Россия уже потратила на войну с Украиной около $167,3 млрд, - Forbes

Прямые военные расходы и стоимость утраченной техники РФ за 18 месяцев полномасштабного вторжения в Украину составляют около 167,3 млрд долларов.

Об этом пишет Forbes, передает Цензор.НЕТ.

Прямые военные расходы и стоимость утраченной техники России за 18 месяцев войны (с 24 февраля 2022 по 24 августа 2023) составляют около $167,3 млрд, по расчетам Forbes на основе данных Генштаба ВСУ. Эта оценка не включает постоянные расходы на оборону, не связанные с военными действиями. А также не включает экономические потери страны-агрессора.

Самые большие статьи расходов: обеспечение военных действий ($51,3 млрд), зарплаты военных ($35,1 млрд), компенсации семьям погибших ($25,6 млрд) и раненых ($21 млрд) и стоимость уничтоженной техники ($34 млрд).

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Россия тратит около $300 млн в день на войну с Украиной. А российский бюджет потратил за январь-июнь 2023 г. больше, чем планировал потратить за весь 2023 год.

После стремительного падения рубля "стоимость" российского солдата для бюджета РФ значительно снизилась. Если за 2022 год суммарные выплаты на одного бойца составляли около $200 в день, сейчас это около $120 в день.

Ввиду того, что львиная доля доходов российского бюджета состоит из нефтегазовых поступлений, девальвация российской нацвалюты фактически снижает нагрузку на бюджет для обеспечения армии. В то же время и реальные доходы российского солдата становятся ощутимо меньше. Аналогично изменилось большинство расходов в долларовом эквиваленте, не привязанных к импортной продукции и ценам на международных рынках.

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Правда, это пока не помогло госбюджету РФ обеспечить баланс потребностей российской армии. По данным Reuters, только за первые шесть месяцев 2023 года Россия потратила на нужды обороны 5,59 трлн рублей, что на 600 млрд рублей больше, чем было заложено в бюджете РФ на весь год. Это вынудило российское правительство удвоить плановые расходы федерального бюджета на оборону на 2023 год, увеличив их до 9,7 трлн рублей.

Общий бюджет РФ на 2023 год намечен на уровне 29 трлн рублей. Таким образом, 33% федерального бюджета будет израсходовано на обеспечение армии.

Также с падением рубля уменьшается стоимость компенсации военным в долларах США. Если при курсе 60 рублей за доллар стоимость компенсации семье погибшего в РФ составляла около $110 000, сейчас это всего около $65 000. Сумма компенсации раненым соответственно снизилась с $45 000 до $27 000.

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Правда, уровень российских потерь в последние месяцы остается на более высоком уровне, чем в прошлом году, по данным Генштаба ВСУ. Соответственно, Россия вынуждена тратить больше на компенсации.