На вторую половину сентября запланированы десятки переговоров, будут четкие и конкретные результаты, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке ко второй половине сентября, которая ознаменуется как внешними, так и внутренними событиями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в традиционном вечернем обращении главы государства.

Украинский президент отметил: "День сегодня содержательный – готовим сильную вторую половину сентября. Сильную как мерами в нашей международной работе с партнерами, так и тем, какие решения реализуем здесь, в Украине.

Уже запланированы десятки переговоров, есть четкий график встреч.

Будут и не менее четкие и конкретные результаты".

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