Россияне забрали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское, - ВМС ВСУ
После поражения вражеского большого десантного корабля и подлодки в оккупированном Севастополе россияне передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское.
Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Эти процессы, касающиеся освобождения нашей территории, будут продолжаться и дальше. Кстати, показателен тот факт, что сегодня российские оккупанты почему-то передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское", - рассказал он.
Плетенчук отметил, что пораженный в Севастополе большой десантный корабль не подлежит восстановлению как из-за особенностей поражения, так и из-за его "достаточно почтенного возраста".
Представитель рассказал, что именно этот большой десантный корабль был участником так называемого "сирийского экспресса", то есть поставлял вооружение и личный состав, решал логистические проблемы для сирийской группировки РФ.
Плетенчук также подчеркнул, что поражение подлодки было "первой потерей РФ, когда они в результате боевых действий теряют подлодку".
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На колінах москалі стоять перед тим , хто над ними стоїть з батогом , а нам українцям цей батіг повсякчас вибивають із рук , особливо зелена пліснява у ВР з найзеленішим . Як найшвидше ми переформатуємо цю владу на грамотних патріотів - націоналістів , а націоналістами є усі ті , хто так чи інакше боронить нашу Україну , тим скоріше кацапи впадуть до наших ніг . Слава Україні ! Слава нації !
Одесі але як бачимо з чорного моря тікають це вже добре
Про Одесу можуть забути назавжди
А коли зсу завдадуть удару і в азовському морі тоді кацапи підуть за русским кораблем...
В новоросійськ чи геленджик
Лучше сразу в Ледовитый океан
Это надежнее
Завантажать і передислокують назад.