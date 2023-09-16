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На вторую половину сентября запланированы десятки переговоров, будут четкие и конкретные результаты, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке ко второй половине сентября, которая ознаменуется как внешними, так и внутренними событиями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в традиционном вечернем обращении главы государства.

Украинский президент отметил: "День сегодня содержательный – готовим сильную вторую половину сентября. Сильную как мерами в нашей международной работе с партнерами, так и тем, какие решения реализуем здесь, в Украине.

Уже запланированы десятки переговоров, есть четкий график встреч.

Будут и не менее четкие и конкретные результаты".

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Автор: 

дипломатия (1462) Зеленский Владимир (20239)


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Топ комментарии
+20
Вже ''чітке запрошення'' в НАТО було. Зелені продовжують чіткі пусто-порожні балачки.
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16.09.2023 20:55
+17
Дипломати-95...
Кур-р-рва...
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16.09.2023 20:54
+16
І знову майбутній час. І знову обіцянки. І знову анонс шоу.
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16.09.2023 21:03
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Дипломати-95...
Кур-р-рва...
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16.09.2023 20:54 Ответить
Телятко ще в сраці, а він його вже ріже.
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16.09.2023 21:47 Ответить
Погоджуюсь на всі 100%
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16.09.2023 21:58 Ответить
Вже ''чітке запрошення'' в НАТО було. Зелені продовжують чіткі пусто-порожні балачки.
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16.09.2023 20:55 Ответить
Да ладно уже! И так все ясно!
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16.09.2023 20:57 Ответить
Перемовини? Сподіваюсь що ти зелене чмо знову не зазирнеш куйлу в очі ...
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16.09.2023 20:58 Ответить
І знову майбутній час. І знову обіцянки. І знову анонс шоу.
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16.09.2023 21:03 Ответить
Саме так одні обіцянки цяцянки ,минулого року узеленські казали що цього року Україна вступить до ЕС і ті реформи та закони на один зуб нашому уряду ,а зараз чуємо стогін депутатів слуг невідомо якого народу про те що важко стільки питань вирішити,ось такі балаболи при владі,працювати не хочуть і поступитися місцем тим хто може також не бажають..
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17.09.2023 01:04 Ответить
Даже коли переплигнеш, то і тоді не кажи "Гоп",а спочатку поглянь куди ти вскочив - може в лайно ...
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17.09.2023 09:12 Ответить
Ну что тут сказать... Одень футболку и шорты, неделю душ не принимай и вперед на встречу с партнерами. Желательно опоздать ну хоть на полчаса, как и твой кумир путлер. Ни одного серьезного документа ты все равно не привозил после таких встреч.
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16.09.2023 21:07 Ответить
Шото это чмо попухло, как-то...
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16.09.2023 21:07 Ответить
Передоз!
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17.09.2023 07:24 Ответить
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16.09.2023 21:09 Ответить
Бавовна у росс пердаках
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16.09.2023 21:15 Ответить
Чітки та Потужні !!
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16.09.2023 21:20 Ответить
Чмо тупориле! Розкажи цю "новину" своїй Лєнці.
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16.09.2023 21:21 Ответить
Вони їдуть у США.. Там Джозеф особисто попрацює з найвеличнішим як зовнішне... так і внутрішне. Візити низки політиків союзників і арешти **видатних осіб** української політики говорять про те, що союзникам вже остогидло слухати відверту брехню нашого лідОра. У США найвеличнішого вирогідно поставлять раком і багато чого пояснять. Та й найвеличнійший добре розуміє, що після президенства його шлях тільки один... до Лук*янівки. Тому потрібні гарантії недоторканності... а їх крім США йому не дасть ніхто. Тому чекаємо на чергові нежданні і негаданні арешти та відсторонення ....
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16.09.2023 21:30 Ответить
Не надійдесь,бо дерьмак против.
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16.09.2023 21:48 Ответить
