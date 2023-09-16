Силы обороны ведут наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Имеют успех в районе Клещиевки, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступлении Сил обороны в течение 16 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий, наши воины имеют успех в районе Клещиевки Донецкой области".

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