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До конца года Украина увеличит производство дронов в 120 раз, - Федоров

федоров

Украина до конца года увеличит производство дронов для армии более чем в 120 раз.

Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время мероприятия для медийщиков "Редколлегия. Саммит", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если смотрим на конец декабря, то увеличим производство в 120-140 раз реально", – сказал Федоров.

По его словам, БПЛА собирают и будут собирать отечественные компании, но компоненты в них импортные.

"Задача - обеспечить ударные дроны в достаточном количестве. Знаете, как Starlink. Вот смотрите, нет же сейчас вопросов со Starlink? Конечно, кому-то их не хватает, но нет такого, как с дронами, что их явно не хватает. Мы все с вами покупаем дроны", - подчеркнул чиновник.

Читайте также: Будет больше беспилотников, больше атак и меньше российских кораблей, - Федоров

Он напомнил, что занимается проектом "Армия дронов", но когда видит, что кто-то собирает на дрон для военных, то и туда донатит средства. "Поэтому задача стоит сделать, чтобы вы об этом не думали, чтобы хватало. Это хороший сигнал, когда нет сборов. Значит, что государство закрывает эти потребности", – сказал Федоров.

В то же время, глава Минцифры подчеркнул, что есть серьезная проблема – это РЭБ россиян, поэтому наши специалисты работают над технологиями, которые помогут преодолеть их. Масштабирование производства БПЛА без технологий противодействия РЭБ не будет давать результата, добавил он.

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Автор: 

производство (460) Федоров Михаил (504) дроны (3848)


