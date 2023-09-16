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Новости Война
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Перед ВСУ стоит задача самая сложная из всего, что было со времен Второй мировой. Украинцы отлично справляются, - экс-директор ЦРУ Петреус

петреус,девід

Есть основания ожидать, что Силы обороны смогут продолжать "медленный, но неустанный прогресс" на поле боя на южном фронте, расширяя прорыв (особенно у с. Работино) и продвигаясь через вторую и третью линии российской обороны. И это, несмотря на огромную сложность военной задачи перед Украиной.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Несмотря на сложные условия на юге, где у оккупантов господство в воздухе, а наступление украинских войск продвигается сильно заминированными полями под постоянным артиллерийским огнем врага, защитники "адаптировались и изменили свои планы за последние три месяца", говорит он.

"По моему мнению, они удивительно с этим справились и сейчас накапливают достижения, особенно в районе с. Работино. По моему мнению, есть высокие шансы, что удастся продолжить это продвижение", – сказал Петреус.

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По словам генерала, ВСУ "прорвали первую линию обороны и дошли до второй", хотя каждая из них включает противотанковые рвы, мощные минные поля, многие другие препятствия с огневыми точками противника, "зубы дракона", окопы, полные российских оккупантов, и облака дронов – как камикадзе, так и корректировщиков.

"Перед украинскими военными стоит очень сложная задача, сложнее всего, что я мог бы вспомнить со времен Второй мировой войны, и гораздо сложнее, чем в двух войнах (в Ираке и Афганистане. – Ред.), в которых я имел честь быть командующим. Думаю, украинцы прекрасно справляются", — дал оценку экс-глава ЦРУ.

Петреус задается вопросом, "когда россияне посыпятся" и украинцы смогут дойти "по крайней мере до точки, с которой будет возможность добивать до важной линии коммуникаций вдоль юго-восточного побережья Украины".

"Если удастся достичь такой точки и повредить или уничтожить логистические возможности россиян поддерживать свои силы на юге, это уже будет значительным достижением украинских военных", – считает ветеран.

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Петреус говорит, что союзникам и НАТО в целом "следует заранее думать о том, чтобы предоставить Украине возможности для продолжения боев в следующем году" и в долгосрочной перспективе.

Автор: 

Петреус Дэвид (25) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+6
Бо не пальцем роблені, на відміну від монголів з північного сходу.. яких Ми до речі пальцем і зробили, до того ж пальцем ноги..
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16.09.2023 21:08
+4
Допомога и ще раз допомога -- бо рашка велетенська
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16.09.2023 21:13
+4
Дякую за прекрасные слова!
Уверена - такие слова поднимают дух украинских воинов!
Слава ЗСУ!
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16.09.2023 21:21
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Правила форума Совет форумчан
Вы у кацапов уран покупаете,где ваши санкции и где наш ленд-лиз?А так то да ЗСУ молодцы.Ну ничего,может кто ещё доживёт до государства Украина с ЯО.Вы с кацапами торгуетесь а мы погибаем.
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16.09.2023 21:02 Ответить
Бо не пальцем роблені, на відміну від монголів з північного сходу.. яких Ми до речі пальцем і зробили, до того ж пальцем ноги..
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16.09.2023 21:08 Ответить
Допомога и ще раз допомога -- бо рашка велетенська
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16.09.2023 21:13 Ответить
Дякую за прекрасные слова!
Уверена - такие слова поднимают дух украинских воинов!
Слава ЗСУ!
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16.09.2023 21:21 Ответить
А американцы бы наступали против такой обороны ?
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16.09.2023 21:21 Ответить
так - але кацапи в окопах, читай кацапо мясо, їх би не бачили...- все би прилітало, дуже багато і точечно ....., дальше тільки ішла б зачистка...
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16.09.2023 21:28 Ответить
Воно звучить трохи двозначно - добре справляєтесь із мінними полями
чи з самоліквідацією.
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16.09.2023 21:35 Ответить
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16.09.2023 22:35 Ответить
я так зрозумів, що все це веліколепіє повинні будуть затащить обмежено придатні, котрих в влк наказали визнавати здоровими.
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16.09.2023 21:28 Ответить
Що , вже ЧЕРЕЗ ТРЕТЮ лінію ???
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16.09.2023 23:15 Ответить
Зважений коментар: слів на вітер не кидає, говорить те, що можливо і потрібно. СІА.
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17.09.2023 01:09 Ответить
Петреус *****, ты бы меньше балоболил, особенно в чем не разбираешься, а лучше лоббируй поставки ОРУЖИЯ, дави на Байдена, ракеты нужны и много медовых "Абрамсов" и конечно птичек F-16.
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17.09.2023 02:06 Ответить
Нужен Ленд-лиз....., об этом говорили в Киеве 4-х звездный генерал Петреус с капитаном Первого ранга ВМС США , Табахом.... есть видео.
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17.09.2023 02:24 Ответить
 
 