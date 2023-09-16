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Новости Помощь Украине
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Среди частных компаний вклад Маска в будущую победу Украины самый большой, - Федоров

федоров

Миллиардер Илон Маск постоянно поддерживает Украину, и если бы не его помощь, неизвестно, как бы Украине жилось без связи.

Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время мероприятия для медийщиков "Редколлегия. Саммит", отвечая на вопрос относительно утверждения об отключении Маском Starlink возле Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наверное, риск всегда есть, что любой партнер может прекратить помогать. Но чтобы не происходило и чтобы в СМИ не говорили... он помогал, помогает и если под этим давлением может отреагировать негативно - я за это переживаю. Но надеюсь , что этого не будет. Поверьте, я просто не могу об этом говорить. Когда нужно было, он сделал шаги, которые нужно было предпринять", - сказал Федоров.

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По его словам, среди частных компаний вклад Маска в будущую победу Украины "является самым большим". Без спутниковой связи неизвестно, что было бы, подчеркнул Федоров.

"Представьте себе, что у вас сейчас вообще нет связи. Военные, а там нет сети 4G и 3G, представьте, что и рации перехватываются, а им нужно координироваться. Нет связи. Вот как бы мы жили, если бы не Маск? А все остальное – можем хайп ловить, твиты писать и так далее. Но вот была бы такая ситуация", - добавил министр.

В то же время, он отметил, что когда слышит от Маска элементы российской пропаганды, то также не воспринимает это положительно, как и все украинцы, но действия миллиардера говорят о другом. Украина имеет качественную связь по доступным ценам, качественный трафик.

"Был день, когда нам обстреляли инфраструктуру. Это был очень трудный день с точки зрения планирования следующих недель, как выходить из этой ситуации. Я сразу написал Маску, что нам нужны 10 тысяч Starlink. Я еще не знал, где деньги взять, какая будет цена. Он создал чат с СЕО из SpaceX и говорит, что нужно 10 тысяч, проговорите логистику. Вот такой Маск", - сказал Федоров.

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Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий подчеркнул, что не может много об этом говорить, потому что там есть и вопросы государственной тайны.

Автор: 

Маск Илон (219) Федоров Михаил (504)


