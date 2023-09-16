РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7380 посетителей онлайн
Новости Война
5 106 60

Россия уже потратила на войну с Украиной около $167,3 млрд, - Forbes

рф

Прямые военные расходы и стоимость утраченной техники РФ за 18 месяцев полномасштабного вторжения в Украину составляют около 167,3 млрд долларов.

Об этом пишет Forbes, передает Цензор.НЕТ.

Прямые военные расходы и стоимость утраченной техники России за 18 месяцев войны (с 24 февраля 2022 по 24 августа 2023) составляют около $167,3 млрд, по расчетам Forbes на основе данных Генштаба ВСУ. Эта оценка не включает постоянные расходы на оборону, не связанные с военными действиями. А также не включает экономические потери страны-агрессора.

Самые большие статьи расходов: обеспечение военных действий ($51,3 млрд), зарплаты военных ($35,1 млрд), компенсации семьям погибших ($25,6 млрд) и раненых ($21 млрд) и стоимость уничтоженной техники ($34 млрд).

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 271 790 человек (+350 за сутки), 4 616 танков, 5 988 артсистем, 8 824 бронированные машины

Россия уже потратила на войну с Украиной около $167,3 млрд, - Forbes 01

Россия тратит около $300 млн в день на войну с Украиной. А российский бюджет потратил за январь-июнь 2023 г. больше, чем планировал потратить за весь 2023 год.

После стремительного падения рубля "стоимость" российского солдата для бюджета РФ значительно снизилась. Если за 2022 год суммарные выплаты на одного бойца составляли около $200 в день, сейчас это около $120 в день.

Ввиду того, что львиная доля доходов российского бюджета состоит из нефтегазовых поступлений, девальвация российской нацвалюты фактически снижает нагрузку на бюджет для обеспечения армии. В то же время и реальные доходы российского солдата становятся ощутимо меньше. Аналогично изменилось большинство расходов в долларовом эквиваленте, не привязанных к импортной продукции и ценам на международных рынках.

Смотрите также: Спецназовцы СБУ атаковали оккупантов FPV-дронами: у врага поубавилось техники. ВИДЕО

Правда, это пока не помогло госбюджету РФ обеспечить баланс потребностей российской армии. По данным Reuters, только за первые шесть месяцев 2023 года Россия потратила на нужды обороны 5,59 трлн рублей, что на 600 млрд рублей больше, чем было заложено в бюджете РФ на весь год. Это вынудило российское правительство удвоить плановые расходы федерального бюджета на оборону на 2023 год, увеличив их до 9,7 трлн рублей.

Общий бюджет РФ на 2023 год намечен на уровне 29 трлн рублей. Таким образом, 33% федерального бюджета будет израсходовано на обеспечение армии.

Также с падением рубля уменьшается стоимость компенсации военным в долларах США. Если при курсе 60 рублей за доллар стоимость компенсации семье погибшего в РФ составляла около $110 000, сейчас это всего около $65 000. Сумма компенсации раненым соответственно снизилась с $45 000 до $27 000.

Читайте также: Поставка северокорейских боеприпасов в Россию не будет иметь большого значения для боевых действий в Украине, - Милли

Правда, уровень российских потерь в последние месяцы остается на более высоком уровне, чем в прошлом году, по данным Генштаба ВСУ. Соответственно, Россия вынуждена тратить больше на компенсации.

Автор: 

армия РФ (19079) ликвидация (3492) уничтожение (6837)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Если посчитать это вместе с репарациями которые из рашистов гарантированно выдавят - 167 млд на войну, 600 млд на восстановление Украины, 200 млд заплатят за оружие которым Украина вынужденна защищаться. И того более 1 триллиона долларов.

