцію ,або зміну влади не законним шляхом ? переформатування у першу чергу ВР (бо у нас ПАРЛАМЕНТСЬКО - президентська республіка ), яка зганьбила себе , навіть достроковими виборами призведе до гарантованого поліпшення усієї ситуації в Україні .
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16.09.2023 20:51 Ответить
тончайший тактический ход... Эвакуируйте корабли вертолетами в акваторию Каспийского моря. И бабла опять срубите нехило, и опять ЗСУ будут во всем виноваты! Гуляй, рванина, все равно ЧФ (который при совке нвзывали Чулочной Фабрикой) недееспособный, как и путлер не альфа самец, и своей дудой (и это с два десятилетия как вопрос) не игрец...
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16.09.2023 18:43 Ответить
Відразу на море Лаптєвих!
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16.09.2023 18:53 Ответить
На украинских картах это море обозначается как море лаптеногих
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17.09.2023 12:30 Ответить
Кацапи мріяли висадити десант в
Одесі але як бачимо з чорного моря тікають це вже добре
Про Одесу можуть забути назавжди
А коли зсу завдадуть удару і в азовському морі тоді кацапи підуть за русским кораблем...
В новоросійськ чи геленджик
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16.09.2023 18:49 Ответить
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16.09.2023 18:51 Ответить
Каспійське море це теж територія України . Туди теж прилетить
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16.09.2023 18:53 Ответить
Касапо-бурлаки потягнуть по дону на мацкву...
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16.09.2023 18:55 Ответить
Необдуманно
Лучше сразу в Ледовитый океан
Это надежнее
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16.09.2023 19:18 Ответить
сьогодні російські окупанти чомусь передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське Джерело:

Завантажать і передислокують назад.
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16.09.2023 19:28 Ответить
Так новоросійськ відкрито,можна "малюкам туди завітати)
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16.09.2023 19:44 Ответить
Дєсантнікі кончілісь відать... Потому і забралі...
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16.09.2023 22:25 Ответить
 
 