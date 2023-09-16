До конца года Украина увеличит производство дронов в 120 раз, - Федоров
Украина до конца года увеличит производство дронов для армии более чем в 120 раз.
Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время мероприятия для медийщиков "Редколлегия. Саммит", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если смотрим на конец декабря, то увеличим производство в 120-140 раз реально", – сказал Федоров.
По его словам, БПЛА собирают и будут собирать отечественные компании, но компоненты в них импортные.
"Задача - обеспечить ударные дроны в достаточном количестве. Знаете, как Starlink. Вот смотрите, нет же сейчас вопросов со Starlink? Конечно, кому-то их не хватает, но нет такого, как с дронами, что их явно не хватает. Мы все с вами покупаем дроны", - подчеркнул чиновник.
Он напомнил, что занимается проектом "Армия дронов", но когда видит, что кто-то собирает на дрон для военных, то и туда донатит средства. "Поэтому задача стоит сделать, чтобы вы об этом не думали, чтобы хватало. Это хороший сигнал, когда нет сборов. Значит, что государство закрывает эти потребности", – сказал Федоров.
В то же время, глава Минцифры подчеркнул, что есть серьезная проблема – это РЭБ россиян, поэтому наши специалисты работают над технологиями, которые помогут преодолеть их. Масштабирование производства БПЛА без технологий противодействия РЭБ не будет давать результата, добавил он.
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круто!
...Зпиляти би цих "вічнозелених" під цей Новий рік. Дивись тоді би й Святий Миколай подарунок у вигляді Перемоги в новому році зробив би...
Чтоб они ******* жителей до ТАКОЙ СТЕПЕНИ, чтобы не то, что строка в бюллетене вызывала бешенство, а даже цвет листвы приводил в ярость.
Бо в нашій зброї мало що нашого.
Навіщо бюро експорту зробило весільні дрони товарами подвійного призначення (це документальні підтвердження що зменшували показники висоти, швидкості, корисної ваги тощо).
Теж за конячі цінники комплектування (якщо Китай недалекий)?
А її перебування при владі - то взагалі національна катастрофа.
Вірити будь-якому зе-покидьку на 5-му році суцільної безперервної зеленської брехні можуть виключно інтелектуальні інваліди.
Вже б ******в що виробництво дронів Зе влада збільщіть у 300 разів, може б і повірив хтось .
Дивно, що Бутусов вважає це фе людиною.
Сузір,я супутників - Маска.
Комплект антенн-приймальників - Маска.
Контроль за сигналом - Маска.
Маск захотів - і вимкнув сигнал будь-де у будь-який момент.
Зе-шобла до Старлінка яким боком???
У другій половині фрази є неточність. Гроші - так, збирайте. Але віддавайте їх ... федорову, який регулярно оголошує нові збори на нову партію чогось там...
Це єдиний бізнес (окрім дорожнього), що розквіт та буяє буйним цвітом за зе-шобли - справа ліси Аліси та кота Базиліо. Просто пригадуємо "розвідувальний супутник" притули та його партію "Спартанів" за ціною втричі вищою, ніж в інших волонтерів і намагаємся вигадати хоч один привід, чому у федорова має бути по іншому.
так що можна сказати, що Україна збільшила виробництва космічних кораблів у 100 разів!
Просто порівняйте: збільшити 0 в 120 разів та збільшити 120 в 120 разів. Це ж вже виходять реальні цифри! А воно їм треба?
Зе-шобла воліє пздіти про щось віртуальне: мільярд дерев, кожній є-бабусі є-смартфон, преЗЕдентський університет, "літаки літять - будем всіх бомбить", "я йду лише на один строк", "якщо я колись порушу закон, то я одразу піду"...
"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где
...
Поле чудес в Стране Дураков."
Це прямий заклик для донатерів: віддайте нам (федорову, притулі і подібним зеленим) ваші гроші, а ми вам збрешемо, у скільки разів ми щось там збільшили.
Все можна, якщо не підігравати кремлю...
Бассейн заполняется водой из трубы диаметром в 25 мм за три часа.
За сколько заполнится бассейн трубой гораздо большего диаметра?