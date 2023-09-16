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Украина завоевала 34 медали на "Играх непокоренных" - это лучший результат страны за всю историю выступлений

нескорених,ігри

Сборная Украины завершила выступления на "Играх непокоренных"-2023 в немецком Дюссельдорфе, завоевав 34 медали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

В заключительный день соревнований украинцы завоевали золотую медаль в командном турнире по стрельбе из лука. В финале команда одолела Польшу со счетом 6:0.

В целом Украину представляли 25 участников, завоевавших на соревнованиях 34 медали – 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых. Это лучший результат в истории выступлений украинцев. В Торонто-2017 команда завоевала 14 наград, в Сиднее-2018 – 20, а в Гааге-2022 – 16.

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молодцы !!! украинцы непобедимы
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16.09.2023 21:05 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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16.09.2023 21:06 Ответить
Слава Україні!
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17.09.2023 01:03 Ответить
Умницы!!!!!
Гордимся вами....
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16.09.2023 21:22 Ответить
 
 