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Топ комментарии
+12
Запоминаеться последнее. Какую бы помощь не оказывал Маск, - он все перечеркнул своей позицией по войне, которая также позиция *****.
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16.09.2023 19:13
+8
Кацапські наративи з'явились у Маска відразу після того як під нього підклали якусь кацапку. Пловчиху чи щось таке. Після "спілкування" з нею він став "політкоректним пацифістом"... Чим там ГУР займається? Кота буданова годує? Може Маску якусь українську патріотку підкласти?
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16.09.2023 19:26
+7
А може безвуглу? Щоб в нього взагалі будь-яке бажання лізти в політику пропало назавжди😁
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16.09.2023 19:31
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Правила форума Совет форумчан
Одной рукой помогает
А другой наносит такой вред !
И ведь умный вроде
Как слава и деньги меняют человека
Совсем крышу снесло
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16.09.2023 19:11 Ответить
Ось уявіть, що ви кіт. То ви просто не зрозумієте більшисть дій людини. Ваш інтелект порівняно до Маску це і є інтелект кішки порівняно до людини.
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16.09.2023 20:20 Ответить
Вот и я поражаюсь!
Как можно быть - с одной стороны
ТАКИМ СВЕРХУМНЫМ
А с другой стороны - таким тупым
Одна надежда на
Держдеп и Пентагон
Они это поправят
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16.09.2023 20:36 Ответить
А ви не просіть, а зробіть самі та застосовуйте коли та де хочте.
Starling це його компанія, він не має контракту з держдепом та міноборони.
Вони закупили в нього обладнання у листопаді 2022.
Так що слухайте свого віце-міністра , а не Олега Ждановп та інших балаболок.
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16.09.2023 21:15 Ответить
СТО раз допоможи - забудуть . ОДИН раз відмов - запам'ятають на все життя . - Это Украина .
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16.09.2023 21:16 Ответить
Вы манипулируете
Помощь спасает жизни
И наоборот
Когда тебе отказывают в помощи
Это выглядит как предательство
И именно так это оценивают люди всего мира
Не только украинцы
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16.09.2023 21:17 Ответить
Надавши своє обладнання Україні вважаю що Маск керувався виключно меркантильними інтересами. Випробувавши роботу свого старлінка в умовах реальної великої війни він одночаснопровів величезну рекламну акцію. Тепер за його продукцією має стояти черга замовників від практично всіх армій світу.
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16.09.2023 22:57 Ответить
Печально,но вы абсолютно правы
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16.09.2023 22:59 Ответить
Це не військовий проект, не планувався як військовий проект, і використовується нами у військових цілях вимушено.
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16.09.2023 23:59 Ответить
Ага, это альтруистический проект по доступу негров, в дебрях джунглей к скоростному интернету.
Потому что при наличии хоть какой цивилизации старлинк не может тягаться в отношении цена/скорость.
А военные цели это дополнительная, случайная опция.
Супер компьютеры тоже для стрелялок/бродилок разрабатывают
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17.09.2023 08:59 Ответить
Це комерційний проект. Не військовий. Не треба домислів. Одразу декілька компаній розвивають подібну технологію. На зараз Старлінк випереджає інші, можливо це врешті зробить комерційне розгортання для конкуренті невигідним
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17.09.2023 13:55 Ответить
прогин зараховано!
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16.09.2023 19:13 Ответить
Запоминаеться последнее. Какую бы помощь не оказывал Маск, - он все перечеркнул своей позицией по войне, которая также позиция *****.
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16.09.2023 19:13 Ответить
"последнее" впереди...
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16.09.2023 20:27 Ответить
"впереди" у него уже нет, - осталось только "позади". Впереди только Синг-Синг маячит.
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16.09.2023 20:45 Ответить
Це в нього гумор такий?
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16.09.2023 19:13 Ответить
Да, Маск помогал, не вопрос. Но это бизнесмен, он патриот денег, зарабртанных своим интеллектом. И за плату он готов делать услуги даже путлеру. Для него это бизнес и он не политик. Не оправдываю, но надо понимать что просто так хаять не надо. Не хотел он "мировой войны", но это для отмазки. Значит путлер заплатил и нехило за отключение связи с старлинками.
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16.09.2023 19:18 Ответить
І яку послугі Маск зробів *******?
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16.09.2023 19:30 Ответить
внедяреет в головы своей аудитории кремлевские нарративы по российско-украинской войне.
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16.09.2023 19:50 Ответить
ВІн підтримує Трампа і казав що треба зрозуміти путіна.
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16.09.2023 19:52 Ответить
Ще хочу нагадати, що у Маска 80 мільонів підписників у твітері. А він хоче залишити Крим пуйлу.
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16.09.2023 22:44 Ответить
Ви отримали від Маска безкоштовно 10000 терміналів. Кожний коштує майже $2500 з пересилкою, це 25 мільйонів американських доларів безкоштовної допомоги.
А ти кому допоміг?
Чому не на фронті?
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16.09.2023 21:26 Ответить
Уже был. Потом заново ходить учился. Научился и пошел в военккомат. Жду повестки. А ты, Вася, второй раз в жизни ходить не пытался? Что же вы такие тупые, рашотроллики, что украинцев военкоматами пытаетесь пугать? У нас это ТЦК называется.
