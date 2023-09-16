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В Украине нашли тело пропавшего без вести добровольца из Британии Дэниела Берка

британія

В Украине правоохранители обнаружили тело пропавшего без вести британского добровольца - 36-летнего Дэниела Берка. Его объявили в розыск 16 августа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, бывшего десантника Дэниела Берка, 36-летнего уроженца Южного Манчестера, объявили в розыск 16 августа по заявлению родственников, не получавших от него никаких известий и считавших, что он уехал в Украину.

Полиция Большого Манчестера заявила, что совместно с семьей Берка и украинскими властями работает над проведением официальной идентификации и возвращением тела в Великобританию.

"Семья Дэниела переживает сейчас не лучшие времена, с ней поддерживают связь офицеры по связям с семьей. Я и моя команда работаем с украинскими властями над проведением официальной идентификации с целью дальнейшей репатриации Дэниела. Семья Дэниела попросила о конфиденциальности в это затруднительное время", - заявила детектив-суперинтендант Льюис Гьюз.

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Автор: 

Великобритания (4931) добровольцы (1156)


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Топ комментарии
+32
Світла пам"ять ...

Треба ретельно розслідувати, бо можливо це дії агентури москалоти всередині України, щоб кинути тінь на наші дружні відносини з Британією.
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16.09.2023 20:35
+23
Який жах.
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16.09.2023 20:27
+19
Що з ним сталося не відомо ?
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16.09.2023 20:22
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Що з ним сталося не відомо ?
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16.09.2023 20:22 Ответить
Шось мутне
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16.09.2023 20:23 Ответить
Який жах.
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16.09.2023 20:27 Ответить
Світла пам"ять ...

Треба ретельно розслідувати, бо можливо це дії агентури москалоти всередині України, щоб кинути тінь на наші дружні відносини з Британією.
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16.09.2023 20:35 Ответить
ПарРашские пабблики ще неділю тому трезвоніли .знайшли у річці зі зв'язаними руками
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16.09.2023 20:36 Ответить
Всё покрыто мраком и тайной…
Странно как то …
И цензор ничего конкретного не написал …
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16.09.2023 21:03 Ответить
Може тому що поважають прохання сім'ї, ну так, логічно просто.
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16.09.2023 21:25 Ответить
Ну якщо регулярно гинуть бійці в тилу від рук рашистів. І поліція навіть не дуже то поспішає все те розслідувати. Або вбивць наших воїнів просто відпускають, наче нічого не сталося.
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16.09.2023 22:17 Ответить
мусора, завжди - мусора, а є ше ватні сЦуді, прокурорскі і т. д.!!😡😡
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17.09.2023 06:12 Ответить
R.I.P.
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16.09.2023 21:09 Ответить
Вічна пам'ять та слава борцю з рашизмом! Завжди гордий, що живу з такими людьми на планеті і служу в одній армії! Такі хлопці і є справжніми патріотами не конкретної Держави а всього світу, патріотами добра, бо боряться за нього!
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16.09.2023 21:33 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Деніела до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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16.09.2023 22:16 Ответить
Подяка захиснику України. Співчуваю родині та друзям Даніеля.
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16.09.2023 22:51 Ответить
😒
🙏
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17.09.2023 12:19 Ответить
 
 