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Топ комментарии
+50
В 120 разів від чого? Від 0? 1? 2?
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16.09.2023 18:22
+41
Зверніть увагу на відверту маніпуляцію. Скільки Україна виробляє дронів? Невідомо. Скільки з них придатні до ведення бойових дій? Теж не повідомляє, але вже відомо що за "дрони Розєнблата" заплачено з бюджету мільйони, але вони не літають. Якщо Україна умовно виробляла 100 дронів то збільшення в 120 разів дійсно можливе... ****, цей совок вже заїпав - брехня, маніпуляції, заклики "увєлічіть", "углубіть", "расшіріть", "догнать і пєрєгнать" і все це чистий звіздьож... Зелені жидобільшовики таки хворі на голову...
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16.09.2023 18:28
+28
Тепер зрозуміло хто е автор "Порох збагатився у 87 разів".
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16.09.2023 18:32
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В 120 разів від чого? Від 0? 1? 2?
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16.09.2023 18:22 Ответить
Приложение "Дрон" будет доступно в "дие" для людей в бомбоубежищах. А про стоительство заводов Байрактаров в Украине, как и о их поставках молчок. Возникает вопрос? Хорошо или плохо выкладывать такую инфу? Хорошо при ответственном управлении страной молчать об этом. Но у нас власть кричит об успехах еще до поставки вооружений. Поэтому логичный вопрос: что у нас с строительстыом завода Байрактаров?
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16.09.2023 18:30 Ответить
Щойно сидів на кухні вечеряв, то по мараХВону сказали шо у 140 разів
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16.09.2023 19:30 Ответить
Таке дивитись...во время еды?Ого..не бережети ви себе.
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16.09.2023 19:36 Ответить
Нє, їв смажену рибу, руки були жирні, не захтів пульт мастити
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16.09.2023 19:39 Ответить
в реальности беспилотников будет больше в 348,4 раз больше, чем в 1913-м году
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17.09.2023 00:41 Ответить
"Т.е. в 740 раз больше чем бьіло в нашем городе до 1913 года"
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16.09.2023 19:32 Ответить
Федоров- балабол ! Если сказал бы кто-то другой, то можно было бы поверить!
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16.09.2023 18:23 Ответить
Держатель и вдохновитель зеленой фабрики троллей не может быть другим априори. Он для этого и поставлен.
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16.09.2023 18:54 Ответить
"другой", для прикладу хто?
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16.09.2023 20:00 Ответить
Та будь-хто не зеленого кольору. Бо так нахабно, як зеленські, не звізділа ще жодна політсила в Україні.
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17.09.2023 11:15 Ответить
На нуль множити не можна.
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16.09.2023 18:23 Ответить
В том то и беда что можно, даже на 120 или 140, какая разница.
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16.09.2023 18:32 Ответить
На нуль як раз множити можна, але буде все одно нуль... 🙁
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16.09.2023 18:52 Ответить
Ділити неможливо.
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16.09.2023 20:32 Ответить
то есть теперь у нас будет целых 120 дронов? и всего лишь до конца года?
круто!
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16.09.2023 18:24 Ответить
Дозвольте уточнення - у нас буде 120 дронів в процесі виробництва!
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16.09.2023 18:33 Ответить
****
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16.09.2023 18:47 Ответить
Так, так, ми вам ''віримо''. Ще б розказали скільки там вкрадено.
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16.09.2023 18:24 Ответить
Це новий міністр оборони? Чи речник МО?
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16.09.2023 18:24 Ответить
Це міністр транспермації. Він розбрискує на голови слухачів самі розумієте що.
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17.09.2023 11:17 Ответить
цікаво яке IQ треба мати, щоб вірити офісно-преЗЕдентським мерзотникам, які брешуть 24/7 вже п"ятий рік поспіль?
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16.09.2023 18:28 Ответить
73.
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16.09.2023 19:52 Ответить
Зверніть увагу на відверту маніпуляцію. Скільки Україна виробляє дронів? Невідомо. Скільки з них придатні до ведення бойових дій? Теж не повідомляє, але вже відомо що за "дрони Розєнблата" заплачено з бюджету мільйони, але вони не літають. Якщо Україна умовно виробляла 100 дронів то збільшення в 120 разів дійсно можливе... ****, цей совок вже заїпав - брехня, маніпуляції, заклики "увєлічіть", "углубіть", "расшіріть", "догнать і пєрєгнать" і все це чистий звіздьож... Зелені жидобільшовики таки хворі на голову...
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16.09.2023 18:28 Ответить
Притула вже закупив одного разу дронів на 600млн...а виявилося то якийсь міфічний супутник якого ніхто не бачив навіть...
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16.09.2023 19:39 Ответить
Притула мені не подобається. Тому грошей під його "чесне слово" не давав. І не дам. Ніколи. Ну от не вірю я блазням...
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16.09.2023 23:07 Ответить
Почему все зеленожопые обезьяны такие тупые? Боневтик отбирал в свою стаю одних дебилов ?
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16.09.2023 18:31 Ответить
Они не тупые и не дебилы! Они - наглые и циничные лжецы, мародёры и ликвидаторы Украины!
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16.09.2023 18:58 Ответить
Тепер зрозуміло хто е автор "Порох збагатився у 87 разів".
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16.09.2023 18:32 Ответить
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16.09.2023 18:34 Ответить
А коли буде-до кінця року зменшим зарплати депутанам, суддям, чиновникам?
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16.09.2023 18:36 Ответить
Таку роботу ,як міністер може виконувати проста людина.
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16.09.2023 18:44 Ответить
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16.09.2023 19:33 Ответить
Ні. Не кожна. Пересічні люди, коли брешуть, зазвичай червоніють. А ці зелені не червоніють ніколи. Вони "вічно зелені".
...Зпиляти би цих "вічнозелених" під цей Новий рік. Дивись тоді би й Святий Миколай подарунок у вигляді Перемоги в новому році зробив би...
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17.09.2023 11:24 Ответить
Нужны аналоги шахедов, массовое производство на государственных заводах. Которые могут решить не только тактические задачи. Не квадракоптеров. П.С. В Китае РФ покупает тех же мавиков в 30 раз больше, чем Украина. Мадяр их научил, как применять.
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16.09.2023 18:49 Ответить
Такі всі найрозумніші.. мабуть такі всі касапи..
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16.09.2023 18:52 Ответить
А знаете, я в чем-то поддерживаю "зеленых". В их трепе, лжи, бреднях и т.д.
Чтоб они ******* жителей до ТАКОЙ СТЕПЕНИ, чтобы не то, что строка в бюллетене вызывала бешенство, а даже цвет листвы приводил в ярость.
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16.09.2023 19:10 Ответить
Фюзеля́жі?
Бо в нашій зброї мало що нашого.
Навіщо бюро експорту зробило весільні дрони товарами подвійного призначення (це документальні підтвердження що зменшували показники висоти, швидкості, корисної ваги тощо).
Теж за конячі цінники комплектування (якщо Китай недалекий)?
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16.09.2023 19:15 Ответить
А урожай і надої в 8 разів😁
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16.09.2023 19:30 Ответить
"новиє ліца",вже якцапів перебрехали!
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16.09.2023 19:31 Ответить
Ага,мільярд дерев уже посадили...тут буде те ж саме...дістали вже ці казкарі від влади...!!!
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16.09.2023 19:36 Ответить
Шапіто...
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16.09.2023 19:46 Ответить
Ху із Фёдороф?
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16.09.2023 19:48 Ответить
Досить "розхитувати човна бо путін нападе". Федоров можливо єдиний незашкварений представник зеленого кабінету і робить для захисту України більше ніж всі папєрєдніки разом взяті.
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16.09.2023 20:06 Ответить
А там були хоч якісь папєрєднікі? Бо його міністерство створене в 2019-му чи 2020
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16.09.2023 20:27 Ответить
Гугл тобі в руки. Зашкварений аж світиться. Інших зелені не беруть. Та й жодна порядна людина з цим корумпованим прокацапленим кагалом працювати не буде.
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16.09.2023 23:13 Ответить
Если вы не верите Фёдорову, то это ваши проблемы.👶
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16.09.2023 20:07 Ответить
Саме існування квартальної зе-шобли - це наша проблема.
А її перебування при владі - то взагалі національна катастрофа.
Вірити будь-якому зе-покидьку на 5-му році суцільної безперервної зеленської брехні можуть виключно інтелектуальні інваліди.
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17.09.2023 11:30 Ответить
Балаболи , бла ,бла , бла ,але для деяких заходить
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16.09.2023 20:21 Ответить
0×120 = 0
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16.09.2023 20:29 Ответить
120/0 = "бреши скільки хочеш"
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17.09.2023 11:31 Ответить
Недавно розказував що буде скорочино чиновників щось не видно скорочення
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16.09.2023 20:38 Ответить
Не буде ніякого збільшення. Не заважайте зеленим брехати. Будуть жертви і поранені у ЗСУ - ось це буде. А дронів не буде.
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16.09.2023 20:40 Ответить
Та "да"... В те що акциз на тютюн на 20% піднімуть вірю. А в збільшення виробництва дронів в 120 разів "ні".
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16.09.2023 23:15 Ответить
Золотими яйцями закидають... Шапіто...
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16.09.2023 21:49 Ответить
До кінця року Україна збільшить виробництво дронів у 120 разів, - Федоров Джерело:

Вже б ******в що виробництво дронів Зе влада збільщіть у 300 разів, може б і повірив хтось .
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16.09.2023 21:58 Ответить
зелайно, фелайно, різниця в одну літеру.
Дивно, що Бутусов вважає це фе людиною.
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16.09.2023 22:05 Ответить
На словах я Лев Толстой а на деле хр*н простой.
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16.09.2023 22:19 Ответить
замість одного буде 120 ?
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16.09.2023 23:16 Ответить
За півмільярда куплять 120 дронів?
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16.09.2023 23:33 Ответить
,,От дывиться, нэмае ж зараз пытань из Старлинк? Звычайно, шо комусь их нэ выстачае, алэ нэмае такого, як з дронамы, шо их явно нэ выстачае. Мы вси из вамы купуем дронны" (цитата министра цифровой трансформации Фёдорова). И это всё, шо надо знать про БУДУЩЕЕ выробныцтво дронов. Перевожу: ,, Дроны не Старлинки, собирайте с миру по копейке деньги и покупайте сами, если они вам так нужны, а у меня другие важные дела. Идите нахрен! (это я перевожу отэти ,,понад 120 разив бильше")
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16.09.2023 23:47 Ответить
Питання: який стосунок має зе-шобла до зв,язку Старлінк?
Сузір,я супутників - Маска.
Комплект антенн-приймальників - Маска.
Контроль за сигналом - Маска.
Маск захотів - і вимкнув сигнал будь-де у будь-який момент.
Зе-шобла до Старлінка яким боком???
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17.09.2023 11:38 Ответить
Какаяразница. Главное, сказать в одном предложении, и, может, лохторат не заметит, шо ЗЕшобла тому Маску примерно, як собаке пятая нога
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18.09.2023 22:34 Ответить
"собирайте с миру по копейке деньги и покупайте сами, если они вам так нужны"
У другій половині фрази є неточність. Гроші - так, збирайте. Але віддавайте їх ... федорову, який регулярно оголошує нові збори на нову партію чогось там...
Це єдиний бізнес (окрім дорожнього), що розквіт та буяє буйним цвітом за зе-шобли - справа ліси Аліси та кота Базиліо. Просто пригадуємо "розвідувальний супутник" притули та його партію "Спартанів" за ціною втричі вищою, ніж в інших волонтерів і намагаємся вигадати хоч один привід, чому у федорова має бути по іншому.
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19.09.2023 10:24 Ответить
И межгалактические корабли будут бороздить просторы ОП , а Боневтік Оманский станет героем спасителем галактики!
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17.09.2023 00:08 Ответить
Його таємна мрія - знятися в ролі Боневтіка Оманського в черговому блок-бастері "Вартові Галактики".
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17.09.2023 11:44 Ответить
якщо виробляли 0, а в наступному році знову 0... то збільшення виробництва невизначено, бо 0*140 = 0, і 0*100500 = 0...