Все идет стандартным путем для Помойки за последних 100 лет. Полезть в драку, получить в грызло заплатить репарации и отдать 40% своих территорий стране Победителю.
показать весь комментарий
16.09.2023 21:59
+11
Шведам платили, туркам платили, полякам платили. Платили крымскому ханству. Рашка это страна которую в большинстве войн раком ставили. Назови хоть одну войну которую выиграли рашисты без помощи украинцев?
показать весь комментарий
16.09.2023 22:07
+11
167 мільярдів доларів щоб вбити 500 дітей і захопити туалетну будку біля зруйнованого вщент Бахмута це не просто досягнення це, ****, ********* якесь... Кацапи = ********... Згоден з Корчинським - мир це НЕ відсутність війни, мир ЦЕ відсутність кацапії. Тож іншого шляху немає - кацапи мають здохнути разом зі своїм ******...
показать весь комментарий
16.09.2023 22:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підорафській бензоколонці пофіг ваші підрахунки...
показать весь комментарий
16.09.2023 21:51 Ответить
Ваша правда...

Колишній співробітник Комітету держбезпеки Радянського Союзу https://www.unian.ua/russianworld/novini-rosiji-volodimir-putin-zakohuvavsya-u-cholovikiv-eks-shpigun-nazvav-imena-obranciv-diktatora-12308730.html Сергій Жирнов стверджував, що російський лідер - гей . Екс-шпигун говорив, що диктатора закохувався в чоловіків, і один з його обранців - нинішній заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв.
показать весь комментарий
16.09.2023 21:54 Ответить
ЗЫ... ********** нет времени заниматься подсчетами...
показать весь комментарий
16.09.2023 21:56 Ответить
Тому його і не взяли в ГУР, а в КГБ до мясників
показать весь комментарий
16.09.2023 22:07 Ответить
вони в підерації по життю 3,14дори. там 3,14дор на 3,14дорі і таким поганяє. а айфончик з )(уйлом взагалі нерозлучні і грають в рольові ігри. не забуду цих двох 3,14дорків в лосинах після окупації Криму.
показать весь комментарий
16.09.2023 22:17 Ответить
У тебе щось глючить. 7 лайків на один коментар
показать весь комментарий
16.09.2023 22:21 Ответить
А сколько тратит Украина за тот же период на войну?
показать весь комментарий
17.09.2023 13:22 Ответить
А на ********* дєрєвні без газу.
показать весь комментарий
16.09.2023 21:52 Ответить
Вони про нього й не здогадуються,у них *валежник*є,та сральник в кращому випадку біля халупи.
показать весь комментарий
16.09.2023 21:58 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2023 22:15 Ответить
Бідний котик, схоже, ця відьма має намір його зжерти.
показать весь комментарий
16.09.2023 22:44 Ответить
Главнає, шоп бояра нє падаражала!
показать весь комментарий
16.09.2023 22:01 Ответить
Насчет пе...ции-песков подтвердил!
https://t.me/minval_az/71945
показать весь комментарий
17.09.2023 13:15 Ответить
Если посчитать это вместе с репарациями которые из рашистов гарантированно выдавят - 167 млд на войну, 600 млд на восстановление Украины, 200 млд заплатят за оружие которым Украина вынужденна защищаться. И того более 1 триллиона долларов.

Все идет стандартным путем для Помойки за последних 100 лет. Полезть в драку, получить в грызло заплатить репарации и отдать 40% своих территорий стране Победителю.
показать весь комментарий
16.09.2023 21:59 Ответить
Коли і кому рашка платила репарації?
показать весь комментарий
16.09.2023 22:02 Ответить
Шведам платили, туркам платили, полякам платили. Платили крымскому ханству. Рашка это страна которую в большинстве войн раком ставили. Назови хоть одну войну которую выиграли рашисты без помощи украинцев?
показать весь комментарий
16.09.2023 22:07 Ответить
Просто назвіть війну і суму репарації (наскільки пам'ятаю платили лише Польщі, і то там все мутно).
показать весь комментарий
16.09.2023 22:13 Ответить
Ништадский мирный договор между московским княжеством и Шведским королевством после поражения московского княжества в т.н северной войне 1700-1721 годов.
Парижский мирный договор (1856) после поражения российской империи в первой крымской войне. Кремль расплачивался территориями утратив контроль над Босфором и Дарданеллой.
показать весь комментарий
16.09.2023 23:53 Ответить
Территориальные репарации это так же репарации и территориальные репарации куда дороже финансовых. Условия диктует победитель и шведское царство потребовало территорий. То же самое и в крымской войне. По аналогии - что выгоднее для московского княжества - заплатить денежные репарации или отдать территории с месторождением нефти? То же самое и Босфором - сначала Османская империя, а сегодня Турция зарабатывает на босфорском проливе обкладывая налогами судна с разных уголков мира. 300 лет как Турция рубит бабки и еще 300 будет рубить как мне кажется. Так кто в итоге в плюсе?
показать весь комментарий
17.09.2023 00:14 Ответить
Территориальные репарации - это мера, применяемая в международных отношениях, при которой одна страна обязана передать определенные территории или контроль над ними другой стране в качестве компенсации за ущерб или убытки, нанесенные в результате вооруженного конфликта или других действий. Вот несколько исторических примеров территориальных репараций:

