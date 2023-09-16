Россия уже потратила на войну с Украиной около $167,3 млрд, - Forbes
Прямые военные расходы и стоимость утраченной техники РФ за 18 месяцев полномасштабного вторжения в Украину составляют около 167,3 млрд долларов.
Об этом пишет Forbes, передает Цензор.НЕТ.
Прямые военные расходы и стоимость утраченной техники России за 18 месяцев войны (с 24 февраля 2022 по 24 августа 2023) составляют около $167,3 млрд, по расчетам Forbes на основе данных Генштаба ВСУ. Эта оценка не включает постоянные расходы на оборону, не связанные с военными действиями. А также не включает экономические потери страны-агрессора.
Самые большие статьи расходов: обеспечение военных действий ($51,3 млрд), зарплаты военных ($35,1 млрд), компенсации семьям погибших ($25,6 млрд) и раненых ($21 млрд) и стоимость уничтоженной техники ($34 млрд).
Россия тратит около $300 млн в день на войну с Украиной. А российский бюджет потратил за январь-июнь 2023 г. больше, чем планировал потратить за весь 2023 год.
После стремительного падения рубля "стоимость" российского солдата для бюджета РФ значительно снизилась. Если за 2022 год суммарные выплаты на одного бойца составляли около $200 в день, сейчас это около $120 в день.
Ввиду того, что львиная доля доходов российского бюджета состоит из нефтегазовых поступлений, девальвация российской нацвалюты фактически снижает нагрузку на бюджет для обеспечения армии. В то же время и реальные доходы российского солдата становятся ощутимо меньше. Аналогично изменилось большинство расходов в долларовом эквиваленте, не привязанных к импортной продукции и ценам на международных рынках.
Правда, это пока не помогло госбюджету РФ обеспечить баланс потребностей российской армии. По данным Reuters, только за первые шесть месяцев 2023 года Россия потратила на нужды обороны 5,59 трлн рублей, что на 600 млрд рублей больше, чем было заложено в бюджете РФ на весь год. Это вынудило российское правительство удвоить плановые расходы федерального бюджета на оборону на 2023 год, увеличив их до 9,7 трлн рублей.
Общий бюджет РФ на 2023 год намечен на уровне 29 трлн рублей. Таким образом, 33% федерального бюджета будет израсходовано на обеспечение армии.
Также с падением рубля уменьшается стоимость компенсации военным в долларах США. Если при курсе 60 рублей за доллар стоимость компенсации семье погибшего в РФ составляла около $110 000, сейчас это всего около $65 000. Сумма компенсации раненым соответственно снизилась с $45 000 до $27 000.
Правда, уровень российских потерь в последние месяцы остается на более высоком уровне, чем в прошлом году, по данным Генштаба ВСУ. Соответственно, Россия вынуждена тратить больше на компенсации.
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Колишній співробітник Комітету держбезпеки Радянського Союзу https://www.unian.ua/russianworld/novini-rosiji-volodimir-putin-zakohuvavsya-u-cholovikiv-eks-shpigun-nazvav-imena-obranciv-diktatora-12308730.html Сергій Жирнов стверджував, що російський лідер - гей . Екс-шпигун говорив, що диктатора закохувався в чоловіків, і один з його обранців - нинішній заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв.
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Все идет стандартным путем для Помойки за последних 100 лет. Полезть в драку, получить в грызло заплатить репарации и отдать 40% своих территорий стране Победителю.
Парижский мирный договор (1856) после поражения российской империи в первой крымской войне. Кремль расплачивался территориями утратив контроль над Босфором и Дарданеллой.
Версальский договор после Первой мировой войны (1914-1918): Германия была вынуждена отдать Франции провинцию Эльзас-Лотарингия и часть провинции Саар как часть репараций после поражения в войне.
Договор Севр (1920) и Лозаннский договор (1923) после Первой мировой войны: Османская империя (современная Турция) была вынуждена уступить различные территории Греции, Италии и другим странам в качестве репараций.
