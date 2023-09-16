Украина завоевала 34 медали на "Играх непокоренных" - это лучший результат страны за всю историю выступлений
Сборная Украины завершила выступления на "Играх непокоренных"-2023 в немецком Дюссельдорфе, завоевав 34 медали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
В заключительный день соревнований украинцы завоевали золотую медаль в командном турнире по стрельбе из лука. В финале команда одолела Польшу со счетом 6:0.
В целом Украину представляли 25 участников, завоевавших на соревнованиях 34 медали – 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых. Это лучший результат в истории выступлений украинцев. В Торонто-2017 команда завоевала 14 наград, в Сиднее-2018 – 20, а в Гааге-2022 – 16.
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