Силы обороны ведут наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Имеют успех в районе Клещиевки, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступлении Сил обороны в течение 16 сентября 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий, наши воины имеют успех в районе Клещиевки Донецкой области".
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Захисники - це наша найбільша цінність.
Їхня мужність та самопожертва дають нам можлиаість бути вільними,за це боролись всі наші предки
До окончания подписания петиции осталось всего 6 дней. Необходимо собрать менее половины голосов. Помогите сдвинуть ленд-лиз с мёртвой точки ! Помогите скорее закончить войну !