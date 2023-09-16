На вторую половину сентября запланированы десятки переговоров, будут четкие и конкретные результаты, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке ко второй половине сентября, которая ознаменуется как внешними, так и внутренними событиями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в традиционном вечернем обращении главы государства.
Украинский президент отметил: "День сегодня содержательный – готовим сильную вторую половину сентября. Сильную как мерами в нашей международной работе с партнерами, так и тем, какие решения реализуем здесь, в Украине.
Уже запланированы десятки переговоров, есть четкий график встреч.
Будут и не менее четкие и конкретные результаты".
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Кур-р-рва...
Чіткі і конкретні?
Точно будуть, тріпло ти квартальне?!
Щоб ти здох, зараза.
Що має виконати Україна для вступу в ЄС Єврокомісія раніше уже оголосила план дій, який Україні потрібно виконати для початку переговорів про вступ до ЄС. Основні вимоги: Ухвалення законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду, яке має містити процес попереднього відбору на основі оцінки доброчесності та професійних навичок. Завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Посилення боротьби з корупцією, зокрема серед топ-посадовців. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП. Забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF). Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування правоохоронного сектору. Впровадження закону про олігархів. Приведення законодавства про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством. Завершення реформи законодавства для національних меншин....