РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7577 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
877 8

Евросоюз должен выделить больше денег для Украины при пересмотре бюджета, - Минфин Литвы

гінтаре,скайсте

Анонсированных 50 миллиардов евро не хватит Украине на четыре года.

Европейский Союз должен выделить больше средств на поддержку Украины при пересмотре долгосрочного бюджета, а также пополнить фонды военной мобильности ЕС, заявила в субботу министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

В рамках пересмотра бюджета ЕС на 2021-2027 годы Европейская комиссия предложила в июне выделить Украине 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов, чтобы поддержать страну в финансовой сфере, пока она борется с российской агрессией.

Читайте также: В Литве хотят средства от штрафов за невыполнение санкций направлять на реализацию проектов по восстановлению Украины

В этом году ЕС выплатит Украине 18 миллиардов евро в виде льготных кредитов, но если планка в 50 миллиардов останется неизменной, то с 2024 по 2027 год Украина будет получать только 12,5 миллиарда ежегодно.

"Если разделить предложенную сумму на четыре года, то она будет меньше, чем в этом году. Поэтому наше предложение заключается в том, что, возможно, мы сможем достичь того же уровня, который был в 2023 году - получится 72 миллиарда", - сказала Скайсте.

По ее словам, пересмотр бюджета ЕС также должен добавить денег на военную мобильность – дороги, порты, мосты и аэропорты, позволяющие вооруженным силам быстро передвигаться – поскольку 1,7 миллиарда евро, первоначально выделенных на эти цели, недостаточно.

"Мы видим, что потребность в инфраструктуре военной мобильности растет. Только для Литвы она превышает миллиард евро", – сказала она.

Читайте также: Литва будет конфисковать авто с российской регистрацией, которые будут въезжать в страну, несмотря на запрет

Правительства ЕС планируют достичь соглашения по бюджету на 2021-2027 годы до конца 2023 года, но переговоры идут тяжело, поскольку Комиссия также попросила 15 дополнительных миллиардов евро на решение миграционных вопросов и дополнительные деньги на покрытие растущих расходов на заимствования по общему долгу ЕС с повышением процентных ставок.

Чтобы покрыть часть расходов, исполнительная власть ЕС хочет, чтобы правительства выделили ЕС новые специальные потоки доходов от торговли квотами на выбросы CO2 и 0,5% условной базы прибыли компаний ЕС, рассчитанной Евростатом.

Скайсте сказала, что Литва не поддерживает ни одно из этих предложений, поскольку доходы от торговли квотами на выбросы уже используются правительством для инвестирования в трансформацию экономики от ископаемых видов топлива, а деньги от компаний уже поступают в бюджет ЕС через национальный взнос, основанный на валовом национальном. доходе.

Автор: 

Литва (2446) финансирование (1794) Евросоюз (17067)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цих грошей і на бюджетників не вистаче... а Ми б'ємся і за вас..
показать весь комментарий
16.09.2023 20:09 Ответить
гроші треба давати

1) на підтримання курсу гривні

2) на захищені статті

3) на війну де неможливо вкрасти

. все инше треба показувати дулю українській владі і українці таке зрозуміють.
показать весь комментарий
16.09.2023 20:16 Ответить
не давайте деньги ,давайте оружие
показать весь комментарий
16.09.2023 20:42 Ответить
https://korrespondent.net/world/russia/4624160-v-rf-vzorvaly-poteriannuui-raketu-kynzhal В РФ взорвали потерянную ракету Кинжал
Российские агрессоры 11 августа атаковали Ивано-Франковскую область четырьмя ракетами, однако одну из них они потеряли.
показать весь комментарий
16.09.2023 20:44 Ответить
вчера бомбу потеряли на Каховку
показать весь комментарий
16.09.2023 20:45 Ответить
Давайте зброю! Не давайте гроші зеленим покидьками!
показать весь комментарий
16.09.2023 22:22 Ответить
100%+++++ Ждуни які сидять на бюджеті, пофігісти -шаличники, хотьпоржемщики, які гріють потріпані жопи на диванах, мають також усвідомити, і відчути матеріально, що в країні вісім років війна з орками андрофагами і сартірними пі...расами трупоїдами....
показать весь комментарий
16.09.2023 22:45 Ответить
 
 