Поставка северокорейских боеприпасов в Россию не будет иметь большого значения для боевых действий в Украине, - Милли
Северная Корея, возможно, сможет увеличить поставки России артиллерийских боеприпасов для войны в Украине, но это вряд ли будет иметь большое значение.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Associated Press (AP).
По словам Милли, как отмечает АР, "недавняя встреча в России между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным, вероятно, приведет к тому, что Северная Корея предоставит Москве 152-мм артиллерийские снаряды советских времен. Но пока неясно, сколько и как скоро".
"Будет ли это иметь огромную разницу? Я скептически отношусь к этому", - отметил Милли.
Он отметил, что хотя не хочет умалять помощь в области вооружений, но "сомневается, что она будет иметь решающее значение".
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почему так долго он шёл.
Зважаючи на те, що ці снаряди майже весь шлях мають подолати у межах уднієї країни на одному потязі - весь шлях займе лише 1 тиждень - це значно швидше, ніж поставки Україні з США.
Тому ті самі 7-8 діб цілком реально.
Дотого ж головне тут не швидкість, а регулярність...
Сплатіла навєкі КарєйскаяНароднаДємакратічєскаяРусь!
И корейские снаряды прилетают не по тебе
Они ,конечно, почти ни на что не влияют
Можно спокойно лежать у бассейна во Флориде и дальше
Задрали вже!
"Будет чи це мати величезну різницю Джерело:
Це, звісно, не так впадає в очі як пекельні борошна, але..
Бутусову привіт