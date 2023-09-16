Среди частных компаний вклад Маска в будущую победу Украины самый большой, - Федоров
Миллиардер Илон Маск постоянно поддерживает Украину, и если бы не его помощь, неизвестно, как бы Украине жилось без связи.
Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время мероприятия для медийщиков "Редколлегия. Саммит", отвечая на вопрос относительно утверждения об отключении Маском Starlink возле Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наверное, риск всегда есть, что любой партнер может прекратить помогать. Но чтобы не происходило и чтобы в СМИ не говорили... он помогал, помогает и если под этим давлением может отреагировать негативно - я за это переживаю. Но надеюсь , что этого не будет. Поверьте, я просто не могу об этом говорить. Когда нужно было, он сделал шаги, которые нужно было предпринять", - сказал Федоров.
По его словам, среди частных компаний вклад Маска в будущую победу Украины "является самым большим". Без спутниковой связи неизвестно, что было бы, подчеркнул Федоров.
"Представьте себе, что у вас сейчас вообще нет связи. Военные, а там нет сети 4G и 3G, представьте, что и рации перехватываются, а им нужно координироваться. Нет связи. Вот как бы мы жили, если бы не Маск? А все остальное – можем хайп ловить, твиты писать и так далее. Но вот была бы такая ситуация", - добавил министр.
В то же время, он отметил, что когда слышит от Маска элементы российской пропаганды, то также не воспринимает это положительно, как и все украинцы, но действия миллиардера говорят о другом. Украина имеет качественную связь по доступным ценам, качественный трафик.
"Был день, когда нам обстреляли инфраструктуру. Это был очень трудный день с точки зрения планирования следующих недель, как выходить из этой ситуации. Я сразу написал Маску, что нам нужны 10 тысяч Starlink. Я еще не знал, где деньги взять, какая будет цена. Он создал чат с СЕО из SpaceX и говорит, что нужно 10 тысяч, проговорите логистику. Вот такой Маск", - сказал Федоров.
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий подчеркнул, что не может много об этом говорить, потому что там есть и вопросы государственной тайны.
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А другой наносит такой вред !
И ведь умный вроде
Как слава и деньги меняют человека
Совсем крышу снесло
Как можно быть - с одной стороны
ТАКИМ СВЕРХУМНЫМ
А с другой стороны - таким тупым
Одна надежда на
Держдеп и Пентагон
Они это поправят
Starling це його компанія, він не має контракту з держдепом та міноборони.
Вони закупили в нього обладнання у листопаді 2022.
Так що слухайте свого віце-міністра , а не Олега Ждановп та інших балаболок.
Помощь спасает жизни
И наоборот
Когда тебе отказывают в помощи
Это выглядит как предательство
И именно так это оценивают люди всего мира
Не только украинцы
Потому что при наличии хоть какой цивилизации старлинк не может тягаться в отношении цена/скорость.
А военные цели это дополнительная, случайная опция.
Супер компьютеры тоже для стрелялок/бродилок разрабатывают
А ти кому допоміг?
Чому не на фронті?
тож, ніякої тут любови до українців чи нелюбови до путінських окупантів - тільки аритметика.
Как иранские шахиды летают без Маска. Кацапские кинжалы без Маска находят цель.
У кацапа связь, без старлинков, если и хуже, то не на много.
Говорящую голову НАСА выдают за гения. Он и в космосе Королёва и фон Брауна умнее в много раз. Форд ребенок перед великим автомобилестроителем.
Капитализация предприятий Маска стоит на 141-ом месте на биржах. Как пиз...ун он яркий и гениально одарённый. Личный успех бизнесмена Маска - покупка Твитера.
Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг - основатели компании Тесла.
Нет. Это другое. Ракеты это обычный товар. А вот старлинки это добрая воля Маска.
С какой ноги он встанет - так и война пойдет
І ще , хто нагадає , що там у кацапів замість старлінків? Щось їх відсутність їм не заважає знищувати кожен день міста і села.
Відповідь - усі розробляють новий спосіб зв'язку для ЗСУ.
Ми у США маємо худший зв'язок ніж ви, так шо сидить та й не свистіть.
Свистеть можно жвачка и джинсы у вас уже не лучшие.
Это не 70-ые года. Золотой век окончился.
Произошел сбой, и он в Украине стал врагом...совковый подход.
Кстати, потопление российского флота - заслуга Starlink ....