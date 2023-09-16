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Новости Е-декларации госслужащих
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Рада на ближайшем заседании рассмотрит предложения Зеленского к закону о возобновлении е-декларирования, - "слуга народа" Корниенко

корнієнко

Верховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит предложения президента Владимира Зеленского к закону о возобновлении е-декларирования во время военного положения.

Об этом первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко сообщил во время выступления на мероприятии для медийщиков "Редколлегия. Саммит", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предложения президента к закону о возобновлении электронных деклараций рассмотрим на ближайшем заседании", – сказал Корниенко.

Смотрите также: Решение об открытии реестра деклараций должно быть уже в сентябре, – Зеленский. ВИДЕО

Он выразил надежду на то, что большинство депутатов поддержат предложения главы Украинского государства.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон о возобновлении электронного декларирования во время военного положения 5 сентября. В принятой редакции документа есть норма, предусматривающая оставить реестр деклараций закрытым еще на один год с возможностью для декларантов добровольно подать в Национальное агентство по предотвращению коррупции заявление о персональном открытии декларации в течение года.

Эта норма вызвала общественное недовольство. Петиция к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на принятый закон о возобновлении е-декларирования и вернуть его в парламент с требованием открыть реестр имущественных деклараций чиновников набрала необходимое для рассмотрения количество подписей в рекордно короткие сроки.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский ветировал этот закон.

Автор: 

ВР (29228) электронное декларирование (1025) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+8
а де можна ознайомитися з тою пропозицією?
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16.09.2023 19:37
+5
Перша дія - прийняття закону під себе і зелених владоможців в розрахунку на те, що всі інші окрім них - недалекі простофілі. Виявляється - не простофілі. Скандал. Антракт. Друга дія - цар хороший, не простофіля, все ьачить і поганих осмикує з пропозицією стати хорошими. Антракт. Третя дія - посил хорошого царя доходить до поганих бояр. Далі буде. Цвкаво, хто режисер? 🤔
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16.09.2023 20:10
+4
Як же ви задрали своєю видимістю роботи та плазуванням.
Відновіть е-декларування впроваджене попередньою владою, чи "слугам з ригами "сцикот.о?
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16.09.2023 20:35
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а де можна ознайомитися з тою пропозицією?
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16.09.2023 19:37 Ответить
Декларуй не Декларуй, все одно Народ получе куй..
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16.09.2023 19:37 Ответить
Корнієнко Стефанчук Разумков, дивні особи на посадах у ВРУ під час широкомасштабної агресії московитів ***** в Україні…, за спиною у Захисників України!!
Співпадіння ..
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16.09.2023 19:52 Ответить
Проснись Разумков давным давно находится в оппозиции к ,,зеленым,, ... он их враг.
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17.09.2023 02:31 Ответить
О, вже нюхнув.
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16.09.2023 19:59 Ответить
Ану скажи слава порноактрисі.
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16.09.2023 20:03 Ответить
Перша дія - прийняття закону під себе і зелених владоможців в розрахунку на те, що всі інші окрім них - недалекі простофілі. Виявляється - не простофілі. Скандал. Антракт. Друга дія - цар хороший, не простофіля, все ьачить і поганих осмикує з пропозицією стати хорошими. Антракт. Третя дія - посил хорошого царя доходить до поганих бояр. Далі буде. Цвкаво, хто режисер? 🤔
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16.09.2023 20:10 Ответить
"какая разніца" .режиссуру редагує реакція суспільства.
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16.09.2023 22:52 Ответить
Чого ті два бугая вдягнені як чучела?
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16.09.2023 20:12 Ответить
Як же ви задрали своєю видимістю роботи та плазуванням.
Відновіть е-декларування впроваджене попередньою владою, чи "слугам з ригами "сцикот.о?
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16.09.2023 20:35 Ответить
Які ще бл пропозиції від зебіла??? Відкривайте що позакривали ****** і досить урода якому ви служите підмазувати.
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16.09.2023 20:59 Ответить
А де цей дебіл був перед тим, як голосувала його монобільшість?
Зазирав в очко *****?
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16.09.2023 23:30 Ответить
Зверніть увагу на поєднання е - декларування та війни. Ви вважаєте, це випадковим? Не думаю! Які можуть бути відмінності в е - декларування під час АТО та військовому стані - ніяких. Тобто закинули вудочку та знову будуть мутити. Як вже ця зелена хуцпата шушера дістала.
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17.09.2023 08:02 Ответить
Щось робити щоб нічого не зробити та щоб за це нічого не було Може просто повернути закон який був без ваших "правок"?
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17.09.2023 08:13 Ответить
 
 