... зараз у цьому світі можливо неможливе!! Коли світить невизначенність... і розуміння, що дії до війни ..у перші місяці війни..і зараз...добре відомі союзникам, і що гарантії ніхто не дасть.. то й дерьмак і вся інша пошість буде здана зразу. За гарантії безпеки зеля зробить все.що йому скажуть! І навіть побіжить наввипередки. Криворізький хлопчина спочатку не зрозумів , куди він попав. Зараз він добре все розуміє і відверто сциться.
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16.09.2023 22:03 Ответить
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16.09.2023 21:36 Ответить
Будуть?!
Чіткі і конкретні?
Точно будуть, тріпло ти квартальне?!
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16.09.2023 21:38 Ответить
Гундосік зняв черговий відосік
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16.09.2023 21:47 Ответить
Переговори про здачу країни,в нього мабуть на першому місці,бо так Дерьмак порадив?
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16.09.2023 21:47 Ответить
3 2019 року гола "зелена" 3,14стьож" , і абсолютно ніякої користі Україні і її народу. Є ще позитивні "зелені гівновкиди" на зразок " фсбешно -подляковських інтелектуальних" ."зеленої" подяки міністру оборони Волесу ,і багато чого такого,що є "зеленою" шкодою Україні і її народу.
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16.09.2023 21:58 Ответить
Чіткі будуть і конкретні будуть.
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16.09.2023 22:18 Ответить
Свистун!!!
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16.09.2023 22:24 Ответить
На букву П.
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17.09.2023 07:22 Ответить
Та в Оман ще не забудь з'їздити. патрушев чекає на тебе, буратінка.
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16.09.2023 22:47 Ответить
Чіткі і конкретні результати будуть лише тоді коли не буде гугнявого ЗЕблазня!!!
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16.09.2023 22:58 Ответить
Без чарівних підсрачників зелене чмо не здатне ні на що.
Щоб ти здох, зараза.
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16.09.2023 23:21 Ответить
Чому ніхто не задає питання президенту про відсутність прогресу по вступу до ЕС.Чому парламент та уряд не працюють над потрібними законами та реформами?
Що має виконати Україна для вступу в ЄС Єврокомісія раніше уже оголосила план дій, який Україні потрібно виконати для початку переговорів про вступ до ЄС. Основні вимоги: Ухвалення законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду, яке має містити процес попереднього відбору на основі оцінки доброчесності та професійних навичок. Завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Посилення боротьби з корупцією, зокрема серед топ-посадовців. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП. Забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF). Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування правоохоронного сектору. Впровадження закону про олігархів.​ Приведення законодавства про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством. Завершення реформи законодавства для національних меншин....
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17.09.2023 00:57 Ответить
Зеленый клоун чудил все четыре года которые он у власти каждый день испражняясь на конституцию а когда запахло выборами начал изображать бурную деятельность потому что что то начало подгорать понимает своим клоунским умишком что к нему будет много вопросов на которые у него нет ответов и там не отморозишься как на пресс-коференциях.Но даже зелеботы уже прозрели что они навыбирали.Он еще не понимает что шансы честно переизбраться после всего что эта зеленая нечисть натворила близятся к нулю.
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17.09.2023 01:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uQnwR3FRklY Кидалово для Президента / Черговий серіал / Міністр Степанов в бігах
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17.09.2023 01:59 Ответить
СамоРеклама-движущая сила Зеленского...
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17.09.2023 02:28 Ответить
А що зрадник міг сказати !
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17.09.2023 07:20 Ответить
Це не ЗЕленський! Справжній Зеленський би сказав "неймовірні результати"
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17.09.2023 06:53 Ответить
Бла .бла. бла, для зесекти
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17.09.2023 08:03 Ответить
Та пішов ти вже нах..й, жабеня !!!
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17.09.2023 08:04 Ответить
бот подоляцький реєстрація 30 серпня 2023 р.
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17.09.2023 08:08 Ответить
Забув додати ключове слово «потужні», з ним би було переконливіше
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17.09.2023 10:25 Ответить
 
 