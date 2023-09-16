Оккупанты 7 раз за день обстреляли Никопольщину: били из тяжелой артиллерии и атаковали дронами
В течение дня российские военные семь раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Враг целил по самому Никополю, Мировской и Марганецкой громадам. Бил из тяжелой артиллерии. А еще атаковал дронами-камикадзе.
Поврежден инфраструктурный объект. Изуродована трехэтажка и частный дом.
Обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.
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