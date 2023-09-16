США будут настаивать на дальнейших действиях в ответ на провокации со стороны КНДР, - Белый дом

Соединенные Штаты будут настаивать на дальнейших действиях относительно провокаций и других нарушений международного права со стороны Северной Кореи, заявил высокопоставленный американский чиновник после того, как недавний саммит между Пхеньяном и Москвой углубил обеспокоенность потенциальным соглашением о продаже оружия.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сделал это заявление, оценив, что переговоры Северной Кореи с Россией о потенциальных поставках оружия для использования в войне против Украины продолжают "продвигаться вперед", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин недавно провели редкую личную встречу на российском космодроме, поскольку Ким, очевидно, хочет получить от РФ военно-техническое сотрудничество, а Путину нужно больше боеприпасов.

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"Мы будем продолжать настаивать на дальнейших действиях в Нью-Йорке в ответ на провокации и другие шаги Северной Кореи, нарушающие международное право", - сказал Салливан на брифинге, посвященном планам президента США Джо Байдена посетить Генеральную Ассамблею ООН на следующей неделе.

"Наше мнение было до визита (Кима) и после визита, что разговоры о предоставлении Северной Кореей оружия России для убийства украинцев продвигались и продолжают продвигаться", - ответил Салливан на просьбу дать свою оценку встрече Кима с Путиным.

Указывая на свой трехсторонний разговор с южнокорейским и японским коллегами Чо Тхе Йонгом и Такео Акибой в четверг, 14 сентября, Салливан подчеркнул, что тесное сотрудничество между Сеулом, Вашингтоном и Токио достаточно для того, чтобы отреагировать на любое сотрудничество между РФ и КНДР.

"Мы втроем имели возможность обменяться мнениями по этому поводу и скоординировать шаги, которые предпримем в ближайшие дни и недели. Мы очень тесно сотрудничаем на трехсторонней основе, чтобы ответить на все, что Россия с Северной Кореей решат в будущем сделать", - добавил Салливан.

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На встрече на этой неделе Путин заявил о намерении помочь Северной Корее со спутниковыми технологиями, а Ким выразил свою поддержку главе Кремля.

Американские чиновники предупредили, что соглашение о снабжении оружием между Северной Кореей и Россией будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, за которые голосовала сама Москва.