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16.09.2023 21:47 Ответить
МАСКовічу - Героя України! І назвати вулицю в Кончі Заспі на його честь!
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16.09.2023 19:23 Ответить
тепер випускай агрохімію з рабиновичем врятувавшим 400 000 українців
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16.09.2023 19:25 Ответить
Кацапські наративи з'явились у Маска відразу після того як під нього підклали якусь кацапку. Пловчиху чи щось таке. Після "спілкування" з нею він став "політкоректним пацифістом"... Чим там ГУР займається? Кота буданова годує? Може Маску якусь українську патріотку підкласти?
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16.09.2023 19:26 Ответить
файна ідея. у нас фаріон без без діла пилюкою припадає.
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16.09.2023 19:28 Ответить
А може безвуглу? Щоб в нього взагалі будь-яке бажання лізти в політику пропало назавжди😁
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16.09.2023 19:31 Ответить
треба патріотку жеж. а це вже якийсь садизм зі збоченням
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16.09.2023 19:39 Ответить
Це п'ять ...
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16.09.2023 21:21 Ответить
яка там до біса пловчиха. Маск, - сцікло, на цьому його ***** і завербував.
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16.09.2023 19:52 Ответить
Маск точно нічого не розуміє в європейських політичних розкладах. Ну от і зявляються "радники", "експерти", "свідки" ну і "просто гарні люди"... І кожен із них мріє стати "референтною особою" для Маска та отримати щось для себе... Маск може помилятися, але він точно не сцикло. Я б нікому не радив пробувати його залякати...
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16.09.2023 22:28 Ответить
Маск емігрував на навчання в Канаду для того, щоби не потрапити на війну, яку його країна ПАР вела в той час в Намібії. Усі білі жителі ПАР були конскриптами і мали пройти військову службу в Армії. Маск засцяв і тепер гадить тим, хто не засцяв і воює з ворогом. Це така сублімація властої трусості, через приниження тих, хто не засцяв.
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16.09.2023 22:43 Ответить
Може бути. Але ж Маск таки вчився, а не просто відсиджувався за кордоном. Та й в американському бізнесі "лякливим" нічого не світить...
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16.09.2023 22:49 Ответить
Сподіваюсь цукерберг його трохи підрівняє..
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16.09.2023 19:27 Ответить
В Сенате США возьмутся за Маска и работу Starlink в Украине
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16.09.2023 19:31 Ответить
Фёдоров проводит ту политику которую ему говорит проводить Зеля. Зелю устраивают такие деятели как Трамп, Маск, Лукашенко, товарищ Си. Они худо бедно противостоят Байдену.
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16.09.2023 19:34 Ответить
А серед волонтерів кращяАні Лорак.
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16.09.2023 19:40 Ответить
Куйок за буёк
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16.09.2023 19:41 Ответить
Співачка з України Кароліна Куйок (більш відома під псевдонімом «Ані Лорак»)
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16.09.2023 19:44 Ответить
Аби не Пентагон, нічого б ми не отримали від Маска.
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16.09.2023 19:40 Ответить
Пентагон закупил 500 старлинк для Украины в которые Моська не сможет вмешаться
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16.09.2023 19:43 Ответить
Фндоров! Невже не можеш вийти на Зелебобіка і хай він нагородить Маска Орденом Ярослава Мудрого! Хто прбачить цей допис передайте Федорову!
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16.09.2023 19:45 Ответить
точняк! Цей геніальний чідік полюляє лестощі! Тож просто купіть його! Федоров це добре розуміє, на відміну від тутошніх дописувачів
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16.09.2023 20:29 Ответить
Ярослава Мудрого ему уже дал Путлер.
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16.09.2023 21:07 Ответить
Коли потрібно було, він зробив кроки, які потрібно було зробити",(для рашиста) і над територією Криму зник старлік,щоб Україна не змогла наносити удари по запланованих цілях.
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16.09.2023 19:49 Ответить
Зламаний годинник теж два рази на добу показує правильний час...
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16.09.2023 19:49 Ответить
таке постійне вихваляння маска з боку федорова може говорити лише про одне: федоров бачить своє майбутне в компанії маска. вот і весь х.. до копійки. Нічого нового
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16.09.2023 19:53 Ответить
Його пророкують на прем'єра замість шмигаля.
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16.09.2023 21:32 Ответить
Взагалі-от не розумію цих наїздів на інші країни, мовляв мало допомагають. І от абсолютно точно приватний. бізнес заокеанії нам точно НІЧОГО не винен! В цій ситуації, тобто в повномасштабній війні що таки відбулась - виключно ми, нарід, і винуваті. Дороги зайві були, кажете? Ну так раптом ви не знаєте - Україну окупували автівки. Тобто попит породив пропозицію! А про те, що рашка планує вторгнення стало відомо лиш за півроку, дороги піздно було відміняти. Все-ж таки ми трохи підготувались, ПВО поміняли позиції і інше. Не треба шукати зради чисто на Банковій, бо скільки раз кажу - скажіть собі честно, якби в відносно мирний, постковідний 21-ший рік взяли всі проекти бюджетні відмінили і перевели на мілітарі - чи не сталась би в нас третя помаранчева Революція? От по чесноку, хто би повірив в актуальність Нептунів-Вільхи-Грому??? 🙄 Що хотіли - те і маємо.
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16.09.2023 19:58 Ответить
якби маск не допомагав Україні то його акції впали б і він мав би величезні збитки.

