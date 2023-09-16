Евросоюз должен выделить больше денег для Украины при пересмотре бюджета, - Минфин Литвы

Анонсированных 50 миллиардов евро не хватит Украине на четыре года.

Европейский Союз должен выделить больше средств на поддержку Украины при пересмотре долгосрочного бюджета, а также пополнить фонды военной мобильности ЕС, заявила в субботу министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

В рамках пересмотра бюджета ЕС на 2021-2027 годы Европейская комиссия предложила в июне выделить Украине 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов, чтобы поддержать страну в финансовой сфере, пока она борется с российской агрессией.

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В этом году ЕС выплатит Украине 18 миллиардов евро в виде льготных кредитов, но если планка в 50 миллиардов останется неизменной, то с 2024 по 2027 год Украина будет получать только 12,5 миллиарда ежегодно.

"Если разделить предложенную сумму на четыре года, то она будет меньше, чем в этом году. Поэтому наше предложение заключается в том, что, возможно, мы сможем достичь того же уровня, который был в 2023 году - получится 72 миллиарда", - сказала Скайсте.

По ее словам, пересмотр бюджета ЕС также должен добавить денег на военную мобильность – дороги, порты, мосты и аэропорты, позволяющие вооруженным силам быстро передвигаться – поскольку 1,7 миллиарда евро, первоначально выделенных на эти цели, недостаточно.

"Мы видим, что потребность в инфраструктуре военной мобильности растет. Только для Литвы она превышает миллиард евро", – сказала она.

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Правительства ЕС планируют достичь соглашения по бюджету на 2021-2027 годы до конца 2023 года, но переговоры идут тяжело, поскольку Комиссия также попросила 15 дополнительных миллиардов евро на решение миграционных вопросов и дополнительные деньги на покрытие растущих расходов на заимствования по общему долгу ЕС с повышением процентных ставок.

Чтобы покрыть часть расходов, исполнительная власть ЕС хочет, чтобы правительства выделили ЕС новые специальные потоки доходов от торговли квотами на выбросы CO2 и 0,5% условной базы прибыли компаний ЕС, рассчитанной Евростатом.

Скайсте сказала, что Литва не поддерживает ни одно из этих предложений, поскольку доходы от торговли квотами на выбросы уже используются правительством для инвестирования в трансформацию экономики от ископаемых видов топлива, а деньги от компаний уже поступают в бюджет ЕС через национальный взнос, основанный на валовом национальном. доходе.