Версальский договор после Первой мировой войны (1914-1918): Германия была вынуждена отдать Франции провинцию Эльзас-Лотарингия и часть провинции Саар как часть репараций после поражения в войне.

Договор Севр (1920) и Лозаннский договор (1923) после Первой мировой войны: Османская империя (современная Турция) была вынуждена уступить различные территории Греции, Италии и другим странам в качестве репараций.

После Второй мировой войны (1939-1945): Германия и Япония были вынуждены уступить различные территории другим странам в соответствии с Парижским мирным договором (1947 год) и Сан-Францисским мирным договором (1951 год) соответственно.

Договор между Индией и Пакистаном о Кашмире (1947): В результате индийско-пакистанского конфликта 1947 года Индия и Пакистан разделили территорию Кашмира, приводя ее к разделению на две части.

Это всего лишь несколько примеров территориальных репараций в мировой истории. Такие меры обычно используются для восстановления мира и компенсации за ущерб, нанесенный в результате конфликта, но часто они вызывают сложные международные споры и непрекращающиеся напряженности.
показать весь комментарий
17.09.2023 00:23 Ответить
Термин "территориальные репарации" возник в контексте международных отношений в результате Первой мировой войны (1914-1918)

Этот термин впервые стал широко известным и используемым в международной дипломатии и праве в связи с условиями Версальского договора 1919 года, который завершил Первую мировую войну.

Если ты об этом не знаешь, не значит что этого нет.
показать весь комментарий
17.09.2023 00:34 Ответить
Северная война: Северная война (1700-1721) была конфликтом между несколькими европейскими державами, включая Российскую империю и Швецию. После завершения этой войны Россия получила значительные территориальные приобретения и, как часть мира, заключенного Стокгольмским мирным договором 1721 года, Россия выплачивала Швеции репарации в течение нескольких лет.

Российская империя: Российская империя выплачивала репарации после поражений в войнах, таких как Крымская война 1853-1856 годов. В соответствии с Парижским мирным договором 1856 года Россия была вынуждена выплачивать компенсации своим противникам, включая Османскую империю, Францию и Великобританию. Эти репарации были значительными и оказали существенное воздействие на финансовое состояние империи.

Советский Союз выплачивал репарации Польше после окончания Второй мировой войны. В результате войны Польша потеряла значительные территории на западе и получила компенсацию за эти потери от Германии и Советского Союза в соответствии с Потсдамским соглашением 1945 года.

Российская Федерация: Современная Российская Федерация выплачивала репарации в различных контекстах, таких как компенсации Украине за газовые поставки или выплаты бывшим республикам СССР после его распада.

Если ты мне хочешь доказать что белое - это черное, то даже не старайся. Против международных договоров не попрешь.
показать весь комментарий
17.09.2023 03:04 Ответить
Условия территориальных репараций обычно устанавливаются победителем конфликта или в рамках мирного договора между сторонами конфликта. Эти условия могут быть предложены победителем и зафиксированы в мирном договоре как часть компенсации за ущерб, понесенный в результате конфликта.

