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Новости Агрессия России против Украины Война
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Поставка северокорейских боеприпасов в Россию не будет иметь большого значения для боевых действий в Украине, - Милли

міллі

Северная Корея, возможно, сможет увеличить поставки России артиллерийских боеприпасов для войны в Украине, но это вряд ли будет иметь большое значение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Associated Press (AP).

По словам Милли, как отмечает АР, "недавняя встреча в России между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным, вероятно, приведет к тому, что Северная Корея предоставит Москве 152-мм артиллерийские снаряды советских времен. Но пока неясно, сколько и как скоро".

"Будет ли это иметь огромную разницу? Я скептически отношусь к этому", - отметил Милли.

Он отметил, что хотя не хочет умалять помощь в области вооружений, но "сомневается, что она будет иметь решающее значение".

Читайте также: Война в Украине будет продолжаться, пока одна из сторон не достигнет политических целей военным путем или не примет решение о переговорах, - Милли

Автор: 

боеприпасы (2331) КНДР (1189) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+13
Ето и есть серьезный ответ от США северной корее? Вам хорошо говорить, не на вас же ети сотни тысяч боеприпасов посыпятся. Кроме того террористический мир еще раз убедится что можно делать все что хочешь, хоть продавать рашистам оружие хоть печатая новые ядерные ракеты и ничего Запад в ответ не сделает.
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16.09.2023 18:56
+12
Поседи в окопе во время артобстрела, тогда и скажешь,
почему так долго он шёл.
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16.09.2023 18:51
+11
Когда ты в США
И корейские снаряды прилетают не по тебе
Они ,конечно, почти ни на что не влияют
Можно спокойно лежать у бассейна во Флориде и дальше
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16.09.2023 19:16
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Правила форума Совет форумчан
У них міни рисом набиті??
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16.09.2023 18:50 Ответить
Не блазнюй! Вони (як і наші більшовики) замість покращення життя населення всі сили кинули на виробництво зброї У нас села голодували - а ми снаряди і танки клепали Люди в Україні в 1947-му парену гичку їли - зате в 1949-му в СРСР зробили першу атомну бомбу І корейці на півночі травою харчуються - зате зброї та *********** на душу населення - трохи не більше всіх у світі!
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17.09.2023 06:34 Ответить
Поседи в окопе во время артобстрела, тогда и скажешь,
почему так долго он шёл.
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16.09.2023 18:51 Ответить
Поставки Шахедов тоже не решат. Непоставки самолетов, вертолетов, ударных беспилотников, ракет от США тоже ничего не решат - поверьте на слово, потому как их не дадим.
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16.09.2023 18:51 Ответить
А шахеды так и не принесли перелома в войне.
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16.09.2023 18:58 Ответить
Вважаючи на те, що Північна Корея може поставляти майже таку кількість снарядів рашистам, що й США Україні...
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16.09.2023 19:12 Ответить
Поки вони з Далекого Сходу по залізниці дочухають, ситуація на фронті сто разів зміниться
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16.09.2023 19:24 Ответить
В 21 сторіччі є транспортна авіація і торгівельний флот плюс фури. Шапкозакидання непотрібно, в любому випадку це затягування війни!
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16.09.2023 20:30 Ответить
Знов таки, це все не швидко. Літаками багато не на возиш
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16.09.2023 20:39 Ответить
https://site.ua/alexander.kovalenko/i-snova-o-veroyatnyx-postavkax-rossii-oruziya-iz-severnoi-korei-iy334jp Почитайте Коваленка
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17.09.2023 06:26 Ответить
Та невже? А з США по-вашому ближче, ніж з Далекого Сходу?
Зважаючи на те, що ці снаряди майже весь шлях мають подолати у межах уднієї країни на одному потязі - весь шлях займе лише 1 тиждень - це значно швидше, ніж поставки Україні з США.
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16.09.2023 21:21 Ответить
Ти на поїзді з Далекого Сходу хоч раз по СРСР їздив? ПРи ідеальних умовах (і за відсутності війни) навіть пасажирський поїзд з Владивостока до Москви ішов не менше 8 діб Але бувало що він запізнювався і на 1-2 доби Їздив і у військових ешелонах (супроводження військових вантажів) До Уссурійського краю з Уралу поїзд ішов 2 тижні! Все впирається у пропускну датність залізниць
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17.09.2023 06:47 Ответить
Товарняк зі снарядами запінюватись не буде - його всі пасажирські потяги пропускатимуть.
Тому ті самі 7-8 діб цілком реально.
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17.09.2023 11:55 Ответить
Я вже повірив!
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17.09.2023 11:56 Ответить
Це ж майже тоталітарна держава - якщо фюрер накаже пропускати товарняки зі снарядами у першу чергу - їх пропускатимуть у першу чергу. Ви ж самі написали, що за 8 діб з Владіку до Москви добиралися навіть на пасажирському - тут відстань не більша і пріоритет буде більшим.
Дотого ж головне тут не швидкість, а регулярність...
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17.09.2023 12:13 Ответить
При перевезенні небезпечних вантажів діють особливі правила безпеки : обмеження швидкості руху розміщення на вузлових станціях А це - збільшення часу транспортування
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17.09.2023 12:26 Ответить
максимум 10 дней
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16.09.2023 23:39 Ответить
Что, все пропало? Опять на восьмом году войны? Правда? Уверен? Харе рашотроллить, Бортников не за это платит, насыпай больше фантазии, дерзай.
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16.09.2023 19:08 Ответить
Че сразу Бортников... Патрушев-младший. От твоего справедливого гнева не станет больше того, что я перечислил. Разве что в твоих дерзновенных фантазиях.
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16.09.2023 20:14 Ответить
А ты аккуратный, хвалю. Продолжай всепропальничество, рашотроллик.
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16.09.2023 20:17 Ответить
"маленьке" теж має значення...особливо якщо тобі особисто прилетіло
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16.09.2023 18:52 Ответить
- Шойгу, Герасимов ? Где боеприпасы?!