тож, ніякої тут любови до українців чи нелюбови до путінських окупантів - тільки аритметика.
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16.09.2023 20:05 Ответить
ну що ж ти хочеш від диваних експерДів? Тупість і невігластво притаманні більщості
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16.09.2023 20:30 Ответить
Маск. Маск. Маск.
Как иранские шахиды летают без Маска. Кацапские кинжалы без Маска находят цель.
У кацапа связь, без старлинков, если и хуже, то не на много.
Говорящую голову НАСА выдают за гения. Он и в космосе Королёва и фон Брауна умнее в много раз. Форд ребенок перед великим автомобилестроителем.
Капитализация предприятий Маска стоит на 141-ом месте на биржах. Как пиз...ун он яркий и гениально одарённый. Личный успех бизнесмена Маска - покупка Твитера.
Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг - основатели компании Тесла.
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16.09.2023 21:38 Ответить
Чем джавелины отличаются от старлинков? Скажите имя мецената промышленника который "делает для нас" ракеты Шторм.
Нет. Это другое. Ракеты это обычный товар. А вот старлинки это добрая воля Маска.
С какой ноги он встанет - так и война пойдет
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17.09.2023 08:42 Ответить
В чому Федоров не правий? Чому він повинен дбати про зв'язок для ЗСУ, а не ми самі? Що американський мільярдер-приватник нам винний? Дарованому коню в зуби не заглядають!
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16.09.2023 20:15 Ответить
Он несколько раз подсунул нам свинью со своей связью. Это всегда касалось наших атак на Крым. Сейчас Пентагон проводит по этому поводу расследование.
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16.09.2023 21:04 Ответить
Маск болеет аутизмом и его надо хорошо лечить а то он как и шизик ***** может принимать иррациональные решения.
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16.09.2023 21:03 Ответить
падалЬяк як обісрався зі своїми заявами, так зі страху напустив сюди своїх ботів прям ешелонами захищати себе , зебільйо і всякий *********** посіпак.
І ще , хто нагадає , що там у кацапів замість старлінків? Щось їх відсутність їм не заважає знищувати кожен день міста і села.
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16.09.2023 21:10 Ответить
Держдеп сказав йому, що треба, а не зробив би, то були б наслідки для нього. Я не вірю Маску.
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16.09.2023 21:20 Ответить
Мутний віцепремʼєр захищає бізнесмена з мутними поглядами.
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16.09.2023 21:39 Ответить
Я маю запитання - чому усі ці писаки не на фронті?
Відповідь - усі розробляють новий спосіб зв'язку для ЗСУ.
Ми у США маємо худший зв'язок ніж ви, так шо сидить та й не свистіть.
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16.09.2023 21:41 Ответить
У вас есть таблица сравнения отношения цены и скорости интернета в США Украине и России?
Свистеть можно жвачка и джинсы у вас уже не лучшие.
Это не 70-ые года. Золотой век окончился.
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17.09.2023 08:50 Ответить
Так. Спротив контрнаступу це на користь ОПі.
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16.09.2023 23:25 Ответить
От яка закономірність прослідковується. Гавкають Зельониє тільки на партнерів, які нам допомагають. На прокацапів ніколи. За все, що з Бульбашія творить, ні одного протесту МЗС. Заяви Туреччини, Угорщини без уваги. Маска он, хвалять. Зате спроби розісратись з тими, хто нам зброю дає, постійні.
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16.09.2023 23:30 Ответить
маск - СДОХ как великий бизнесмен став **************. А связь кроме "старлинк" прекрасно могла обеспечить Армия USA если бы понадобилось.
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17.09.2023 02:00 Ответить
шамара кацапская ты лжёшь . Я и мои бойцы прекрасно себя чувствуем и уничтожаем врагов, как видишь . А вот ты - свино-сабачья отрыжка скоро сдохнешь от рака. Дискутировать с тобой ЗАПАДЛО, просто иди в канаву. А маск - СДОХ как великий бизнесмен став **************.
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17.09.2023 12:11 Ответить
Маск помогает Украине безвозмездно, хотя знает, что он не имеет право, как частное лицо, участвовать в вооруженных конфликтах.
Произошел сбой, и он в Украине стал врагом...совковый подход.
Кстати, потопление российского флота - заслуга Starlink ....
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17.09.2023 03:00 Ответить
Запомніть раз і на завжди-нічого безоплатного не буває.За всі старлінки ,які поставлялись в Україну були запплачені гроші платників податків.Маскне така людина щоб роздавати безкоштовно.
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17.09.2023 04:52 Ответить
Не подобається Starlink? У чому питання, перейдіть до іншого провайдера.
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17.09.2023 06:56 Ответить
 
 