В Украине нашли тело пропавшего без вести добровольца из Британии Дэниела Берка

В Украине правоохранители обнаружили тело пропавшего без вести британского добровольца - 36-летнего Дэниела Берка. Его объявили в розыск 16 августа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, бывшего десантника Дэниела Берка, 36-летнего уроженца Южного Манчестера, объявили в розыск 16 августа по заявлению родственников, не получавших от него никаких известий и считавших, что он уехал в Украину.

Полиция Большого Манчестера заявила, что совместно с семьей Берка и украинскими властями работает над проведением официальной идентификации и возвращением тела в Великобританию.

"Семья Дэниела переживает сейчас не лучшие времена, с ней поддерживают связь офицеры по связям с семьей. Я и моя команда работаем с украинскими властями над проведением официальной идентификации с целью дальнейшей репатриации Дэниела. Семья Дэниела попросила о конфиденциальности в это затруднительное время", - заявила детектив-суперинтендант Льюис Гьюз.

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