так що можна сказати, що Україна збільшила виробництва космічних кораблів у 100 разів!
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17.09.2023 02:52 Ответить
А чи не можна це було зробити минулого року?
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17.09.2023 03:05 Ответить
Ні. Не можна. Бо це би збільшило базу для брехні.
Просто порівняйте: збільшити 0 в 120 разів та збільшити 120 в 120 разів. Це ж вже виходять реальні цифри! А воно їм треба?
Зе-шобла воліє пздіти про щось віртуальне: мільярд дерев, кожній є-бабусі є-смартфон, преЗЕдентський університет, "літаки літять - будем всіх бомбить", "я йду лише на один строк", "якщо я колись порушу закон, то я одразу піду"...
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17.09.2023 11:50 Ответить
,,Ми всі із вами..."(с) - це хто?
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17.09.2023 08:15 Ответить
Ну - це просто.
"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где
...
Поле чудес в Стране Дураков."

Це прямий заклик для донатерів: віддайте нам (федорову, притулі і подібним зеленим) ваші гроші, а ми вам збрешемо, у скільки разів ми щось там збільшили.
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17.09.2023 12:00 Ответить
Щоб протистояти РЕБ, треба використовувати спрямований зв'язок. Для цього треба використовувати схему з такою собі "маткою", яка буде висіти на великій висоті. Дрони-трутні мають бути захищені від радіохвиль РЕБу знизу.
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17.09.2023 08:38 Ответить
А поки вони там щось підвіщать у якусь кількість разів, хлопцям с ЗСУ можливо було, у ворога жбурляти тільки асфальтом з великого будівництва, бо керевництво держави іхало на шашличкі а не на війну та не купувало зброі! Навіть канцлер Украіни наполягав підлеглому зеПрепізденту про необхідність заглянути у дупу Путіна та політати на гелікоптері на 50 річчя канцлера!
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17.09.2023 09:23 Ответить
Можна було це робити ще рік тому.
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17.09.2023 09:45 Ответить
Ну, можна було перед великою війною і ЗСУ не скорочувати, І 50 млрд. для ЗСУ не пускати на дороги, і не розміновувати Чонгар та порт Маріуполя, і ще десятки подібних можна...
Все можна, якщо не підігравати кремлю...
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17.09.2023 12:03 Ответить
как то Пуйло нёс подобное: "в некоторых отраслях мы увеличили производство в полтора,а в некоторый в два раза! Мы фиксируем РОСТ!"(с)
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17.09.2023 09:47 Ответить
Що поробиш, зеленські - то медалісті в школі московітів...
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17.09.2023 12:05 Ответить
о! https://censor.net/ua/news/3408640/*********************************************************************** на самом же Цензоре... Производили 1,теперь 7.
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17.09.2023 09:52 Ответить
Головне, щоби це не було із розряду "мільярд дерев, чи 4000 євро вчителям".
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17.09.2023 13:11 Ответить
Вспоминаю школьную задачу еще времен СССР.
Бассейн заполняется водой из трубы диаметром в 25 мм за три часа.
За сколько заполнится бассейн трубой гораздо большего диаметра?
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17.09.2023 16:47 Ответить
Іди відсмокчи у свого улюбленого Івана Маркса, нікчема шашлична.
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17.09.2023 16:48 Ответить
 
 