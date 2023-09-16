Рада на ближайшем заседании рассмотрит предложения Зеленского к закону о возобновлении е-декларирования, - "слуга народа" Корниенко

Верховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит предложения президента Владимира Зеленского к закону о возобновлении е-декларирования во время военного положения.

Об этом первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко сообщил во время выступления на мероприятии для медийщиков "Редколлегия. Саммит", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предложения президента к закону о возобновлении электронных деклараций рассмотрим на ближайшем заседании", – сказал Корниенко.

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Он выразил надежду на то, что большинство депутатов поддержат предложения главы Украинского государства.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон о возобновлении электронного декларирования во время военного положения 5 сентября. В принятой редакции документа есть норма, предусматривающая оставить реестр деклараций закрытым еще на один год с возможностью для декларантов добровольно подать в Национальное агентство по предотвращению коррупции заявление о персональном открытии декларации в течение года.

Эта норма вызвала общественное недовольство. Петиция к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на принятый закон о возобновлении е-декларирования и вернуть его в парламент с требованием открыть реестр имущественных деклараций чиновников набрала необходимое для рассмотрения количество подписей в рекордно короткие сроки.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский ветировал этот закон.