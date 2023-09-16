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Новости Агрессия России против Украины Война
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Силы обороны ведут наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Имеют успех в районе Клещиевки, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступлении Сил обороны в течение 16 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий, наши воины имеют успех в районе Клещиевки Донецкой области".

Читайте также: Россияне вели безуспешные наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6202) наступление (204)


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Завжди,коли зустрічаю українця у формі ЗСУ,відчуваю гордість за свою державу,хочу стати перед кожним на коліна.
Захисники - це наша найбільша цінність.
Їхня мужність та самопожертва дають нам можлиаість бути вільними,за це боролись всі наші предки
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16.09.2023 21:54 Ответить
Украинцы ! Призываю всех присоединиться к подписанию петиции "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Пока Украина не выступит с просьбой - США ленд-лиз не запустят. Без ленд-лиза война затягивается и продолжает собирать свой кровавый "урожай". Не верьте тем, кто говорит, что это - дорого и невыгодно. Сейчас наша страна платит несоизмеримо большую цену - жизни людей.
До окончания подписания петиции осталось всего 6 дней. Необходимо собрать менее половины голосов. Помогите сдвинуть ленд-лиз с мёртвой точки ! Помогите скорее закончить войну !
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16.09.2023 22:02 Ответить
В Токмак прилетіла свята бавовна
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16.09.2023 22:03 Ответить
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16.09.2023 22:17 Ответить
Критиническая!
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17.09.2023 12:18 Ответить
 
 