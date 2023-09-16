Среди частных компаний вклад Маска в будущую победу Украины самый большой, - Федоров

Миллиардер Илон Маск постоянно поддерживает Украину, и если бы не его помощь, неизвестно, как бы Украине жилось без связи.

Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время мероприятия для медийщиков "Редколлегия. Саммит", отвечая на вопрос относительно утверждения об отключении Маском Starlink возле Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наверное, риск всегда есть, что любой партнер может прекратить помогать. Но чтобы не происходило и чтобы в СМИ не говорили... он помогал, помогает и если под этим давлением может отреагировать негативно - я за это переживаю. Но надеюсь , что этого не будет. Поверьте, я просто не могу об этом говорить. Когда нужно было, он сделал шаги, которые нужно было предпринять", - сказал Федоров.

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По его словам, среди частных компаний вклад Маска в будущую победу Украины "является самым большим". Без спутниковой связи неизвестно, что было бы, подчеркнул Федоров.

"Представьте себе, что у вас сейчас вообще нет связи. Военные, а там нет сети 4G и 3G, представьте, что и рации перехватываются, а им нужно координироваться. Нет связи. Вот как бы мы жили, если бы не Маск? А все остальное – можем хайп ловить, твиты писать и так далее. Но вот была бы такая ситуация", - добавил министр.

В то же время, он отметил, что когда слышит от Маска элементы российской пропаганды, то также не воспринимает это положительно, как и все украинцы, но действия миллиардера говорят о другом. Украина имеет качественную связь по доступным ценам, качественный трафик.

"Был день, когда нам обстреляли инфраструктуру. Это был очень трудный день с точки зрения планирования следующих недель, как выходить из этой ситуации. Я сразу написал Маску, что нам нужны 10 тысяч Starlink. Я еще не знал, где деньги взять, какая будет цена. Он создал чат с СЕО из SpaceX и говорит, что нужно 10 тысяч, проговорите логистику. Вот такой Маск", - сказал Федоров.

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Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий подчеркнул, что не может много об этом говорить, потому что там есть и вопросы государственной тайны.