Обычно победитель имеет более сильное положение в переговорах и может диктовать условия, которые считает удовлетворительными. Однако в некоторых случаях мировое сообщество или посредники могут также участвовать в формулировании условий репараций, чтобы обеспечить справедливость и соблюдение международных норм и стандартов.

Важно отметить, что условия территориальных репараций могут быть предметом ожесточенных переговоров и споров между сторонами конфликта, и они могут включать в себя не только передачу территорий, но и другие меры компенсации, такие как выплата репараций в деньгах, освобождение заключенных, восстановление инфраструктуры и другие обязательства.
показать весь комментарий
17.09.2023 00:27 Ответить
Поминки (в крымских документах также тыш, казна) - выплаты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Русского государства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Крымскому ханству в XV-XVII веках, имевшие в разные периоды регулярный или нерегулярный характер. Выплачивались они как деньгами, так и натурой (меха, моржовый клык).
показать весь комментарий
16.09.2023 23:55 Ответить
1) Рижський мирний договір 1921. Польщі.
2) Брест 1918. Німеччині та Австрії.
3) Портсмутський 1905. Японії.
4) Версаль 1919. Антанті. Компенсувала витрати на війну.
Були від розбитого парашистану і анексії і контрибуції золотом.
показать весь комментарий
17.09.2023 03:00 Ответить
І як ти збираєшся змусити хоч щось заплатити?
показать весь комментарий
17.09.2023 01:10 Ответить
Экономические санкции: Международное сообщество может ввести экономические санкции против страны-агрессора, чтобы оказать давление и заставить ее выплатить репарации. Эти санкции могут включать в себя замораживание активов, ограничения на торговлю и инвестиции и так далее.

Короче говоря - закупорят тело в банке. Захочет жить - попросится наружу на любых условиях. Не захочет - задохнется, завоняется и улетит на свалку истории.
показать весь комментарий
17.09.2023 03:11 Ответить
А півтора року вже - то були не санкції?
показать весь комментарий
17.09.2023 12:22 Ответить
Стверджували,що пуйло володів статками у 200 млрд.дол.
Але вже почали трусити міл'ярдерів,полетів в небеса курс дерев'яного...
Є метод швидко закінчити війну,але на такий крок ніхто не піде....
показать весь комментарий
16.09.2023 22:01 Ответить
Статки ***** в банку Ватикану...
показать весь комментарий
16.09.2023 23:35 Ответить
Раніше писали що *уйло на війну підготував 400 мільярдів.
показать весь комментарий
16.09.2023 22:02 Ответить
А скільки заробила? А заводи з виробництва зброї майже всі цілі? А техніки досить багато ще, хай навіть і примітивної. Я не про те, щоб зраду тут розповсюджувати, я про те, що тільки по витратам на війну неможливо робити оцінку потенціалу росіян воювати.
показать весь комментарий
16.09.2023 22:06 Ответить
Згоден. А ось ці "витрати" взагалі умоглядні, оскільки напевно на 90% залишилися в рашке:

