До конца года Украина увеличит производство дронов в 120 раз, - Федоров

Украина до конца года увеличит производство дронов для армии более чем в 120 раз.

Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время мероприятия для медийщиков "Редколлегия. Саммит", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если смотрим на конец декабря, то увеличим производство в 120-140 раз реально", – сказал Федоров.

По его словам, БПЛА собирают и будут собирать отечественные компании, но компоненты в них импортные.

"Задача - обеспечить ударные дроны в достаточном количестве. Знаете, как Starlink. Вот смотрите, нет же сейчас вопросов со Starlink? Конечно, кому-то их не хватает, но нет такого, как с дронами, что их явно не хватает. Мы все с вами покупаем дроны", - подчеркнул чиновник.

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Он напомнил, что занимается проектом "Армия дронов", но когда видит, что кто-то собирает на дрон для военных, то и туда донатит средства. "Поэтому задача стоит сделать, чтобы вы об этом не думали, чтобы хватало. Это хороший сигнал, когда нет сборов. Значит, что государство закрывает эти потребности", – сказал Федоров.

В то же время, глава Минцифры подчеркнул, что есть серьезная проблема – это РЭБ россиян, поэтому наши специалисты работают над технологиями, которые помогут преодолеть их. Масштабирование производства БПЛА без технологий противодействия РЭБ не будет давать результата, добавил он.

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