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16.09.2023 18:54 Ответить
Ето и есть серьезный ответ от США северной корее? Вам хорошо говорить, не на вас же ети сотни тысяч боеприпасов посыпятся. Кроме того террористический мир еще раз убедится что можно делать все что хочешь, хоть продавать рашистам оружие хоть печатая новые ядерные ракеты и ничего Запад в ответ не сделает.
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16.09.2023 18:56 Ответить
КНДР и так продавла всем оружие. От хезлболлы до хамаса.
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16.09.2023 19:23 Ответить
Россияне и кореянци к славянству имеют одинаковое отношение.
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16.09.2023 18:56 Ответить
Саюз нєрушимий кацапа і бульби

Сплатіла навєкі КарєйскаяНароднаДємакратічєскаяРусь!
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16.09.2023 19:03 Ответить
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16.09.2023 18:59 Ответить
А якщо це будуть ********** та зброя з КНР під прикриттям північнокорейців?Знову на Заході щось недоговорюють..
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16.09.2023 19:08 Ответить
Там не сліпі, розвідка все бачить і знає навіть про таємні переговори щодо *********** і вже сто раз був би великий скандал.
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16.09.2023 19:14 Ответить
У США недостатньо розвідданих щодо КНР та її планів про це вже не раз говорили,та навіть розвідки непотрібно все і так зрозуміло, візит до москви залежного від китайців кімченина це демонстративний сигнал від Пекіна на загострення.А американці повинні діяти на крок вперед і поставити нарешті Україні ракети атакмс.
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16.09.2023 19:24 Ответить
Неа. Именно кндр. Вы не поверите но кндр орудие делает само. И продает всяким отбросам вроде хамаса, хезлболлы. Кстати у КНР от этого массово горит, потому что они бояться что кндр станет продавать орудие уйгурам. А про то что кндр ещё и метамфетамина и торгует как Колумбия кокаином я вообще молчу. Главные поставщики этой дряни в КНР это кндр.
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16.09.2023 19:26 Ответить
спочатку питання обговорили пекін та москва потім випустили ляльку чучхе ,так вони робить але недостатньо для росії,але якщо китайське керівництво захоче то воно магічним чином виросте в десятки разів ,непотрібно нікого шапками закидувати..
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16.09.2023 19:31 Ответить
Не знаю наскільки тут Китай, тому що Китай сам в **** від КНДР.
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16.09.2023 20:34 Ответить
я вас запевняю все вони знають і беруть безпосередню участь в тому,пізніше ми дізнаємося у чому саме була ця вигода,я можу припускати що китайці хочуть отримати деякі військові технології від росії до речі щодо освоєння космосу вони таки отримали їх від москви ще раніше..
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17.09.2023 00:04 Ответить
То може вже врешті дасте таке щоб оту всю кацапську "пиз**ту'' накрити з кінцями.
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16.09.2023 19:12 Ответить
Когда ты в США
И корейские снаряды прилетают не по тебе
Они ,конечно, почти ни на что не влияют
Можно спокойно лежать у бассейна во Флориде и дальше
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16.09.2023 19:16 Ответить
Не привикати. Вже з жовтня минулого року росія пішла по миру з простягнутою рукою і продовжує війну за рахунок іранських снарядів. Сотні тисяч іранських снарядів не змінили хід війни, і північнокорейскі теж нічого вже не змінять після того. як рашисти проіпали величезні запаси, які вони накопичували десятиліттями і запаси маленької країни вже нічого не змінять