зарплати військових ($35,1 млрд), компенсації родинам загиблих ($25,6 млрд) і поранених ($21 млрд) Джерело:
показать весь комментарий
16.09.2023 22:10 Ответить
Військова економіка не збільшує ВВП, оскільки "танчики" не приносять користі,
на відміну від умовних тракторів.
показать весь комментарий
16.09.2023 22:10 Ответить
На ці гроші могли запросто побудувати своїм провінциалам по всій країні нові вуличні туалети замість їх старих обісраних
показать весь комментарий
16.09.2023 22:16 Ответить
це не скрепно,а ось вкрасти унітази в сусідній країні те що треба)
показать весь комментарий
17.09.2023 00:24 Ответить
ИДИОТЫ, ********** тратит минимум 1 млрд. баксов в день.
показать весь комментарий
16.09.2023 22:16 Ответить
Бидло все стерпить, хоч і трильянди, їм ці цифри незрозумілі. Для них головне "пабєдить нацистов-бєндєровцєв-сатаністов" і встановити сруцький мір в Україні.. А заради цього вони полову готові жрати і боярою запивати.
показать весь комментарий
16.09.2023 22:26 Ответить
Ні. Холодильник завжди перемагає телевізор. Навіть в **********. Бідність свого часу призвела до падіння совка. Його просто ніхто не став захищати бо спорожнів "холодильник"...
показать весь комментарий
16.09.2023 23:41 Ответить
московія- сРана терпів і непуганних ідіотов.
показать весь комментарий
16.09.2023 22:35 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2023 22:36 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2023 22:38 Ответить
Стільний такий собі будиночок, мабуть модерн ...
показать весь комментарий
17.09.2023 01:09 Ответить
167 мільярдів доларів щоб вбити 500 дітей і захопити туалетну будку біля зруйнованого вщент Бахмута це не просто досягнення це, ****, ********* якесь... Кацапи = ********... Згоден з Корчинським - мир це НЕ відсутність війни, мир ЦЕ відсутність кацапії. Тож іншого шляху немає - кацапи мають здохнути разом зі своїм ******...
показать весь комментарий
16.09.2023 22:38 Ответить
Це, не враховуючи збитки від санкцій, а там теж десятки, а то й сотні мільярдів.
показать весь комментарий
16.09.2023 23:22 Ответить
А скільки отримала від продажу алмазів, нафти та газу ?
показать весь комментарий
16.09.2023 22:52 Ответить
Проіпала росія $167,3 млрд. Навіть одну українську область повністю захопити не може. А перед цим проіпала $ 3 трлн нафтодоларів. і їх взагалом вистачило лише на те, щоб покласти 260 тисяч рашистів
показать весь комментарий
16.09.2023 23:01 Ответить
Дослідження Центру економічного відновлення Civitta та EasyBusiness, підрахували, що війна з Україною щодня коштує Росії понад 20 мільярдів доларів. Сума включає втрату потенційного ВВП на основі втрат людських життів у війні, а також військові втрати під час війни.
показать весь комментарий
16.09.2023 23:16 Ответить
Головне щоби москалятиною з нами не розраховувалися..
показать весь комментарий
16.09.2023 23:20 Ответить
Виходячи з наведених цифр про витрати рашистів на виплати своїм загиблим і пораненим можна отримати показники втрат за 1,5 роки великої війни України з пітьмою.
Отже, за одного вбитого в Україні російського загарбника пітьма виплачує його сім'ї 7,5 млн. руб., а за пораненого середнього і важкого стану - 3 мільйони рублів.
Приймаємо за середній курс рубль-долар США за весь період - 80.
Тож, з витрат у $25,6 млрд на виплати сім'ям 200-х отримуємо їх число лише ідентифікованих (тобто без врахування пропалих безвісти) - це 273 тисячі загиблих, а з витрат $21 млрд. за 300-х виходить 560 тисяч калік фізичних і моральних.
показать весь комментарий
16.09.2023 23:28 Ответить
пока нефть выше 80 баков за барель российской власти по хрен на все и всех -уронить могут США но почему то не роняют
показать весь комментарий
17.09.2023 00:04 Ответить
Еще в 2014 году США и союзники США наложили санкции на продажу и обслуживанеие нефтедобывающего оборудования для Рашки. Это такое оборудование которое Рашка никогда не производила и производить не будет.

Нефть может быть и 300 долларов за барель вот только оборудование которым Рашка добывала и перерабатывала нефть, уже с 2018 года барахлит и осень 2023 года уже показала критичность ситуации. Сегодня Рашка уже не может обеспечить фермеров и людей ДТ - очереди как в мавзолей, кацапы сутками ждут привоза ДТ на заправках.
показать весь комментарий
17.09.2023 00:49 Ответить
Добра фінансово-економічна "булька" надувається! Куди там МММ 30річної давнини.
У 1917 рашка німців та австріяків про мир благала саме у подібній ситуації. Вирішальним чинником тоді була економіка, а не військові поразки. Хоча і їх було доволі.
показать весь комментарий
17.09.2023 03:05 Ответить
 
 