После Второй мировой войны (1939-1945): Германия и Япония были вынуждены уступить различные территории другим странам в соответствии с Парижским мирным договором (1947 год) и Сан-Францисским мирным договором (1951 год) соответственно.
Договор между Индией и Пакистаном о Кашмире (1947): В результате индийско-пакистанского конфликта 1947 года Индия и Пакистан разделили территорию Кашмира, приводя ее к разделению на две части.
Это всего лишь несколько примеров территориальных репараций в мировой истории. Такие меры обычно используются для восстановления мира и компенсации за ущерб, нанесенный в результате конфликта, но часто они вызывают сложные международные споры и непрекращающиеся напряженности.
Этот термин впервые стал широко известным и используемым в международной дипломатии и праве в связи с условиями Версальского договора 1919 года, который завершил Первую мировую войну.
Если ты об этом не знаешь, не значит что этого нет.
Российская империя: Российская империя выплачивала репарации после поражений в войнах, таких как Крымская война 1853-1856 годов. В соответствии с Парижским мирным договором 1856 года Россия была вынуждена выплачивать компенсации своим противникам, включая Османскую империю, Францию и Великобританию. Эти репарации были значительными и оказали существенное воздействие на финансовое состояние империи.
Советский Союз выплачивал репарации Польше после окончания Второй мировой войны. В результате войны Польша потеряла значительные территории на западе и получила компенсацию за эти потери от Германии и Советского Союза в соответствии с Потсдамским соглашением 1945 года.
Российская Федерация: Современная Российская Федерация выплачивала репарации в различных контекстах, таких как компенсации Украине за газовые поставки или выплаты бывшим республикам СССР после его распада.
Если ты мне хочешь доказать что белое - это черное, то даже не старайся. Против международных договоров не попрешь.
Обычно победитель имеет более сильное положение в переговорах и может диктовать условия, которые считает удовлетворительными. Однако в некоторых случаях мировое сообщество или посредники могут также участвовать в формулировании условий репараций, чтобы обеспечить справедливость и соблюдение международных норм и стандартов.
Важно отметить, что условия территориальных репараций могут быть предметом ожесточенных переговоров и споров между сторонами конфликта, и они могут включать в себя не только передачу территорий, но и другие меры компенсации, такие как выплата репараций в деньгах, освобождение заключенных, восстановление инфраструктуры и другие обязательства.
2) Брест 1918. Німеччині та Австрії.
3) Портсмутський 1905. Японії.
4) Версаль 1919. Антанті. Компенсувала витрати на війну.
Були від розбитого парашистану і анексії і контрибуції золотом.
Короче говоря - закупорят тело в банке. Захочет жить - попросится наружу на любых условиях. Не захочет - задохнется, завоняется и улетит на свалку истории.
Але вже почали трусити міл'ярдерів,полетів в небеса курс дерев'яного...
Є метод швидко закінчити війну,але на такий крок ніхто не піде....
зарплати військових ($35,1 млрд), компенсації родинам загиблих ($25,6 млрд) і поранених ($21 млрд) Джерело:
на відміну від умовних тракторів.
Отже, за одного вбитого в Україні російського загарбника пітьма виплачує його сім'ї 7,5 млн. руб., а за пораненого середнього і важкого стану - 3 мільйони рублів.
Приймаємо за середній курс рубль-долар США за весь період - 80.
Тож, з витрат у $25,6 млрд на виплати сім'ям 200-х отримуємо їх число лише ідентифікованих (тобто без врахування пропалих безвісти) - це 273 тисячі загиблих, а з витрат $21 млрд. за 300-х виходить 560 тисяч калік фізичних і моральних.
Нефть может быть и 300 долларов за барель вот только оборудование которым Рашка добывала и перерабатывала нефть, уже с 2018 года барахлит и осень 2023 года уже показала критичность ситуации. Сегодня Рашка уже не может обеспечить фермеров и людей ДТ - очереди как в мавзолей, кацапы сутками ждут привоза ДТ на заправках.
У 1917 рашка німців та австріяків про мир благала саме у подібній ситуації. Вирішальним чинником тоді була економіка, а не військові поразки. Хоча і їх було доволі.