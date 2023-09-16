Поставка северокорейских боеприпасов в Россию не будет иметь большого значения для боевых действий в Украине, - Милли

Северная Корея, возможно, сможет увеличить поставки России артиллерийских боеприпасов для войны в Украине, но это вряд ли будет иметь большое значение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Associated Press (AP).

По словам Милли, как отмечает АР, "недавняя встреча в России между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным, вероятно, приведет к тому, что Северная Корея предоставит Москве 152-мм артиллерийские снаряды советских времен. Но пока неясно, сколько и как скоро".

"Будет ли это иметь огромную разницу? Я скептически отношусь к этому", - отметил Милли.

Он отметил, что хотя не хочет умалять помощь в области вооружений, но "сомневается, что она будет иметь решающее значение".

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