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16.09.2023 19:17 Ответить
Тепер вони проіпають і запаси маленьких країн. Зашибісь!
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16.09.2023 19:26 Ответить
КНДР це просто ширма за якою ховається Китай і це потрібно усвідомлювати.
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16.09.2023 19:26 Ответить
А Китай за ким ховається?
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16.09.2023 19:35 Ответить
КНДР це не КНР,це такий собі лугандон з ядерною бомбою.
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16.09.2023 19:40 Ответить
Це я замість КНДР чогось Китай написав...але питання цікаве - чим народна республіка відрізняється від народно демократичної...
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16.09.2023 19:52 Ответить
Скільки не ховайся, а від ока Західної росвідки жоден контейнер зі снарядами не прослизне з Китаю і вже не важливо, через яку країну-прокладку він попадеде до росії
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16.09.2023 19:48 Ответить
Для Штатів нічого не змінять,для нас це втрачені життя наших бійців!
Задрали вже!
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16.09.2023 19:25 Ответить
Ким Чен Ын дает Путину опасные снаряды, этот хлам может взорваться ежесекундно: интервью с Жироховым
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16.09.2023 19:35 Ответить
Проблема в том, что все это фактически является старым хламом, от которого северокорейский диктатор https://www.obozrevatel.com/person/kim-chen-***.htm Ким Чен Ын рад избавиться.
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16.09.2023 19:38 Ответить
Еще одна проблема с этой военной помощью врагу - слишком сложная логистика.
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16.09.2023 19:40 Ответить
І в чому складність логістики? КНДР не Уругвай і не Австралія.
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16.09.2023 19:43 Ответить
пока довезут половина взорвется
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16.09.2023 19:47 Ответить
Складність - довжина і час доставки до лінії фронту.
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16.09.2023 20:19 Ответить
Поїзд Москва-Владивосток йде 6 діб.
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16.09.2023 21:10 Ответить
Допомога? Ви в магазині коли хліб купуєте, магазин вам допомагає?
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16.09.2023 19:44 Ответить
Конечно трындеть из за океана это не принимать себе на голову в Украине на фронте.
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16.09.2023 20:59 Ответить
Ну раз так сказав цілий генерал, значить так і є.
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16.09.2023 21:28 Ответить
Та нам любий снаряд з кацапської сторони небезпечний!
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16.09.2023 23:32 Ответить
Тварь, сотни тысяч снарядов - это ни*уя не значит? Мили, ты идиот?
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16.09.2023 23:41 Ответить
Цензор як завжди не гребує посилатися на цапське медіа
"Будет чи це мати величезну різницю Джерело:
Це, звісно, не так впадає в очі як пекельні борошна, але..
Бутусову привіт
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17.09.2023 01:25 Ответить
Щось подібне десь рік тому писали про іранські шахеди
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17.09.2023 01:46 Ответить
Хто знає, ракети від РСЗВ KN-25 з ППО збиваються?
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17.09.2023 06:48 Ответить
 
 